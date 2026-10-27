लाइटर की अब नहीं पड़ेगी जरूरत! ऑटो इग्निशन वाले ये 4 बर्नर गैस स्टोव बढ़ाएंगे आपकी रसोई की शान, जानें Amazon offers
लाइटर और माचिस के झंझट को कहें अलविदा; ऑटो इग्निशन फीचर वाले ये 4 बर्नर गैस स्टोव आपकी रसोई को देंगे मॉडर्न लुक। Amazon पर मिल रहे ये ब्रांडेड ग्लास-टॉप स्टोव भारी डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ बेहतरीन कुकिंग एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
लाइटर की टेंशन खत्म! रसोई को दें मॉडर्न लुक
अगर आप भी हर बार खाना बनाते समय माचिस या लाइटर ढूंढने के झंझट से परेशान हैं, तो स्मार्ट किचन गैजेट्स अपनाने का सही समय आ गया है। Amazon पर ऑटो इग्निशन फीचर वाले 4 बर्नर गैस स्टोव भारी डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि नॉब घुमाते ही बर्नर अपने आप जल जाता है, जिससे लाइटर की जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाती है।
प्रीमियम ग्लास टॉप और बेहतरीन परफॉर्मेंस
ये 4 बर्नर गैस स्टोव न सिर्फ आपकी कुकिंग को तेज बनाते हैं, बल्कि आपकी रसोई की खूबसूरती में भी चार चांद लगाते हैं। इनमें मजबूत टफन ग्लास और टिकाऊ ब्रास बर्नर्स दिए गए हैं, जो हाई-हीट कुकिंग के बाद भी आसानी से साफ हो जाते हैं। बड़ी फैमिली के लिए एक साथ multiple डिश बनाने में ये बेहद मददगार साबित होते हैं।
Amazon पर मिल रहे हैं ये खास ऑफर्स
Amazon Sale में Elica, Glen और Blowhot जैसे टॉप ब्रांड्स के ऑटो इग्निशन गैस स्टोव पर 50% तक की छूट मिल रही है। इसके साथ ही बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, नो-कॉस्ट EMI और नो-हसल डिलीवरी का फायदा उठाकर आप बहुत कम कीमत में अपनी किचन को अपग्रेड कर सकते हैं।
1. Beyond Appliances Solaria 4 Full Brass Burner Smart Gas Stove Auto Ignition | Digital Timer | Flame Failure Device | Toughened Glass | ISI Certified | LPG & PNG Compatible Cooktop | PAN India Service
यदि आप अपनी रसोई को एक आधुनिक और सुरक्षित रूप देना चाहते हैं, तो Beyond Appliances Solaria 4 Burner Smart Gas Stove आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। 'Beyond By Mukunda Foods' का यह स्मार्ट कुकटॉप Digital Timer और Flame Failure Device (FFD) जैसी एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है।
स्मार्ट ऑटो इग्निशन टेक्नोलॉजी की वजह से इसमें खाना बनाते समय आपको माचिस या लाइटर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। Amazon Great Indian Festival सेल में यह प्रीमियम गैस स्टोव 47% के भारी डिस्काउंट पर उपलब्ध है।
Specifications
2. BLOWHOT Large 85cm Gas Stove 4 Burners Auto-Ignition, 8mm Thick Matte Finish Glass Cooktop - SABAF Tech. | DOORSTEP SERVICE + 10 Yr Product Warranty | Jumbo Brass Burner, ISI Cert., LPG/PNG Compatible
BLOWHOT का 85 सेमी बड़ा 4-बर्नर ऑटो-इग्निशन गैस स्टोव आधुनिक भारतीय रसोई के लिए एक प्रीमियम और स्टाइलिस्ट विकल्प है। इसमें 8mm मोटा मैट फिनिश टफन्ड ग्लास दिया गया है, जो खरोंच-रोधी है और रसोई को आधुनिक लुक देता है।
यह गैस चूल्हा SABAF टेक गैस वाल्व और टोर्नेडो ब्रास बर्नर के साथ आता है, जो तेज़ी से और समान रूप से खाना पकाने में मदद करते हैं। इसमें माचिस या लाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि यह ऑटो-इग्निशन सुविधा से लैस है। यह LPG और PNG दोनों के साथ उपयोग किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो-इग्निशन सुविधा
