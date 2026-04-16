छोटे कमरे के लिए बेस्ट हैं ये टॉप-रेटेड 32-इंच Google TV, EMI ऑफर्स के साथ कीमत हुई और भी कम

Apr 16, 2026 08:21 am IST

बैडरूम के लिए टीवी चुनते समय 32-इंच की स्क्रीन एक किफायती और जगह बचाने वाला विकल्प है, जो छोटे कमरों और कम दूरी से देखने के लिए एकदम उपयुक्त रहती है। बेहतरीन अनुभव के लिए आप अमेज़न पर उपलब्ध Samsung, LG या TCL QLED जैसे स्मार्ट मॉडल्स चुन सकते हैं जो शानदार पिक्चर क्वालिटी प्रदान करते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

2026 में अपने बेडरूम के लिए सही टीवी का चुनाव करना मनोरंजन के अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। 32-इंच का साइज उन कमरों के लिए सबसे किफायती और प्रभावी है जहाँ जगह की कमी है और टीवी देखने की दूरी कम है। अमेज़न पर उपलब्ध Samsung 32-Inch Smart TV अपने सजीव रंगों और टिकाऊपन के लिए मशहूर है, जबकि TCL 32-Inch QLED Google TV कम बजट में बेहतरीन QLED डिस्प्ले तकनीक प्रदान करता है, जो ज्यादा स्पष्टता और चमक सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, LG AI Series 32-inch अपने स्मार्ट एआई प्रोसेसर के साथ रात में देखने के लिए ब्राइटनेस को खुद एडजस्ट कर लेता है। तकनीकी रूप से, 32-इंच की स्क्रीन 5 से 6 फीट की दूरी के लिए आदर्श है, जिससे आँखों पर तनाव नहीं पड़ता। यदि आप बजट में प्रीमियम अनुभव चाहते हैं तो TCL सबसे अच्छा है, लेकिन सरल यूजर इंटरफेस के लिए Samsung या LG बेहतर विकल्प हैं। कुल मिलाकर, यह गाइड आपको सही रेजोल्यूशन और स्मार्ट फीचर्स के साथ बेडरूम के लिए परफेक्ट टीवी चुनने में मदद करती है।

VZY X32HDLCL एक बजट-अनुकूल स्मार्ट टीवी है जो उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कम कीमत में आधुनिक फीचर्स चाहते हैं। यह 32-इंच का टीवी बेज़ल-लेस डिज़ाइन के साथ आता है, जो इसे देखने में प्रीमियम लुक देता है। 12,990 रूपये की आकर्षक कीमत और 3 साल की लंबी वारंटी के साथ, यह बेडरूम या छोटे कमरों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

Specifications रिफ्रेश रेट 60 Hz ऑपरेटिंग सिस्टम Cloud OS आधारित साउंड 20W स्पीकर्स कनेक्टिविटी 2 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, LAN वारंटी 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी क्यों खरीदें बेज़ल-लेस डिज़ाइन 3 साल की वारंटी कनेक्टिविटी के विकल्प वॉइस रिमोट क्यों खोजें विकल्प 1-स्टार एनर्जी रेटिंग सीमित स्टोरेज

IBELL TRIDENT325NE उन लोगों के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प है जो एक सादा और भरोसेमंद टीवी चाहते हैं। यह टीवी बिना किसी फालतू तामझाम के बेसिक मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करता है। 9,499 रूपये की आकर्षक कीमत और 3 साल की लंबी वारंटी इसे एक सुरक्षित निवेश बनाती है।

Specifications पैनल टाइप D-LED A+ Grade Panel रिफ्रेश रेट 60 Hz साउंड आउटपुट 20 Watts डिस्प्ले 32-इंच (82 cm) HD Ready (1366 x 768p) क्यों खरीदें किफायती कीमत 3 साल की वारंटी अल्ट्रा स्लिम डिज़ाइन डिजिटल साउंड ए-ग्रेड पैनल क्यों खोजें विकल्प स्मार्ट फीचर्स की कमी सीमित कनेक्टिविटी

VW (Visuo World) की फ्रेमलेस सीरीज़ के ये दो मॉडल्स—VW32S (Smart) और VW32A (Non-Smart)—बजट सेगमेंट में एक आधुनिक और स्टाइलिश विकल्प पेश करते हैं। इनका फ्रेमलेस डिज़ाइन न केवल देखने में प्रीमियम लगता है, बल्कि स्क्रीन देखने के अनुभव को भी बेहतर बनाता है। यह टीवी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम कीमत में IPE टेक्नोलॉजी और शानदार विजुअल्स की तलाश में हैं।

Specifications डिस्प्ले टेक्नोलॉजी IPE Technology, Eco Vision रिफ्रेश रेट 60 Hz साउंड आउटपुट 20 Watts कनेक्टिविटी 1 HDMI, 2 USB, Wi-Fi (Smart Model) कलर सपोर्ट 16.7 Million Colours क्यों खरीदें बेज़ल-लेस डिज़ाइन IPE टेक्नोलॉजी वाइड व्यूइंग एंगल Cinema Zoom और Cinema Mode क्यों खोजें विकल्प केवल 1 HDMI पोर्ट इन-बिल्ट इंटरनेट ऐप्स नहीं

SKYLIVE SL32S एक बजट-अनुकूल स्मार्ट टीवी है जो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम कीमत में एक आधुनिक लुक वाला मनोरंजन डिवाइस चाहते हैं। इसका Bezel-Less (बेजल-लेस) डिज़ाइन इसे एक प्रीमियम टच देता है, जिससे यह आपके बेडरूम या छोटे लिविंग रूम की दीवार पर बहुत स्टाइलिश लगता है।

Specifications व्यूइंग एंगल 178 डिग्री डिजाइन Bezel-Less कनेक्टिविटी HDMI, USB, Wi-Fi सपोर्टेड ऐप्स Prime Video, Netflix, YouTube, Zee5, Disney+ Hotstar स्मार्ट फीचर्स Android Based OS, इन-बिल्ट वाई-फाई, मिराकास्ट क्यों खरीदें किफायती स्मार्ट टीवी बेज़ल-लेस डिज़ाइन A+ ग्रेड पैनल मल्टीपल कनेक्टिविटी मिरर कास्टिंग क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट 60Hz सॉफ्टवेयर अपडेट

Uniboom Optima Series 32S-ULT-AED एक बजट-फ्रेंडली स्मार्ट टीवी है जो कम कीमत में ढेर सारे फीचर्स देने का वादा करता है। यह उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो हज़ारो फ्री मूवीज़ और दमदार साउंड वाले टीवी की तलाश में हैं। 8,390 रूपये की किफायती कीमत पर, यह बेडरूम या छोटे अपार्टमेंट के लिए एक अच्छा मनोरंजन केंद्र बन सकता है।

Specifications रिफ्रेश रेट 60 Hz साउंड 30 Watts Sonic Boom Speakers ऑपरेटिंग सिस्टम Android आधारित एक्स्ट्रा फीचर्स Voice Control App, Mobile Screen Cast, 500+ Apps क्यों खरीदें 30W सोनिक बूम स्पीकर्स अनलिमिटेड फ्री कंटेंट A+ ग्रेड पैनल स्मार्ट फीचर्स क्यों खोजें विकल्प केवल HD Ready (720p) रेजोल्यूशन केवल HD Ready (720p) रेजोल्यूशन

Samsung 32-inch Smart TV (2025 मॉडल) बेडरूम या छोटे कमरों के लिए एक प्रीमियम बजट विकल्प है। यह टीवी Tizen OS पर चलता है और इसमें Samsung Knox Security जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जो आपके डेटा को सुरक्षित रखते हैं। 13,990 रूपये की कीमत पर यह एक भरोसेमंद ब्रांड की गुणवत्ता और बेहतरीन स्मार्ट फीचर्स का अच्छा मेल है।

Specifications डिस्प्ले फीचर्स HDR 10+, Micro Dimming Pro, Contrast Enhancer साउंड 20W आउटपुट, Adaptive Sound स्मार्ट ओएस Samsung Tizen OS वॉइस कंट्रोल बिल्ट-इन वॉइस असिस्टेंस कनेक्टिविटी 2 HDMI (eARC सपोर्ट), 1 USB-A, Ethernet, Bluetooth 5.0 क्यों खरीदें बेहतरीन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी स्मार्ट कनेक्टिविटी एडवांस साउंड 3-स्टार एनर्जी रेटिंग क्यों खोजें विकल्प 50Hz रिफ्रेश रेट HD Ready (720p)

Xiaomi 32-inch F Series Fire TV (2025 मॉडल) उन यूज़र्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो अमेजन के इकोसिस्टम को पसंद करते हैं। इसमें Fire TV OS इन-बिल्ट है, जो इसे चलाने में बहुत आसान और तेज बनाता है। 11,990 रूपये की आकर्षक कीमत और मेटैलिक बेज़ल-लेस डिज़ाइन के साथ, यह टीवी आपके बेडरूम को एक प्रीमियम लुक देता है।

Specifications साउंड 20W Output कनेक्टिविटी 2 HDMI, 2 USB, Bluetooth, Dual-band Wi-Fi स्मार्ट फीचर्स Alexa Voice Remote, Chromecast Built-in, 12,000+ Apps डिज़ाइन Premium Metal Bezel-less Frame क्यों खरीदें बेज़ल-लेस मेटैलिक डिज़ाइन बेहतरीन साउंड विशाल ऐप लाइब्रेरी एलेक्सा वॉइस रिमोट क्यों खोजें विकल्प सीमित स्टोरेज रिफ्रेश रेट 60Hz

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।