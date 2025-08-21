बड़ी टीवी खरीदने का सपना होगा पूरा, 43 इंच स्मार्ट टीवी पर बंपर छूट 43 inch 4k Crystal 4K Ultra HD Smart LED TV samsung xiaomi sony and more, Gadgets Hindi News - Hindustan
43 inch 4k Crystal 4K Ultra HD Smart LED TV samsung xiaomi sony and more

बड़ी टीवी खरीदने का सपना होगा पूरा, 43 इंच स्मार्ट टीवी पर बंपर छूट

best 43 inch Smart TV: घर के लिए एक टीवी की तलाश में हैं, जो न सिर्फ आपके घर के इंटीरियर को बेहतर बनाएं, बल्कि आपको शानदार पिक्चर क्वॉलिटी ऑफर करें, तो हम आपके लिए कुछ बेस्ट ऑप्शन लेकर आए हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 03:56 PM
घर कोई भी हो, लेकिन कंप्यूटर और लैपटॉप या फिर मोबाइल टीवी की जगह नहीं ले सकते हैं, क्योंकि टीवी का घर में अलग स्थान होता है। टीवी फैमिली टाइम की सबसे बढ़िया टाइम पास चीज होती है। साथ ही यह घर के इंटीरियर को भी इन्हैंस कर देती है। अगर आप अपने खूबसूरत से घर के लिए एक स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो उस प्लान में हम आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम आपकी सुविधा के लिए 43 इंच स्क्रीन साइज में आने वाली कुछ बेस्ट स्मार्ट टीवी ऑप्शन लेकर आए हैं, जो किफायती कीमत में आती हैं...

यह पैनासोनिक का 43 इंच स्क्रीन वाला टीवी है, जो कि 4K अल्ट्रा एचडी पिक्चर क्वॉलिटी में आता है। यह एक गूगल टीवी है। इसमें इनबिल्ट ऐप्स, साथ ही डॉल्बी डिजिटल ऑडियो का शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है। इसमें 2 जीबी रैम और 16 जीबी स्टोरेज, 60 हर्टज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ 20 वॉट साउंड आउटपुट मिलता है, जो आपके मूवी और एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को बेहतरीन बना देता है।

Specifications

स्क्रीन साइज
43 इंच
रेज़ोल्यूशन
4K Ultra HD
रिफ्रेश रेट
60 हर्ट्ज
कनेक्टिविटी
3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, वाई-फाई, ब्लूटूथ

क्यों खरीदें

...

4K रेजोल्यूशन

...

डॉल्बी डिजिटल ऑडियो

...

4K क्वालिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

60Hz का रिफ्रेश रेट

...

आउटडोर ब्राइटनेस में कमी

...

गेम्स के लिए कम स्टोरेज

यह सैमसंग का 43 इंच स्क्रीन वाला टीवी है, जो 4K अल्ट्रा एचडी पिक्चर क्वॉलिटी और क्रिस्टल प्रोसेसर 4K के साथ आता है। इसमें स्मार्ट फीचर्स जैसे कि सैमसंग टीवी प्लस, गूगल असिस्टेंट, और कई अन्य ऐप्स पहले से इंस्टॉल होते हैं। इसका 50 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट, 20 वॉट साउंड आउटपुट, और 4K अपस्केलिंग आपके एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाता है।

Specifications

स्क्रीन साइज
43 इंच
रेज़ोल्यूशन
4K Ultra HD
रिफ्रेश रेट
50 हर्ट्ज़
कनेक्टिविटी
3 HDMI पोर्ट्स, 1 USB पोर्ट, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.2

क्यों खरीदें

...

क्रिस्टल प्रोसेसर 4K

...

HDR10+ सपोर्ट

...

4K अपस्केलिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

50Hz का रिफ्रेश रेट

...

आउटडोर ब्राइटनेस में कमी

...

सीमित कॉन्टेंट

यह शाओमी का 43 इंच स्क्रीन वाला फुल एचडी स्मार्ट गूगल टीवी है, जो 1080p रेजोल्यूशन और डॉल्बी ऑडियो के साथ आता है। इसमें 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट और 20 वॉट साउंड आउटपुट के साथ बेहतर साउंड क्वॉलिटी मिलती है। इसके स्मार्ट फीचर्स में गूगल टीवी, स्क्रीन मिररिंग, और 1 जीबी रैम, 8 जीबी रोम के साथ शानदार परफॉर्मेंस मिलता है।

Specifications

स्क्रीन साइज
43 इंच
रेज़ोल्यूशन
Full HD
रिफ्रेश रेट
60 हर्ट्ज़
कनेक्टिविटी
2 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, वाई-फाई, ब्लूटूथ, ईथरनेट

क्यों खरीदें

...

फुल एचडी रेजोल्यूशन

...

डॉल्बी ऑडियो और DTS - X

...

गूगल टीवी और स्मार्ट फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

60Hz का रिफ्रेश रेट

...

सीमित मेमोरी और स्टोरेज

...

आउटडोर ब्राइटनेस में कमी

यह TCL का 43 इंच स्क्रीन वाला 4K स्मार्ट गूगल टीवी है, जो HDR10 और AiPQ प्रोसेसर के साथ आता है। इसकी 4K UHD LED पैनल क्वालिटी, डॉल्बी एटमॉस और DTS-X साउंड सिस्टम, और 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ बेहतरीन वीडियो और ऑडियो एक्सपीरिएंस मिलता है। इस टीवी में 2GB रैम और 16GB ROM के साथ स्मार्ट फीचर्स जैसे गूगल असिस्टेंट, स्क्रीन मिररिंग और वेब ब्राउजर भी हैं।

Specifications

स्क्रीन साइज
43 इंच
रेज़ोल्यूशन
4K UHD (3840x2160)
रिफ्रेश रेट
60 हर्ट्ज़
कनेक्टिविटी
3 HDMI पोर्ट्स, 1 USB पोर्ट

क्यों खरीदें

...

4K UHD LED पैनल

...

डॉल्बी एटमॉस

...

गूगल टीवी और स्मार्ट फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

60Hz का रिफ्रेश रेट

...

आउटडोर ब्राइटनेस में कमी

...

मेमोरी और स्टोरेज की कमी

यह VW का 43 इंच फ्रेमलेस डिज़ाइन वाला फुल एचडी एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी है, जो HDR-10 और IPE टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इस टीवी में 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट, 24 वॉट साउंड आउटपुट और स्मार्ट फीचर्स जैसे अमेज़न प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, और स्क्रीन मिररिंग के साथ बेहतरीन एंटरटेनमेंट का अनुभव मिलता है। इसमें 2 HDMI और 2 USB पोर्ट्स के साथ कनेक्टिविटी की भी कोई कमी नहीं है।

Specifications

रेज़ोल्यूशन
Full HD
रिफ्रेश रेट
60 हर्ट्ज़

क्यों खरीदें

...

फुल एचडी रेजोल्यूशन

...

IPE टेक्नोलॉजी और HDR-10

...

स्मार्ट टीवी फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

60Hz का रिफ्रेश रेट

...

साउंड आउटपुट में सीमित ताकत

...

मेमोरी और स्टोरेज कम

यह TOSHIBA का 43 इंच 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट गूगल टीवी है, जो VRR और ALLM सपोर्ट, Dolby Digital, और HDR10 जैसी सुविधाओं के साथ आता है। इस टीवी में 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट, 24 वॉट साउंड आउटपुट और स्मार्ट फीचर्स जैसे गूगल असिस्टेंट और स्क्रीन मिररिंग का सपोर्ट है। इसके अलावा, इसमें कई पिक्चर मोड्स और Dolby Vision भी दिये गये हैं

Specifications

स्क्रीन साइज
43 इंच
रेज़ोल्यूशन
4K Ultra HD
रिफ्रेश रेट
60 हर्ट्ज़

क्यों खरीदें

...

4K रेजोल्यूशन और Dolby Vision

...

VRR और ALLM सपोर्ट

...

गूगल असिस्टेंट और स्मार्ट फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

60Hz का रिफ्रेश रेट

...

24W साउंड आउटपुट

...

पिक्चर मोड्स में कमी

यह की 43 इंच स्क्रीन साइज में आने वाली स्मार्ट टीवी है, जो कि 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट क्यूएलईडी पिक्चर क्वॉलिटी में आती है। इसमें 4K रेजोल्यूशन, क्यूएलईडी डिस्प्ले और डॉल्बी एटमास जैसे फीचर्स दिये गये हैं। इसमें 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, 30 वॉट साउंड आउटपुट और गूगल असिस्टेंट जैसे स्मार्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें HDR10-HLG, Dolby Vision और MEMC जैसी टेक्नोलॉजी भी है, जो टीवी देखने के एक्सपीरिएंस को शानदार बना देती है।

Specifications

स्क्रीन साइज
43 इंच
रेज़ोल्यूशन 4K
Ultra HD
ऑडियो आउटपुट
30 वॉट
रिफ्रेश रेट
60 हर्ट्ज़

क्यों खरीदें

...

4K की बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी

...

Dolby Atmos और 30 वॉट का साउंड आउटपुट

...

Google TV और Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम

...

2GB RAM और 16GB स्टोरेज

क्यों खोजें विकल्प

...

60Hz रिफ्रेश रेट

...

2GB रैम, 16GB स्टोरेज

