₹7,999 में मिल रहे ये 32-इंच Smart TV, Amazon सेल में मची लूट!
Amazon पर छोटे कमरों के लिए ब्रांडेड स्मार्ट टीवी मात्र 7,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहे हैं, जहाँ भारी डिस्काउंट के कारण ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अगर आप बेडरूम के लिए पैसा वसूल डील ढूंढ रहे हैं, तो Samsung और Xiaomi के इन बेस्ट-सेलर मॉडल्स को स्टॉक खत्म होने से पहले अपना बना लें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपने बेडरूम या किसी छोटे कमरे के लिए एक शानदार स्मार्ट टीवी की तलाश में हैं, तो इस समय Amazon पर मची लूट का फायदा उठाने का सबसे सही मौका है। इस सेल में प्रीमियम और ब्रांडेड स्मार्ट टीवी मात्र 7,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं, जो इन्हें मिडिल क्लास बजट के लिए पूरी तरह पैसा वसूल बनाता है।
इस सेल की सबसे बड़ी खासियत 32 इंच और 43 इंच के वे मॉडल्स हैं, जो छोटे स्पेस में फिट होने के साथ-साथ आपको थिएटर जैसा अनुभव देते हैं। Samsung, Xiaomi, LG और OnePlus जैसे बड़े ब्रांड्स पर 50% से 60% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। विशेष रूप से Xiaomi की नई QLED सीरीज और Samsung के Wondertainment मॉडल्स अपनी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और Google TV इंटरफेस के कारण ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं।
इन स्मार्ट टीवी में बेज़ल-लेस डिजाइन, डॉल्बी ऑडियो और इनबिल्ट नेटफ्लिक्स-यूट्यूब जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, Amazon बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस की मदद से आप इसकी कीमत को और भी कम कर सकते हैं। बजट कम होने के बावजूद स्मार्ट बनने का यह सुनहरा मौका है। स्टॉक बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, इसलिए देरी न करें और आज ही अपनी पसंदीदा डील लॉक करें।
1. Philips 80 cm (32 inches) 6100 Series Frameless HD Smart LED Google TV 32PFT6130/94
अगर आप अपने बेडरूम या छोटे कमरे के लिए एक ऐसा टीवी ढूंढ रहे हैं जो ब्रांडेड हो और जिसमें लेटेस्ट स्मार्ट फीचर्स हों, तो Philips 6100 Series एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon पर यह टीवी 48% की भारी छूट के साथ मात्र 11,999 रुपये में उपलब्ध है। गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम और फ्रेमलेस डिजाइन इसे अपने सेगमेंट में सबसे आधुनिक और स्टाइलिश बजट टीवी बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
डिस्प्ले 32 इंच HD Ready (1366 x 768), 60 Hz रिफ्रेश रेट
Google TV इंटरफेस
फ्रेमलेस डिजाइन
दमदार साउंड
HDR10 सपोर्ट
भरोसेमंद ब्रांड
क्यों खोजें विकल्प
केवल HD Ready (720p)
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
2. TCL 80 cms (32 inches) V5C Series Full HD Smart QLED Google TV 32V5C
अक्सर 32 इंच के टीवी केवल HD Ready (720p) रेजोल्यूशन के साथ आते हैं, लेकिन TCL 32V5C ने खेल बदल दिया है। यह भारत के उन चुनिंदा टीवी में से एक है जो 32 इंच के साइज में Full HD (1080p) रेजोल्यूशन और QLED डिस्प्ले पैनल ऑफर करता है। Amazon पर 22,990 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम टीवी 43% की छूट के बाद मात्र 12,990 रुपये में मिल रहा है। अगर आप छोटी स्क्रीन में बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी चाहते हैं, तो यह असली पैसा वसूल डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन डिस्प्ले
प्रीमियम लुक
आई केयर
Google TV OS
क्यों खोजें विकल्प
RAM केवल 1GB RAM
रेटिंग 1-स्टार
3. NU 80 cm (32 Inches) New 2025 Borderless Series 720p HD Smart Google TV LED32HGNX
Specifications
क्यों खरीदें
वैल्यू फॉर मनी
कनेक्टिविटी किंग
वॉइस कंट्रोल रिमोट
प्रीमियम डिजाइन
1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार रेटिंग
ग्राहकों को इसके सर्विस नेटवर्क को लेकर चिंता
Nu ब्रांड का यह 2025 लेटेस्ट मॉडल उन ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प है जो 10,000 रुपये के आसपास एक स्टाइलिश टीवी चाहते हैं। Amazon पर यह 52% की भारी छूट के साथ मात्र 10,499 रुपये में मिल रहा है। इसका Borderless डिजाइन इसे एक प्रीमियम लुक देता है
4. Wobble 80.01 cm (32 inches) K Series HD Smart LED TV with Google TV 5.0 (Black) WB32HDAGU2841D25
वॉबल ब्रांड की K Series उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जिन्हें बजट में बेहतरीन ऑडियो अनुभव चाहिए। Amazon पर यह टीवी 54% की महा-छूट के बाद मात्र 10,999 रुपये में उपलब्ध है। यह टीवी न केवल लेटेस्ट गूगल टीवी इंटरफेस के साथ आता है, बल्कि इसमें वीडियो कॉलिंग और गेमपैड सपोर्ट जैसे आधुनिक फीचर्स भी दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सबसे दमदार साउंड
लेटेस्ट Google TV 5.0
बेहतरीन कनेक्टिविटी
वीडियो कॉलिंग
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस नेटवर्क और लंबी उम्र को लेकर ग्राहकों में थोड़ी हिचकिचाहट
बिजली की बचत के मामले में यह औसत
5. IBELL 80 cm (32 inches) Frameless Series Smart LED Google TV GTV32E (Black)
IBELL का यह GTV32E मॉडल उन लोगों के लिए एक सुरक्षित और शानदार निवेश है जो टीवी की लंबी उम्र और पिक्चर क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। Amazon पर 60% की भारी छूट के बाद यह 13,899 रुपये में उपलब्ध है। जहाँ अधिकांश 32-इंच टीवी केवल HD रेडी होते हैं, IBELL आपको Full HD (1080p) रेजोल्यूशन और 4 साल तक की वारंटी का भरोसा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Full HD क्लैरिटी
बेहतरीन वारंटी पैकेज
स्टाइलिश लुक
Hands-free Voice Assistant
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
TCL की तरह QLED नहीं
6. VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S
अगर आप बहुत ही सीमित बजट में अपने घर के लिए स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं, तो VW 32-इंच (VW32S) से सस्ता विकल्प मिलना मुश्किल है। Amazon पर 53% की छूट के बाद यह मात्र 7,999 रुपये में मिल रहा है। 13,000 से ज्यादा रेटिंग्स के साथ यह Amazon के सबसे लोकप्रिय बजट टीवी में से एक है। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो साधारण टीवी की कीमत में स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती
फ्रेमलेस डिजाइन
IPE टेक्नोलॉजी
एक्सेसरीज साथ
क्यों खोजें विकल्प
कनेक्टिविटी पोर्ट्स की कमी
सॉफ्टवेयर अनुभव थोड़ा धीमा
सर्विस नेटवर्क छोटा
1. छोटे कमरे के लिए कौन सा टीवी साइज सबसे अच्छा है?
छोटे कमरे (जैसे बेडरूम या स्टडी रूम) के लिए 32 इंच या 43 इंच का टीवी साइज सबसे अच्छा माना जाता है।
32 इंच: अगर आपके बैठने की जगह टीवी से 4 से 6 फीट की दूरी पर है।
43 इंच: अगर दूरी 6 से 8 फीट के बीच है। इससे बड़ा साइज छोटे कमरे में आँखों पर दबाव डाल सकता है।
2. सबसे अच्छा बजट स्मार्ट टीवी कौन सा है?
2026 के आंकड़ों और Amazon की डील्स के अनुसार, अलग-अलग कैटेगरी में ये बेस्ट विकल्प हैं:
सबसे सस्ता: VW 32-इंच Frameless (कीमत लगभग 7,999 रुपये) - बेसिक स्मार्ट फीचर्स के लिए बेस्ट।
पिक्चर क्वालिटी में बेस्ट: TCL V5C QLED (कीमत लगभग 12,990 रुपये) - इस बजट में QLED और Full HD का मिलना इसे विनर बनाता है।
परफॉरमेंस और ब्रांड: Xiaomi (Mi) A Pro या Philips 6100 Series - ये टीवी स्मूथ इंटरफेस और अच्छी सर्विस के लिए जाने जाते हैं।
3. सबसे अच्छी स्मार्ट टीवी कंपनी कौन सी है?
कंपनियों को उनकी खासियत के हिसाब से तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है:
प्रीमियम और भरोसेमंद: Samsung, Sony और LG। इनका पैनल और सर्विस नेटवर्क सबसे शानदार है, लेकिन ये थोड़े महंगे होते हैं।
फीचर्स और बजट के किंग: Xiaomi (Mi), Acer और TCL। ये कंपनियां कम कीमत में ज्यादा फीचर्स (जैसे 4K, Google TV) देती हैं।
अल्ट्रा-किफायती ब्रांड्स: VW, Nu और Kodak। ये उन लोगों के लिए हैं जिनका बजट 10,000 रुपये से कम है।
|छोटे कमरों के लिए स्मार्ट टीवी के 5 बेहतरीन फीचर्स
|क्र.सं.
|मुख्य फीचर (Feature)
|विवरण और लाभ (Benefits for Small Rooms)
|1
|Frameless/Bezel-less Design
|बिना किनारों वाले डिजाइन से स्क्रीन बड़ी दिखती है। यह कम जगह घेरता है और छोटे कमरे को आधुनिक लुक देता है।
|2
|Full HD (1080p) Resolution
|छोटे कमरों में हम टीवी के करीब बैठते हैं, इसलिए HD Ready के मुकाबले Full HD में पिक्सल नहीं फटते और तस्वीर एकदम साफ दिखती है।
|3
|Google TV OS
|गूगल टीवी आपकी पसंद के हिसाब से होम स्क्रीन पर मूवी और शो सजेस्ट करता है, जिससे छोटे रिमोट से कंटेंट खोजना आसान हो जाता है।
|4
|Wide Viewing Angle (178°)
|छोटे कमरों में अक्सर हम अलग-अलग कोणों (जैसे बेड के कोने से) से टीवी देखते हैं। यह फीचर सुनिश्चित करता है कि किनारे से देखने पर भी रंग न बदलें।
|5
|Bluetooth & Dual Band Wi-Fi
|ब्लूटूथ की मदद से आप वायरलेस हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं ताकि दूसरों को परेशान किए बिना टीवी देख सकें। ड्यूल बैंड वाई-फाई बिना बफरिंग के स्ट्रीमिंग देता है।
