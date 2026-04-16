छोटे कमरे के लिए बेस्ट हैं ये टॉप-रेटेड 32-इंच Google TV, EMI ऑफर्स के साथ कीमत हुई और भी कम
बैडरूम के लिए टीवी चुनते समय 32-इंच की स्क्रीन एक किफायती और जगह बचाने वाला विकल्प है, जो छोटे कमरों और कम दूरी से देखने के लिए एकदम उपयुक्त रहती है। बेहतरीन अनुभव के लिए आप अमेज़न पर उपलब्ध Samsung, LG या TCL QLED जैसे स्मार्ट मॉडल्स चुन सकते हैं जो शानदार पिक्चर क्वालिटी प्रदान करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
2026 में अपने बेडरूम के लिए सही टीवी का चुनाव करना मनोरंजन के अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। 32-इंच का साइज उन कमरों के लिए सबसे किफायती और प्रभावी है जहाँ जगह की कमी है और टीवी देखने की दूरी कम है। अमेज़न पर उपलब्ध Samsung 32-Inch Smart TV अपने सजीव रंगों और टिकाऊपन के लिए मशहूर है, जबकि TCL 32-Inch QLED Google TV कम बजट में बेहतरीन QLED डिस्प्ले तकनीक प्रदान करता है, जो ज्यादा स्पष्टता और चमक सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, LG AI Series 32-inch अपने स्मार्ट एआई प्रोसेसर के साथ रात में देखने के लिए ब्राइटनेस को खुद एडजस्ट कर लेता है। तकनीकी रूप से, 32-इंच की स्क्रीन 5 से 6 फीट की दूरी के लिए आदर्श है, जिससे आँखों पर तनाव नहीं पड़ता। यदि आप बजट में प्रीमियम अनुभव चाहते हैं तो TCL सबसे अच्छा है, लेकिन सरल यूजर इंटरफेस के लिए Samsung या LG बेहतर विकल्प हैं। कुल मिलाकर, यह गाइड आपको सही रेजोल्यूशन और स्मार्ट फीचर्स के साथ बेडरूम के लिए परफेक्ट टीवी चुनने में मदद करती है।
1. VZY 80 cm (32 Inches) LED HD Smart Android Based TV (X32HDLCL)
VZY X32HDLCL एक बजट-अनुकूल स्मार्ट टीवी है जो उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कम कीमत में आधुनिक फीचर्स चाहते हैं। यह 32-इंच का टीवी बेज़ल-लेस डिज़ाइन के साथ आता है, जो इसे देखने में प्रीमियम लुक देता है। 12,990 रूपये की आकर्षक कीमत और 3 साल की लंबी वारंटी के साथ, यह बेडरूम या छोटे कमरों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेज़ल-लेस डिज़ाइन
3 साल की वारंटी
कनेक्टिविटी के विकल्प
वॉइस रिमोट
क्यों खोजें विकल्प
1-स्टार एनर्जी रेटिंग
सीमित स्टोरेज
2. IBELL 80cm (32 inches) HD Ready Digital LED TV - Wide Screen, Digital Sound Quality (TRIDENT325NE, Black)
IBELL TRIDENT325NE उन लोगों के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प है जो एक सादा और भरोसेमंद टीवी चाहते हैं। यह टीवी बिना किसी फालतू तामझाम के बेसिक मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करता है। 9,499 रूपये की आकर्षक कीमत और 3 साल की लंबी वारंटी इसे एक सुरक्षित निवेश बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
3 साल की वारंटी
अल्ट्रा स्लिम डिज़ाइन
डिजिटल साउंड
ए-ग्रेड पैनल
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट फीचर्स की कमी
सीमित कनेक्टिविटी
3. VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S (Black) 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready LED TV VW32A (Black)
