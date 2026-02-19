₹7,999 में मिल रहे ये 32-इंच Smart TV, Amazon सेल में मची लूट!

Follow Us on

Feb 19, 2026 05:37 pm IST

Amazon पर छोटे कमरों के लिए ब्रांडेड स्मार्ट टीवी मात्र 7,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहे हैं, जहाँ भारी डिस्काउंट के कारण ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अगर आप बेडरूम के लिए पैसा वसूल डील ढूंढ रहे हैं, तो Samsung और Xiaomi के इन बेस्ट-सेलर मॉडल्स को स्टॉक खत्म होने से पहले अपना बना लें।

अगर आप अपने बेडरूम या किसी छोटे कमरे के लिए एक शानदार स्मार्ट टीवी की तलाश में हैं, तो इस समय Amazon पर मची लूट का फायदा उठाने का सबसे सही मौका है। इस सेल में प्रीमियम और ब्रांडेड स्मार्ट टीवी मात्र 7,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं, जो इन्हें मिडिल क्लास बजट के लिए पूरी तरह पैसा वसूल बनाता है।

इस सेल की सबसे बड़ी खासियत 32 इंच और 43 इंच के वे मॉडल्स हैं, जो छोटे स्पेस में फिट होने के साथ-साथ आपको थिएटर जैसा अनुभव देते हैं। Samsung, Xiaomi, LG और OnePlus जैसे बड़े ब्रांड्स पर 50% से 60% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। विशेष रूप से Xiaomi की नई QLED सीरीज और Samsung के Wondertainment मॉडल्स अपनी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और Google TV इंटरफेस के कारण ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं।

इन स्मार्ट टीवी में बेज़ल-लेस डिजाइन, डॉल्बी ऑडियो और इनबिल्ट नेटफ्लिक्स-यूट्यूब जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, Amazon बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस की मदद से आप इसकी कीमत को और भी कम कर सकते हैं। बजट कम होने के बावजूद स्मार्ट बनने का यह सुनहरा मौका है। स्टॉक बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, इसलिए देरी न करें और आज ही अपनी पसंदीदा डील लॉक करें।

अगर आप अपने बेडरूम या छोटे कमरे के लिए एक ऐसा टीवी ढूंढ रहे हैं जो ब्रांडेड हो और जिसमें लेटेस्ट स्मार्ट फीचर्स हों, तो Philips 6100 Series एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon पर यह टीवी 48% की भारी छूट के साथ मात्र 11,999 रुपये में उपलब्ध है। गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम और फ्रेमलेस डिजाइन इसे अपने सेगमेंट में सबसे आधुनिक और स्टाइलिश बजट टीवी बनाते हैं।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV साउंड आउटपुट 24 Watts मेमोरी 1.5GB RAM और 8GB स्टोरेज कनेक्टिविटी 2 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, ड्यूल बैंड Wi-Fi और ईथरनेट क्यों खरीदें डिस्प्ले 32 इंच HD Ready (1366 x 768), 60 Hz रिफ्रेश रेट Google TV इंटरफेस फ्रेमलेस डिजाइन दमदार साउंड HDR10 सपोर्ट भरोसेमंद ब्रांड क्यों खोजें विकल्प केवल HD Ready (720p) 2-स्टार एनर्जी रेटिंग

अक्सर 32 इंच के टीवी केवल HD Ready (720p) रेजोल्यूशन के साथ आते हैं, लेकिन TCL 32V5C ने खेल बदल दिया है। यह भारत के उन चुनिंदा टीवी में से एक है जो 32 इंच के साइज में Full HD (1080p) रेजोल्यूशन और QLED डिस्प्ले पैनल ऑफर करता है। Amazon पर 22,990 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम टीवी 43% की छूट के बाद मात्र 12,990 रुपये में मिल रहा है। अगर आप छोटी स्क्रीन में बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी चाहते हैं, तो यह असली पैसा वसूल डील है।

