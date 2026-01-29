43 इंच 4K स्मार्ट टीवी पर भारी छूट, लिमिटेड टाइम डील, खत्म होने वाला है ऑफर

संक्षेप: 43 इंच 4K स्मार्ट टीवी पर TCL, Samsung, LG, Sony सहित कई ब्रांड्स 40–45% तक का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। Dolby Vision, Google TV, वॉइस कंट्रोल जैसे लेटेस्ट फीचर्स के साथ ये लिमिटेड टाइम डील स्टॉक खत्म होने से पहले जरूर चेक करें।

Jan 29, 2026 02:51 pm IST

अगर आप नई बजट फ्रेंडली स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन एक अच्छी डील साबित हो सकती है, जहां से 43 इंच 4K स्मार्ट टीवी को सस्ते में खरीद सकते हैं। सेल में TCL, Samsung, LG, Sony, Philips और Xiaomi के मॉडल्स पर 40% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। सेल में 43 इंच स्मार्ट टीवी पर जबरदस्त ऑफर चल रहे हैं। ये टीवी क्रिस्टल 4K प्रोसेसर, Dolby Vision, HDR सपोर्ट, Google TV,Android इंटरफेस, वॉइस कंट्रोल और तेज़ रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, जो क्रिकेट मैच, वेब सीरीज या फैमिली मूवी नाइट्स के लिए परफेक्ट हैं। अमेज़न पर कई मॉडल्स की कीमतें हजारों रुपये कम हो गई हैं, साथ ही नो-कॉस्ट EMI, एक्सचेंज ऑफर, बैंक डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। स्मार्ट टीवी के 43 इंच मॉडल पर 45% तक की कटौती दी जा रही है। यह एक लिमिटेड टाइम डील है। हालांकि स्मार्ट टीवी डील का स्टॉक जल्दी खत्म हो सकता है।

यह स्मार्ट टीवी बजट सेगमेंट में Android 14 और Google TV जैसे लेटेस्ट फीचर्स पेश करने वाले चुनिंदा मॉडल्स में से एक है। इसमें QLED डिस्प्ले और डॉल्बी विजन दिया गया है, जो 350+ Nits की ब्राइटनेस के साथ जीवंत रंग और गहरा कंट्रास्ट प्रदान करता है। अमेजन पर इसे 40 फीसद की भारी छूट के साथ 29,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इस टीवी की सबसे बड़ी खूबी इसका 40 वॉट का पावरफुल साउंड आउटपुट है, जो डॉल्बी एटमॉस के साथ मिलकर बिना किसी बाहरी साउंडबार के थिएटर जैसा ऑडियो अनुभव देता है। साथ ही, इसमें Karaoke जैसा अनूठा फीचर भी इन-बिल्ट मिलता है।

Specifications साइज 43 इंच डिस्प्ले तकनीक 4K QLED साउंड 40 वॉट आउटपुट सॉफ्टवेयर Android 14 कनेक्टिविटी 3 HDMI, 2 USB, ड्यूल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0 वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी विशेष फीचर इन-बिल्ट कराओके और फिल्ममेकर मोड क्यों खरीदें शानदार QLED डिस्प्ले दमदार ऑडियो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर गेमिंग के लिए तैयार हैंड्स-फ्री वॉइस कंट्रोल, इन-बिल्ट कराओके और सैटेलाइट ट्यूनर 2GB RAM और 16GB ROM क्यों खोजें विकल्प 1-स्टार रेटिंग होने के कारण बिजली की खपत अन्य मॉडल्स के मुकाबले अधिक केवल 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी

यह 43-इंच का 4K UHD स्मार्ट टीवी है, जो बजट रेंज में QLED डिस्प्ले तकनीक पेश करने के लिए जाना जाता है। इसमें शक्तिशाली 'AiPQ Processor' और 1 बिलियन रंगों के साथ जीवंत विजुअल्स मिलते हैं। अमेजन पर इसे 57 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 25,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें Google TV का सपोर्ट दिया गया है, जो आपके मनोरंजन के लिए हज़ारों ऐप्स और वैयक्तिकृत सुझाव प्रदान करता है। साथ ही, गेमर्स के लिए इसमें 'Game Master' मोड और स्मूथ विजुअल्स के लिए MEMC तकनीक दी गई है।

