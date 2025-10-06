32 इंच स्मार्ट टीवी पर बंपर छूट, अमेजन दे रहा 18 हजार तक का डिस्काउंट
अमेजन ने 32 इंच स्मार्ट टीवी की खरीद पर बंपर ऑफर निकाला है, जिससे आप 32 इंच स्क्रीन साइज वाली स्मार्ट टीवी को 60 से 70 फीसद डिस्काउंट पर खरीद पाएंगे।
अमेजन की दीवाली सेल जारी हो चुकी है। इस सेल में 32 इंच स्मार्ट टीवी की खरीद पर 60 से 70 फीसद तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे आप शाओमी, सैमसंग और एलजी की स्मार्ट टीवी को उनकी वास्तविक कीमत से आधे दाम में खरीद पाएंगे। इन स्मार्ट टीवी में हाई क्वॉलिटी डिस्प्ले के शानदार कलर्स के शाद टॉप नॉच विजुअल एक्सपीरिएंस मिलता है। आइए देखते हैं ऐसे बेस्ट ऑप्शन…
1. Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN
इस पर सीधे 58 फीसद की छूट और 3050 रुपए एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। यह एक किफायती और फीचर-पैक्ड 32 इंच स्मार्ट LED टीवी है, जो खासतौर छोटे रूम्स और स्मार्ट एंटरटेनमेंट फीचर्स के साथ आती है। इसमें HD Ready डिस्प्ले, Fire TV OS, और Alexa Voice Remote का शानदार कॉम्बो मिलता है। साथ ही Dolby Audio और DTS Virtual:X के साथ दमदार 20W स्पीकर भी दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
एलेक्सा वॉइस कंट्रोल
इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस
वाई-फाई, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी
स्टाइलिश बेज़ेल-लेस डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ HD Ready
फुल HD या 4K नहीं
गेमिंग के लिए लिमिटेड परफॉर्मेंस
2. VW 80 cm (32 inches) Pro Series HD Ready Smart QLED Google TV VW32GQ1
इस टीवी पर भी 3050 रुपये का एक्सचेंज ऑफर और 59 फीसद का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह एक किफायती QLED स्मार्ट टीवी है, जो शानदार कलर प्रोडक्शन, दमदार साउंड और स्मार्ट फीचर्स के साथ आती है। इसमें 768p HD Ready, डुअल-बैंड Wi-Fi, ब्लूटूथ 5.0, Dolby Audio के साथ 30W स्पीकर्स और Google TV OS दिए गए हैं, जिससे यूज़र्स को पर्सनलाइज्ड कंटेंट रिकमेंडेशन और वॉयस कंट्रोल का फ़ायदा मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार पिक्चर क्वालिटी
Dolby Audio और 30W स्पीकर्स से दमदार ऑडियो एक्सपीरियंस
Google TV OS के साथ स्मूथ और पर्सनलाइज्ड स्मार्ट फीचर्स
डुअल-बैंड Wi-Fi और Bluetooth 5.0 सपोर्ट
हॉटकीज़ और वॉयस असिस्टेंट के साथ स्मार्ट रिमोट
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ HD Ready रेजोलूशन
सिर्फ 1GB RAM
सिर्फ 1 USB पोर्ट
3. Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV UA32T4380AKXXL (Glossy Black)
इसे 37 फीसद डिस्काउंट के साथ 11,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 32-इंच HD Ready स्मार्ट LED TV है। इसमें प्योर कलर और मेगा कॉन्ट्रॉस्ट टेक्नोलॉजी के साथ शानदार पिक्चर क्वालिटी देता है। साथ ही, इसमें स्मार्ट फीचर्स और Dolby Digital Plus ऑडियो का सपोर्ट दिया गाय है।
Specifications
क्यों खरीदें
PurColor और Mega Contrast के साथ बेहतर पिक्चर क्वालिटी
Dolby Digital Plus ऑडियो और 20W साउंड आउटपुट
यूसफुल स्मार्ट फीचर्स
Dolby Digital Plus ऑडियो
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ HD Ready रेजोलूशन
सिर्फ 1 USB पोर्ट
थोड़ा बेसिक स्मार्ट फीचर सेट
4. Kodak 80 cm (32 inches) Special Edition Series HD Ready Smart LED TV 32SE5001BL (Black)
इसे 47 फीसद डिस्काउंट के साथ 7,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 32 इंच HD Ready डिस्प्ले क्वॉलिटी में आती है। इसमें 768p HD Ready रेजोल्यूशन के साथ A+ ग्रेड DLED पैनल है, जो ब्राइट रूम्स में भी क्लियर पिक्चर क्वालिटी देता है। यह टीवी Linux OS पर चलता है, जिसमें इन-बिल्ट Wi-Fi, Miracast, और लोकप्रिय ऐप्स जैसे SonyLiv, Prime Video, YouTube, Zee5 आदि सपोर्टेड हैं। 30W साउंड आउटपुट और साउंड क्वालिटी के लिए सराउंड साउंड फीचर इसे बेहतर बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
3 HDMI और 2 USB पोर्ट के साथ बेहतर कनेक्टिविटी
30W आउटपुट और सराउंड साउंड के साथ अच्छा ऑडियो
हाई ब्राइटनेस डिस्प्ले जो ब्राइट रूम्स के लिए उपयुक्त
लोकप्रिय ऐप्स के लिए सपोर्ट और Linux OS
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 512MB RAM
HD Ready रेजोल्यूश
बेसिक स्मार्ट फीचर सेट
5. Hisense 80 cm (32 inches) E5Q Series HD Ready Smart QLED Google TV 32E5Q
इसे 60 फीसद छूट के साथ 10,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 32 इंच वाली QLED Google TV है। इसका QLED पैनल, HDR 10 सपोर्ट और 30W पावरफुल साउंड इसे एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट बनाते हैं। Google TV प्लेटफॉर्म के साथ आपको YouTube, Prime Video जैसे पॉपुलर ऐप्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार QLED पैनल के साथ बेहतर रंग और ब्राइटनेस
30W पावरफुल साउंड आउटपुट, Dolby Audio सपोर्ट
गूगल टीवी ओएस, क्रोमकॉस्ट, गूगल असिस्टेंट
बेहतर कनेक्टिविटी विकल्प
बजट फ्रेंडली प्राइस पर बेहतरीन परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
फुल HD नहीं
रिफ्रेश रेट 60Hz
1 साल वारंटी
6. LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
इसे 13,489 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 32-इंच वाली HD Ready स्मार्ट टीवी है, जिसमें LG का भरोसेमंद webOS प्लेटफॉर्म और AI बेस्ड फीचर्स शामिल हैं। यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो एक भरोसेमंद ब्रांड, सरल यूजर इंटरफेस और स्मार्ट टीवी बेसिक फीचर्स चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Magic Remote सपोर्ट
Smooth webOS इंटरफेस
AI बेस्ड पिक्चर और साउंड प्रोसेसिंग
गेम ऑप्टिमाइजर और स्मार्ट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
रिज़ॉल्यूशन HD Ready
साउंड आउटपुट सिर्फ 10W
7. TCL 80 cms (32 inches) V4C Series HD Ready Smart QLED Google TV 32V4C, 240 Volts
इसे 46 फीसद छूट के बाद 10,990 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। यह 32 इंच का HD स्मार्ट टीवी है, जो बजट फ्रेंडली होने के साथ QLED पैनल के कारण बेहतर पिक्चर क्वालिटी भी देती है। इसमें Google TV OS, HDR 10 और Dolby Audio जैसे फीचर्स हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED पैनल
HDR 10 सपोर्ट
Dolby Audio के साथ 16W साउंड आउटपुट
LAN पोर्ट सहित कनेक्टिविटी ऑप्शन
64-bit Quad Core प्रोसेसर
क्यों खोजें विकल्प
रिज़ॉल्यूशन HD Ready
RAM और स्टोरेज लिमिटेड
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।