Specifications प्रोसेसर 64-bit Quad Core Processor कनेक्टिविटी 2 HDMI, 1 USB, Wi-Fi 4, हेडफोन जैक बनावट मेटैलिक बेज़ल-लेस डिजाइन साउंड 24 Watts आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV पैनल टेक्नोलॉजी Quantum Dot क्यों खरीदें बेहतरीन डिस्प्ले प्रीमियम लुक आई केयर Google TV OS क्यों खोजें विकल्प RAM केवल 1GB RAM रेटिंग 1-स्टार

Specifications खासियत HDR10, HLG सपोर्ट और वॉइस असिस्टेंट रिमोट कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स (अतिरिक्त), 2 USB पोर्ट्स, Bluetooth और Wi-Fi मेमोरी 1.5GB RAM और 8GB इंटरनल स्टोरेज साउंड 20 Watts (2x10W) आउटपुट, Dolby Digital Plus के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV / Android 11 डिस्प्ले 32 इंच HD Ready (1366 x 768), 60 Hz रिफ्रेश रेट क्यों खरीदें वैल्यू फॉर मनी कनेक्टिविटी किंग वॉइस कंट्रोल रिमोट प्रीमियम डिजाइन 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार रेटिंग ग्राहकों को इसके सर्विस नेटवर्क को लेकर चिंता

Nu ब्रांड का यह 2025 लेटेस्ट मॉडल उन ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प है जो 10,000 रुपये के आसपास एक स्टाइलिश टीवी चाहते हैं। Amazon पर यह 52% की भारी छूट के साथ मात्र 10,499 रुपये में मिल रहा है। इसका Borderless डिजाइन इसे एक प्रीमियम लुक देता है

वॉबल ब्रांड की K Series उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जिन्हें बजट में बेहतरीन ऑडियो अनुभव चाहिए। Amazon पर यह टीवी 54% की महा-छूट के बाद मात्र 10,999 रुपये में उपलब्ध है। यह टीवी न केवल लेटेस्ट गूगल टीवी इंटरफेस के साथ आता है, बल्कि इसमें वीडियो कॉलिंग और गेमपैड सपोर्ट जैसे आधुनिक फीचर्स भी दिए गए हैं।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV 5.0 साउंड आउटपुट 30 Watts मेमोरी 1.5GB RAM और 8GB इंटरनल स्टोरेज कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, Dual-band WiFi, 2-Way Bluetooth 5.0 क्यों खरीदें सबसे दमदार साउंड लेटेस्ट Google TV 5.0 बेहतरीन कनेक्टिविटी वीडियो कॉलिंग क्यों खोजें विकल्प सर्विस नेटवर्क और लंबी उम्र को लेकर ग्राहकों में थोड़ी हिचकिचाहट बिजली की बचत के मामले में यह औसत

IBELL का यह GTV32E मॉडल उन लोगों के लिए एक सुरक्षित और शानदार निवेश है जो टीवी की लंबी उम्र और पिक्चर क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। Amazon पर 60% की भारी छूट के बाद यह 13,899 रुपये में उपलब्ध है। जहाँ अधिकांश 32-इंच टीवी केवल HD रेडी होते हैं, IBELL आपको Full HD (1080p) रेजोल्यूशन और 4 साल तक की वारंटी का भरोसा देता है।

Specifications वॉइस कंट्रोल इन-बिल्ट गूगल असिस्टेंट वारंटी 4 साल और 3 साल कनेक्टिविटी HDMI, USB और वाई-फाई सपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV डिजाइन फ्रेमलेस (Frameless) और स्लिम स्टाइलिश लुक क्यों खरीदें Full HD क्लैरिटी बेहतरीन वारंटी पैकेज स्टाइलिश लुक Hands-free Voice Assistant क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा TCL की तरह QLED नहीं

अगर आप बहुत ही सीमित बजट में अपने घर के लिए स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं, तो VW 32-इंच (VW32S) से सस्ता विकल्प मिलना मुश्किल है। Amazon पर 53% की छूट के बाद यह मात्र 7,999 रुपये में मिल रहा है। 13,000 से ज्यादा रेटिंग्स के साथ यह Amazon के सबसे लोकप्रिय बजट टीवी में से एक है। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो साधारण टीवी की कीमत में स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड साउंड 20 Watts आउटपुट व्यूइंग एंगल 178 डिग्री कनेक्टिविटी 1 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट्स, इन-बिल्ट वाई-फाई एक्स्ट्रा फीचर्स स्क्रीन मिररिंग, पीसी कनेक्टिविटी, सिनेमा मोड क्यों खरीदें अत्यधिक किफायती फ्रेमलेस डिजाइन IPE टेक्नोलॉजी एक्सेसरीज साथ क्यों खोजें विकल्प कनेक्टिविटी पोर्ट्स की कमी सॉफ्टवेयर अनुभव थोड़ा धीमा सर्विस नेटवर्क छोटा