Specifications साइज 43 इंच डिस्प्ले तकनीक 4K UHD QLED साउंड 24 वॉट साउंड 24 वॉट सॉफ्टवेयर Google TV कनेक्टिविटी 3 HDMI, 1 USB, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ वारंटी 2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी विशेष फीचर AiPQ प्रोसेसर और मेटैलिक बेजल-लेस डिज़ाइन क्यों खरीदें किफायती QLED मेटैलिक बेजल-लेस डिज़ाइन लंबी वारंटी शानदार विजुअल्स गेमिंग मोड क्यों खोजें विकल्प साउंड आउटपुट 24W का साउंड बड़े कमरों के लिए औसत एनर्जी रेटिंग 2-स्टार रेटिंग होने के कारण बिजली की खपत मध्यम से थोड़ी अधिक

यह अपनी साफ़ Full HD पिक्चर क्वालिटी और भरोसेमंद ब्रांड वैल्यू के लिए जाना जाता है। इसमें सैमसंग का अपना 'Hyper Real Picture Engine' दिया गया है, जो विजुअल्स को और भी जीवंत बनाता है। अमेजन पर इसे 16 फीसद की छूट के साथ मात्र 22,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें Samsung TV Plus का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप बिना किसी अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन के 100 से ज़्यादा फ्री लाइव टीवी चैनल्स का आनंद ले सकते हैं। साथ ही, सुरक्षा के लिए इसमें Samsung Knox Security दी गई है, जो आपकी प्राइवेसी और डेटा को पूरी तरह सुरक्षित रखती है।

Specifications रेजोल्यूशन Full HD साउंड 20 वॉट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम Samsung Tizen OS एनर्जी रेटिंग 5 स्टार कनेक्टिविटी 2 HDMI, 1 USB, वाई-फाई, ब्लूटूथ विशेष फीचर हाइपर रियल पिक्चर इंजन और HDR 10+ सपोर्ट क्यों खरीदें सैमसंग ब्रांड वैल्यू Samsung TV Plus बैंकिंग डेटा और पर्सनल ऐप्स के लिए हाई-लेवल डिजिटल सुरक्षा शानदार साउंड 5-स्टार एनर्जी रेटिंग क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट केवल 50Hz डिस्काउंट प्रतिशत (16%) अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रांड्स के मुकाबले काफी कम

यह अपनी तेज़ रफ़्तार और शानदार पिक्चर क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसमें 3GB DDR4 RAM दी गई है, जो इसे भारत का सबसे तेज़ स्मार्ट टीवी बनाने का दावा करती है। अमेजन पर इसे 32 फीसद की छूट और ₹2,000 के एक्स्ट्रा कूपन के साथ मात्र 27,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें QLED डिस्प्ले के साथ डॉल्बी विजन और HDR10 का सपोर्ट मिलता है, जो जीवंत रंगों और बेमिसाल क्लैरिटी का अनुभव कराता है। मनोरंजन के लिए इसमें डॉल्बी एटमॉस के साथ क्वाड ड्राइवर स्पीकर्स दिए गए हैं, जो क्रिस्टल क्लियर साउंड प्रदान करते हैं।

Specifications डिस्प्ले 4K Ultra HD QLED प्रोसेसर BOSS Processor साउंड 24 वॉट आउटपुट सॉफ्टवेयर Google TV कनेक्टिविटी 3 HDMI (eARC), 3 USB (1 x USB 3.0), वाई-फाई 5 वारंटी 2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी विशेष फीचर 4K AI अपस्केलिंग और डॉल्बी विजन गेम मोड क्यों खरीदें सुपरफास्ट परफॉरमेंस शानदार QLED डिस्प्ले अन्य ब्रांड्स के मुकाबले इसमें 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी गूगल टीवी ओएस, गूगल असिस्टेंट और क्रोमकास्ट का पूरा सपोर्ट गेमिंग के लिए तैयार USB 3.0 और ड्यूल-बैंड वाई-फाई जैसे आधुनिक विकल्प क्यों खोजें विकल्प स्टोरेज 16GB की इंटरनल स्टोरेज बहुत ज़्यादा गेम्स या ऐप्स के लिए सीमित ब्रैंड वैल्यू सैमसंग या एलजी जैसे बड़े नामों के मुकाबले अभी बाज़ार में नई

