3999 रुपये में खरीदें 32 इंच टीवी, Xiaomi, Acer, LG मॉडल पर Amazon की बंपर छूट

अमेजन की ओर से 32 इंच स्मार्ट टीवी को सबसे अफोर्डेबल प्राइस प्वाइंट में पेश किया गया है, जहां से सबसे कम कीमत में 32 इंच स्मार्ट टीवी को खरीदा जा सकता है....

Tue, 30 Sep 2025 09:48 AM

अमेजन सेल में 32 इंच स्मार्ट टीवी को सबसे अफोर्डेबल प्राइस में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। दरअसल अमेजन ने LG, Xiaomi जैसे ब्रांड की स्मार्ट टीवी को 50 फीसद कम कीमत में लिस्ट किया है। साथ ही एक्सचेंज ऑफर और बैंक ऑफर भी दिया जा रहा है। यही वजह है कि Acer, LG, Xiaomi जैसे ब्रांड की 32 इंच स्मार्ट टीवी को 3,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह सबसे शानदार डील हो सकती है, जहां से आप सबसे कम कीमत में 32 इंच स्मार्ट टीवी को खरीदकर घर ले जा सकते हैं..

इस स्मार्ट टीवी की कीमत 23,999 है, जिसे अमेजन सेल में 58% डिस्काउंट के बाद 9,999 में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा SBI कार्ड पर 4,000 तक का बैंक ऑफर और अन्य ऑफर दिये जा रहे है। साथ ही 3000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। ऐसे में स्मार्ट टीवी की कीमत घटकर 3999 रुपये रह जाती है। यह स्मार्ट टीवी Google TV प्लेटफ़ॉर्म, HDR10 सपोर्ट और Dolby Audio साउंड के साथ बजट सेगमेंट में शानदार ऑप्शन है।

Specifications डिस्प्ले 32" HD Ready रिफ्रेश रेट 60Hz व्यूइंग एंगल 178° प्रोसेसर Quad-Core Processor RAM 1.5GB ऑडियो 24W क्यों खरीदें बजट में डॉल्बी एटमास और गूगल टीवी फ्रेमलेस माडर्न डिजाइन ड्यूल बैंड वाई-फाई डॉल्बी ऑडियो कॉम्बिनेशन HDR10 और सुपर ब्राइटनेस डिस्प्ले 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प सिर्फ HD Ready Full HD नहीं 1.5GB RAM हेवी ऐप्स में लिमिटेड 250 nits ब्राइटनेस

यह किफायती रेंज की स्मार्ट टीवी है, जो स्टाइलिश लुक में आती है। इसमें मिलता है HD Ready Display, Dolby Audio साउंड, और Google TV OS सपोर्ट। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसे ऐप्स पहले से इन-बिल्ट हैं, साथ ही क्रोमकास्ट और गूगल असिस्टेंट की सुविधा भी। फ्रेमलेस डिज़ाइन इसे और प्रीमियम लुक देता है। इसकी कीमत 10,499 रुपये हैं, जिसे डिस्काउंट के बाद 6 से 7 हजार रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications स्क्रीन साइज 32 इंच HD Ready डिस्प्ले HDR10 रिफ्रेश रेट 60Hz साउंड 24W आउटपुट कनेक्टिविटी 2 HDMI, 2 USB, Ethernet, Wi-Fi (ड्यूल बैंड), IR पोर्ट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी LED रिफ्रेश रेट 60 Hz ऑडियो आउटपुट 24W क्यों खरीदें स्टाइलिश और मॉडर्न लुक Google TV OS के साथ स्मूद इंटरफेस Dolby Audio के साथ साफ और दमदार साउंड इन-बिल्ट Chromecast और Google Assistant क्यों खोजें विकल्प सिर्फ HD Ready Full HD या 4K नहीं 1.5GB RAM थोड़ी लिमिटेड हैवी ऐप्स पर स्लो हो सकता है

