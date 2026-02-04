₹10,000 से कम में मिल रहे हैं Samsung और Xiaomi के Smart TV, हाथ से न निकल जाए मौका

संक्षेप: Best 32 inch Smart TV: अमेजन से आप Samsung, Xiaomi, Philips ब्रांड के स्मार्ट टीवी को 10 हजार रुपये से भी कम की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं, फिर आपको शायद ऐसी डील नहीं मिलेगी…

Follow Us on

Feb 04, 2026 10:37 pm IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

क्या आप भी अपने पुराने टीवी के धुंधले विजुअल्स से ऊब चुके हैं? अगर बजट की चिंता आपको नया टीवी खरीदने से रोक रही थी, तो अब खुश हो जाइए। ई-कॉमर्स दिग्गज Amazon पर इस समय साल की सबसे धमाकेदार डील चल रही है। Samsung, Xiaomi और Philips जैसे प्रीमियम ब्रांड्स के स्मार्ट टीवी अब आपकी पहुंच में हैं, और इनकी शुरुआती कीमत 10,000 रुपये से भी कम हो गई है। यह एक स्मार्टफोन की कीमत में थिएटर जैसा अनुभव घर लाने का सबसे सही समय है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इन टॉप ब्रांड्स पर मिल रही है भारी छूट अमेजन की इस सेल में बजट सेगमेंट को पूरी तरह बदल दिया गया है। यहाँ आपको क्या-क्या मिल रहा है:

Xiaomi (Mi) TV: शाओमी के स्मार्ट टीवी अपनी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और पैचवॉल इंटरफेस के लिए जाने जाते हैं। सेल में इनके 32-इंच वाले मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है।

Samsung Crystal Series: अगर आप प्रीमियम ब्रांड की तलाश में हैं, तो सैमसंग के कुछ चुनिंदा मॉडल्स को बैंक ऑफर्स के साथ बेहद कम दाम में लिस्ट किया गया है।

Philips Ambilight & LED: फिलिप्स के टीवी अपनी साउंड क्वालिटी के लिए मशहूर हैं, और अब ये सीधे तौर पर बजट सेगमेंट में टक्कर दे रहे हैं।

कीमत और ऑफर्स का गणित इन स्मार्ट टीवी की शुरुआती कीमत 7,499 से 9,999 रुपये के बीच रखी गई है। लेकिन रुकिए, मजा तो ऑफर्स में है! अगर आप SBI, ICICI या HDFC जैसे चुनिंदा बैंकों के कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 10% तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। इसके अलावा, पुराने टीवी को एक्सचेंज करने पर 2,000 से 3,000 रुपये तक की एक्स्ट्रा बचत भी संभव है।

सावधान रहें: ऐसी डील्स ज्यादा समय तक टिकती नहीं हैं। स्टॉक खत्म होने से पहले Amazon पर अपनी विशलिस्ट चेक करें, क्योंकि इतनी कम कीमत में 'ब्रांड वैल्यू' और 'वारंटी' का ऐसा कॉम्बो फिर शायद ही मिले।

अगर आप अपने बजट में एक ऐसा स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं जो न केवल दिखने में प्रीमियम हो बल्कि जिसकी पिक्चर क्वालिटी भी लाजवाब हो, तो TCL ने आपके लिए बड़ा धमाका कर दिया है। अमेजन पर TCL 32-inch V5C Series पर पूरे 41% की भारी छूट मिल रही है। यह कोई साधारण LED टीवी नहीं, बल्कि एक QLED TV है, जो आमतौर पर महंगे मॉडल्स में देखने को मिलता है। 13,490 रुपये की कीमत और बेहतरीन बैंक ऑफर्स के साथ यह इस वक्त की सबसे हॉट डील बन गई है।

Specifications प्रोसेसर 64-bit Quad Core Processor ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV साउंड 24 Watts का आउटपुट कनेक्टिविटी 2 HDMI पोर्ट क्यों खरीदें QLED + Full HD Google TV 24W Dolby Audio प्रीमियम डिजाइन क्यों खोजें विकल्प 1GB RAM 1 Star रेटिंग

अगर आप 10,000 रुपये के आसपास के बजट में सबसे एडवांस डिस्प्ले वाला टीवी ढूंढ रहे हैं, तो Sansui ने बाजी मार ली है। अमेज़न पर Sansui 32-inch QLED Smart TV पर सीधे 50% की छूट मिल रही है। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसका QLED पैनल और इन-बिल्ट साउंडबार है, जो इस बजट में मिलना लगभग नामुमकिन है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो कम कीमत में शानदार कलर्स और दमदार आवाज़ चाहते हैं।

Specifications प्रोसेसर क्वाडकोर प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम Coolita 3.0 साउंड 20W आउटपुट, कनेक्टिविटी Wi-Fi, 2 HDMI, 2 USB क्यों खरीदें सबसे सस्ता QLED इन-बिल्ट साउंडबार शानदार डिजाइन ढेरों कनेक्टिविटी विकल्प क्यों खोजें विकल्प HD Ready रेजोल्यूशन 3.3 स्टार रेटिंग

विश्वसनीयता और बेहतरीन डिस्प्ले की बात हो तो Samsung का नाम सबसे ऊपर आता है। अमेजन पर सैमसंग ने अपना Smart TV 2025 मॉडल पेश कर दिया है, जिसकी कीमत मात्र 13,990 रुपये रखी गई है। इस बजट टीवी में कंपनी ने Samsung Knox Security और Voice Search Remote जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए हैं। अगर आप एक ऐसा टीवी चाहते हैं जो लंबे समय तक चले और जिसमें कलर्स एकदम असली दिखें, तो यह 2025 मॉडल आपके लिए परफेक्ट है।