यह स्मार्ट एलईडी टीवी अपनी किफायती कीमत में ढेरों एडवांस फीचर्स के साथ आता है। इसमें 4K रेजोल्यूशन और 'Direct Full Array' डिस्प्ले तकनीक दी गई है, जो बेहतरीन कंट्रास्ट और Precision Color का अनुभव प्रदान करती है। अमेजन पर इसे 53 फीसद की भारी छूट के साथ 44,999 रुपये की जगह मात्र 20,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

मनोरंजन के लिए इसमें 24 वॉट के स्पीकर्स दिए गए हैं जो Dolby Atmos और DTS Virtual X को सपोर्ट करते हैं। साथ ही, यह गूगल टीवी ओएस पर आधारित है, जो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब जैसी हज़ारों ऐप्स का सीधा एक्सेस प्रदान करता है।

Specifications डिस्प्ले 4K Ultra HD साउंड 24 वॉट आउटपुट कनेक्टिविटी 3 HDMI (eARC सपोर्ट), 2 USB, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.3 वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी विशेष फीचर MEMC, AI स्पोर्ट्स मोड और फिल्ममेकर मोड क्यों खरीदें अल्ट्रा किफायती 4K Dolby Vision और Atmos 4K AI Upscaler गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट और एयरप्ले का सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प केवल 1 साल की वारंटी सेटअप के लिए अतिरिक्त शुल्क

यह अपनी जापानी तकनीक और विश्वसनीय परफॉरमेंस के लिए जाना जाता है। इसमें Hexa Chroma Drive और 4K Colour Engine दिया गया है, जो विजुअल्स को अधिक सटीक और प्राकृतिक रंगों के साथ पेश करता है। अमेजन पर इसे 27 फीसद की छूट के साथ मात्र 27,550 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें Google TV का सपोर्ट मिलता है, जो एक स्मूथ और यूजर-फ्रेंडली अनुभव प्रदान करता है। साथ ही, इसके 20 वॉट के स्पीकर्स डॉल्बी डिजिटल के साथ मिलकर घर पर ही एक शानदार होम थिएटर जैसा अनुभव देते हैं।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD साउंड 20 वॉट आउटपुट सॉफ्टवेयर Google TV कनेक्टिविटी 3 HDMI, 2 USB, वाई-फाई, ब्लूटूथ रिफ्रेश रेट 60 Hz वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें शानदार 4K क्लैरिटी Hexa Chroma Drive गूगल टीवी ओएस 3 HDMI और 2 USB पोर्ट्स, जो गेमिंग कंसोल और अन्य डिवाइस के लिए पर्याप्त फ्री एक्सेसरीज क्यों खोजें विकल्प साउंड आउटपुट 20W की आवाज बड़े कमरों के लिए औसत केवल 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी डिस्काउंट प्रतिशत कुछ अन्य ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ा कम

यह स्मार्ट गूगल टीवी बजट सेगमेंट में अपनी बेमिसाल पिक्चर क्वालिटी और एडवांस गेमिंग फीचर्स के लिए जाना जाता है। इसमें 4K रेजोल्यूशन और REGZA Engine ZR जैसी तकनीक दी गई है, जो विजुअल्स को और भी शार्प और क्लियर बनाती है। अमेजन पर इसे 48 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 20,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें गेमर्स के लिए Variable Refresh Rate और Auto Low Latency Mode दिया गया है, जो गेमिंग के दौरान लैग को कम कर स्मूथ परफॉरमेंस सुनिश्चित करता है। साथ ही, इसके 24 वॉट के स्पीकर्स डॉल्बी एटमॉस के साथ मिलकर एक बेहतरीन सराउंड साउंड अनुभव प्रदान करते हैं।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD साउंड 24 वॉट आउटपुट सॉफ्टवेयर Google TV रिफ्रेश रेट 60 Hz कनेक्टिविटी 3 HDMI (eARC), 2 USB, वाई-फाई, ब्लूटूथ वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें अल्ट्रा किफायती 4K गेमिंग के लिए बेहतरीन Dolby Vision और Atmos हज़ारों ऐप्स का एक्सेस, क्रोमकास्ट और गूगल असिस्टेंट की सुविधा 3 HDMI और 2 USB पोर्ट्स, जो सभी बाहरी डिवाइसेज के लिए पर्याप्त वाइड व्यूइंग एंगल क्यों खोजें विकल्प केवल 1 साल की वारंटी, जो इस सेगमेंट में औसत 2-स्टार एनर्जी रेटिंग

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।