मजबूत और टिकाऊ ग्लास
उच्च गुणवत्ता वाले ब्रास बर्नर
सफाई में आसान
क्यों खोजें विकल्प
समय-समय पर बैटरी बदलने की आवश्यकता
ग्लास की देखभाल
काउंटर पर रखने में जगह की समस्या
3. Glen 4 Burner Ultra Slim Premium Gas Stove | Auto Ignition | 8 MM Toughened Glass | 360 Revolving Inlet Nozzle | Forged Brass Burners | 2 years standard and 5 years glass Warranty | 1074USBL75
Glen का यह 4-बर्नर अल्ट्रा स्लिम प्रीमियम गैस स्टोव आधुनिक भारतीय रसोई के लिए एक बेहद आकर्षक और स्लीक विकल्प है। इसका 8mm मोटा टफन्ड ग्लास टॉप रसोई को प्रीमियम लुक देने के साथ-साथ स्क्रैच और स्टेन-प्रतिरोधी भी है।
इसमें उच्च गुणवत्ता वाले फोर्ज्ड ब्रास बर्नर दिए गए हैं जो लंबे समय तक टिकते हैं और बेहतरीन हीट डिस्ट्रीब्यूशन प्रदान करते हैं। साथ ही, इसमें ऑटो-इग्निशन और 360 डिग्री रिवॉल्विंग इनलेट नोजल जैसी आधुनिक सुविधाएँ दी गई हैं, जिससे खाना पकाना और गैस पाइप कनेक्ट करना काफी आसान हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो-इग्निशन सुविधा
ग्लास पर लंबी वारंटी
मजबूत पैन सपोर्ट
360-डिग्री रिवॉल्विंग नोज़ल
क्यों खोजें विकल्प
PNG कन्वर्ज़न चार्जेबल
ऑटो-इग्निशन रखरखाव
काउंटरटॉप पर पर्याप्त जगह की आवश्यकता
4. Sujata Premium Gas Stove Auto Ignition | 9 Years Warranty | Gas Stove 4 Burners Glass Top, SABAF, ISI Certified, LPG & PNG Compatible, 360° Rotating Brass Gas Nozzle, Jumbo Brass Burner (Black)
Sujata का यह 4-बर्नर प्रीमियम ऑटो-इग्निशन गैस स्टोव बड़े परिवारों और भारी कुकिंग की जरूरतों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 8mm मोटा अल्ट्रा-थिक टफन्ड ग्लास दिया गया है, जो किचन को एक एलिगेंट और आधुनिक लुक देता है।
यह गैस चूल्हा उच्च गुणवत्ता वाले 5G फोर्ज्ड ब्रास बर्नर और SABAF गैस वाल्व से लैस है, जो सटीक फ्लेम कंट्रोल और तेज़ कुकिंग में मदद करते हैं। इसमें ऑटो-इग्निशन, 360° रोतेटिंग ब्रास गैस नोज़ल, और फ्लेम गार्ड्स के साथ रिजिड पैन सपोर्ट जैसी उन्नत सुविधाएँ मिलती हैं। यह LPG और PNG दोनों के साथ उपयोग किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता एवं तेज़ी से कुकिंग
5G फोर्ज्ड ब्रास बर्नर
ऑटो-इग्निशन की सुविधा
लंबी 9 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
PNG कन्वर्ज़न चार्जेबल
कीमत में थोड़ा अधिक
5. Elica 90cm 4 Burner Gas Stove | Auto Ignition | Matt Finish Toughened Glass Top | SABAF Brass Burners | 10 Yr Burner & 5 Yr Glass Warranty | SBF MATT LOTUS TKN 904 CT VETRO 2J AI BK | Black
Elica का यह 90cm 4-बर्नर ऑटो-इग्निशन गैस स्टोव आधुनिक और बड़े आकार वाले किचन काउंटरटॉप्स के लिए एक प्रीमियम और स्टाइलिश विकल्प है। इसमें मैट फिनिश टफन्ड ग्लास दिया गया है, जो न केवल देखने में बेहद एलिगेंट लगता है बल्कि दाग-धब्बों और गर्मी का विरोध करने में भी सक्षम है।
यह गैस चूल्हा उच्च गुणवत्ता वाले SABAF ब्रास बर्नर से लैस है, जिसमें बड़े बर्तनों और तेज़ कुकिंग के लिए 2 जंबो बर्नर भी शामिल हैं। इसमें ऑटो-इग्निशन, हैवी-ड्यूटी कास्ट आयरन पैन सपोर्ट, और स्लीक अल्ट्रा स्लिम फ्रेम डिजाइन जैसी बेहतरीन सुविधाएँ मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल 90cm साइज़ और 2 जंबो बर्नर
कास्ट आयरन पैन सपोर्ट
