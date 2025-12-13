₹11000 में घर लाएं 40 इंच का बड़ा Smart TV, एमआरपी से 64% तक सस्ते मिल रहे ये पांच मॉडल, तुरंत करें ऑर्डर

संक्षेप: Smart TV खरीदने का प्लान है तो Amazon पर आपके लिए बहुत कुछ है। यहां हम आपको 40 inch के ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो भारी डिस्काउंट के साथ 15,000 रुपये से कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में सबसे सस्ता 40 इंच टीवी 11 हजार में मिल रहा है।

Dec 13, 2025 07:11 pm IST

Smart TV खरीदने का प्लान है तो Amazon पर आपके लिए बहुत कुछ है। अमेजन पर बिना सेल ब्रांडेड टीवी सस्ते दाम में मिल रहे हैं। यहां हम आपको 40 inch के ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो भारी डिस्काउंट के साथ 15,000 रुपये से कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में सबसे सस्ता 40 इंच टीवी 11 हजार में मिल रहा है। देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है और तुरंक यहीं से ऑर्डर करें...

acer 100 cm (40 inches) Ultra I Series FHD Smart LED Google TV AR40FDGGU2841BD

38,999 एमआरपी वाला यह टीवी 64 फीसदी छूट के बाद अमेजन पर मात्र 13,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। 40 इंच के इस टीवी में फुल एचडी स्मार्ट LED डिस्प्ले है। इसमें 26W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट दिए गए हैं। टीवी के साथ वॉयल इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

VW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)

20,999 एमआरपी वाला यह टीवी 47 फीसदी छूट के बाद अमेजन पर मात्र 11,099 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। 40 इंच के इस टीवी में फुल एचडी स्मार्ट QLED डिस्प्ले है। इसमें 24W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट दिए गए हैं। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल मिलता है।

Blaupunkt 101 cm (40 inches) Cyber Sound G2 Series Full HD LED Google TV 40CSG7112 (Black)

23,999 एमआरपी वाला यह टीवी 43 फीसदी छूट के बाद अमेजन पर मात्र 13,799 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। 40 इंच के इस टीवी में फुल एचडी स्मार्ट LED डिस्प्ले है। इसमें 48W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट दिए गए हैं। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल मिलता है।

Karbonn 102 cm (40 inches) Kanvas Series Full HD Smart Android LED TV KJS40ASFHD (Black)

32,999 एमआरपी वाला यह टीवी 59 फीसदी छूट के बाद अमेजन पर मात्र 13,499 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। 40 इंच के इस टीवी में फुल एचडी स्मार्ट LED डिस्प्ले है। इसमें 20W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट दिए गए हैं। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल मिलता है।

Blaupunkt 100 cm (40 inches) Quantum Dot Series QLED Google Android TV 40QD7070

19,999 एमआरपी वाला यह टीवी 31 फीसदी छूट के बाद अमेजन पर मात्र 13,799 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। 40 इंच के इस टीवी में QLED डिस्प्ले है। इसमें 48W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट दिए गए हैं। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल मिलता है।

43 inch के इन मॉडल्स पर भी भारी डिस्काउंट

50 inch के इन मॉडल्स पर भी भारी डिस्काउंट

55 inch के इन मॉडल्स पर भी भारी डिस्काउंट

65 inch के इन मॉडल्स पर भी भारी डिस्काउंट

75 inch के इन मॉडल्स पर भी भारी डिस्काउंट