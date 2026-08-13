किचन का काम होगा आधा: Amazon पर 50% से ज्यादा छूट पर मिल रहे हैं ये 4-Burner Glass Top Gas Stoves, देखें डील्स
अमेज़न की लेटेस्ट डील में टफन ग्लास वाले 4-बर्नर गैस स्टोव 50% तक के भारी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। कम समय में ज्यादा कुकिंग करने वाले इन मॉडर्न गैस स्टोव्स को आप बेहद किफायती कीमत में अपना बना सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपने किचन को मॉडर्न लुक देने और कुकिंग का समय आधा करने की सोच रहे हैं, तो यह सही मौका है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon अपने ग्राहकों के लिए 4-बर्नर वाले गैस स्टोव पर धमाकेदार डिस्काउंट लेकर आया है। Prestige, Elica, Lifelong और Butterfly जैसे टॉप ब्रांड्स के प्रीमियम 4-बर्नर कुकटॉप्स इस समय 50% तक की छूट पर उपलब्ध हैं।
कुकिंग होगी आसान और समय की होगी बचत
4-बर्नर गैस स्टोव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप एक साथ कई डिशेज बना सकते हैं। बड़े परिवारों के लिए यह बेहद उपयोगी साबित होता है। ये गैस स्टोव मजबूत टफन ग्लास टॉप और टिकाऊ ब्रास बर्नर्स के साथ आते हैं। इसमें ऑटो-इग्निशन फीचर भी दिया गया है, जिससे माचिस या लाइटर की झंझट खत्म हो जाती है।
आकर्षक डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स
अमेज़न की इस विशेष डील में प्रीमियम मॉडल्स पर न केवल एमआरपी (MRP) से भारी छूट मिल रही है, बल्कि चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर इंस्टेंट कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI के विकल्प भी दिए जा रहे हैं। अपनी रसोई को अपग्रेड करने और कम दाम में बेहतरीन किचन एप्लायंस घर लाने का यह एक शानदार अवसर है।
1. Beyond Appliances Dorado 4 Burner Smart Glass Hobtop Gas Stove | Auto Ignition | Digital Timer | Flame Failure Device | Toughened Glass | LPG & PNG Compatible
यह गैस स्टोव टफन ग्लास और ऑटो-इग्निशन जैसे मॉडर्न फीचर्स के साथ आता है। इस स्टोव की सबसे खास बात इसमें दिया गया डिजिटल टाइमर और फ्लेम फेलियर डिवाइस है, जो सुरक्षा के मामले में इसे बाकी चूल्हों से अलग बनाता है। यह एलपीजी और पीएनजी दोनों ईंधन के लिए उपयुक्त है।
Specifications
क्यों खरीदें
डिजिटल टाइमर
फ्लेम फेलियर डिवाइस
कन्वर्टिबल डिजाइन
माचिस-मुक्त ऑटो इग्निशन
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज
कीमत (स्मार्ट फीचर्स के कारण) थोड़ी अधिक
2. Glen Apex LPG Gas Stove 4 Burner | Manual Ignition | Toughened Glass Top | 1 Jumbo & 3 Forged Brass Burners | 360° Revolving Inlet Nozzle | ISI Certified | 5 Years Warranty on Glass, Valve & Burners
अगर आप अपनी रसोई के लिए एक भरोसेमंद, मजबूत और बजट-फ्रेंडली 4-बर्नर गैस स्टोव ढूंढ रहे हैं, तो Glen Apex 4 Burner LPG Gas Stove एक बेहतरीन विकल्प है। यह गैस स्टोव प्रीमियम मिरर फिनिश टफन ग्लास और टिकाऊ फोज्ड ब्रास बर्नर्स के साथ आता है, जो इसे स्टाइलिश लुक के साथ-साथ लंबी लाइफ प्रदान करते हैं।
यह मैनुअल इग्निशन मॉडल है और सुरक्षा के लिए ISI सर्टिफाइड है। इसमें दिया गया 360° रिवॉल्विंग नोजल इसे किसी भी किचन सेटअप में आसानी से फिट करने की सुविधा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फोज्ड ब्रास बर्नर
360° रिवॉल्विंग इनलेट नोजल
मजबूत पैन सपोर्ट
बजट-फ्रेंडली कीमत
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल इग्निशन
PNG कन्वर्जन चार्जेबल
3. Elica Vetro Glass Top 4 Burner Gas Stove (CT VETRO 460 BLK)Open,Black
Elica Vetro CT VETRO 460 BLK भारतीय रसोई में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले 4-बर्नर गैस स्टोव में से एक है। अमेज़न पर 16,000 से अधिक रेटिंग्स के साथ यह 'Amazon's Choice' प्रोडक्ट है। प्रीमियम ब्लैक फिनिश, टफन ग्लास और टिकाऊ ब्रास बर्नर्स के साथ आने वाला यह गैस स्टोव आपकी रसोई को मॉडर्न लुक देता है।
यह स्टोव उन बड़े परिवारों के लिए एकदम सही है जो किफायती बजट में एक भरोसेमंद, स्टाइलिश और टिकाऊ 4-बर्नर गैस स्टोव खरीदना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
ब्रास बर्नर्स
स्टेनलेस स्टील बेस प्लेट
यूरो-कोटेड पैन सपोर्ट
शानदार वैल्यू फॉर मनी
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल इग्निशन
वारंटी अवधि
4. Lifelong Glass Top Gas Stove, 4 Burner Gas Stove, Black (ISI Certified,1 year warranty with Doorstep Service)
अगर आप बेहद कम बजट में अपनी रसोई के लिए 4-बर्नर वाला गैस स्टोव खरीदना चाहते हैं, तो Lifelong Glass Top 4 Burner Gas Stove आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अमेज़न पर 38,000 से अधिक रेटिंग्स के साथ यह 'Best Seller' की श्रेणी में आता है।
यह गैस स्टोव ISI सर्टिफाइड है और 6mm टफन ग्लास टॉप के साथ आता है। ₹3,000 से भी कम कीमत में मिलने वाला यह 4-बर्नर चूल्हा भारतीय परिवारों की पहली पसंद बना हुआ है। इसमें कंपनी की तरफ से डोरस्टेप सर्विस की सुविधा भी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर किफायती कीमत
ISI सर्टिफाइड सुरक्षा
हीट-रेजिस्टेंट नॉब्स
डोरस्टेप सर्विस
क्यों खोजें विकल्प
PNG सपोर्ट नहीं
कम वारंटी
5. MILTON Premium 4 Burner Black Manual Ignition Glass Top Gas Stove, (ISI Certified)
अगर आप एक मजबूत, भरोसेमंद और प्रीमियम लुक वाला 4-बर्नर गैस स्टोव ढूंढ रहे हैं, तो MILTON Premium 4 Burner Glass Top Gas Stove आपके किचन के लिए एक शानदार विकल्प है। अमेजन पर 15,000 से अधिक रेटिंग्स के साथ यह 'Amazon's Choice' लिस्ट में शामिल है।
यह गैस स्टोव 6mm टफन ग्लास टॉप, हाई-क्वालिटी ब्रास बर्नर्स और पाउडर-कोटेड माइल्ड स्टील बॉडी के साथ आता है। ISI सर्टिफिकेशन के साथ आने वाला यह स्टोव भारतीय कुकिंग स्टाइल और भारी बर्तनों को आसानी से संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई-परफॉरमेंस ब्रास बर्नर्स
मजबूत MS फ्रेम बॉडी
ISI सर्टिफाइड सुरक्षा
एंटी-स्किड रबर लेग्स
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल इग्निशन
1 साल की सीमित वारंटी
6. Haute Evoque series 3.0 Black & White 4 Burner Manual Stove | 8 MM Atom Glass | ISI certified |Door Step Service |10 Year Warranty by Haute Home
अगर आप अपनी रसोई को बिल्कुल अनोखा और अल्ट्रा-मॉडर्न लुक देना चाहते हैं, तो Haute Evoque Series 3.0 Black & White 4 Burner Gas Stove एक बेहतरीन और प्रीमियम विकल्प है। अमेज़न पर 4.3 स्टार की शानदार रेटिंग के साथ आने वाला यह गैस स्टोव अपने ब्लैक एंड व्हाइट डुअल टोन डिजाइन के कारण पहली ही नज़र में आकर्षित करता है।
इसमें बेहद मजबूत 8mm एटम ग्लास दिया गया है, जो सामान्य ग्लास से कहीं ज्यादा टिकाऊ है। ISI सर्टिफाइड सुरक्षा, डोरस्टेप सर्विस और 10 साल की लंबी वारंटी के साथ यह स्टोव स्टाइल और मजबूती का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है।
Specifications
क्यों खरीदें
10 साल की लंबी वारंटी
8mm एक्स्ट्रा थिक एटम ग्लास
यूनिक ब्लैक एंड व्हाइट लुक
डोरस्टेप सर्विस सपोर्ट
ब्रास बर्नर्स
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोडी अधिक
मैनुअल इग्निशन
7. Sujata Regal Manual Gas Stove 4 Burners Glass Top | 9 Years Warranty | Gas Stove with Jumbo Brass Burners | SABAF Technology | ISI Certified | LPG & PNG Compatible | 360° Rotating Brass Nozzle (Black)
अपनी बेहतरीन मोटर और किचन अप्लायंसेज के लिए मशहूर भारतीय ब्रांड Sujata का यह Regal Manual 4 Burner Gas Stove एक प्रीमियम और हैवी-ड्यूटी कुकटॉप है। यह गैस स्टोव इटैलियन SABAF गैस वाल्व टेक्नोलॉजी और शक्तिशाली 5G फोज्ड जंबो ब्रास बर्नर्स के साथ आता है, जो भारतीय स्टाइल की तेज और भारी कुकिंग के लिए बेस्ट है।
8mm मोटे अल्ट्रा-थिक टफन ग्लास, 360° ब्रास नोजल और 9 साल की लंबी वारंटी के साथ यह स्टोव मजबूती, सुरक्षा और प्रीमियम परफॉरमेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
9 साल की लंबी वारंटी
SABAF इटैलियन वाल्व टेक्नोलॉजी
8mm अल्ट्रा-थिक ग्लास
फ्री PNG कन्वर्जन किट
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल इग्निशन
PNG कन्वर्जन सर्विस चार्ज
1. क्या 4-बर्नर टफन ग्लास गैस स्टोव पर भारी बर्तन रखना सुरक्षित है?
हाँ, यह पूरी तरह सुरक्षित है। टफन ग्लास सामान्य ग्लास की तुलना में काफी मजबूत और हीट-रेजिस्टेंट होता है। हालाँकि, यह ध्यान रखें कि बर्तन का सारा वजन ग्लास पर न पड़कर गैस स्टोव के पैन सपोर्ट पर रहे।
2. क्या टफन ग्लास गैस स्टोव का ग्लास अचानक टूट या चटक सकता है?
टफन ग्लास बहुत मजबूत होता है, लेकिन कुछ सावधानियाँ न बरतने पर यह चटक सकता है:
- गर्म ग्लास पर तुरंत ठंडा पानी या गीला कपड़ा न डालें (थर्मल शॉक से बचें)।
- बर्नर के साइज से बहुत ज्यादा बड़े बर्तन का इस्तेमाल न करें।
- ग्लास पर सीधे भारी बर्तन या भारी सामान जोर से न पटकें।
3. क्या टफन ग्लास गैस स्टोव को PNG (पाइप वाली गैस) पर इस्तेमाल किया जा सकता है?
हाँ, ज्यादातर 4-बर्नर ग्लास स्टोव LPG और PNG दोनों पर काम कर सकते हैं। लेकिन बाय-डिफ़ॉल्ट यह LPG (सिलेंडर) के लिए सेट आते हैं। PNG पर चलाने के लिए आपको ब्रांड के अधिकृत तकनीशियन से इसका नोजल चेंज करवाना होता है।
4. ऑटो-इग्निशन और मैनुअल इग्निशन में क्या अंतर है?
मैनुअल इग्निशन: इसे जलाने के लिए आपको अलग से माचिस या लाइटर की जरूरत होती है।
ऑटो-इग्निशन: इसमें नॉब घुमाते ही बर्नर अपने आप जल जाता है, इसके लिए लाइटर की जरूरत नहीं पड़ती।
5. टफन ग्लास टॉप गैस स्टोव की सफाई और रखरखाव कैसे करें?खाना बनाने के बाद जब ग्लास पूरी तरह ठंडा हो जाए, तब इसे किसी मुलायम सूती कपड़े या माइक्रोफाइबर क्लॉथ और माइल्ड लिक्विड सोप से पोंछें। कभी भी लोहे के जूने (Steel Wool) या कठोर स्क्रबर का उपयोग न करें, इससे ग्लास पर स्क्रैच पड़ सकते हैं।
6. क्या 4-बर्नर गैस स्टोव पर एक साथ 4 बड़े बर्तन रखे जा सकते हैं?
यह गैस स्टोव की लंबाई और बर्नर्स के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। आमतौर पर 4-बर्नर स्टोव पर आप 2 बड़े बर्तन (जैसे प्रेशर कुकर या कड़ाई) और 2 छोटे बर्तन (जैसे पतीला या तवा) एक साथ आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
7. 4-बर्नर गैस स्टोव पर सामान्यतः कितने साल की वारंटी मिलती है?
ज्यादातर ब्रांड्स पूरे प्रोडक्ट पर 1 से 2 साल की वारंटी देते हैं। हालाँकि, कुछ प्रीमियम ब्रांड्स ग्लास और ब्रास बर्नर्स पर 5 से 10 साल तक की स्पेशल वारंटी भी ऑफर करते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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