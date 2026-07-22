Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पहली बार ₹7,764 सस्ता हुआ Nothing का 32MP सेल्फी कैमरा, मखन जैसी स्मूथ डिस्प्ले वाला फोन; पानी नहीं होगा खराब

By Himani Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Nothing Phone 4a Pro पर अमेजन पर मिल रही 7764 रुपए की सीधी छूट मिल रही है। फोन में है 32MP सेल्फी कैमरा, 120Hz AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon प्रोसेसर और IP68 वॉटर-रेसिस्टेंट बिल्ट।

पहली बार ₹7,764 सस्ता हुआ Nothing का 32MP सेल्फी कैमरा, मखन जैसी स्मूथ डिस्प्ले वाला फोन; पानी नहीं होगा खराब

Nothing Phone 4a Pro Price Drops on Amazon: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर Nothing Phone 4a Pro को 7764 रुपए की सीधी छूट के साथ बेचा जा रहा है। इस डिस्काउंट के बाद फोन की कीमत पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है, जिससे प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे ग्राहकों के लिए यह डील आकर्षक बन गई है। Nothing Phone 4a Pro अपने यूनिक Transparent Design, Glyph Interface, दमदार Snapdragon प्रोसेसर से लैस है। Amazon इस फोन पर सिर्फ सीधा डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि बैंक ऑफर, EMI और एक्सचेंज बेनिफिट भी दे रहा है, जिससे फोन की कीमत को और कम हो सकती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

6% OFF

Nothing Phone 4a Pro

Nothing Phone 4a Pro

  • checkBlack
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹39999

₹42999

खरीदिये

discount

37% OFF

OPPO Reno 16c 5G

OPPO Reno 16c 5G

  • checkStarry White
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹46999

₹74999

खरीदिये

discount

31% OFF

Redmi Turbo 5

Redmi Turbo 5

  • checkTurbo White
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹37999

₹54999

खरीदिये

discount

16% OFF

OnePlus Nord 6 5G

OnePlus Nord 6 5G

  • checkFresh Mint
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
flipkart-logo

₹44370

₹52999

खरीदिये

discount

5% OFF

Oppo Reno 15c 5G

Oppo Reno 15c 5G

  • checkAfterglow Pink and Twilight Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹40999

₹42999

खरीदिये

Nothing Phone 4a Pro पर सबसे बड़ी छूट

Amazon पर मिल रही डील के साथ Nothing Phone 4a Pro को 7,764 रुपए की सीधी छूट के बाद, 42,235 रुपए में ख़रीदा जा सकता है। बता दें कि प्राइस बढ़ने के बाद अब फोन का लिस्टिंग प्राइस 49,999 रुपए हो गया है। यानी ग्राहक बिना किसी बैंक कार्ड या एक्सचेंज ऑफर का इस्तेमाल किए भी इस फोन को पहले से काफी कम कीमत में खरीद सकते हैं।

ये भी पढ़ें:पूरे ₹9349 सस्ता हुए 200MP OIS कैमरा, 7000mAh बैटरी वाला Vivo का 'धुरंधर' फोन

अगर आपके पास Amazon Pay ICICI Bank Credit Card है और आप उसी के जरिए भुगतान करते हैं, तो आपको 1267 तक रुपए का कैशबैक Amazon Pay Balance के रूप में मिल सकता है। No Cost EMI पर खरीदना चाहते हैं, तो Amazon Pay ICICI Bank Credit Card के जरिए 1101 रुपए तक की EMI ब्याज बचत का भी फायदा मिल सकता है। वहीं अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन है, तो Amazon का एक्सचेंज ऑफर भी इस डील को और आकर्षक बना देता है। पुराने फोन के मॉडल, ब्रांड और उसकी स्थिति के आधार पर 20,000 रुपए तक की एक्सचेंज वैल्यू मिल सकती है।

Nothing Phone 4a Pro की खास बातें

Nothing Phone 4a Pro की सबसे बड़ी पहचान इसका पारदर्शी (Transparent) बैक पैनल है। फोन के पीछे दिया गया Glyph Interface LED लाइट सिस्टम सिर्फ डिजाइन का हिस्सा नहीं है, बल्कि कॉल, मैसेज, चार्जिंग स्टेटस, टाइमर और ऐप नोटिफिकेशन जैसी जानकारी भी बिना स्क्रीन ऑन किए दिखाता है।

फोन का फ्लैट फ्रेम, पतली बॉडी और प्रीमियम फिनिश इसे हाथ में पकड़ने पर फ्लैगशिप स्मार्टफोन जैसा अनुभव देते हैं। Nothing Phone 4a Pro में 6.77-इंच का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।

ये भी पढ़ें:₹2000 तक सस्ते हुए Realme के 3 पावरफुल फोन, ₹18999 में खरीदें 10001mAh बैटरी फोन

फोन में Qualcomm का Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 8GB और 12GB RAM के ऑप्शन मिलते हैं। Nothing Phone 4a Pro में 50MP का OIS सपोर्ट वाला प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके साथ 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलता है, जो 3x ऑप्टिकल ज़ूम, 6x इन-सेंसर ज़ूम और 60x Ultra Zoom को सपोर्ट करता है। दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स की तस्वीरें भी अच्छी डिटेल्स के साथ कैप्चर की जा सकती हैं।

इसके अलावा 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है, जो 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ बड़े ग्रुप फोटो और लैंडस्केप शॉट्स लेने में मदद करता है। फोन के फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो हाई-रिजॉल्यूशन सेल्फी और वीडियो कॉलिंग का शानदार अनुभव देता है।

फोन में 5,500mAh की बैटरी दी गई है। इसके साथ मिलने वाला 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट बैटरी को कम समय में चार्ज कर देता है। Nothing Phone 4a Pro को IP65 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिली है। इसका मतलब है कि यह धूल से सुरक्षित रहता है और हल्की बारिश, पानी के छींटों को आसानी से झेल सकता है।

ये भी पढ़ें:Oppo यूजर्स को बड़ा झटका: ₹4000 तक बढ़े K14, K14x और A6s के दाम, देखें नई कीमत
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
Nothing

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।