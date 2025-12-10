Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
3L geyser For Small Home With Great Offers From Havells To Orient Under Rs 3000

गीजर ऑन करते ही खौल उठेगा पानी, 3000 रुपये से कम में अमेजन पर धड़ाधड़ बिक रहा 3 लीटर क्षमता वाला गीजर

संक्षेप:

अगर आप अपने घर के लिए एक नया इंस्टैंट गीजर खरीदने का प्लान कर रहे हैं और वो भी 3 लीटर क्षमता वाला, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑफ्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।

Dec 10, 2025 09:54 am IST
Saurabh Verma
3 लीटर का गीजर छोटे परिवारों, किचन या क्विक हीटिंग की जरूरतों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है। इसकी कॉम्पैक्ट डिजाइन कम जगह में आसानी से फिट हो जाती है और पानी को तेजी से गर्म करने में मदद करता है। 3L गीजर बिजली बचाता है और पानी को तुरंत गर्म करने में मदद करता है। इसके मॉर्डन सेफ्टी फीचर्स, ड्यूरेबल बॉडी और इफेक्टिवॉ हीटिंग टेक्नोलॉजी इसे हर घर के लिए एक भरोसेमंद और किफायती विकल्प बनाते हैं।

गीजर ऑन करते ही खौल उठेगा पानी, 3000 रुपये से कम में अमेजन पर धड़ाधड़ बिक रहा 3 लीटर क्षमता वाला गीजर

1. AO Smith EWS NEO-3L Instant Geyser 3 Litre With 3kW Express Heating | High Rise Building Bathroom & Kitchen geyser | UL Rated Wiring & Pressure Relief Valve For Ultimate Safety | 5 Year Tank Warranty

इसकी कीमत 4,990 रुपये है। इसे 44% डिस्काउंट के साथ 2,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी 3 लीटर क्षमता और 3kW एक्सप्रेस हीटिंग तकनीक पानी को कुछ ही सेकंड में गर्म कर देती है। यह हाई-राइज बिल्डिंग में भी बढ़िया प्रेशर पर काम करता है। UL रेटेड वायरिंग और प्रेशर रिलिफ वाल्व इसे और भी सुरक्षित बनाते हैं। इसका मजबूत टैंक 5 साल की वारंटी के साथ आता है।

Specifications

कैपेसिटी
3 लीटर
हीटिंग
3kW एक्सप्रेस हीटिंग
सुरक्षा
UL रेटेड वायरिंग, प्रेशर रिलिफ वाल्व
इस्तेमाल
हाई-राइज बिल्डिंग, बाथरूम और किचन
वारंटी
5 साल टैंक वारंटी

क्यों खरीदें

...

इंस्टेंट हीटिंग

...

हाई-राइज बिल्डिंग में भी अच्छा प्रेशर

...

बेहतर सुरक्षा फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

3 लीटर क्षमता बड़े परिवार के लिए कम

...

बार-बार इस्तेमाल पर बिजली खपत

2. V-Guard Zio Instant Water Geyser | 3 Litre | 3000 W Heating | White-Blue | | 2 Year Warranty

इसकी कीमत 35% डिस्काउंट के साथ 2,849 रुपये हो जाती है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन बाथरूम और किचन दोनों में आसानी से फिट हो जाता है। मजबूत बिल्ड क्वालिटी और सुरक्षित हीटिंग एलिमेंट इसे लंबे समय तक चलने वाला बनाते हैं। यह मॉडल तुरंत गर्म पानी की जरूरत वाले छोटे परिवारों या किचन इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सही है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications

कैपेसिटी
3 लीटर
हीटिंग पावर
3000W
डिजाइन
व्हाइट-ब्लू कॉम्पैक्ट बॉडी
इस्तेमाल
बाथरूम और किचन
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

इंस्टेंट हीटिंग

...

कॉम्पैक्ट डिजाइन

...

छोटे परिवार और किचन इस्तेमाल के लिए परफेक्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़े परिवार के लिए क्षमता कम

...

बार-बार इस्तेमाल पर बिजली खपत

3. Havells Carlo 3 Litre Instant Water Heater (White Blue), Vertical Mounting

इसकी कीमत 50% कम हो गई है। इसे 5,575 रुपये के बजाय 2,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 3kW की हीटिंग क्षमता है, जो पानी को कुछ ही पलों में गर्म कर देती है। 6.5 बार प्रेशर इसे हाई-राइज बिल्डिंग में भी बेहतर बनाता है। थर्मोस्टेट, थर्मल कट-आउट, प्रेशर रिलीज वाल्व और हीटिंग इंडिकेटर जैसे 4-लेवल सेफ्टी फीचर्स इसे बहुत सुरक्षित बनाते हैं। इसका रस्ट-प्रूफ और शॉक-प्रूफ प्लास्टिक बॉडी लंबे समय तक ड्यूरेबल रहती है।

Specifications

कैपेसिटी
3 लीटर
वॉटेज
3kW
प्रेशर
6.5 बार
सेफ्टी
4 लेवल- थर्मोस्टेट, थर्मल कट-आउट, प्रेशर रिलीज वाल्व, हीटिंग इंडिकेटर
हीटिंग एलिमेंट
कॉपर एलिमेंट (ऑक्सिडेशन और हार्ड वॉटर रेसिस्टेंट)
इनर टैंक
अतिरिक्त मोटा 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील टैंक

क्यों खरीदें

...

इफेक्टिव इंस्टेंट हीटिंग

...

4-लेवल सुरक्षा फीचर्स

...

कॉपर एलिमेंट और 304 ग्रेड टैंक से लंबी उम्र

क्यों खोजें विकल्प

...

3 लीटर क्षमता बड़े परिवार के लिए कम

...

बार-बार इस्तेमाल पर बिजली खपत

4. Crompton Arno Neo 3 Litres instant water heater (Geyser) with 3 Level Advance Safety and Food grade technology|Rust proof Body | 5 years tank warranty | 2 years element warranty

इसकी कीमत 48% डिस्काउंट के साथ 2,499 रुपये हो जाती है। इसकी इंस्टेंट हीटिंग क्षमता छोटे परिवारों, किचन या इंस्टैंट इस्तेमाल की जरूरतों के लिए बिल्कुल सही है। इसमें 3 लेवल एडवांस सेफ्टी सिस्टम दिया गया है, जो पानी के तापमान और प्रेशर को सुरक्षित रखता है। इसका रस्ट-प्रूफ बॉडी और फूड-ग्रेड तकनीक इसे ड्यूरेूबल बनाती है। लंबी उम्र और स्वच्छ पानी सुनिश्चित करते हैं। 5 साल की टैंक वारंटी और 2 साल की एलिमेंट वारंटी दी जा रही है।

Specifications

कैपेसिटी
3 लीटर
सेफ्टी
3-लेवल एडवांस सेफ्टी सिस्टम
टेक्नोलॉजी
फूड-ग्रेड तकनीक
बॉडी
रस्ट-प्रूफ
वारंटी
5 साल टैंक वारंटी, 2 साल हीटिंग एलिमेंट वारंटी

क्यों खरीदें

...

इंस्टेंट पानी गर्म करना

...

3-लेवल सुरक्षा फीचर्स

...

रस्ट-प्रूफ बॉडी और फूड-ग्रेड टैंक

क्यों खोजें विकल्प

...

3 लीटर क्षमता बड़े परिवार के लिए कम

...

बार-बार इस्तेमाल पर बिजली खपत

5. ACTIVA Volcano 3L Instant Water Heater Geyser | 3000W ISI Marked Copper Heating Element | 304L Stainless Steel Tank with Anti-Rust Coating | Auto Cut-Off Safety | ABS Body | 5 Years Warranty

इसकी कीमत 61% डिस्काउंट के साथ 1,927 रुपये हो गई है। 3000W कॉपर हीटिंग एलिमेंट की वजह से यह कुछ ही सेकंड में गर्म पानी उपलब्ध कराता है। इसका 304 स्टेनलेस स्टील टैंक एंटी-रस्ट कोटिंग के साथ आता है। यह ABS बॉडी हल्की, मजबूत और सुरक्षित है। ऑटो कट-ऑफ फीचर ज्यादा टेम्प्रेचर होने पर गीजर को खुद ही बंद कर देता है, जिससे सुरक्षा और भी बढ़ जाती है। इसके साथ 5 साल की वारंटी दी जा रही है।

Specifications

कैपेसिटी
3 लीटर
हीटिंग पावर
3000W
हीटिंग एलिमेंट
ISI मार्क्ड कॉपर
टैंक
304 स्टेनलेस स्टील, एंटी-रस्ट कोटिंग
बॉडी
ABS मजबूत और सुरक्षित
सेफ्टी
ऑटो कट-ऑफ
वारंटी
5 साल

क्यों खरीदें

...

