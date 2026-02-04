₹10,000 से कम में मिल रहे हैं Samsung और Xiaomi के Smart TV, हाथ से न निकल जाए मौका
Best 32 inch Smart TV: अमेजन से आप Samsung, Xiaomi, Philips ब्रांड के स्मार्ट टीवी को 10 हजार रुपये से भी कम की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं, फिर आपको शायद ऐसी डील नहीं मिलेगी…
क्या आप भी अपने पुराने टीवी के धुंधले विजुअल्स से ऊब चुके हैं? अगर बजट की चिंता आपको नया टीवी खरीदने से रोक रही थी, तो अब खुश हो जाइए। ई-कॉमर्स दिग्गज Amazon पर इस समय साल की सबसे धमाकेदार डील चल रही है। Samsung, Xiaomi और Philips जैसे प्रीमियम ब्रांड्स के स्मार्ट टीवी अब आपकी पहुंच में हैं, और इनकी शुरुआती कीमत 10,000 रुपये से भी कम हो गई है। यह एक स्मार्टफोन की कीमत में थिएटर जैसा अनुभव घर लाने का सबसे सही समय है।
इन टॉप ब्रांड्स पर मिल रही है भारी छूट
अमेजन की इस सेल में बजट सेगमेंट को पूरी तरह बदल दिया गया है। यहाँ आपको क्या-क्या मिल रहा है:
Xiaomi (Mi) TV: शाओमी के स्मार्ट टीवी अपनी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और पैचवॉल इंटरफेस के लिए जाने जाते हैं। सेल में इनके 32-इंच वाले मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है।
Samsung Crystal Series: अगर आप प्रीमियम ब्रांड की तलाश में हैं, तो सैमसंग के कुछ चुनिंदा मॉडल्स को बैंक ऑफर्स के साथ बेहद कम दाम में लिस्ट किया गया है।
Philips Ambilight & LED: फिलिप्स के टीवी अपनी साउंड क्वालिटी के लिए मशहूर हैं, और अब ये सीधे तौर पर बजट सेगमेंट में टक्कर दे रहे हैं।
कीमत और ऑफर्स का गणित
इन स्मार्ट टीवी की शुरुआती कीमत 7,499 से 9,999 रुपये के बीच रखी गई है। लेकिन रुकिए, मजा तो ऑफर्स में है! अगर आप SBI, ICICI या HDFC जैसे चुनिंदा बैंकों के कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 10% तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। इसके अलावा, पुराने टीवी को एक्सचेंज करने पर 2,000 से 3,000 रुपये तक की एक्स्ट्रा बचत भी संभव है।
सावधान रहें: ऐसी डील्स ज्यादा समय तक टिकती नहीं हैं। स्टॉक खत्म होने से पहले Amazon पर अपनी विशलिस्ट चेक करें, क्योंकि इतनी कम कीमत में 'ब्रांड वैल्यू' और 'वारंटी' का ऐसा कॉम्बो फिर शायद ही मिले।
1. TCL 80 cms (32 inches) V5C Series Full HD Smart QLED Google TV 32V5C
अगर आप अपने बजट में एक ऐसा स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं जो न केवल दिखने में प्रीमियम हो बल्कि जिसकी पिक्चर क्वालिटी भी लाजवाब हो, तो TCL ने आपके लिए बड़ा धमाका कर दिया है। अमेजन पर TCL 32-inch V5C Series पर पूरे 41% की भारी छूट मिल रही है। यह कोई साधारण LED टीवी नहीं, बल्कि एक QLED TV है, जो आमतौर पर महंगे मॉडल्स में देखने को मिलता है। 13,490 रुपये की कीमत और बेहतरीन बैंक ऑफर्स के साथ यह इस वक्त की सबसे हॉट डील बन गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED + Full HD
Google TV
24W Dolby Audio
प्रीमियम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
1GB RAM
1 Star रेटिंग
2. Sansui 80cm (32) Smart Coolita TV, QLED Display, HD Ready, Dolby Audio, Built-in Soundbar, Surround Sound, 60Hz Refresh Rate JSS32CSQLED (Black)
अगर आप 10,000 रुपये के आसपास के बजट में सबसे एडवांस डिस्प्ले वाला टीवी ढूंढ रहे हैं, तो Sansui ने बाजी मार ली है। अमेज़न पर Sansui 32-inch QLED Smart TV पर सीधे 50% की छूट मिल रही है। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसका QLED पैनल और इन-बिल्ट साउंडबार है, जो इस बजट में मिलना लगभग नामुमकिन है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो कम कीमत में शानदार कलर्स और दमदार आवाज़ चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सबसे सस्ता QLED
इन-बिल्ट साउंडबार
शानदार डिजाइन
ढेरों कनेक्टिविटी विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
HD Ready रेजोल्यूशन
3.3 स्टार रेटिंग
3. Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL
विश्वसनीयता और बेहतरीन डिस्प्ले की बात हो तो Samsung का नाम सबसे ऊपर आता है। अमेजन पर सैमसंग ने अपना Smart TV 2025 मॉडल पेश कर दिया है, जिसकी कीमत मात्र 13,990 रुपये रखी गई है। इस बजट टीवी में कंपनी ने Samsung Knox Security और Voice Search Remote जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए हैं। अगर आप एक ऐसा टीवी चाहते हैं जो लंबे समय तक चले और जिसमें कलर्स एकदम असली दिखें, तो यह 2025 मॉडल आपके लिए परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
वाइब्रेंट और नेचुरल कलर्स
Knox Security
बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के 100 से ज्यादा फ्री टीवी चैनल्स
3-Star एनर्जी रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
50Hz रिफ्रेश रेट
Tizen OS
4. VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S
क्या आप यकीन करेंगे कि एक ब्रांडेड स्मार्टफोन की कीमत में अब आप अपने घर के लिए एक शानदार स्मार्ट टीवी ला सकते हैं? VW (Visio World) ने बजट मार्केट में तहलका मचाते हुए अपना 32-इंच का Frameless Series Smart TV मात्र 7,999 रुपये में पेश किया है। अमेज़न पर इस टीवी पर 53% की भारी छूट मिल रही है। यह उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन मौका है जो बेहद कम बजट में बेज़ल-लेस डिजाइन और स्मार्ट फीचर्स वाला टीवी खरीदना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती
फ्रेमलेस डिजाइन
IPE टेक्नोलॉजी
फ्री इंस्टॉलेशन सर्विस
क्यों खोजें विकल्प
डिस्प्ले रेजोल्यूशन
केवल 1 HDMI पोर्ट
5. Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN
स्मार्ट टीवी की दुनिया में दिग्गज ब्रांड Xiaomi ने अपनी 'F Series' के साथ बजट सेगमेंट में हलचल मचा दी है। अमेजन पर Xiaomi 32-inch HD Ready Smart LED Fire TV इस समय 52% की भारी छूट पर मिल रहा है। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसका Fire TV OS और Alexa Voice Remote है, जो यूजर को एक प्रीमियम और स्मूद इंटरफेस का अनुभव देता है। 11,999 रुपये की कीमत पर यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो शाओमी की मजबूती और अमेज़न के Fire TV फीचर्स का कॉम्बो चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन इंटरफेस के साथ 12,000 से ज्यादा ऐप्स का सपोर्ट
OTT ऐप्स के बीच स्विच करने की सुविधा
20W आउटपुट के साथ शानदार साउंड क्वालिटी
कलर्स और ब्राइटनेस को बेहतर
क्यों खोजें विकल्प
HD Ready रेजोल्यूशन
सिर्फ 1 साल वारंटी
6. Philips 80 cm (32 inches) 6100 Series Frameless HD Smart LED Google TV 32PFT6130/94
बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के लिए मशहूर Philips ने अपने स्मार्ट टीवी की कीमतों में भारी कटौती कर दी है। अमेज़न पर Philips 6100 Series 32-inch Google TV इस समय 50% के डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। मात्र 11,499 रुपये की कीमत पर आपको न सिर्फ Google TV का लेटेस्ट अनुभव मिलता है, बल्कि इसमें 24W का दमदार साउंड भी दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद आसान और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन
बजट के ज्यादातर टीवी में 1GB रैम
24W Dolby Audio
Dual Band Wi-Fi
क्यों खोजें विकल्प
HD Ready रेजोल्यूशन
2-Star एनर्जी रेटिंग
7. Redmi Xiaomi 80 cm (32 inches) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MA-FVIN (Black)
बजट सेगमेंट में राज करने वाली कंपनी Redmi ने अपने 'F Series 2024' मॉडल के साथ मार्केट में फिर से हलचल मचा दी है। अमेज़न पर Redmi 32-inch HD Ready Smart LED Fire TV अपनी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और स्मूथ सॉफ्टवेयर के लिए चर्चा में है। इस टीवी की सबसे बड़ी यूएसपी इसका मेटल बेज़ल-लेस डिज़ाइन और Fire OS 7 है, जो आपको महंगे टीवी जैसा अनुभव देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मेटल बेजल-लेस डिज़ाइन
Fire OS 7 + Alexa
Dual Band Wi-Fi
DTH इंटीग्रेशन
क्यों खोजें विकल्प
HD Ready रेजोल्यूशन
1GB RAM
