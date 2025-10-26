₹12,999 में 43 इंच QLED TV, बिना ऑफर मिल रहा इतना सस्ता, इन पांच मॉडल पर 65% तक छूट

संक्षेप: Smart TV खरीदने का प्लान है, तो यहां हम आपको 43 इंच के ऐसे टीवी मॉडल बता रहे हैं, जो अमेजन पर 20 हजार से कम में मिल रहे हैं, वो भी बिना किसी ऑफर के। लिस्ट में 12,999 रुपये का 43 इंच QLED TV भी शामिल हैं। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा

घर या ऑफिस के लिए Smart TV खरीदने का प्लान है, लेकिन अमेजन-फ्लिपकार्ट की फेस्टिव सेल से चूक गए हैं, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ई-कॉमर्स पर अभी भी कई ऐसे टीवी डील्स हैं, जिनपर आप विचार कर सकते हैं। यहां हम 43 इंच के ऐसे टीवी मॉडल बता रहे हैं, जो अमेजन पर 20 हजार से कम में मिल रहे हैं, वो भी बिना किसी ऑफर के। लिस्ट में एक टीवी तो केवल 12,999 रुपये में मिल रहा है। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा ममॉडल बेस्ट रहेगा...

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1 24,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 48 फीसदी छूट के साथ अमेजन पर केवल 12,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इस टीवी में 43 इंच का फुल एचडी स्मार्ट QLED पैनल है। यह एंड्रॉयड टीवी ओएस पर काम करता है। इसमें 24W का साउंड मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं।

Westinghouse 106 cm (43 inches) W2 Series Full HD Certified Android LED TV WH43FX71 (Black) 29,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 51 फीसदी छूट के साथ अमेजन पर केवल 14,749 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इस टीवी में 43 इंच का फुल एचडी LED पैनल है। यह एंड्रॉयड टीवी ओएस पर काम करता है। इसमें 36W का साउंड मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं।

Kodak 108 cm (43 inches) 9XPRO Series Full HD Certified Android LED TV 439X5081 (Black) 29,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 49 फीसदी छूट के साथ अमेजन पर केवल 15,299 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इस टीवी में 43 इंच का फुल एचडी सर्टिफाइड LED पैनल है। यह एंड्रॉयड टीवी ओएस पर काम करता है। इसमें 30W का साउंड मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं।

Blaupunkt CyberSound G2 Series 108 cm (43 inch) Full HD LED Smart Android TV 2023 Edition with Dolby Digital Plus & 48 W Sound Output (43CSG7105) 26,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 43 फीसदी छूट के साथ अमेजन पर केवल 15,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इस टीवी में 43 इंच का फुल एचडी LED पैनल है। यह एंड्रॉयड टीवी ओएस पर काम करता है। इसमें 48W का साउंड मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं।