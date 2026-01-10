मॉड्यूलर किचन के लिए बेस्ट 4 बर्नर गैस स्टोव, स्टाइल भी और अफोर्डेबल भी

संक्षेप: घर में मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हैं, तो आपके लिए 4 बर्नर गैस स्टोव जरूरी हो जाता है, इसे आप अमेजन से सस्ते में खरीद सकते हैं..

Jan 10, 2026 08:46 pm IST

अगर आप अपने घर में मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हैं, तो आपके लिए 4 बर्नर गैस स्टोव एक बेहद ज़रूरी और समझदारी भरा ऑप्शन बन जाता है। यह न सिर्फ आपकी किचन को आधुनिक और स्टाइलिश लुक देता है, बल्कि एक साथ कई टेस्टी डिश पकाने में भी आपकी काफ़ी समय और मेहनत बचाता है। चार बर्नर होने की वजह से आप एक ही समय पर सब्ज़ी, दाल, रोटी और चाय जैसी चीज़ें आसानी से बना सकते हैं, जिससे रोजाना की कुकिंग तेज और सुविधाजनक हो जाती है। इसकी मजबूत बॉडी, टिकाऊ बर्नर, बेहतर गैस एफिशिएंसी और आसान सफ़ाई जैसी खूबियाँ इसे दैनिक उपयोग के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाती हैं। इसके अलावा, इसका कॉम्पैक्ट और प्रीमियम डिज़ाइन आपकी मॉड्यूलर किचन की खूबसूरती को और बढ़ाता है। आप इसे Amazon से अफोर्डेबल प्राइस पर खरीद सकते हैं। हम आपकी सुविधा के लिए कुछ शानदार ऑप्शन लेकर आए हैं, जो आपके 4 बर्नर गैस स्टोव की खरीददारी को आसान बना सकते हैं।

यह एक प्रीमियम कुकटॉप है, जिसमें 8mm अल्ट्रा-थिक टफेंड ग्लास, 5G फोर्ज्ड जम्बो ब्रास बर्नर और SABAF गैस वाल्व दिए गए हैं, जो तेज़ और समान कुकिंग का भरोसेमंद अनुभव देते हैं। यह LPG और PNG दोनों पर काम करता है और 360° रोटेटिंग ब्रास नोज़ल की मदद से गैस पाइप को आसानी से फिट किया जा सकता है। ऑटो इग्निशन, मजबूत पैन सपोर्ट और फ्लेम गार्ड इसे सुरक्षित और इस्तेमाल में सुविधाजनक बनाते हैं। यह 38 फीसदी की छूट के साथ 16191 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications बर्नर टाइप 5G Forged Jumbo Brass इग्निशन Auto Ignition गैस नोज़ल 360° Rotating Brass वारंटी 9 साल क्यों खरीदें 5G जम्बो ब्रास बर्नर से तेज़ और समान हीटिंग SABAF गैस वाल्व से लंबी लाइफ और आसान LPG–PNG कन्वर्ज़न 360° रोटेटिंग ब्रास नोज़ल 9 साल की वारंटी और ISI सर्टिफिकेशन ऑटो इग्निशन क्यों खोजें विकल्प D-टाइप बैटरी शामिल नहीं वजन थोड़ा भारी

यह एक प्रीमियम हाइब्रिड कुकटॉप है, जिसे बिल्ट-इन और फ्री-स्टैंडिंग दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 8mm मोटा टफेंड ग्लास, SABAF इटालियन मल्टी-रिंग बर्नर और कास्ट आयरन पैन सपोर्ट दिए गए हैं, जो तेज, समान और सुरक्षित कुकिंग का अनुभव देते हैं। ऑटो इलेक्ट्रिक इग्निशन और हीट-रेज़िस्टेंट नॉब्स इसे लंबे समय तक आरामदायक उपयोग के लिए और बेहतर बनाते हैं। यह 46 फीसदी की छूट के साथ 13499 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications बर्नर 4 (2 छोटे, 2 मीडियम) इग्निशन Auto Electric डाइमेंशन 70 सेमी × 52 सेमी डिज़ाइन Hybrid क्यों खरीदें SABAF इटालियन मल्टी-रिंग बर्नर से हाई-एफिशिएंसी फ्लेम 8mm टफेंड ग्लास कास्ट आयरन पैन सपोर्ट से बेहतर स्टेबिलिटी 10 साल की वारंटी (ग्लास पर) क्यों खोजें विकल्प 4-बर्नर साइज छोटे किचन के लिए बड़ा लग सकता है फ्लेम फेल्योर डिवाइस नहीं

यह एक स्टाइलिश और दमदार कुकटॉप है, जिसमें टफेंड ग्लास टॉप, SABAF गैस वाल्व और टॉर्नेडो ब्रास बर्नर दिए गए हैं, जो तेज़ और समान हीटिंग सुनिश्चित करते हैं। इसका हाइब्रिड डिज़ाइन इसे बिल्ट-इन और फ्री-स्टैंडिंग दोनों तरह से इस्तेमाल करने की सुविधा देता है, वहीं अल्ट्रा-स्लिम बॉडी और एर्गोनॉमिक नॉब्स इसे आधुनिक और इस्तेमाल में आसान बनाते हैं। यह 37 फिसदी छूट के साथ 10770 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications टॉप मटेरियल Toughened Glass वारंटी बर्नर पर 2 साल, ग्लास और गैस वाल्व पर 5 साल बॉडी Ultra-Slim Steel Frame गैस वाल्व SABAF क्यों खरीदें ऑटो इग्निशन से झंझट-मुक्त कुकिंग टॉर्नेडो ब्रास बर्नर से तेज़ और एफिशिएंट हीटिंग टफेंड ग्लास टॉप 500+ सर्विस सेंटर्स और अच्छी वारंटी क्यों खोजें विकल्प कीमत मैनुअल इग्निशन मॉडल से ज्यादा फ्लेम फेल्योर डिवाइस का ज़िक्र नहीं

यह एक बेहद पतला और प्रीमियम कुकटॉप है, जिसकी बॉडी केवल 29mm मोटी है और जिसे बिना स्लैब कटिंग के आसानी से लगाया जा सकता है। इसमें ब्रास के ट्रिपल-रिंग और ड्यूल-रिंग बर्नर दिए गए हैं, जो तेज़ और सटीक हीट कंट्रोल के साथ हर तरह की भारतीय कुकिंग को आसान बनाते हैं। टफेंड ग्लास टॉप, कास्ट आयरन पैन सपोर्ट और मेटल नॉब्स इसे मजबूत होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी बनाते हैं। यह 22 प्रतिशत की छूट के साथ 16599 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications बर्नर टाइप Brass, Triple & Dual Ring पैन सपोर्ट Cast Iron Enamel Coated बॉडी मोटाई 29mm इग्निशन Auto (DC Battery Operated) क्यों खरीदें सुपर स्लिम 29mm बॉडी ट्रिपल-रिंग और ड्यूल-रिंग ब्रास बर्नर से हाई एफिशिएंसी कास्ट आयरन पैन सपोर्ट से बेहतरीन स्टेबिलिटी ऑटो इग्निशन सुविधा मजबूत और हीट रेज़िस्टेंट क्यों खोजें विकल्प कीमत सामान्य स्टोव से ज्यादा वारंटी सिर्फ 2 साल

यह एक बजट में आने वाला और भरोसेमंद कुकिंग विकल्प है, जिसमें 6mm का टफेंड ब्लू ग्लास टॉप और ट्राई-पिन ब्रास बर्नर दिए गए हैं, जो तेज़ और ईंधन की बचत करने वाली कुकिंग में मदद करते हैं। इसमें दो छोटे और दो बड़े बर्नर मिलते हैं, जिससे हल्की से लेकर भारी कुकिंग तक आसानी से की जा सकती है। मजबूत पैन सपोर्ट, एंटी-स्किड रबर लेग्स और स्टील बॉडी इसकी मजबूती और टिकाऊपन को बढ़ाते हैं। यह 37 प्रतिशत की छूट के साथ 4149 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications बर्नर टाइप Tri-Pin Brass फ्यूल सपोर्ट LPG (PNG में कन्वर्टेबल) बॉडी Mild Steel वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 6mm टफेंड ग्लास टॉप ट्राई-पिन ब्रास बर्नर से फ्यूल-एफिशिएंट कुकिंग 2 छोटे और 2 बड़े बर्नर ISI सर्टिफाइड सेफ्टी मजबूत पैन सपोर्ट और एंटी-स्किड रबर लेग्स क्यों खोजें विकल्प ऑटो इग्निशन नहीं वारंटी सिर्फ 1 साल PNG कन्वर्ज़न पेड सर्विस

यह एक आकर्षक और भरोसेमंद कुकटॉप है, जिसमें ब्लैक टफेंड ग्लास सतह, हेवी-ड्यूटी ब्रास बर्नर और यूरो-कोटेड पैन सपोर्ट दिए गए हैं, जो कुकिंग के दौरान बेहतर स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें एक बड़ा, एक मीडियम और दो छोटे बर्नर मिलते हैं, जिससे हर तरह की भारतीय कुकिंग आराम से की जा सकती है। ऑटो इग्निशन फीचर इसे इस्तेमाल में बेहद आसान बनाता है। यह 45 प्रतिशत की छूट के साथ 6290 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications टॉप मटेरियल Toughened Glass वारंटी ग्लास पर 7 साल रंग Black पैन सपोर्ट Euro-Coated इग्निशन Auto Ignition क्यों खरीदें हेवी-ड्यूटी ब्रास बर्नर से तेज़ और समान फ्लेम टफेंड ग्लास टॉप यूरो-कोटेड पैन सपोर्ट से बेहतर स्टेबिलिटी ऑटो इग्निशन सुविधा भरोसेमंद Elica ब्रांड क्यों खोजें विकल्प ग्लास डिसकलरिंग वारंटी में शामिल नहीं इग्निशन के लिए साइड में बटन दबाना पड़ता है

यह एक फ्यूचर-रेडी प्रीमियम हाब है, जिसमें ऑटो इग्निशन, डिजिटल टाइमर और फ्लेम फेल्योर डिवाइस जैसी स्मार्ट व सेफ्टी-फोकस्ड टेक्नोलॉजी दी गई है। इसका टफेंड ग्लास टॉप और मेटैलिक फिनिश नॉब्स इसे मजबूत और एलिगेंट बनाते हैं, जबकि एनर्जी-एफिशिएंट बर्नर तेज़, समान और गैस बचाने वाली कुकिंग सुनिश्चित करते हैं। यह LPG और PNG दोनों के साथ कम्पैटिबल है और 39 फीसदी छूट के साथ 16999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications सेफ्टी Flame Failure Device स्पेशल फीचर Digital Timer फ्यूल सपोर्ट LPG & PNG वारंटी ग्लास पर 5 साल क्यों खरीदें डिजिटल टाइमर से सटीक कुकिंग कंट्रोल फ्लेम फेल्योर डिवाइस से बेहतर सेफ्टी ऑटो इग्निशन से आसान स्टार्ट 5 साल की ग्लास वारंटी क्यों खोजें विकल्प PNG कन्वर्ज़न पेड सर्विस इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।