8 हजार रुपये से कम में खरीदें 32 इंच के ये LED TV, सबसे सस्ता मात्र 7199 रुपये का

नया एलईडी टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको अमेजन इंडिया पर मौजूद कुछ सबसे बेस्ट किफायती ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये एलईडी टीवी 32 इंच के है। इन टीवी की कीमत 8 हजार रुपये से कम है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 04:08 PM
कम बजट में नया एलईडी टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको अमेजन इंडिया पर मौजूद कुछ सबसे बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये एलईडी टीवी 32 इंच के है। इन टीवी की कीमत 8 हजार रुपये से कम है। हमारी लिस्ट में जो सबसे सस्ता टीवी है, उसकी कीमत 7199 रुपये है। इन टीवी में आपको बेस्ट-इन-क्लास डिस्प्ले मिलेगा। साथ ही इन टीवी में तगड़ा साउंड भी मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन टीवी के बारे में।

VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S

32 इंच के इस टीवी की कीमत 7199 रुपये है। टीवी में ऑफर किया जा रहा डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। दमदार साउंड के लिए फोन में आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट मिलेगा। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए 1 HDMI पोर्ट और 2 यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं। यह टीवी बिल्ट-इन वाई-फाई और स्क्रीन मिररिंग जैसे धांसू फीचर्स से लैस है। टीवी का फ्रेमलेस डिजाइन काफी प्रीमियम है।

VW 80 cm (32 inches) Linux Series Frameless HD Ready Smart LED TV VW32C2 (Black)

32 इंच का यह टीवी अमेजन इंडिया पर 7499 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। टीवी में आपको फ्रेमलेस डिजाइन के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60Hz का है। टीवी में दिए गए स्पीकर का साउंड आउटपुट 20 वॉट का है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में कंपनी वाई-फाई, 2 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट शामिल हैं। यह टीवी क्वॉड कोर प्रोसेसर पर काम करता है।

Kodak 80 cm (32 inches) Special Edition Series HD Ready Smart LED TV 32SE5001BL (Black)

इस टीवी की कीमत अमेजन इंडिया पर 7999 रुपये है। टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह टीवी 512एमबी रैम और 4जीबी स्टोरेज के साथ आता है। इसमें आपको सराउंड साउंड के साथ 30 वॉट का ऑडियो आउटपुट मिलेगा। यह टीवी Linux OS पर काम करता है।

