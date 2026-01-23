बजट में बेस्ट! 32 इंच एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी, Netflix, YouTube Prime सब एक साथ

संक्षेप: Best 32 inch TV: अगर आप बजट में एक अच्छी स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर मौजूद 32 इंच स्मार्ट टीवी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है…

Jan 23, 2026 10:56 pm IST

अगर आप ऐसे स्मार्ट टीवी की तलाश में हैं, जो प्रीमियम एंटरटेनमेंट ऑफर करे, साथ ही जेब पर भारी न पड़े, तो 32 इंच स्मार्ट टीवी एक बेहतरीन डील साबित हो सकती है। आज के वक्त में 32 इंच एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी के प्रीमियम मॉडल को सस्ते में खरीदा जा सकता है, जो फुलएचडी पिक्चर क्वालिटी, शानदार एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ Hotstar समेत जरूरत के सारे ऐप्स सपोर्ट के साथ आती हैं। इन स्मार्ट टीवी को 15,000 से कम कीमत में खरीदा जा सकेगा। इन टीवी में क्रिस्टल क्लियर विजुअल्स, पावरफुल डॉल्बी ऑडियो, Google Assistant वॉइस कंट्रोल की सुविधा मिलती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यह बजट सेगमेंट में QLED डिस्प्ले वाली चुनिंदा स्मार्ट टीवी है। आमतौर पर QLED पैनल बड़े और महंगे टीवी में मिलता है, लेकिन TCL ने इसे किफायती रेंज में उतारा है। इसमें गूगल टीवी का सपोर्ट और मेटैलिक बेजल-लेस डिज़ाइन दिया गया है। इसे 41 फीसद की छूट के साथ मात्र 11,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें HDR 10 और 100% कलर वॉल्यूम प्लस जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो विजुअल अनुभव को काफी बेहतर बनाते हैं।

Specifications डिस्प्ले तकनीक QLED रेजोल्यूशन HD Ready रिफ्रेश रेट 60 Hz साउंड 16 वॉट क्यों खरीदें कम बजट में बेहतर कलर्स और ब्राइटनेस के लिए QLED मेटैलिक बेजल-लेस डिज़ाइन Google TV OS स्मार्ट कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प HD Ready रेजोल्यूशन 16 वॉट का साउंड आउटपुट

इसमें सैमसंग का अपना 'Tizen OS' और 'Hyper Real Picture Engine' दिया गया है, जो विजुअल्स को और भी स्पष्ट और सजीव बनाता है। अमेजन पर इसे 27 फीसद की छूट के साथ मात्र 12,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें Samsung TV Plus का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप बिना किसी अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन के 100 से ज़्यादा फ्री लाइव टीवी चैनल्स का आनंद ले सकते हैं। साथ ही, सुरक्षा के लिए इसमें Samsung Knox Security दी गई है, जो आपकी प्राइवेसी और डेटा को पूरी तरह सुरक्षित रखती है।

Specifications रेजोल्यूशन HD Ready साउंड 20 वॉट ऑपरेटिंग सिस्टम Samsung Tizen OS एनर्जी रेटिंग 3 स्टार कनेक्टिविटी 2 HDMI, 1 USB, वाई-फाई, ब्लूटूथ विशेष फीचर HDR 10+, माइक्रो डिमिंग प्रो और वॉइस सर्च रिमोट क्यों खरीदें Samsung TV Plus बैंकिंग डेटा और पर्सनल ऐप्स के लिए हाई-लेवल सुरक्षा 20W का आउटपुट और Q-Symphony तकनीक आईफोन और मैकबुक की स्क्रीन शेयर करने का सपोर्ट वॉइस असिस्टेंट के साथ आने वाला आधुनिक रिमोट क्यों खोजें विकल्प केवल 50Hz की रिफ्रेश रेट है, जो गेमिंग के लिए कम कई डिवाइसेज कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स की संख्या कम

यह स्मार्ट टीवी बजट सेगमेंट में अपनी बेजोड़ खूबियों के लिए जाना जाता है। इसमें अमेज़न का 'Fire TV' ओएस इन-बिल्ट मिलता है, जो मनोरंजन को बेहद आसान और स्मार्ट बना देता है। इसका 'बेजल-लेस डिज़ाइन' इसे एक आधुनिक और प्रीमियम लुक देता है। अमेजन पर इसे 56 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 10,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें DTH सेट-टॉप बॉक्स इंटीग्रेशन का अनूठा फीचर मिलता है, जिसकी मदद से आप एक ही होम स्क्रीन से केबल टीवी और नेटफ्लिक्स/प्राइम वीडियो जैसी ऐप्स के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। साथ ही, इसके 20 वॉट के स्पीकर्स डॉल्बी ऑडियो और DTS Virtual:X को सपोर्ट करते हैं।

