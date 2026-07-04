₹15000 से कम में घर लाएं 43 इंच QLED TV, इन पांच मॉडल पर तगड़ा 52% तक डिस्काउंट, लिस्ट में सैमसंग भी

Amazon Prime Day Sale में स्मार्ट टीवी भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। यहां हम आपको 43 इंच टीवी की कुछ बेस्ट डील्स बता रहे हैं। लिस्ट में एक 43 inch QLED TV भी है, जो ऑफर में 15,000 रुपये से कम कीमत में मिल रहा है। देखें लिस्ट

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Smart TV खरीदने का प्लान है, तो Amazon Prime Day Sale में आपके लिए बहुत कुछ है। सेल में कम दाम में बढ़िया स्मार्टफोन टीवी खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। आपकी सुविधा के लिए यहां हमने 43 इंच टीवी पर मिल रही कुछ बेस्ट डील्स की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में एक QLED डिस्प्ले वाला 43 इंच टीवी 52 फीसदी डिस्काउंट के बाद 15 हजार से कम कीमत में मिल रहा है। देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा।

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VW

29,999 रुपये एमआरपी वाला 43 इंच टीवी अमेजन सेल में 52 फीसदी छूट के बाद मात्र 14,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। टीवी में 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 43 इंच का फुल एचडी स्मार्ट QLED डिस्प्ले है। टीवी में पांच साउंड मोड के साथ 24W का साउंड आउटपुट मिलता है। यह टीवी एंड्रॉयड टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, गूगल असिस्टेंट सपोर्ट के साथ नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो समेत ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। कंपनी इस पर 2 साल की वारंटी दे रही है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट मिलते हैं। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

Philips

34,999 रुपये एमआरपी वाला 43 इंच टीवी अमेजन सेल में 37 फीसदी छूट के बाद मात्र 21,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। टीवी में 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 43 इंच का फुल एचडी स्मार्ट एलईडी डिस्प्ले है। टीवी में डोल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ 24W का साउंड आउटपुट मिलता है। यह गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें क्रोमकास्ट, 1.5GB रैम, 8GB स्टोरेज के साथ-साथ नेटफ्लिक्स, यूट्यूब समेत कई प्री-इंस्टॉल ऐप्स मिल जाते हैं। कंपनी इस पर 1 साल की वारंटी दे रही है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट मिलते हैं। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

Samsung

27,500 रुपये एमआरपी वाला 43 इंच टीवी अमेजन सेल में 15 फीसदी छूट के बाद मात्र 23,250 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। टीवी पर 750 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिसे क्लेम करने पर इसकी कीमत 22,500 रुपये रह जाएगी। टीवी में 50 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 43 इंच का फुल एचडी स्मार्ट एलईडी डिस्प्ले है। टीवी में 20W का साउंड आउटपुट मिलता है। इसमें गूगल असिस्टेंट, साउंड मिररिंग जैसे फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। इसमें सैमसंग टीवी प्लस का एक्सेस (100+ फ्री टीवी चैनल्स) भी मिलता है। कंपनी इस पर 1 साल की वारंटी दे रही है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट मिलते हैं। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

Toshiba

35,999 रुपये एमआरपी वाला 43 इंच टीवी अमेजन सेल में 31 फीसदी छूट के बाद मात्र 24,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। टीवी में 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 43 इंच का फुल एचडी स्मार्ट QLED डिस्प्ले है। टीवी में डोल्बी ऑडियो और कई साउंड मोड के साथ 26W का साउंड आउटपुट मिलता है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें गूगल असिस्टेंट, बिल्ट-इन क्रोमकास्ट, स्क्रीन शेयरिंग, पावर सेवर मोड सपोर्ट के साथ नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो समेत ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। कंपनी इस पर 1 साल की वारंटी दे रही है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट मिलते हैं। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

TCL