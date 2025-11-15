Hindustan Hindi News
₹12,999 में घर लाएं 43 इंच Smart TV, 67 फीसदी तक सस्ते मिल रहे ये पांच मॉडल, लिस्ट

₹12,999 में घर लाएं 43 इंच Smart TV, 67 फीसदी तक सस्ते मिल रहे ये पांच मॉडल, लिस्ट

संक्षेप: पुराने टीवी से बोर हो गए हैं और बड़े साइज में अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। यहां हम आपको 43 inch डिस्प्ले वाले किफायती Smart TV बता रहे हैं। लिस्ट में सबसे सस्ता टीवी 12,999 रुपये का है।

Sat, 15 Nov 2025 06:55 PM
पुराने टीवी से बोर हो गए हैं और बड़े साइज में अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। यहां हम आपको 43 inch डिस्प्ले वाले किफायती Smart TV बता रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने कुछ बेस्ट डील्स की लिस्ट तैयार की है तलाश रहे हैं। यहां हम आपको ऐसे मॉडल बता रहे हैं, जो 20 हजार से कम में मिल रहे हैं। लिस्ट में सबसे सस्ता टीवी 12,999 रुपये का है। देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है....

discount

48% OFF

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

  • checkVW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
amazon-logo

₹12999

₹24999

खरीदिये

discount

39% OFF

LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA

LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA

  • checkLG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
amazon-logo

₹40590

₹66290

खरीदिये

discount

46% OFF

Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL

Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL

  • checkSamsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
amazon-logo

₹43990

₹81900

खरीदिये

discount

47% OFF

Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV

Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV

  • checkVu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV
amazon-logo

₹31990

₹60000

खरीदिये

discount

39% OFF

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL

  • checkSamsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
amazon-logo

₹38990

₹63900

खरीदिये

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

24,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 48 फीसदी छूट के साथ मात्र 12,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 43 इंच का फुल एचडी QLED डिस्प्ले है। यह एंड्रॉयड टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें 24W का साउंड आउटपुट और ढेर सारे ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

Kodak 108 cm (43 inches) 9XPRO Series Full HD Certified Android LED TV 439X5081 (Black)

29,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 48 फीसदी छूट के साथ मात्र 15,499 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 43 इंच का फुल एचडी LED डिस्प्ले है। यह एंड्रॉयड टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें 30W का साउंड आउटपुट और ढेर सारे ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

ये भी पढ़ें:मात्र ₹24,999 में 55 inch Smart TV, 75 फीसदी तक सस्ते मिल रहे ये 5 मॉडल

VW 109 cm (43 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW43GQ1

49,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 67 फीसदी छूट के साथ मात्र 16,499 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 43 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें 30W का साउंड आउटपुट और ढेर सारे ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

BLACK+DECKER 109 cm (43 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU43UD2875ATIN (Black)

47,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 64 फीसदी छूट के साथ मात्र 17,499 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 43 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें 30W का साउंड आउटपुट और ढेर सारे ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

ये भी पढ़ें:Broadband हो तो ऐसा, 100Mbps स्पीड के साथ 4000GB डेटा, खर्च 600 रुपये से कम

TOSHIBA 108 cm (43 inches) E38RP Series Full HD Ready Smart QLED Google TV 43E38RP

31,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 42 फीसदी छूट के साथ मात्र 18,499 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 43 इंच का फुल एचडी QLED डिस्प्ले है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें 30W का साउंड आउटपुट और ढेर सारे ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
