32 इंच स्मार्ट टीवी पर बंपर छूट, अमेजन दे रहा 18 हजार तक का डिस्काउंट

अमेजन ने 32 इंच स्मार्ट टीवी की खरीद पर बंपर ऑफर निकाला है, जिससे आप 32 इंच स्क्रीन साइज वाली स्मार्ट टीवी को 60 से 70 फीसद डिस्काउंट पर खरीद पाएंगे।

Follow Us on

Mon, 6 Oct 2025 12:49 PM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अमेजन की दीवाली सेल जारी हो चुकी है। इस सेल में 32 इंच स्मार्ट टीवी की खरीद पर 60 से 70 फीसद तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे आप शाओमी, सैमसंग और एलजी की स्मार्ट टीवी को उनकी वास्तविक कीमत से आधे दाम में खरीद पाएंगे। इन स्मार्ट टीवी में हाई क्वॉलिटी डिस्प्ले के शानदार कलर्स के शाद टॉप नॉच विजुअल एक्सपीरिएंस मिलता है। आइए देखते हैं ऐसे बेस्ट ऑप्शन…

इस पर सीधे 58 फीसद की छूट और 3050 रुपए एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। यह एक किफायती और फीचर-पैक्ड 32 इंच स्मार्ट LED टीवी है, जो खासतौर छोटे रूम्स और स्मार्ट एंटरटेनमेंट फीचर्स के साथ आती है। इसमें HD Ready डिस्प्ले, Fire TV OS, और Alexa Voice Remote का शानदार कॉम्बो मिलता है। साथ ही Dolby Audio और DTS Virtual:X के साथ दमदार 20W स्पीकर भी दिए गए हैं।

Specifications स्क्रीन साइज 32 इंच रिज़ोल्यूशन HD Ready रिफ्रेश रेट 60Hz OS Fire TV OS साउंड 20W क्यों खरीदें एलेक्सा वॉइस कंट्रोल इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस वाई-फाई, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी स्टाइलिश बेज़ेल-लेस डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प सिर्फ HD Ready फुल HD या 4K नहीं गेमिंग के लिए लिमिटेड परफॉर्मेंस

इस टीवी पर भी 3050 रुपये का एक्सचेंज ऑफर और 59 फीसद का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह एक किफायती QLED स्मार्ट टीवी है, जो शानदार कलर प्रोडक्शन, दमदार साउंड और स्मार्ट फीचर्स के साथ आती है। इसमें 768p HD Ready, डुअल-बैंड Wi-Fi, ब्लूटूथ 5.0, Dolby Audio के साथ 30W स्पीकर्स और Google TV OS दिए गए हैं, जिससे यूज़र्स को पर्सनलाइज्ड कंटेंट रिकमेंडेशन और वॉयस कंट्रोल का फ़ायदा मिलता है।

Specifications स्क्रीन साइज 32 इंच HD Ready डिस्प्ले टेक्नोलॉजी QLED पैनल, HDR10 रिफ्रेश रेट 60Hz साउंड 30W OS Google TV प्रोसेसर Quad Core क्यों खरीदें शानदार पिक्चर क्वालिटी Dolby Audio और 30W स्पीकर्स से दमदार ऑडियो एक्सपीरियंस Google TV OS के साथ स्मूथ और पर्सनलाइज्ड स्मार्ट फीचर्स डुअल-बैंड Wi-Fi और Bluetooth 5.0 सपोर्ट हॉटकीज़ और वॉयस असिस्टेंट के साथ स्मार्ट रिमोट क्यों खोजें विकल्प सिर्फ HD Ready रेजोलूशन सिर्फ 1GB RAM सिर्फ 1 USB पोर्ट

इसे 37 फीसद डिस्काउंट के साथ 11,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 32-इंच HD Ready स्मार्ट LED TV है। इसमें प्योर कलर और मेगा कॉन्ट्रॉस्ट टेक्नोलॉजी के साथ शानदार पिक्चर क्वालिटी देता है। साथ ही, इसमें स्मार्ट फीचर्स और Dolby Digital Plus ऑडियो का सपोर्ट दिया गाय है।

Specifications डिस्प्ले साइज 32 इंच HD Ready रिफ्रेश रेट 60Hz साउंड आउटपुट 20W स्पीकर्स कनेक्टिविटी 2 HDMI पोर्ट, 1 USB पोर्ट, Wi-Fi, Ethernet क्यों खरीदें PurColor और Mega Contrast के साथ बेहतर पिक्चर क्वालिटी Dolby Digital Plus ऑडियो और 20W साउंड आउटपुट यूसफुल स्मार्ट फीचर्स Dolby Digital Plus ऑडियो क्यों खोजें विकल्प सिर्फ HD Ready रेजोलूशन सिर्फ 1 USB पोर्ट थोड़ा बेसिक स्मार्ट फीचर सेट

