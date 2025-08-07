बजट में आया 43 इंच स्मार्ट टीवी, फटाफट चेक करें ये Amazon डील
आज के वक्त में स्मार्ट टीवी हर कोई खरीदना चाहता है। हालांकि महंगाई की वजह से कई बार मनपंसद टीवी खरीदने का सपना अधूरा रह जाता है। हालांकि अमेजन फ्रीडम फेस्टिवल सेल में बेस्ट स्मार्ट टीवी डील मौजूद है। आज की डील उन लोगों के लिए हैं, जो अपने घर के लिए 43 इंच स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अमेजन शानदार डील दे रहा हैं, जिससे न सिर्फ स्मार्ट टीवी को सस्ती कीमत में खरीदा जा सकेगा। साथ ही टीवी खरीदने के साथ ही लंबी वॉरंटी, फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री होम डिलीवरी और 10 दिनों की रिप्लेसमेंट सुविधा का लुत्फ भी उठाया जा सकेगा। इन टीवी पर एक्सचेंज ऑफर, बैंक डिस्काउंट के साथ ही ईएमई पर खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED पैनल, Vivid Picture Engine 2, Dolby Audio, बेजेललेस डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट सिर्फ 60Hz
यह Xiaomi की 50 इंच QLED 4K स्मार्ट टीवी है, जो दमदार साउंड और बेहतरीन पिक्चर क्वॉलिटी के साथ आती है। टीवी में Reality Flow MEMC और Vivid Picture Engine 2 जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो विजुअल एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं। इसमें Dolby Audio और DTS:X के साथ 30W साउंड आउटपुट दिया गया है। Fire TV OS पर चलने वाली यह टीवी 12000+ ऐप्स को सपोर्ट करती है। इसकी कीमत 27,999 रुपये है।
यह सैमसंग की 43 इंच वाली स्मार्ट टीवी है, जो कि फुलएचडी डिस्प्ले में आती है। इसमें हाइपर रियर पिक्चर इंजन, एचडीआर सपोर्ट दिया गया है। साथ ही इसकी प्योरकलर टेक्नोलॉजी हर सीन्स में जान डाल देती है। इस टीवी में डॉल्बी डिजिटल प्लस साउंड और स्मार्ट फीचर्स जैसे स्क्रीन मिररिंग, स्मार्टथिंग्स ऐप सपोर्ट और वेब ब्राउजर शामिल हैं। इस टीवी की कीमत 23,439 रुपये है।
Specifications
क्यों खरीदें
PurColor, Micro Dimming Pro टेक्नोलॉजी, Dolby Digital Plus साउंड
क्यों खोजें विकल्प
4K नहीं, रिफ्रेश रेट केवल 50Hz
यह LG का 43 इंच का 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी है, जो AI पावर्ड परफॉर्मेंस और शानदार विजुअल के साथ आता है। टीवी में α5 AI Processor 4K Gen6 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें एआई ब्राइटनेस कंट्रोल, गेम ऑप्टिमाइजर, और वेबओएस सपोर्ट मिलता है। साथ ही 4K अपस्केलिंग, HDR10 और फिल्ममेककर मोड जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इसे खास बनाती हैं। टीवी में 20W का AI Sound आउटपुट दिया गया है। इसकी कीमत 29,989 रुपये है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट α5 AI Processor 4K Gen6, WebOS स्मार्ट फीचर्स, AI Sound
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 20W साउंड आउटपुट
यह एसर की यह 43 इंच स्क्रीन साइज वाली स्मार्ट टीवी है, जो एक गूगल टीवी है। यह टीवी शानदार डिस्प्ले क्वॉलिटी और डॉल्बी एटमॉस साउंड के साथ आती है। इसमें HDR10, सुपर ब्राइटनेस और 178° वाइड व्यूइंग एंगल जैसी खूबियां दी गई हैं। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलती है, जिसमें प्रोफाइल सपोर्ट, किड्स मोड, पर्सनल कंटेंट सजेशन और बिल्ट-इन क्रोमकास्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स शामिल हैं। टीवी की कीमत 19,999 रुपये है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K Ultra HD डिस्प्ले, एचडीआर10, सुपर ब्राइटनेस
क्यों खोजें विकल्प
1 स्टार एनर्जी रेटिंग
Specifications
क्यों खरीदें
4K Processor X1, डॉल्बी एटमास सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
20W साउंड आउटपुट
यह BRAVIA 2M2 सीरीज की 43 इंच स्मार्ट टीवी है, जो कि 4K अल्ट्रा एचडी गूगल टीवी है। यह टीवी शानदार डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस के साथ आती है। इसमें सोनी का पावरफुल 4K Processor X1 प्रोसेसर दिया गया है। इसके मोशनफ्लो एक्सआर 100 और डॉल्बी एटमास फीचर इसे प्रीमियम बना देते हैं। इस टीवी की कीमत 41,990 रुपये है।
TCL 108 cm (43 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV (43V6C)
TCL का यह 43 इंच का 4K Ultra HD Google TV किफायती बजट में दमदार फीचर्स देता है। इसमें मेटालिक बेजललेस डिजाइन मिलती है। साथ ही HDR10, MEMC, और TCL AiPQ प्रोसेसर मिलता है, जो बेहतर कलर और क्लैरिटी देता है। इसकी कीमत 24,990 रुपये है।
Specifications
क्यों खरीदें
Dolby Atmos और DTS-X साउंड, 4K UHD डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 20W साउंड आउटपुट, सिर्फ 1 USB पोर्ट