1. छोटे कमरे के लिए कौन सा टीवी साइज सबसे अच्छा है? छोटे कमरे (जैसे बेडरूम या स्टडी रूम) के लिए 32 इंच या 43 इंच का टीवी साइज सबसे अच्छा माना जाता है।

32 इंच: अगर आपके बैठने की जगह टीवी से 4 से 6 फीट की दूरी पर है।

43 इंच: अगर दूरी 6 से 8 फीट के बीच है। इससे बड़ा साइज छोटे कमरे में आँखों पर दबाव डाल सकता है।

2. सबसे अच्छा बजट स्मार्ट टीवी कौन सा है? 2026 के आंकड़ों और Amazon की डील्स के अनुसार, अलग-अलग कैटेगरी में ये बेस्ट विकल्प हैं:

सबसे सस्ता: VW 32-इंच Frameless (कीमत लगभग 7,999 रुपये) - बेसिक स्मार्ट फीचर्स के लिए बेस्ट।

पिक्चर क्वालिटी में बेस्ट: TCL V5C QLED (कीमत लगभग 12,990 रुपये) - इस बजट में QLED और Full HD का मिलना इसे विनर बनाता है।

परफॉरमेंस और ब्रांड: Xiaomi (Mi) A Pro या Philips 6100 Series - ये टीवी स्मूथ इंटरफेस और अच्छी सर्विस के लिए जाने जाते हैं।

3. सबसे अच्छी स्मार्ट टीवी कंपनी कौन सी है? कंपनियों को उनकी खासियत के हिसाब से तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

प्रीमियम और भरोसेमंद: Samsung, Sony और LG। इनका पैनल और सर्विस नेटवर्क सबसे शानदार है, लेकिन ये थोड़े महंगे होते हैं।

फीचर्स और बजट के किंग: Xiaomi (Mi), Acer और TCL। ये कंपनियां कम कीमत में ज्यादा फीचर्स (जैसे 4K, Google TV) देती हैं।

अल्ट्रा-किफायती ब्रांड्स: VW, Nu और Kodak। ये उन लोगों के लिए हैं जिनका बजट 10,000 रुपये से कम है।

छोटे कमरों के लिए स्मार्ट टीवी के 5 बेहतरीन फीचर्स क्र.सं. मुख्य फीचर (Feature) विवरण और लाभ (Benefits for Small Rooms) 1 Frameless/Bezel-less Design बिना किनारों वाले डिजाइन से स्क्रीन बड़ी दिखती है। यह कम जगह घेरता है और छोटे कमरे को आधुनिक लुक देता है। 2 Full HD (1080p) Resolution छोटे कमरों में हम टीवी के करीब बैठते हैं, इसलिए HD Ready के मुकाबले Full HD में पिक्सल नहीं फटते और तस्वीर एकदम साफ दिखती है। 3 Google TV OS गूगल टीवी आपकी पसंद के हिसाब से होम स्क्रीन पर मूवी और शो सजेस्ट करता है, जिससे छोटे रिमोट से कंटेंट खोजना आसान हो जाता है। 4 Wide Viewing Angle (178°) छोटे कमरों में अक्सर हम अलग-अलग कोणों (जैसे बेड के कोने से) से टीवी देखते हैं। यह फीचर सुनिश्चित करता है कि किनारे से देखने पर भी रंग न बदलें। 5 Bluetooth & Dual Band Wi-Fi ब्लूटूथ की मदद से आप वायरलेस हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं ताकि दूसरों को परेशान किए बिना टीवी देख सकें। ड्यूल बैंड वाई-फाई बिना बफरिंग के स्ट्रीमिंग देता है।