यह बजट फ्रेंडली स्मार्ट टीवी है, जिसमें Alexa Voice Remote, Fire TV OS, और 12000+ ऐप्स का सपोर्ट मिलते हैं। इसका बेजल-लेस डिजाइन, HDR सपोर्ट, और Dolby Audio के साथ DTS Virtual:X साउंड सिस्टम आपको एक प्रीमियम एक्सपीरिएंस देता है। इसकी कीमत 10,499 है, जिसे 3000 रुपये एक्सचेंज ऑफर और 1500 रुपये बैंक डिस्काउंट के बाद 5,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications डिस्प्ले टेक्नोलॉजी LED | HDR | HLG रिफ्रेश रेट 60 Hz ऑडियो आउटपुट 20W ऑपरेटिंग सिस्टम Fire TV OS क्यों खरीदें अलेक्सा वाइस सपोर्ट Fire TV OS का स्मूद अनुभव साउंड, दमदार ऑडियो बेज़ल-लेस डिज़ाइन, प्रीमियम लुक बजट सेगमेंट में बेस्ट-सेलर क्यों खोजें विकल्प सिर्फ HD Ready Full HD या 4K नहीं 20W साउंड कुछ यूज़र्स को कम लग सकता है ब्राइटनेस एवरेज है

इसकी कीमत 22,990 है, जिसे अमेजन सेल की 46% डिस्काउंट के बाद 12,490 में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा SBI कार्ड पर 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर और कैशबैक ऑफर उपलब्ध हैं। ऐसे में टीवी की कीमत 7000 रुपये रह जाती है। यह टीवी FHD QLED डिस्प्ले और स्मार्ट Google TV फीचर्स के साथ आती है।

Specifications डिस्प्ले 32" FHD QLED रिफ्रेश रेट 60Hz वाइड व्यूइंग एंगल 178° प्रोसेसर 64-bit Quad Core Processor स्टोरेज 8GB ROM ऑडियो 24W OS Google TV क्यों खरीदें FHD QLED डिस्प्ले बेहतर कंट्रास्ट और डिटेल Google Assistant और स्क्रीन मिररिंग 24W पावरफुल साउंड स्टाइलिश लुक क्यों खोजें विकल्प हैवी ऐप्स या गेमिंग के लिए सीमित हाई-फ्रेम गेमिंग के लिए लिमिटेड थोड़ी ज्यादा बिजली खपत

इसकी कीमत 16,999 रुपये है, जिसे अमेजन सेल में 58% डिस्काउंट के बाद 7,199 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा SBI कार्ड पर 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर, नो कॉस्ट ईएमआई और कैशबैक ऑफर उपलब्ध हैं। यह टीवी HD Ready LED डिस्प्ले और Android स्मार्ट फीचर्स के साथ आती है।

Specifications डिस्प्ले 32" HD Ready LED प्रोसेसर Android Smart TV ऑडियो 20W कनेक्टिविटी Wi-Fi, HDMI x1, USB x2 क्यों खरीदें स्टाइलिश और आधुनिक लुक क्लियर और पावरफुल साउंड मल्टी-डिवाइस सपोर्ट बेहतर विज़ुअल्स और ऊर्जा बचत क्यों खोजें विकल्प HD Ready डिस्प्ले हैवी ऐप्स या गेमिंग के लिए सीमित हाई-फ्रेम मूवी और गेमिंग के लिए लिमिटेड

टीवी की कीमत 21,240 रुपये है, जिसे अमेजन सेल से 41% डिस्काउंट के बाद 12,490 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा SBI कार्ड पर 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर,कैशबैक ऑफर उपलब्ध हैं। ऐसे में टीवी की कीमत 7000 रुपये रह जाती है। यह टीवी HD Ready LED डिस्प्ले और webOS स्मार्ट फीचर्स के साथ आती है।

टीवी की कीमत 18,990 रुपये है, जिसे अमेजन सेल से 21% डिस्काउंट के बाद 14,990 में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा SBI कार्ड पर 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर, कैशबैक ऑफर उपलब्ध हैं। यह टीवी HD Ready डिस्प्ले और Google TV स्मार्ट फीचर्स के साथ आती है।

