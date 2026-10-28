अलमारी जितने बड़े 4 डोर फ्रिज पर भारी छूट, smart इनवर्टर कूलिंग और बड़े स्पेस का तगड़ा कॉम्बिनेशन!
अगर आप भी अपनी रसोई के लिए बड़े स्पेस और प्रीमियम फीचर्स वाला फ्रिज तलाश रहे हैं, तो Amazon पर 4-डोर साइड-बाय-साइड फ्रिज पर भारी छूट मिल रही है। स्मार्ट इनवर्टर कूलिंग और विशाल कैपेसिटी का यह तगड़ा कॉम्बिनेशन आपकी किचन को लग्जरी लुक देने के साथ बिजली की भी बचत करेगा।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपनी रसोई को प्रीमियम और आधुनिक लुक देना चाहते हैं, तो यह सही मौका है। अमेजन पर अलमारी जितने बड़े 4-Door Side-by-Side Refrigerators पर भारी डिस्काउंट और शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं। बड़ी फैमिली के लिए यह फ्रिज एक परफेक्ट चॉइस साबित होते हैं, क्योंकि इनमें 500 लीटर से भी ज्यादा का विशाल स्टोरेज स्पेस मिलता है, जिससे हफ्तों का राशन और फल-सब्जियां आसानी से फ्रेश रखी जा सकती हैं।
इन स्मार्ट रेफ्रिजरेटर की सबसे बड़ी खासियत इनकी Smart Inverter Cooling Technology है। यह न सिर्फ आपकी जरूरत के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करती है, बल्कि बिजली की भी भारी बचत करती है। इसके अलावा, इनमें कन्वर्टिबल जोन, Wi-Fi कनेक्टिविटी, डिजिटल डिस्प्ले और Deo Fresh टेक्नोलॉजी जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं।
गर्मियों के मौसम से पहले अगर आप अपनी किचन को अपग्रेड करने का प्लान बना रहे हैं, तो Whirlpool, LG, Haier और Voltas Beko जैसे टॉप ब्रांड्स के इन 4-डोर फ्रिज पर मिलने वाली नो-कॉस्ट EMI और बैंक ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। बड़ी कैपेसिटी और एडवांस फीचर्स का यह कॉम्बिनेशन आपकी किचन को लग्जरी लुक देने के साथ आपके पैसे भी बचाएगा।
1. Haier 520 L 3 Star Lumiere Frost Free Triple Inverter French Door Side by Side Refrigerator (HRB-600EK, Ebony Black Steel, Magic Convertible Zone, Deo Fresh Technology, 2026 Model)
Haier HRB-600EK 520 लीटर क्षमता वाला एक प्रीमियम 4-डोर साइड-बाय-साइड (फ्रेंच डोर) रेफ्रिजरेटर है। यह 2026 मॉडल आधुनिक रसोई के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एबोनी ब्लैक स्टील फ़िनिश दी गई है। इसमें ट्रिपल इनवर्टर टेक्नोलॉजी, मैजिक कनवर्टिबल ज़ोन और डिओ फ्रेश टेक्नोलॉजी दी गई है, जो भोजन को लंबे समय तक ताजा रखती है और बिजली की खपत को नियंत्रित करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल स्टोरेज
मैजिक कनवर्टिबल ज़ोन
प्रीमियम लुक और क्लीन बैक
डिओ फ्रेश टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
छोटी रसोई या कम जगह वाले स्थानों के लिए सही नहीं
घर के अंदर शिफ्ट या मूव करना थोड़ा कठिन
2. Whirlpool LUXURIEM 654L 3-Star Inverter 4-Door Frost-Free Refrigerator (LX QUAD 690 CNV, Rhodium Steel) | India's Fastest Convertible (<30 Mins) | 360° Triple Cooling & 100+ Modes
Whirlpool LUXURIEM 654L (LX QUAD 690 CNV) एक सुपर-प्रीमियम 4-डोर साइड-बाय-साइड (फ्रेंच डोर) रेफ्रिजरेटर है। यह मॉडल रोडियम स्टील फ़िनिश के साथ आता है और बड़े परिवारों के लिए विशाल स्टोरेज स्पेस प्रदान करता है। इसमें भारत की सबसे तेज़ 30 मिनट से कम कनवर्टिबल स्पीड, 360° ट्रिपल इवेपोरेटर कूलिंग और 100 से अधिक कस्टमाइज़ेबल मोड्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर-फ़ास्ट कनवर्टिबल
विशाल स्टोरेज और 100+ मोड्स
ट्रिपल इवेपोरेटर तकनीक
फ्लेक्सिबल डोर बिन्स
क्यों खोजें विकल्प
काफी बड़ा साइज
कीमत सामान्य फ्रिज की तुलना में अधिक
3. Electrolux 547L 4 Door Side by Side Refrigerator, Bottom Mount Freezer, GreenZone, QuickFreeze, XL Door Bins, Cooling360, Inverter, French Door, UltimateTaste 600, EQE5400D-B, Charcoal Black
Electrolux EQE5400D-B एक 547 लीटर क्षमता वाला प्रीमियम 4-डोर फ्रेंच डोर (साइड-बाय-साइड) रेफ्रिजरेटर है। यह मॉडर्न Charcoal Black फ़िनिश और नीचे फ्रीज़र के साथ आता है। इसमें UltimateTaste 600 सीरीज़ की उन्नत कूलिंग तकनीक, FresherAir कार्बन फ़िल्टर और बड़े साइज़ के बॉटल बिन्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
GreenZone फ्रेशनेस
QuickFreeze सुविधा
XL डोर बिन्स
FresherAir कार्बन फ़िल्टर
क्यों खोजें विकल्प
रसोई में पर्याप्त जगह होनी जरूरी
कीमत थोड़ी अधिक
4. Voltas Beko, A Tata Product, 522 L(Gross), Inverter, Frost Free, French Four Door Side by Side Refrigerator (2026 Model, R4D522/FPV3N0RXID, Inox, with Harvest Fresh Technology)
Voltas Beko R4D522/FPV3N0RXID (2026 मॉडल) 522 लीटर ग्रॉस कैपेसिटी वाला एक किफायती और प्रीमियम 4-डोर फ्रेंच डोर (साइड-बाय-साइड) रेफ्रिजरेटर है। टाटा और बेको के साझेदारी वाले इस मॉडल में खूबसूरत Inox फ़िनिश, Harvest Fresh लाइट टेक्नोलॉजी और डिजिटल टच डिस्प्ले दिया गया है, जो खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक न्यूट्रिशस और ताज़ा रखने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Harvest Fresh तकनीक
बेहतरीन वारंटी
किफायती कीमत
स्मार्ट सेंसर और ऊर्जा दक्षता
क्यों खोजें विकल्प
नेट कैपेसिटी थोड़ा कम
बहुत बड़ी जंबो बोतलें रखने की सीमित जगह
5. Bosch 503L, 3 Star, Frost Free 4 Door Side-by-Side Refrigerator with Perfect fit technology, Zero Gap, Prevents wall collision, VitaFresh Plus Technology(2026 Model, KCP88E256I, Dark Lake Metal)
Bosch KCP88E256I (2026 मॉडल) 503 लीटर क्षमता वाला एक प्रीमियम 4-डोर साइड-बाय-साइड (फ्रेंच डोर) रेफ्रिजरेटर है। यह मॉडल Dark Lake Metal फ़िनिश में आता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी PerfectFit टेक्नोलॉजी है, जिससे इसे बिना किसी गैप के दीवार से सटाकर रखा जा सकता है। इसमें भोजन को लंबे समय तक तरोताजा रखने के लिए VitaFresh Plus और MultiAirFlow सिस्टम दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
PerfectFit Zero Gap टेक्नोलॉजी
VitaFresh Plus तकनीक
VarioInverter कंप्रेसर
स्मार्ट 28L वेरिएबल टेम्प ज़ोन
टिकाऊ और सुरक्षित बिल्ड
क्यों खोजें विकल्प
नॉन-कन्वर्टिबल मेन कूलिंग
लंबाई अधिक
प्रश्न 1: 4-डोर साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर (French Door) बड़ी फैमिली के लिए क्यों बेहतर माने जाते हैं?
उत्तर: 4-डोर रेफ्रिजरेटर में 500 लीटर से भी अधिक की विशाल कैपेसिटी मिलती है। इसके अलग-अलग कंपार्टमेंट्स और कनवर्टिबल ज़ोन के कारण आप अपनी जरूरत के हिसाब से सामान व्यवस्थित कर सकते हैं। साथ ही, केवल एक दरवाजा खोलने से अंदर की कूलिंग बाहर नहीं निकलती, जिससे बिजली की बचत होती है।
प्रश्न 2: क्या Amazon से 4-डोर फ्रिज खरीदने पर वारंटी और फ्री इंस्टॉलेशन मिलता है?
उत्तर: हां, Amazon से Haier, Whirlpool, Bosch और Voltas Beko जैसे ब्रांड्स के 4-डोर फ्रिज खरीदने पर आपको 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 10 से 12 साल की कंप्रेसर वारंटी मिलती है। इसके अलावा, Amazon फ्री डिलीवरी और ब्रांड द्वारा फ्री या अधिकृत इंस्टॉलेशन सेवा भी प्रदान करता है।
प्रश्न 3: 4-डोर साइड-बाय-साइड फ्रिज खरीदते समय किन मुख्य फीचर्स पर ध्यान देना चाहिए?
उत्तर: फ्रिज खरीदते समय कैपेसिटी (500L+), स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर (कम बिजली खपत और कम आवाज), कनवर्टिबल ज़ोन , ट्रिपल कूलिंग या VitaFresh जैसी फ्रेशनेस टेक्नोलॉजी और अपनी रसोई के स्थान के अनुसार डायमेंशन्स का विशेष ध्यान रखें।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।