इंस्टेंट हीटिंग

...

एंटी-रस्ट 304 स्टील टैंक

...

ऑटो कट-ऑफ से बेहतर सुरक्षा

क्यों खोजें विकल्प

...

3 लीटर क्षमता बड़े परिवार के लिए कम

...

बार-बार इस्तेमाल पर बिजली खपत

6. Black+Decker Galerus Geyser 3 Litre | Instant Water Heater for Home & Kitchen | 3KW | High Grade Stainless Steel Tank I Copper Sheathed Heating Element I 5 Year Tank Warranty | Water Geyser White

इसकी कीमत 6,490 रुपये है। इसे 61% डिस्काउंट के साथ 2,549 रुपये है। इसमें 3kW की हीटिंग क्षमता है, जो कुछ ही सेकंड में पानी गर्म कर देती है। इसका हाई-ग्रेड स्टेनलेस स्टील टैंक ज्यादा ड्यूरेबल है और लंबे समय तक जंग से सुरक्षित रहता है। कॉपर शीथ्ड हीटिंग एलिमेंट बेहतर और स्थिर हीटिंग परफॉर्मेंस देता है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन छोटी जगहों में आसानी से फिट हो जाता है। साथ ही, 5 साल की टैंक वारंटी भी दी जा रही है।

Specifications

कैपेसिटी
3 लीटर
हीटिंग पावर
3kW
टैंक
हाई-ग्रेड स्टेनलेस स्टील
हीटिंग एलिमेंट
कॉपर शीथ्ड
डिजाइन
व्हाइट, कॉम्पैक्ट
वारंटी
5 साल टैंक वारंटी

क्यों खरीदें

...

फास्ट इंस्टेंट हीटिंग

...

मजबूत स्टेनलेस स्टील टैंक

...

कॉपर हीटिंग एलिमेंट से बेहतर परफॉर्मेंस

क्यों खोजें विकल्प

...

3 लीटर क्षमता बड़े परिवार के लिए कम

...

बार-बार इस्तेमाल पर बिजली खपत

7. Orient Electric Instaflo Neo | 3 Litre Instant Water Heater | Shockproof | 6.5 bar pressure compatibility | Suitable for low & mid rise buildings | 6 years tank warranty | Gloss Finish

इसकी कीमत 44 डिस्काउंट के साथ 2,999 रुपये हो जाती है। इसका शॉकप्रूफ डिजाइन इस्तेमाल के दौरान ज्यादा सेफ्टी देता है। 6.5 बार प्रेशर कम्पैटिबिलिटी होने के कारण यह लो और मिड-राइज बिल्डिंग में आसानी से काम करता है। 3 लीटर क्षमता किचन और बाथरूम जरूरतों के लिए पर्याप्त है। इसकी ग्लॉस फिनिश मॉर्डन लुक देता है। इसके साथ 6 साल की टैंक वारंटी दी जा रही है।

Specifications

कैपेसिटी
3 लीटर
प्रेशर
6.5 बार
डिजाइन
शॉकप्रूफ, ग्लॉस फिनिश
इस्तेमाल
लो और मिड-राइज बिल्डिंग
वारंटी
6 साल टैंक वारंटी

क्यों खरीदें

...

शॉकप्रूफ डिजाइन से बेहतर सेफ्टी

...

लो और मिड-राइज बिल्डिंग में सही

...

शानदार ग्लॉस फिनिश

क्यों खोजें विकल्प

...

3 लीटर क्षमता बड़े परिवार के लिए कम

...

बार-बार इस्तेमाल पर बिजली खपत

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें

