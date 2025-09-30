3999 रुपये में खरीदें 32 इंच टीवी, Xiaomi, Acer, LG मॉडल पर Amazon की बंपर छूट
अमेजन की ओर से 32 इंच स्मार्ट टीवी को सबसे अफोर्डेबल प्राइस प्वाइंट में पेश किया गया है, जहां से सबसे कम कीमत में 32 इंच स्मार्ट टीवी को खरीदा जा सकता है....
अमेजन सेल में 32 इंच स्मार्ट टीवी को सबसे अफोर्डेबल प्राइस में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। दरअसल अमेजन ने LG, Xiaomi जैसे ब्रांड की स्मार्ट टीवी को 50 फीसद कम कीमत में लिस्ट किया है। साथ ही एक्सचेंज ऑफर और बैंक ऑफर भी दिया जा रहा है। यही वजह है कि Acer, LG, Xiaomi जैसे ब्रांड की 32 इंच स्मार्ट टीवी को 3,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह सबसे शानदार डील हो सकती है, जहां से आप सबसे कम कीमत में 32 इंच स्मार्ट टीवी को खरीदकर घर ले जा सकते हैं..
1. acer 80 cm (32 inches) G Plus Series HD Ready LED Smart Google TV AR32HDGGR2841AD
इस स्मार्ट टीवी की कीमत 23,999 है, जिसे अमेजन सेल में 58% डिस्काउंट के बाद 9,999 में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा SBI कार्ड पर 4,000 तक का बैंक ऑफर और अन्य ऑफर दिये जा रहे है। साथ ही 3000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। ऐसे में स्मार्ट टीवी की कीमत घटकर 3999 रुपये रह जाती है। यह स्मार्ट टीवी Google TV प्लेटफ़ॉर्म, HDR10 सपोर्ट और Dolby Audio साउंड के साथ बजट सेगमेंट में शानदार ऑप्शन है।
क्यों खरीदें
बजट में डॉल्बी एटमास और गूगल टीवी
फ्रेमलेस माडर्न डिजाइन
ड्यूल बैंड वाई-फाई
डॉल्बी ऑडियो कॉम्बिनेशन
HDR10 और सुपर ब्राइटनेस डिस्प्ले
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ HD Ready
Full HD नहीं
1.5GB RAM
हेवी ऐप्स में लिमिटेड
250 nits ब्राइटनेस
2. Philips 80 cm (32 inches) 6100 Series Frameless HD Smart LED Google TV 32PFT6130/94
यह किफायती रेंज की स्मार्ट टीवी है, जो स्टाइलिश लुक में आती है। इसमें मिलता है HD Ready Display, Dolby Audio साउंड, और Google TV OS सपोर्ट। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसे ऐप्स पहले से इन-बिल्ट हैं, साथ ही क्रोमकास्ट और गूगल असिस्टेंट की सुविधा भी। फ्रेमलेस डिज़ाइन इसे और प्रीमियम लुक देता है। इसकी कीमत 10,499 रुपये हैं, जिसे डिस्काउंट के बाद 6 से 7 हजार रुपये में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
स्टाइलिश और मॉडर्न लुक
Google TV OS के साथ स्मूद इंटरफेस
Dolby Audio के साथ साफ और दमदार साउंड
इन-बिल्ट Chromecast और Google Assistant
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ HD Ready
Full HD या 4K नहीं
1.5GB RAM थोड़ी लिमिटेड
हैवी ऐप्स पर स्लो हो सकता है
3. Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN
यह बजट फ्रेंडली स्मार्ट टीवी है, जिसमें Alexa Voice Remote, Fire TV OS, और 12000+ ऐप्स का सपोर्ट मिलते हैं। इसका बेजल-लेस डिजाइन, HDR सपोर्ट, और Dolby Audio के साथ DTS Virtual:X साउंड सिस्टम आपको एक प्रीमियम एक्सपीरिएंस देता है। इसकी कीमत 10,499 है, जिसे 3000 रुपये एक्सचेंज ऑफर और 1500 रुपये बैंक डिस्काउंट के बाद 5,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
क्यों खरीदें
अलेक्सा वाइस सपोर्ट
Fire TV OS का स्मूद अनुभव
साउंड, दमदार ऑडियो
बेज़ल-लेस डिज़ाइन, प्रीमियम लुक
बजट सेगमेंट में बेस्ट-सेलर
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ HD Ready
Full HD या 4K नहीं
20W साउंड कुछ यूज़र्स को कम लग सकता है
ब्राइटनेस एवरेज है
4. TCL 80 cms (32 inches) V5C Series Full HD Smart QLED Google TV 32V5C
इसकी कीमत 22,990 है, जिसे अमेजन सेल की 46% डिस्काउंट के बाद 12,490 में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा SBI कार्ड पर 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर और कैशबैक ऑफर उपलब्ध हैं। ऐसे में टीवी की कीमत 7000 रुपये रह जाती है। यह टीवी FHD QLED डिस्प्ले और स्मार्ट Google TV फीचर्स के साथ आती है।
क्यों खरीदें
FHD QLED डिस्प्ले
बेहतर कंट्रास्ट और डिटेल
Google Assistant और स्क्रीन मिररिंग
24W पावरफुल साउंड
स्टाइलिश लुक
क्यों खोजें विकल्प
हैवी ऐप्स या गेमिंग के लिए सीमित
हाई-फ्रेम गेमिंग के लिए लिमिटेड
थोड़ी ज्यादा बिजली खपत
5. VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S
इसकी कीमत 16,999 रुपये है, जिसे अमेजन सेल में 58% डिस्काउंट के बाद 7,199 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा SBI कार्ड पर 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर, नो कॉस्ट ईएमआई और कैशबैक ऑफर उपलब्ध हैं। यह टीवी HD Ready LED डिस्प्ले और Android स्मार्ट फीचर्स के साथ आती है।
क्यों खरीदें
स्टाइलिश और आधुनिक लुक
क्लियर और पावरफुल साउंड
मल्टी-डिवाइस सपोर्ट
बेहतर विज़ुअल्स और ऊर्जा बचत
क्यों खोजें विकल्प
HD Ready डिस्प्ले
हैवी ऐप्स या गेमिंग के लिए सीमित
हाई-फ्रेम मूवी और गेमिंग के लिए लिमिटेड
6. LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
टीवी की कीमत 21,240 रुपये है, जिसे अमेजन सेल से 41% डिस्काउंट के बाद 12,490 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा SBI कार्ड पर 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर,कैशबैक ऑफर उपलब्ध हैं। ऐसे में टीवी की कीमत 7000 रुपये रह जाती है। यह टीवी HD Ready LED डिस्प्ले और webOS स्मार्ट फीचर्स के साथ आती है।
टीवी की कीमत 18,990 रुपये है, जिसे अमेजन सेल से 21% डिस्काउंट के बाद 14,990 में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा SBI कार्ड पर 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर, कैशबैक ऑफर उपलब्ध हैं। यह टीवी HD Ready डिस्प्ले और Google TV स्मार्ट फीचर्स के साथ आती है।
