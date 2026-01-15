इससे सस्ता और कहां, महज 7699 रुपये घर ले आएं Smart TV, मिलेगा एंटरटेनमेंट का डोज
अगर आप अपने घर के लिए एक नया टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको 32 इंच के कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं, जो 7,699 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है।
32 इंच स्मार्ट टीवी एक परफेक्ट चॉइस है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो छोटे कमरे में रहते हैं या फिर जिनकी फैमिली छोटी होती है। इसका कॉम्पैक्ट साइज इसे बेडरूम, किचन या स्टडी रूम के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। इनमें स्मार्ट फीचर्स जैसे इनबिल्ट ऐप्स, स्ट्रीमिंग सर्विसेस और वाई-फाई कनेक्टिविटी आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया तक डायरेक्ट एक्सेस देती है। हाई क्वालिटी डिस्प्ले, क्लियर पिक्चर और बेहतर साउंड के साथ यह टीवी आपकी मूवी, सीरीज और गेमिंग जरूरतों को पूरा करता है।
1. SANSUI 80cm (32) Google TV
इसकी एमआरपी 22,490 रुपये है। इसे 47% डिस्काउंट के साथ 11,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें QLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे कलर ज्यादा ब्राइट और शार्प दिखते हैं। गूगल टीवी प्लेटफॉर्म के साथ Netflix, YouTube, Prime Video जैसे सभी लोकप्रिय OTT ऐप्स आसानी से मिल जाते हैं। HDR10 सपोर्ट से पिक्चर में बेहतर डिटेल दिखती है, जबकि Dolby Audio और बिल्ट-इन साउंडबार दमदार साउंड अनुभव देते हैं। फिल्ममेकर मूवी को ओरिजिनल क्वालिटी में दिखाने में मदद करता है। 60Hz रिफ्रेश रेट रोजमर्रा की देखने की जरूरतों के लिए सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED डिस्प्ले से शानदार कलर
गूगल टीवी से आसान स्मार्ट एक्सपीरियंस
बिल्ट-इन साउंडबार से बेहतर आवाज
डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट
छोटे कमरे के लिए परफेक्ट साइज
क्यों खोजें विकल्प
32 इंच में 4K रिजोल्यूशन नहीं
हाई-एंड गेमिंग के लिए 60Hz सीमित
बड़े कमरे के लिए स्क्रीन छोटी
2. TCL 80 cms (32 inches) V5C Series Full HD Smart QLED Google TV 32V5C
इसकी कीमत 41% डिस्काउंट के साथ 13,490 रुपये हो गई है। यह एफएचडी क्यूएलईडी गूगल टीवी उन यूजर्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी और स्मार्ट फीचर्स एक साथ चाहते हैं। 1920×1080 फुल एचडी रिजोल्यूशन और क्यूएलईडी पैनल की वजह से कलर ज्यादा ब्राइट और नेचुरल दिखते हैं। एचडीआर10, 100% कलर वॉल्यूम और माइक्रो डिमिंग से हर सीन में बेहतर डिटेल मिलती है। गूगल टीवी प्लेटफॉर्म पर Netflix, Prime Video, Hotstar जैसे सभी पॉपुलर ऐप्स उपलब्ध हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED डिस्प्ले से शानदार कलर और ब्राइटनेस
गूगल टीवी से स्मूद और आसान स्मार्ट एक्सपीरियंस
Dolby Audio के साथ पावरफुल साउंड
वाइड व्यूइंग एंगल
प्रीमियम बेजल-लेस डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
4K रिजोल्यूशन नहीं
रैम सिर्फ 1GB
60Hz रिफ्रेश रेट गेमिंग के लिए सीमित
एनर्जी रेटिंग 1 स्टार
3. VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S
इसकी कीमत 55% डिस्काउंट के साथ 7,699 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एचडी रेडी स्मार्ट टीवी रोजमर्रा के एंटरटेनमेंट और बेसिक स्मार्ट फीचर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। 1366×768 रिजोल्यूशन और IPE डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से क्लियर फोटोज और नेचुरल दिखती हैं। एंड्रॉइड सपोर्ट और बिल्ट-इन वाई-फाई से यूट्यूब, ऐप्स और स्क्रीन मिररिंग आसानी से की जा सकती है। 20W पावरफुल स्टीरियो साउंड टीवी देखने का मजा बढ़ाता है।
4. Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL
Specifications
क्यों खरीदें
एंड्रॉइड स्मार्ट फीचर्स के साथ आसान उपयोग
20W साउंड से अच्छी आवाज
वाइड व्यूइंग एंगल
स्क्रीन मिररिंग और PC कनेक्टिविटी
बिजली की बचत के लिए ईको विजन
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ एचडी रेडी रेजोल्यूशन
एचडीएमआई पोर्ट कम
4K और HDR सपोर्ट नहीं
हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं
इसकी वास्तविक कीमत 17,900 रुपये है। इसे 22% डिस्काउंट के साथ 13,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 1366×768 एचडी रिजोल्यूशन के साथ हाइपररियल पिक्चर इंजन और एचडीआर10+ सपोर्ट फोटोज को ज्यादा क्लियर और नैचुरल बनाते हैं। 20W पावरफुल साउंड के साथ ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट और क्यू-सिम्फनी ऑडियो को इमर्सिव बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार कलर और कॉन्ट्रास्ट क्वालिटी
HDR10+ सपोर्ट के साथ बेहतर पिक्चर
क्यू-सिम्फनी और OTS लाइट से दमदार साउंड
स्मार्ट रिमोट और वॉयस कंट्रोल
एप्पल एयरप्ले और स्क्रीन मिररिंग सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ HD रिजोल्यूशन
50Hz रिफ्रेश रेट गेमिंग के लिए सीमित
बड़े स्क्रीन साइज में 4K का विकल्प नहीं
5. LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
इसकी कीमत 21,249 रुपये है। यह एचडी रेडी स्मार्ट टीवी स्मार्ट ऑप्शन है। 1366×768 रिजोल्यूशन और 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल से क्लियर पिक्चर क्वालिटी मिलती है। α5 जेन 6 AI प्रोसेसर और webOS प्लेटफॉर्म टीवी को फास्ट और यूजर-फ्रेंडली बनाते हैं। Netflix, Prime Video, Hotstar जैसे लोकप्रिय ऐप्स पहले से मौजूद हैं। AI Sound और वर्चुअल सराउंड 5.1 अप-मिक्स से आवाज बेहतर मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
webOS से स्मूद और आसान उपयोग
AI प्रोसेसर और AI Sound सपोर्ट
वाइड व्यूइंग एंगल
सभी लोकप्रिय OTT ऐप्स सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ एचडी रेडी रिजोल्यूशन
साउंड आउटपुट केवल 10W
रैम सीमित
एनर्जी रेटिंग 1 स्टार
