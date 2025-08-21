बड़ी टीवी खरीदने का सपना होगा पूरा, 43 इंच स्मार्ट टीवी पर बंपर छूट
best 43 inch Smart TV: घर के लिए एक टीवी की तलाश में हैं, जो न सिर्फ आपके घर के इंटीरियर को बेहतर बनाएं, बल्कि आपको शानदार पिक्चर क्वॉलिटी ऑफर करें, तो हम आपके लिए कुछ बेस्ट ऑप्शन लेकर आए हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
घर कोई भी हो, लेकिन कंप्यूटर और लैपटॉप या फिर मोबाइल टीवी की जगह नहीं ले सकते हैं, क्योंकि टीवी का घर में अलग स्थान होता है। टीवी फैमिली टाइम की सबसे बढ़िया टाइम पास चीज होती है। साथ ही यह घर के इंटीरियर को भी इन्हैंस कर देती है। अगर आप अपने खूबसूरत से घर के लिए एक स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो उस प्लान में हम आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम आपकी सुविधा के लिए 43 इंच स्क्रीन साइज में आने वाली कुछ बेस्ट स्मार्ट टीवी ऑप्शन लेकर आए हैं, जो किफायती कीमत में आती हैं...
यह पैनासोनिक का 43 इंच स्क्रीन वाला टीवी है, जो कि 4K अल्ट्रा एचडी पिक्चर क्वॉलिटी में आता है। यह एक गूगल टीवी है। इसमें इनबिल्ट ऐप्स, साथ ही डॉल्बी डिजिटल ऑडियो का शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है। इसमें 2 जीबी रैम और 16 जीबी स्टोरेज, 60 हर्टज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ 20 वॉट साउंड आउटपुट मिलता है, जो आपके मूवी और एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को बेहतरीन बना देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K रेजोल्यूशन
डॉल्बी डिजिटल ऑडियो
4K क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
60Hz का रिफ्रेश रेट
आउटडोर ब्राइटनेस में कमी
गेम्स के लिए कम स्टोरेज
यह सैमसंग का 43 इंच स्क्रीन वाला टीवी है, जो 4K अल्ट्रा एचडी पिक्चर क्वॉलिटी और क्रिस्टल प्रोसेसर 4K के साथ आता है। इसमें स्मार्ट फीचर्स जैसे कि सैमसंग टीवी प्लस, गूगल असिस्टेंट, और कई अन्य ऐप्स पहले से इंस्टॉल होते हैं। इसका 50 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट, 20 वॉट साउंड आउटपुट, और 4K अपस्केलिंग आपके एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
क्रिस्टल प्रोसेसर 4K
HDR10+ सपोर्ट
4K अपस्केलिंग
क्यों खोजें विकल्प
50Hz का रिफ्रेश रेट
आउटडोर ब्राइटनेस में कमी
सीमित कॉन्टेंट
यह शाओमी का 43 इंच स्क्रीन वाला फुल एचडी स्मार्ट गूगल टीवी है, जो 1080p रेजोल्यूशन और डॉल्बी ऑडियो के साथ आता है। इसमें 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट और 20 वॉट साउंड आउटपुट के साथ बेहतर साउंड क्वॉलिटी मिलती है। इसके स्मार्ट फीचर्स में गूगल टीवी, स्क्रीन मिररिंग, और 1 जीबी रैम, 8 जीबी रोम के साथ शानदार परफॉर्मेंस मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फुल एचडी रेजोल्यूशन
डॉल्बी ऑडियो और DTS - X
गूगल टीवी और स्मार्ट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
60Hz का रिफ्रेश रेट
सीमित मेमोरी और स्टोरेज
आउटडोर ब्राइटनेस में कमी
यह TCL का 43 इंच स्क्रीन वाला 4K स्मार्ट गूगल टीवी है, जो HDR10 और AiPQ प्रोसेसर के साथ आता है। इसकी 4K UHD LED पैनल क्वालिटी, डॉल्बी एटमॉस और DTS-X साउंड सिस्टम, और 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ बेहतरीन वीडियो और ऑडियो एक्सपीरिएंस मिलता है। इस टीवी में 2GB रैम और 16GB ROM के साथ स्मार्ट फीचर्स जैसे गूगल असिस्टेंट, स्क्रीन मिररिंग और वेब ब्राउजर भी हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4K UHD LED पैनल
डॉल्बी एटमॉस
गूगल टीवी और स्मार्ट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
60Hz का रिफ्रेश रेट
आउटडोर ब्राइटनेस में कमी
मेमोरी और स्टोरेज की कमी
यह VW का 43 इंच फ्रेमलेस डिज़ाइन वाला फुल एचडी एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी है, जो HDR-10 और IPE टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इस टीवी में 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट, 24 वॉट साउंड आउटपुट और स्मार्ट फीचर्स जैसे अमेज़न प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, और स्क्रीन मिररिंग के साथ बेहतरीन एंटरटेनमेंट का अनुभव मिलता है। इसमें 2 HDMI और 2 USB पोर्ट्स के साथ कनेक्टिविटी की भी कोई कमी नहीं है।
Specifications
क्यों खरीदें
फुल एचडी रेजोल्यूशन
IPE टेक्नोलॉजी और HDR-10
स्मार्ट टीवी फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
60Hz का रिफ्रेश रेट
साउंड आउटपुट में सीमित ताकत
मेमोरी और स्टोरेज कम
यह TOSHIBA का 43 इंच 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट गूगल टीवी है, जो VRR और ALLM सपोर्ट, Dolby Digital, और HDR10 जैसी सुविधाओं के साथ आता है। इस टीवी में 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट, 24 वॉट साउंड आउटपुट और स्मार्ट फीचर्स जैसे गूगल असिस्टेंट और स्क्रीन मिररिंग का सपोर्ट है। इसके अलावा, इसमें कई पिक्चर मोड्स और Dolby Vision भी दिये गये हैं
Specifications
क्यों खरीदें
4K रेजोल्यूशन और Dolby Vision
VRR और ALLM सपोर्ट
गूगल असिस्टेंट और स्मार्ट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
60Hz का रिफ्रेश रेट
24W साउंड आउटपुट
पिक्चर मोड्स में कमी
यह की 43 इंच स्क्रीन साइज में आने वाली स्मार्ट टीवी है, जो कि 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट क्यूएलईडी पिक्चर क्वॉलिटी में आती है। इसमें 4K रेजोल्यूशन, क्यूएलईडी डिस्प्ले और डॉल्बी एटमास जैसे फीचर्स दिये गये हैं। इसमें 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, 30 वॉट साउंड आउटपुट और गूगल असिस्टेंट जैसे स्मार्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें HDR10-HLG, Dolby Vision और MEMC जैसी टेक्नोलॉजी भी है, जो टीवी देखने के एक्सपीरिएंस को शानदार बना देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K की बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी
Dolby Atmos और 30 वॉट का साउंड आउटपुट
Google TV और Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम
2GB RAM और 16GB स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
2GB रैम, 16GB स्टोरेज
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।