VW (Visuo World) की फ्रेमलेस सीरीज़ के ये दो मॉडल्स—VW32S (Smart) और VW32A (Non-Smart)—बजट सेगमेंट में एक आधुनिक और स्टाइलिश विकल्प पेश करते हैं। इनका फ्रेमलेस डिज़ाइन न केवल देखने में प्रीमियम लगता है, बल्कि स्क्रीन देखने के अनुभव को भी बेहतर बनाता है। यह टीवी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम कीमत में IPE टेक्नोलॉजी और शानदार विजुअल्स की तलाश में हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेज़ल-लेस डिज़ाइन
IPE टेक्नोलॉजी
वाइड व्यूइंग एंगल
Cinema Zoom और Cinema Mode
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 HDMI पोर्ट
इन-बिल्ट इंटरनेट ऐप्स नहीं
4. SKYLIVE 80 cm (32 inches) Bezel-Less Smart Android TV (SL32S) SL4000 (2024 Model)
SKYLIVE SL32S एक बजट-अनुकूल स्मार्ट टीवी है जो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम कीमत में एक आधुनिक लुक वाला मनोरंजन डिवाइस चाहते हैं। इसका Bezel-Less (बेजल-लेस) डिज़ाइन इसे एक प्रीमियम टच देता है, जिससे यह आपके बेडरूम या छोटे लिविंग रूम की दीवार पर बहुत स्टाइलिश लगता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती स्मार्ट टीवी
बेज़ल-लेस डिज़ाइन
A+ ग्रेड पैनल
मल्टीपल कनेक्टिविटी
मिरर कास्टिंग
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट 60Hz
सॉफ्टवेयर अपडेट
5. Uniboom_Optima Series 80 cm (32 inch) HD Smart LED TV |Android TV with Voice Command App |5000+ Free Movies |30W Sonic Boom Speakers| 500+ Certified Apps |Mobile Remote |Mobile Screen Cast-32S-ULT-AED
Uniboom Optima Series 32S-ULT-AED एक बजट-फ्रेंडली स्मार्ट टीवी है जो कम कीमत में ढेर सारे फीचर्स देने का वादा करता है। यह उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो हज़ारो फ्री मूवीज़ और दमदार साउंड वाले टीवी की तलाश में हैं। 8,390 रूपये की किफायती कीमत पर, यह बेडरूम या छोटे अपार्टमेंट के लिए एक अच्छा मनोरंजन केंद्र बन सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
30W सोनिक बूम स्पीकर्स
अनलिमिटेड फ्री कंटेंट
A+ ग्रेड पैनल
स्मार्ट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
केवल HD Ready (720p) रेजोल्यूशन
केवल HD Ready (720p) रेजोल्यूशन
6. Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL
Samsung 32-inch Smart TV (2025 मॉडल) बेडरूम या छोटे कमरों के लिए एक प्रीमियम बजट विकल्प है। यह टीवी Tizen OS पर चलता है और इसमें Samsung Knox Security जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जो आपके डेटा को सुरक्षित रखते हैं। 13,990 रूपये की कीमत पर यह एक भरोसेमंद ब्रांड की गुणवत्ता और बेहतरीन स्मार्ट फीचर्स का अच्छा मेल है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी
स्मार्ट कनेक्टिविटी
एडवांस साउंड
3-स्टार एनर्जी रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
50Hz रिफ्रेश रेट
HD Ready (720p)
7. Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN
Xiaomi 32-inch F Series Fire TV (2025 मॉडल) उन यूज़र्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो अमेजन के इकोसिस्टम को पसंद करते हैं। इसमें Fire TV OS इन-बिल्ट है, जो इसे चलाने में बहुत आसान और तेज बनाता है। 11,990 रूपये की आकर्षक कीमत और मेटैलिक बेज़ल-लेस डिज़ाइन के साथ, यह टीवी आपके बेडरूम को एक प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेज़ल-लेस मेटैलिक डिज़ाइन
बेहतरीन साउंड
विशाल ऐप लाइब्रेरी
एलेक्सा वॉइस रिमोट
क्यों खोजें विकल्प
सीमित स्टोरेज
रिफ्रेश रेट 60Hz
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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