इससे सस्ता और कहां, महज 7699 रुपये घर ले आएं Smart TV, मिलेगा एंटरटेनमेंट का डोज

संक्षेप:

अगर आप अपने घर के लिए एक नया टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको 32 इंच के कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं, जो 7,699 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है।

Jan 15, 2026 07:22 am IST
प्रोडक्ट्स के सुझाव

32 इंच स्मार्ट टीवी एक परफेक्ट चॉइस है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो छोटे कमरे में रहते हैं या फिर जिनकी फैमिली छोटी होती है। इसका कॉम्पैक्ट साइज इसे बेडरूम, किचन या स्टडी रूम के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। इनमें स्मार्ट फीचर्स जैसे इनबिल्ट ऐप्स, स्ट्रीमिंग सर्विसेस और वाई-फाई कनेक्टिविटी आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया तक डायरेक्ट एक्सेस देती है। हाई क्वालिटी डिस्प्ले, क्लियर पिक्चर और बेहतर साउंड के साथ यह टीवी आपकी मूवी, सीरीज और गेमिंग जरूरतों को पूरा करता है।

इससे सस्ता और कहां, महज 7699 रुपये घर ले आएं Smart TV, मिलेगा एंटरटेनमेंट का डोज

1. SANSUI 80cm (32) Google TV

इसकी एमआरपी 22,490 रुपये है। इसे 47% डिस्काउंट के साथ 11,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें QLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे कलर ज्यादा ब्राइट और शार्प दिखते हैं। गूगल टीवी प्लेटफॉर्म के साथ Netflix, YouTube, Prime Video जैसे सभी लोकप्रिय OTT ऐप्स आसानी से मिल जाते हैं। HDR10 सपोर्ट से पिक्चर में बेहतर डिटेल दिखती है, जबकि Dolby Audio और बिल्ट-इन साउंडबार दमदार साउंड अनुभव देते हैं। फिल्ममेकर मूवी को ओरिजिनल क्वालिटी में दिखाने में मदद करता है। 60Hz रिफ्रेश रेट रोजमर्रा की देखने की जरूरतों के लिए सही है।

Specifications

स्क्रीन साइज
32 इंच (80 सेमी)
डिस्प्ले टाइप
QLED
स्मार्ट प्लेटफॉर्म
गूगल टीवी
एचडीआर सपोर्ट
एचडीआर 10
ऑडियो
डॉल्बी ऑडियो, बिल्ट-इन साउंडबार
रिफ्रेश रेट
60Hz

क्यों खरीदें

...

QLED डिस्प्ले से शानदार कलर

...

गूगल टीवी से आसान स्मार्ट एक्सपीरियंस

...

बिल्ट-इन साउंडबार से बेहतर आवाज

...

डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट

...

छोटे कमरे के लिए परफेक्ट साइज

क्यों खोजें विकल्प

...

32 इंच में 4K रिजोल्यूशन नहीं

...

हाई-एंड गेमिंग के लिए 60Hz सीमित

...

बड़े कमरे के लिए स्क्रीन छोटी

इसकी कीमत 41% डिस्काउंट के साथ 13,490 रुपये हो गई है। यह एफएचडी क्यूएलईडी गूगल टीवी उन यूजर्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी और स्मार्ट फीचर्स एक साथ चाहते हैं। 1920×1080 फुल एचडी रिजोल्यूशन और क्यूएलईडी पैनल की वजह से कलर ज्यादा ब्राइट और नेचुरल दिखते हैं। एचडीआर10, 100% कलर वॉल्यूम और माइक्रो डिमिंग से हर सीन में बेहतर डिटेल मिलती है। गूगल टीवी प्लेटफॉर्म पर Netflix, Prime Video, Hotstar जैसे सभी पॉपुलर ऐप्स उपलब्ध हैं।

Specifications

रिजोल्यूशन
फुल एचडी (1920×1080)
डिस्प्ले
FHD QLED पैनल, एचडीआर10
रिफ्रेश रेट
60Hz
स्मार्ट प्लेटफॉर्म
गूगल टीवी
प्रोसेसर
64-बिट क्वाड कोर
रैम/स्टोरेज
1GB रैम, 8GB स्टोरेज
ऑडियो
24W डॉल्बी ऑडियो
कनेक्टिविटी
2×HDMI, 1×USB, LAN, AV, हेडफोन

क्यों खरीदें

...

QLED डिस्प्ले से शानदार कलर और ब्राइटनेस

...

गूगल टीवी से स्मूद और आसान स्मार्ट एक्सपीरियंस

...

Dolby Audio के साथ पावरफुल साउंड

...

वाइड व्यूइंग एंगल

...

प्रीमियम बेजल-लेस डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

4K रिजोल्यूशन नहीं

...

रैम सिर्फ 1GB

...

60Hz रिफ्रेश रेट गेमिंग के लिए सीमित

...

एनर्जी रेटिंग 1 स्टार

इसकी कीमत 55% डिस्काउंट के साथ 7,699 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एचडी रेडी स्मार्ट टीवी रोजमर्रा के एंटरटेनमेंट और बेसिक स्मार्ट फीचर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। 1366×768 रिजोल्यूशन और IPE डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से क्लियर फोटोज और नेचुरल दिखती हैं। एंड्रॉइड सपोर्ट और बिल्ट-इन वाई-फाई से यूट्यूब, ऐप्स और स्क्रीन मिररिंग आसानी से की जा सकती है। 20W पावरफुल स्टीरियो साउंड टीवी देखने का मजा बढ़ाता है।

Specifications

रिजोल्यूशन
एचडी रेडी (1366×768)
रिफ्रेश रेट
60Hz
व्यूइंग एंगल
178 डिग्री
ऑडियो
20W स्टीरियो आउटपुट
कनेक्टिविटी
1×HDMI, 2×USB
स्मार्ट फीचर्स
एंड्रॉइड, वाईफाई, स्क्रीन मिररिंग, पीसी कनेक्टिविटी

क्यों खरीदें

...

एंड्रॉइड स्मार्ट फीचर्स के साथ आसान उपयोग

...

20W साउंड से अच्छी आवाज

...

वाइड व्यूइंग एंगल

...

स्क्रीन मिररिंग और PC कनेक्टिविटी

...

बिजली की बचत के लिए ईको विजन

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ एचडी रेडी रेजोल्यूशन

...

एचडीएमआई पोर्ट कम

...

4K और HDR सपोर्ट नहीं

...

हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं

इसकी वास्तविक कीमत 17,900 रुपये है। इसे 22% डिस्काउंट के साथ 13,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 1366×768 एचडी रिजोल्यूशन के साथ हाइपररियल पिक्चर इंजन और एचडीआर10+ सपोर्ट फोटोज को ज्यादा क्लियर और नैचुरल बनाते हैं। 20W पावरफुल साउंड के साथ ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट और क्यू-सिम्फनी ऑडियो को इमर्सिव बनाते हैं।

Specifications

रिजोल्यूशन
एचडी (1366×768)
रिफ्रेश रेट
50Hz
ऑडियो
20W, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट, Q-सिम्फनी, एडेप्टिव साउंड
कनेक्टिविटी
वाई-फाई 5, ब्लूटूथ, 2×एचडीएमआई
स्मार्ट फीचर्स
स्मार्ट रिमोट, वॉयस असिस्टेंट, सैमसंग टीवी प्लस, स्क्रीन मिररिंग, एयरप्ले

क्यों खरीदें

...

शानदार कलर और कॉन्ट्रास्ट क्वालिटी

...

HDR10+ सपोर्ट के साथ बेहतर पिक्चर

...

क्यू-सिम्फनी और OTS लाइट से दमदार साउंड

...

स्मार्ट रिमोट और वॉयस कंट्रोल

...

एप्पल एयरप्ले और स्क्रीन मिररिंग सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ HD रिजोल्यूशन

...

50Hz रिफ्रेश रेट गेमिंग के लिए सीमित

...

बड़े स्क्रीन साइज में 4K का विकल्प नहीं

इसकी कीमत 21,249 रुपये है। यह एचडी रेडी स्मार्ट टीवी स्मार्ट ऑप्शन है। 1366×768 रिजोल्यूशन और 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल से क्लियर पिक्चर क्वालिटी मिलती है। α5 जेन 6 AI प्रोसेसर और webOS प्लेटफॉर्म टीवी को फास्ट और यूजर-फ्रेंडली बनाते हैं। Netflix, Prime Video, Hotstar जैसे लोकप्रिय ऐप्स पहले से मौजूद हैं। AI Sound और वर्चुअल सराउंड 5.1 अप-मिक्स से आवाज बेहतर मिलती है।

Specifications

रिजोल्यूशन
एचडी रेडी (1366×768)
रिफ्रेश रेट
60Hz
प्रोसेसर
α5 Gen 6 AI प्रोसेसर
स्मार्ट प्लेटफॉर्म
वेबओएस
ऑडियो
10W, एआई साउंड, वर्चुअल सराउंड 5.1
कनेक्टिविटी
2×एचडीएमआई, 1×यूएसबी, ब्लूटूथ, वाई-फाई
रैम/स्टोरेज
1GB रैम, 8GB स्टोरेज

क्यों खरीदें

...

webOS से स्मूद और आसान उपयोग

...

AI प्रोसेसर और AI Sound सपोर्ट

...

वाइड व्यूइंग एंगल

...

सभी लोकप्रिय OTT ऐप्स सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ एचडी रेडी रिजोल्यूशन

...

साउंड आउटपुट केवल 10W

...

रैम सीमित

...

एनर्जी रेटिंग 1 स्टार