SABAF ब्रास बर्नर और वाल्व
लंबी वारंटी का भरोसा
क्यों खोजें विकल्प
अधिक जगह की आवश्यकता
कास्ट आयरन पैन सपोर्ट का रखरखाव
6. Livspace Livspace Intellia Gas Stove 4 Burners Glass Top | Auto Ignition | 2 Yr Warranty | 4 Burner Gas Stove Glass Top, SABAF, ISI Certified, Forged Brass Burners, LPG & PNG Compatible
Livspace Intellia का यह 4-बर्नर ऑटो-इग्निशन गैस स्टोव आधुनिक भारतीय रसोई को एक प्रीमियम और डिज़ाइनर लुक देने के लिए तैयार किया गया है। इसमें 6mm मोटा टफन्ड ग्लास दिया गया है, जो हीट, स्क्रैच और स्पिल-रेसिस्टेंट (गर्मी और दाग-धब्बों से सुरक्षित) है।
इस गैस स्टोव में प्रीमियम गोल्डन मेटल नॉब्स दिए गए हैं जो रसोई के लुक को और आकर्षक बनाते हैं। इसके अलावा, इसमें उच्च दक्षता वाले फोर्ज्ड ब्रास बर्नर और इटैलियन SABAF-प्रमाणित गैस वाल्व मिलते हैं, जो तेज़ कुकिंग और सटीक फ्लेम कंट्रोल प्रदान करते हैं। यह स्टोव LPG और PNG दोनों के साथ आसानी से उपयोग किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
आकर्षक और प्रीमियम डिज़ाइन
मजबूत फोर्ज्ड ब्रास बर्नर
ऑटो-इग्निशन की सुविधा
सुरक्षा एवं फ्लेम गार्ड
क्यों खोजें विकल्प
कम्प्रिहेंसिव वारंटी केवल 2 साल
गोल्डन नॉब्स का रखरखाव
7. Whirlpool 70cm 4 Burner Auto Ignition Hob | ELITE HYBRID 704 MT EC | 8mm Toughened Glass | SABAF Burners | 10 Year Glass & 5 Year Burner Warranty | Black
Whirlpool का यह 70cm 4-बर्नर ऑटो इग्निशन हाइब्रिड हॉब आधुनिक भारतीय रसोई के लिए एक बहुमुखी और प्रीमियम विकल्प है। यह एक हाइब्रिड डिज़ाइन के साथ आता है, जिसे आप अपनी आवश्यकतानुसार काउंटरटॉप पर फ्रीस्टैंडिंग रख सकते हैं या किचन स्लैब में इन-बिल्ट इंस्टॉल करा सकते हैं।
इसमें 8mm मोटा टफन्ड ग्लास दिया गया है, जो खरोंच-रोधी होने के साथ-साथ सफाई में बेहद आसान है। उच्च दक्षता वाले SABAF ब्रास बर्नर, कास्ट आयरन ग्रिड और बैटरी चालित ऑटो-इग्निशन जैसी सुविधाएँ इसे रोज़ाना के उपयोग के लिए टिकाऊ और सुविधाजनक बनाती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
हाइब्रिड इस्टॉलेशन विकल्प
शक्तिशाली SABAF बर्नर
बैटरी ऑटो-इग्निशन
ब्रांड का भरोसा और लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
कट-आउट साइज़ का ध्यान रखना जरूरी
कास्ट-आयरन पैन सपोर्ट भारी
प्रश्न 1: 4-बर्नर ऑटो-इग्निशन गैस स्टोव लेने का क्या फायदा है?
उत्तर: 4-बर्नर गैस स्टोव से एक साथ कई व्यंजन बनाए जा सकते हैं, जिससे समय और गैस दोनों की बचत होती है। वहीं ऑटो-इग्निशन सुविधा के कारण आपको माचिस या लाइटर की जरूरत नहीं पड़ती; नॉब घुमाते ही बर्नर तुरंत जल जाता है, जिससे खाना पकाना बेहद आसान और सुरक्षित हो जाता है।
प्रश्न 2: टफन्ड ग्लास टॉप वाला गैस चूल्हा कितना सुरक्षित और टिकाऊ होता है?
उत्तर: 6mm से 8mm मोटा टफन्ड ग्लास उच्च तापमान और गर्मी को आसानी से सहन कर सकता है। यह खरोंच-रोधी (Scratch-resistant) और स्टेन-प्रतिरोधी होता है। इसे साफ करना बहुत आसान होता है और यह आपकी रसोई को आधुनिक व प्रीमियम लुक देता है।
प्रश्न 3: क्या यह 4-बर्नर गैस स्टोव LPG और PNG दोनों के साथ काम करता है?
उत्तर: हाँ, अधिकांश 4-बर्नर ऑटो-इग्निशन गैस स्टोव डिफॉल्ट रूप से LPG (सिलेंडर) कनेक्शन के साथ आते हैं और PNG (पाइप्ड गैस) के साथ भी संगत होते हैं। PNG कनेक्शन के लिए कंपनी के अधिकृत तकनीशियन द्वारा छोटा सा बदलाव करवाना होता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।