इसे 47 फीसद डिस्काउंट के साथ 7,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 32 इंच HD Ready डिस्प्ले क्वॉलिटी में आती है। इसमें 768p HD Ready रेजोल्यूशन के साथ A+ ग्रेड DLED पैनल है, जो ब्राइट रूम्स में भी क्लियर पिक्चर क्वालिटी देता है। यह टीवी Linux OS पर चलता है, जिसमें इन-बिल्ट Wi-Fi, Miracast, और लोकप्रिय ऐप्स जैसे SonyLiv, Prime Video, YouTube, Zee5 आदि सपोर्टेड हैं। 30W साउंड आउटपुट और साउंड क्वालिटी के लिए सराउंड साउंड फीचर इसे बेहतर बनाते हैं।

Specifications स्क्रीन साइज 32 इंच HD Ready रिफ्रेश रेट 60Hz साउंड आउटपुट 30W OS Linux OS क्यों खरीदें 3 HDMI और 2 USB पोर्ट के साथ बेहतर कनेक्टिविटी 30W आउटपुट और सराउंड साउंड के साथ अच्छा ऑडियो हाई ब्राइटनेस डिस्प्ले जो ब्राइट रूम्स के लिए उपयुक्त लोकप्रिय ऐप्स के लिए सपोर्ट और Linux OS क्यों खोजें विकल्प सिर्फ 512MB RAM HD Ready रेजोल्यूश बेसिक स्मार्ट फीचर सेट

इसे 60 फीसद छूट के साथ 10,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 32 इंच वाली QLED Google TV है। इसका QLED पैनल, HDR 10 सपोर्ट और 30W पावरफुल साउंड इसे एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट बनाते हैं। Google TV प्लेटफॉर्म के साथ आपको YouTube, Prime Video जैसे पॉपुलर ऐप्स मिलते हैं।

Specifications स्क्रीन साइज़ 32 इंच HD Ready रिफ्रेश रेट 60Hz साउंड 30W आउटपुट OS Google TV वारंटी 1 साल क्यों खरीदें शानदार QLED पैनल के साथ बेहतर रंग और ब्राइटनेस 30W पावरफुल साउंड आउटपुट, Dolby Audio सपोर्ट गूगल टीवी ओएस, क्रोमकॉस्ट, गूगल असिस्टेंट बेहतर कनेक्टिविटी विकल्प बजट फ्रेंडली प्राइस पर बेहतरीन परफॉर्मेंस क्यों खोजें विकल्प फुल HD नहीं रिफ्रेश रेट 60Hz 1 साल वारंटी

इसे 13,489 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 32-इंच वाली HD Ready स्मार्ट टीवी है, जिसमें LG का भरोसेमंद webOS प्लेटफॉर्म और AI बेस्ड फीचर्स शामिल हैं। यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो एक भरोसेमंद ब्रांड, सरल यूजर इंटरफेस और स्मार्ट टीवी बेसिक फीचर्स चाहते हैं।

Specifications स्क्रीन साइज 32 इंच HD Ready रिफ्रेश रेट 60Hz प्रोसेसर α5 Gen 6 AI Processor साउंड 10W आउटपुट, OS LG का webOS क्यों खरीदें Magic Remote सपोर्ट Smooth webOS इंटरफेस AI बेस्ड पिक्चर और साउंड प्रोसेसिंग गेम ऑप्टिमाइजर और स्मार्ट फीचर्स क्यों खोजें विकल्प रिज़ॉल्यूशन HD Ready साउंड आउटपुट सिर्फ 10W

इसे 46 फीसद छूट के बाद 10,990 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। यह 32 इंच का HD स्मार्ट टीवी है, जो बजट फ्रेंडली होने के साथ QLED पैनल के कारण बेहतर पिक्चर क्वालिटी भी देती है। इसमें Google TV OS, HDR 10 और Dolby Audio जैसे फीचर्स हैं।

Specifications स्क्रीन साइज 32 इंच HD Ready रिफ्रेश रेट 60Hz प्रोसेसर 64-bit Quad Core साउंड 16W आउटपुट OS Google TV क्यों खरीदें QLED पैनल HDR 10 सपोर्ट Dolby Audio के साथ 16W साउंड आउटपुट LAN पोर्ट सहित कनेक्टिविटी ऑप्शन 64-bit Quad Core प्रोसेसर क्यों खोजें विकल्प रिज़ॉल्यूशन HD Ready RAM और स्टोरेज लिमिटेड

55 इंच के इन स्मार्ट टीवी पर भी बड़ा डिस्काउंट

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।