Specifications डिस्प्ले 32 इंच HD Ready साउंड 20W आउटपुट स्मार्ट फीचर्स वॉइस असिस्टेंट के साथ स्मार्ट रिमोट, Apple AirPlay सपोर्ट कनेक्टिविटी Wi-Fi 5, Bluetooth, 2 HDMI क्यों खरीदें वाइब्रेंट और नेचुरल कलर्स Knox Security बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के 100 से ज्यादा फ्री टीवी चैनल्स 3-Star एनर्जी रेटिंग क्यों खोजें विकल्प 50Hz रिफ्रेश रेट Tizen OS

क्या आप यकीन करेंगे कि एक ब्रांडेड स्मार्टफोन की कीमत में अब आप अपने घर के लिए एक शानदार स्मार्ट टीवी ला सकते हैं? VW (Visio World) ने बजट मार्केट में तहलका मचाते हुए अपना 32-इंच का Frameless Series Smart TV मात्र 7,999 रुपये में पेश किया है। अमेज़न पर इस टीवी पर 53% की भारी छूट मिल रही है। यह उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन मौका है जो बेहद कम बजट में बेज़ल-लेस डिजाइन और स्मार्ट फीचर्स वाला टीवी खरीदना चाहते हैं।

Specifications डिस्प्ले 32 इंच HD Ready साउंड 20 Watts आउटपुट स्मार्ट फीचर्स Built-in WiFi, Android OS कनेक्टिविटी 1 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, Wi-Fi क्यों खरीदें बेहद किफायती फ्रेमलेस डिजाइन IPE टेक्नोलॉजी फ्री इंस्टॉलेशन सर्विस क्यों खोजें विकल्प डिस्प्ले रेजोल्यूशन केवल 1 HDMI पोर्ट

स्मार्ट टीवी की दुनिया में दिग्गज ब्रांड Xiaomi ने अपनी 'F Series' के साथ बजट सेगमेंट में हलचल मचा दी है। अमेजन पर Xiaomi 32-inch HD Ready Smart LED Fire TV इस समय 52% की भारी छूट पर मिल रहा है। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसका Fire TV OS और Alexa Voice Remote है, जो यूजर को एक प्रीमियम और स्मूद इंटरफेस का अनुभव देता है। 11,999 रुपये की कीमत पर यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो शाओमी की मजबूती और अमेज़न के Fire TV फीचर्स का कॉम्बो चाहते हैं।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Fire TV OS साउंड: 20 Watts आउटपुट कनेक्टिविटी 2 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट स्मार्ट फीचर्स इन-बिल्ट क्रोमकास्ट, 12,000+ ऐप्स सपोर्ट क्यों खरीदें बेहतरीन इंटरफेस के साथ 12,000 से ज्यादा ऐप्स का सपोर्ट OTT ऐप्स के बीच स्विच करने की सुविधा 20W आउटपुट के साथ शानदार साउंड क्वालिटी कलर्स और ब्राइटनेस को बेहतर क्यों खोजें विकल्प HD Ready रेजोल्यूशन सिर्फ 1 साल वारंटी

बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के लिए मशहूर Philips ने अपने स्मार्ट टीवी की कीमतों में भारी कटौती कर दी है। अमेज़न पर Philips 6100 Series 32-inch Google TV इस समय 50% के डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। मात्र 11,499 रुपये की कीमत पर आपको न सिर्फ Google TV का लेटेस्ट अनुभव मिलता है, बल्कि इसमें 24W का दमदार साउंड भी दिया गया है।

Specifications डिस्प्ले 32 इंच HD Ready ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV साउंड 24 Watts कनेक्टिविटी 2 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट ऐप सपोर्ट Netflix, Prime Video, YouTube क्यों खरीदें बेहद आसान और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन बजट के ज्यादातर टीवी में 1GB रैम 24W Dolby Audio Dual Band Wi-Fi क्यों खोजें विकल्प HD Ready रेजोल्यूशन 2-Star एनर्जी रेटिंग

बजट सेगमेंट में राज करने वाली कंपनी Redmi ने अपने 'F Series 2024' मॉडल के साथ मार्केट में फिर से हलचल मचा दी है। अमेज़न पर Redmi 32-inch HD Ready Smart LED Fire TV अपनी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और स्मूथ सॉफ्टवेयर के लिए चर्चा में है। इस टीवी की सबसे बड़ी यूएसपी इसका मेटल बेज़ल-लेस डिज़ाइन और Fire OS 7 है, जो आपको महंगे टीवी जैसा अनुभव देता है।

Specifications बिल्ड प्रीमियम मेटल बेज़ल-लेस डिज़ाइन ऑपरेटिंग सिस्टम Fire OS 7 प्रोसेसर Quad-core ARM Cortex-A35 साउंड 20 Watts आउटपुट वारंटी 1 साल क्यों खरीदें मेटल बेजल-लेस डिज़ाइन Fire OS 7 + Alexa Dual Band Wi-Fi DTH इंटीग्रेशन क्यों खोजें विकल्प HD Ready रेजोल्यूशन 1GB RAM

ये हैं 55 इंच वाले बेस्ट मॉडल

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।