Specifications साइज 32 इंच रेजोल्यूशन HD Ready साउंड 20 वॉट आउटपुट सॉफ्टवेयर Fire TV कनेक्टिविटी 2 HDMI, 2 USB, वाई-फाई, ब्लूटूथ विशेष फीचर क्रोमकास्ट, आई कंफर्ट मोड और विविड पिक्चर इंजन क्यों खरीदें एलेक्सा वॉइस रिमोट के साथ 12,000 से ज़्यादा ऐप्स केबल टीवी और ओटीटी ऐप्स को एक साथ मैनेज करने की सुविधा बेजल-लेस स्क्रीन जो देखने में बहुत आकर्षक डॉल्बी ऑडियो और DTS-HD के साथ शानदार सराउंड साउंड Vivid Picture Engine' और HDR सपोर्ट के साथ साफ़ इमेज मात्र ₹11,000 के अंदर ढेरों फीचर्स वाला ब्रांडेड टीवी क्यों खोजें विकल्प फायर टीवी ओएस का इंटरफ़ेस एंड्रॉइड टीवी के मुकाबले थोड़ा अलग महसूस केवल 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी

यह स्मार्ट टीवी बजट सेगमेंट में अब तक की सबसे कम कीमत वाली डील्स में से एक है। इसमें आधुनिक 'फ्रेमलेस डिज़ाइन' दिया गया है, जो आपको स्क्रीन का अधिक हिस्सा देखने की सुविधा देता है और आपके कमरे को एक मॉडर्न लुक प्रदान करता है। अमेजन पर इसे 55 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 7,599 रुपये में खरीदा जा सकता है।

यह टीवी एंड्रॉइड ओएस पर आधारित है और इसमें इन-बिल्ट वाई-फाई व स्क्रीन मिररिंग जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। 20 वॉट के शक्तिशाली स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आने वाला यह टीवी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में एक स्मार्ट होम एंटरटेनमेंट सिस्टम चाहते हैं।

Specifications साइज 32 इंच रेजोल्यूशन HD Ready साउंड 20 वॉट आउटपुट सॉफ्टवेयर Android Smart TV रिफ्रेश रेट 60 Hz कनेक्टिविटी 1 HDMI, 2 USB, वाई-फाई वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें अल्ट्रा-किफायती फ्रेमलेस डिज़ाइन शानदार विजुअल्स स्मार्ट फीचर्स फ्री एक्सेसरीज क्यों खोजें विकल्प इसमें केवल 1 HDMI पोर्ट है, जो एक से ज़्यादा डिवाइस वालों के लिए कम ब्रैंड वैल्यू अन्य दिग्गज कंपनियों के मुकाबले कम 3.7 स्टार की औसत ग्राहक रेटिंग

अमेजन पर इस स्मार्ट टीवी को 60 फीसद की भारी छूट के साथ 24,999 रुपये की जगह पर मात्र 9,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह 2024 का लेटेस्ट मॉडल है, जो अमेज़न के 'Fire TV' ओएस के साथ आता है। इसमें मेटल बेजल-लेस स्क्रीन दी गई है, जो इसे बजट श्रेणी में एक प्रीमियम और आधुनिक लुक प्रदान करती है।

इसमें DTH सेट-टॉप बॉक्स इंटीग्रेशन की अनूठी खूबी है, जिससे आप बिना रिमोट बदले सीधे होम स्क्रीन से केबल टीवी और नेटफ्लिक्स/यूट्यूब जैसे ऐप्स के बीच स्विच कर सकते हैं। साथ ही, इसके 20 वॉट के स्पीकर्स डॉल्बी ऑडियो और DTS Virtual:X तकनीक से लैस हैं, जो शानदार सराउंड साउंड अनुभव देते हैं।

Specifications रेजोल्यूशन HD Ready साउंड 20 वॉट आउटपुट प्रोसेसर Quad Core ARM Cortex-A35 कनेक्टिविटी 2 HDMI, 2 USB, Dual-band Wi-Fi क्यों खरीदें स्मार्ट फायर टीवी ओएस मेटल बेजल-लेस डिज़ाइन बेहतरीन साउंड एप्पल एयरप्ले सपोर्ट ड्यूल बैंड वाई-फाई मात्र ₹10,000 के अंदर ढेरों फीचर्स वाला ब्रांडेड स्मार्ट टीवी क्यों खोजें विकल्प सेटअप के लिए अतिरिक्त शुल्क

यह टीवी QLED डिस्प्ले वाली स्मार्ट टीवी है। इसमें इन-बिल्ट साउंडबार जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। अमेजन पर इसे 47 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 11,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें Google TV 5.0 (Android 14 पर आधारित) का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, जो बहुत ही स्मूथ और यूजर-फ्रेंडली अनुभव प्रदान करता है। साथ ही, इसके 20 वॉट के स्पीकर्स एक इन-बिल्ट साउंडबार की तरह काम करते हैं, जो डॉल्बी ऑडियो के साथ बेमिसाल साउंड क्वालिटी देते हैं।

Specifications डिस्प्ले तकनीक QLED रेजोल्यूशन HD Ready साउंड 20 वॉट आउटपुट सॉफ्टवेयर Google TV 5.0 कनेक्टिविटी 2 HDMI, 2 USB, वाई-फाई, ब्लूटूथ क्यों खरीदें कम बजट में प्रीमियम QLED पिक्चर क्वालिटी इन-बिल्ट साउंडबार 20W लेटेस्ट सॉफ्टवेयर गूगल टीवी HDR10 सपोर्ट ड्यूल बैंड वाई-फाई क्यों खोजें विकल्प HD Ready 1GB रैम

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।