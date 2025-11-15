₹12,999 में घर लाएं 43 इंच Smart TV, 67 फीसदी तक सस्ते मिल रहे ये पांच मॉडल, लिस्ट
संक्षेप: पुराने टीवी से बोर हो गए हैं और बड़े साइज में अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। यहां हम आपको 43 inch डिस्प्ले वाले किफायती Smart TV बता रहे हैं। लिस्ट में सबसे सस्ता टीवी 12,999 रुपये का है।
सम्बंधित सुझाव
48% OFF
VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
- VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
₹12999₹24999
खरीदिये
39% OFF
LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
- LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
₹40590₹66290
खरीदिये
46% OFF
Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
- Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
₹43990₹81900
खरीदिये
47% OFF
Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV
- Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV
₹31990₹60000
खरीदिये
पुराने टीवी से बोर हो गए हैं और बड़े साइज में अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। यहां हम आपको 43 inch डिस्प्ले वाले किफायती Smart TV बता रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने कुछ बेस्ट डील्स की लिस्ट तैयार की है तलाश रहे हैं। यहां हम आपको ऐसे मॉडल बता रहे हैं, जो 20 हजार से कम में मिल रहे हैं। लिस्ट में सबसे सस्ता टीवी 12,999 रुपये का है। देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है....
सम्बंधित सुझाव
48% OFF
VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
- VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
₹12999₹24999
खरीदिये
39% OFF
LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
- LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
₹40590₹66290
खरीदिये
46% OFF
Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
- Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
₹43990₹81900
खरीदिये
47% OFF
Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV
- Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV
₹31990₹60000
खरीदिये
VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
24,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 48 फीसदी छूट के साथ मात्र 12,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 43 इंच का फुल एचडी QLED डिस्प्ले है। यह एंड्रॉयड टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें 24W का साउंड आउटपुट और ढेर सारे ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।
Kodak 108 cm (43 inches) 9XPRO Series Full HD Certified Android LED TV 439X5081 (Black)
29,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 48 फीसदी छूट के साथ मात्र 15,499 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 43 इंच का फुल एचडी LED डिस्प्ले है। यह एंड्रॉयड टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें 30W का साउंड आउटपुट और ढेर सारे ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।
VW 109 cm (43 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW43GQ1
49,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 67 फीसदी छूट के साथ मात्र 16,499 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 43 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें 30W का साउंड आउटपुट और ढेर सारे ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।
सम्बंधित सुझाव
36% OFF
LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
- LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
₹13490₹21240
खरीदिये
64% OFF
acer 100 cm (40 inches) Ultra I Series FHD Smart LED Google TV AR40FDGGU2841BD
- acer 100 cm (40 inches) Ultra I Series FHD Smart LED Google TV AR40FDGGU2841BD
₹13999₹38999
खरीदिये
54% OFF
TCL 101 cms (40 inches) V5C Series Full HD Smart QLED TV Google TV 40V5C
- TCL 101 cms (40 inches) V5C Series Full HD Smart QLED TV Google TV 40V5C
₹16490₹35990
खरीदिये
50% OFF
TOSHIBA 108 cm (43 inches) C350NP Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 43C350NP (Black)
- TOSHIBA 108 cm (43 inches) C350NP Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 43C350NP (Black)
₹19999₹39999
खरीदिये
BLACK+DECKER 109 cm (43 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU43UD2875ATIN (Black)
47,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 64 फीसदी छूट के साथ मात्र 17,499 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 43 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें 30W का साउंड आउटपुट और ढेर सारे ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।
TOSHIBA 108 cm (43 inches) E38RP Series Full HD Ready Smart QLED Google TV 43E38RP
31,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 42 फीसदी छूट के साथ मात्र 18,499 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 43 इंच का फुल एचडी QLED डिस्प्ले है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें 30W का साउंड आउटपुट और ढेर सारे ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।