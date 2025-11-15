₹12,999 में घर लाएं 43 इंच Smart TV, 67 फीसदी तक सस्ते मिल रहे ये पांच मॉडल, लिस्ट

संक्षेप: पुराने टीवी से बोर हो गए हैं और बड़े साइज में अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। यहां हम आपको 43 inch डिस्प्ले वाले किफायती Smart TV बता रहे हैं। लिस्ट में सबसे सस्ता टीवी 12,999 रुपये का है।

Sat, 15 Nov 2025 06:55 PM

पुराने टीवी से बोर हो गए हैं और बड़े साइज में अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। यहां हम आपको 43 inch डिस्प्ले वाले किफायती Smart TV बता रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने कुछ बेस्ट डील्स की लिस्ट तैयार की है तलाश रहे हैं। यहां हम आपको ऐसे मॉडल बता रहे हैं, जो 20 हजार से कम में मिल रहे हैं। लिस्ट में सबसे सस्ता टीवी 12,999 रुपये का है। देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है....

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1 24,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 48 फीसदी छूट के साथ मात्र 12,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 43 इंच का फुल एचडी QLED डिस्प्ले है। यह एंड्रॉयड टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें 24W का साउंड आउटपुट और ढेर सारे ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

Kodak 108 cm (43 inches) 9XPRO Series Full HD Certified Android LED TV 439X5081 (Black) 29,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 48 फीसदी छूट के साथ मात्र 15,499 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 43 इंच का फुल एचडी LED डिस्प्ले है। यह एंड्रॉयड टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें 30W का साउंड आउटपुट और ढेर सारे ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

VW 109 cm (43 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW43GQ1 49,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 67 फीसदी छूट के साथ मात्र 16,499 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 43 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें 30W का साउंड आउटपुट और ढेर सारे ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

BLACK+DECKER 109 cm (43 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU43UD2875ATIN (Black) 47,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 64 फीसदी छूट के साथ मात्र 17,499 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 43 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें 30W का साउंड आउटपुट और ढेर सारे ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।