32 और 40 इंच के बेहद किफायती LED TV, कीमत ₹12 हजार से कम, सबसे सस्ता मात्र ₹6899 का

ये टीवी 32 से 40 इंच के हैं। इन सबकी कीमत 12 हजार रुपये से कम है। इनमें सबसे सस्ता टीवी 6899 रुपये का है। खास बात है कि ये टीवी बिना किसी ऑफर इतने किफायती दाम में मिल रहे हैं। इन टीवी में आपको बेस्ट-इन-सेगमेंट डिस्प्ले मिलेगा।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 01:40 PM
किफायती दाम में नया LED TV लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको तीन जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये टीवी 32 से 40 इंच के हैं। इन सबकी कीमत 12 हजार रुपये से कम है। इनमें सबसे सस्ता टीवी 6899 रुपये का है। खास बात है कि ये टीवी बिना किसी ऑफर इतने किफायती दाम में मिल रहे हैं। इन टीवी में आपको बेस्ट-इन-सेगमेंट डिस्प्ले के साथ जबर्दस्त साउंड भी मिलेगा। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन टीवी के बारे में।

32 और 40 इंच के बेहद किफायती LED TV, कीमत ₹12 हजार से कम, सबसे सस्ता मात्र ₹6899 का

VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready LED TV VW32A (Black)

32 इंच के इस टीवी की कीमत अमेजन इंडिया पर 6899 रुपये है। टीवी में आपको शानदार फ्रेमलेस डिजाइन के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले देखने को मिलेगा। टीवी का डिस्प्ले 300 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। दमदार साउंड के लिए कंपनी इस टीवी में 20 वॉट का आउटपुट दे रही है।

NU 80 cm (32 Inches) New 2025 Borderless Series 720p HD Smart Google TV LED32HGNX

बॉर्डरलेस डिजाइन वाले इस टीवी की कीमत अमेजन इंडिया पर 10999 रुपये है। टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। दमदार साउंड के लिए टीवी में 10 वॉट के दो स्पीकर दिए गए है। टीवी में डॉल्बी डिजिटल प्लस भी दिया गया है, जिससे इस टीवी का साउंड और धांसू हो जाता है। टीवी 1.5जीबी रैम और 8जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। यह टीवी ऐंड्रॉयड 11 ओएस पर काम करता है।

VW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)

इस टीवी की कीमत 11,999 रुपये है। टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 178 डिग्री के व्यूइंग ऐंगल के साथ आता है। इसमें आपको बॉक्स स्पीकर्स के साथ स्टीरियो साउंड मिलेगा। टीवी का साउंड आउटपुट 24 वॉट का है। क्वॉड कोर प्रोसेसर पर काम करने वाले इस टीवी में आपको मिराकास्ट फीचर भी मिलेगा।

