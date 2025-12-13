Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़40 inch smart tv at rs 11000 get these five 40 inch model under 15k via amazon

₹11000 में घर लाएं 40 इंच का बड़ा Smart TV, एमआरपी से 64% तक सस्ते मिल रहे ये पांच मॉडल, तुरंत करें ऑर्डर

संक्षेप:

Smart TV खरीदने का प्लान है तो Amazon पर आपके लिए बहुत कुछ है। यहां हम आपको 40 inch के ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो भारी डिस्काउंट के साथ 15,000 रुपये से कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में सबसे सस्ता 40 इंच टीवी 11 हजार में मिल रहा है।

Dec 13, 2025 07:11 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Smart TV खरीदने का प्लान है तो Amazon पर आपके लिए बहुत कुछ है। अमेजन पर बिना सेल ब्रांडेड टीवी सस्ते दाम में मिल रहे हैं। यहां हम आपको 40 inch के ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो भारी डिस्काउंट के साथ 15,000 रुपये से कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में सबसे सस्ता 40 इंच टीवी 11 हजार में मिल रहा है। देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है और तुरंक यहीं से ऑर्डर करें...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
₹11000 में घर लाएं 40 इंच का बड़ा Smart TV, एमआरपी से 64% तक सस्ते मिल रहे ये पांच मॉडल, तुरंत करें ऑर्डर

acer 100 cm (40 inches) Ultra I Series FHD Smart LED Google TV AR40FDGGU2841BD

1. acer 100 cm (40 inches) Ultra I Series FHD Smart LED Google TV AR40FDGGU2841BD

Loading Suggestions...

38,999 एमआरपी वाला यह टीवी 64 फीसदी छूट के बाद अमेजन पर मात्र 13,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। 40 इंच के इस टीवी में फुल एचडी स्मार्ट LED डिस्प्ले है। इसमें 26W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट दिए गए हैं। टीवी के साथ वॉयल इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

VW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)

2. VW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)

Loading Suggestions...

20,999 एमआरपी वाला यह टीवी 47 फीसदी छूट के बाद अमेजन पर मात्र 11,099 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। 40 इंच के इस टीवी में फुल एचडी स्मार्ट QLED डिस्प्ले है। इसमें 24W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट दिए गए हैं। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल मिलता है।

read moreये भी पढ़ें:
OnePlus 13R की कीमत में ₹5000 की कटौती, नया मॉडल आने से पहले सस्ता मिल रहा फोन

Blaupunkt 101 cm (40 inches) Cyber Sound G2 Series Full HD LED Google TV 40CSG7112 (Black)

3. Blaupunkt 101 cm (40 inches) Cyber Sound G2 Series Full HD LED Google TV 40CSG7112 (Black)

Loading Suggestions...

23,999 एमआरपी वाला यह टीवी 43 फीसदी छूट के बाद अमेजन पर मात्र 13,799 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। 40 इंच के इस टीवी में फुल एचडी स्मार्ट LED डिस्प्ले है। इसमें 48W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट दिए गए हैं। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल मिलता है।

Karbonn 102 cm (40 inches) Kanvas Series Full HD Smart Android LED TV KJS40ASFHD (Black)

4. Karbonn 102 cm (40 inches) Kanvas Series Full HD Smart Android LED TV KJS40ASFHD (Black)

Loading Suggestions...

32,999 एमआरपी वाला यह टीवी 59 फीसदी छूट के बाद अमेजन पर मात्र 13,499 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। 40 इंच के इस टीवी में फुल एचडी स्मार्ट LED डिस्प्ले है। इसमें 20W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट दिए गए हैं। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल मिलता है।

read moreये भी पढ़ें:
₹35,000 की महाबचत, अब आधी कीमत में लें Samsung Galaxy S24, यहां मिल रही डील

Blaupunkt 100 cm (40 inches) Quantum Dot Series QLED Google Android TV 40QD7070

5. Blaupunkt 100 cm (40 inches) Quantum Dot Series QLED Google Android TV 40QD7070

Loading Suggestions...

19,999 एमआरपी वाला यह टीवी 31 फीसदी छूट के बाद अमेजन पर मात्र 13,799 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। 40 इंच के इस टीवी में QLED डिस्प्ले है। इसमें 48W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट दिए गए हैं। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल मिलता है।

43 inch के इन मॉडल्स पर भी भारी डिस्काउंट

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

50 inch के इन मॉडल्स पर भी भारी डिस्काउंट

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

55 inch के इन मॉडल्स पर भी भारी डिस्काउंट

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

65 inch के इन मॉडल्स पर भी भारी डिस्काउंट

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

75 inch के इन मॉडल्स पर भी भारी डिस्काउंट

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।