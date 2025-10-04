₹12499 में 43 inch Smart TV, पूरे 66 फीसदी तक सस्ते मिल रहे ये पांच मॉडल, देखें बेस्ट डील्स

Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में Smart TV बंपर डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। आज हम आपको 43 इंच के ऐसे पांच स्मार्ट टीवी बता रहे हैं, जो एमआरपी से 66 फीसदी तक सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में सबसे सस्ता मॉडल 12,499 रुपये का है।

Sat, 4 Oct 2025 12:50 PM

Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में Smart TV बंपर डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। आज हम आपको 43 इंच के ऐसे पांच स्मार्ट टीवी बता रहे हैं, जो एमआरपी से 66 फीसदी तक सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में सबसे सस्ता मॉडल 12,499 रुपये का है। अगर आप भी नया टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा।

47,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 58 फीसदी छूट के साथ मात्र 19,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 43 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल है। टीवी में 30W साउंड आउटपुट वाले स्पीकर हैं। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे पोर्ट, कई प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स और वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

24,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 50 फीसदी छूट के साथ मात्र 12,499 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 43 इंच का फुल एचडी QLED पैनल है। टीवी में 24W साउंड आउटपुट वाले स्पीकर हैं। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे पोर्ट, कई प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स और वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

49,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 66 फीसदी छूट के साथ मात्र 16,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 43 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल है। टीवी में 30W साउंड आउटपुट वाले स्पीकर हैं। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे पोर्ट, कई प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स और वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

39,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 51 फीसदी छूट के साथ मात्र 19,499 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 43 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल है। टीवी में 24W साउंड आउटपुट वाले स्पीकर हैं। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे पोर्ट, कई प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स और वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

37,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 51 फीसदी छूट के साथ मात्र 18,499 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 43 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल है। टीवी में 24W साउंड आउटपुट वाले स्पीकर हैं। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे पोर्ट, कई प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स और वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

इन 32 इंच टीवी पर भी मिल रहा बड़ा डिस्काउंट

इन 43 इंच टीवी पर भी मिल रहा बड़ा डिस्काउंट