Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़4 year old oneplus 10 pro gets surprise stable android 16 update
सरप्राइज: चार साल पुराने OnePlus फोन में आ रहा Android 16 अपडेट, मिलेंगे ढेर सारे नए फीचर्स

सरप्राइज: चार साल पुराने OnePlus फोन में आ रहा Android 16 अपडेट, मिलेंगे ढेर सारे नए फीचर्स

संक्षेप:

अगर आप भी OnePlus का स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। वनप्लस ने अपने एक चार साल पुराने पॉपुलर फोन के Android 16 पर बेस्ड स्टेबल अपडेट रोलआउट कर दिया है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 10 Pro की, जिसे जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया था।

Jan 29, 2026 08:36 pm ISTArpit Soni
अगर आप भी OnePlus का स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। वनप्लस ने अपने एक चार साल पुराने पॉपुलर फोन के Android 16 पर बेस्ड स्टेबल अपडेट रोलआउट कर दिया है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 10 Pro की, जिसे जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। दरअसल, वनप्लस 10 प्रो को अभी-अभी एक सरप्राइज अपडेट मिला है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वनप्लस अब OnePlus 10 Pro स्मार्टफोन के लिए Android 16 पर बेस्ड स्टेबल OxygenOS 16 अपडेट रोलआउट कर रहा है।

दिलचस्प बात यह है कि ओरिजिनल अपडेट पॉलिसी के अनुसार Android 15 इस स्मार्टफोन के लिए आखिरी बड़ा अपग्रेड होना था। दरअसल, वनप्लस 10 प्रो जनवरी 2022 में Android 12 के साथ लॉन्च हुआ था। उम्मीद थी कि तीन बड़े एंड्रॉयड अपग्रेड मिलेंगे, इसलिए जब पिछले साल इसे एंड्रॉयड 15 मिला, तो ज्यादातर लोगों ने सोचा कि यह आखिरी है। लेकिन कंपनी ने ग्राहकों को सरप्राइज दे दिया है। भारत में रोलआउट शुरू होने के साथ ही दूसरे क्षेत्रों में भी यह शुरू होगा, हालांकि अभी तक कोई खास टाइमलाइन नहीं बताई गई है। जैसा कि फेज्ड रोलआउट में होता है, कुछ यूजर्स को अपडेट जल्दी मिल जाएगा, जबकि दूसरों को एक या दो हफ्ते इंतजार करना पड़ सकता है।

जैसे-जैसे रोलआउट आगे बढ़ेगा, जिन यूजर्स को कोई समस्या आती है, उनके पास ऑप्शन हैं। आप वनप्लस कम्युनिटी ऐप के जरिए या फीडबैक टूल के लिए *#800# डायल करके बग्स रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी समस्या को ठीक किया जा सके।

ये भी पढ़ें:आ गया 10,001mAh बैटरी वाला पहला 5G फोन, पूरे 39 दिन नहीं करना पड़ेगा चार्ज, कीमत

नए अपडेट में क्या-क्या नया मिलेगा:

तेज और स्मूद

- सिस्टम ऐप्स अब ऐसे एनिमेशन दिखाते हैं, जिससे इंटरैक्शन ज्यादा स्मूथ लगता है।

- होम स्क्रीन आइकन, विजेट, फोल्डर और स्मार्ट साइडबार के लिए फ्लूइड ड्रैग-एंड-ड्रॉप एनिमेशन पेश करता है - जो एक नेचुरल, स्मूद इंटरैक्शन एक्सपीरियंस देता है।

- टेक्स्ट सिलेक्शन मैग्नीफायर अब ज्यादा नेचुरल एक्सपीरियंस के लिए फ्लूइड एनिमेशन के साथ फेड इन और फेड आउट होता है।

- जब आप नोटिफिकेशन ड्रॉअर या क्विक सेटिंग्स खोलते हैं, तो सीमलेस स्टेटस बार ट्रांजिशन जोड़ता है, जिसमें किसी भी समय जेस्चर को रोकने का सपोर्ट होता है।

- क्विक सेटिंग्स में ऑडियो प्लेबैक कंट्रोल के लिए नए, स्मूथ एनिमेशन के साथ एक बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है।

- बटन नेविगेशन मोड में होम स्क्रीन से ऐप शुरू होने और बाहर निकलने के लिए एक साथ एनिमेशन सपोर्ट जोड़ता है, जिससे एक ज्यादा पॉलिश्ड और स्मूद एक्सपीरियंस मिलता है।

- होम स्क्रीन पर टॉप-रो ऐप्स के लिए बेहतर एग्जिट एनिमेशन ज्यादा स्मूथ, ज्यादा रिस्पॉन्सिव कंट्रोल देते हैं।

- अपडेटेड स्क्रॉलिंग मैकेनिक्स आपके टच और ऑन-स्क्रीन मूवमेंट के बीच ज्यादा जुड़ाव महसूस कराते हैं।

इसके अलावा, नया अपडेट फोन में ढेर सारे AI फीचर्स और AI फीचर्स में इम्प्रूवमेंट लाता है, जिसमें AI-पावर्ड फोटो, AI-पावर्ड नोट्स, AI रिकॉर्डर, AI-पावर्ड फ्लक्स थीम शामिल हैं। नया अपडेट नोटिफिकेशन, क्विक सेटिग्स और सिक्योरिटी और प्राइवेसी में भी कई अपग्रेड लाता है, जिससे यूजर्स को बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा।

