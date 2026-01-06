सिर्फ ₹499 में 30 घंटे म्यूजिक का मजा, आया गेम मोड, फास्ट चार्ज, दमदार साउंड वाला Earbuds
TecMarx ने अपने नए Royal Beat TWS इयरबड्स को भारत में लॉन्च किया है। यह इयरबड्स 30 घंटे प्ले-टाइम, Bluetooth 5.3, 50ms गेम मोड, IPX वॉटर-रेज़िस्टेंस और 10mm ड्राइवर्स के साथ आता है। लॉन्च ऑफ़र में इसकी कीमत सिर्फ 499 रुपए है।
बजट ऑडियो डिवाइसेज की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इसी क्रम में TecMarx ने अपने नए Royal Beat TWS इयरबड्स को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह इयरबड्स विशेष रूप से उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं जो बेहतर साउंड क्वालिटी, लंबी बैटरी लाइफ और स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं, लेकिन भारी कीमत खर्च नहीं करना चाहते। TecMarx Royal Beat में Bluetooth 5.3 कनेक्टिविटी, 10mm ड्राइवर्स और बिल्ट-इन माइक्रोफोन शामिल हैं, जिससे संगीत और कॉल दोनों अनुभव स्मूद और स्पष्ट रहते हैं।
कुल 30 घंटे तक प्ले-टाइम का बैटरी बैकअप इसे लंबे समय तक उपयोग में रखने में मदद करता है, और सिर्फ 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग से लगभग 150 मिनट तक सुनना मिल जाता है। साथ ही, Royal Beat में गेम मोड (50ms कम लेटेंसी) भी है, जो गेमिंग अनुभव को और बेहतर बनाता है। आईपीएक्स वॉटर-रेज़िस्टेंट डिज़ाइन इसे वर्कआउट या बाहर घूमते समय भी सुरक्षित रखता है।
TecMarx Royal Beat TWS इयरबड्स की कीमत
कंपनी ने लॉन्च ऑफर के तहत इसे 499 रुपए की बेहद किफायती कीमत पर पेश किया है, जबकि इसकी असली कीमत 2,999 रुपए बताई गई है। यह डिवाइस TecMarx की वेबसाइट, Amazon.in और Flipkart पर उपलब्ध है और 6-महीनों की वारंटी के साथ आता है। Royal Beat TWS इयरबड्स ब्लैक और ब्लू रंगों में उपलब्ध हैं, और इनका डिज़ाइन फ्लेक्सिबल नेकबैंड-स्टीक के साथ आता है, जो धड़कती क्रियाओं, वॉक या बैठकर संगीत सुनने के लिए आरामदायक होता है।
TecMarx Royal Beat के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
TecMarx Royal Beat TWS इयरबड्स Bluetooth 5.3 तकनीक से लैस हैं। इसका मतलब है कि आप आसानी से फोन या डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं और फ़ास्ट ट्रैक/प्लेबैक कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी लैग या डिसकनेक्ट के।
Royal Beat में 10mm ऑडियो ड्राइवर्स दिए गए हैं। चाहे आप म्यूज़िक सुन रहे हों या कॉल कर रहे हों, यह साउंड को डिटेल के साथ पेश करता है। सबसे खास बात है इसकी बैटरी क्षमता Royal Beat एक ही चार्ज में कुल मिलाकर 30 घंटे तक प्लेबैक दे सकता है। अगर आपकी बैटरी कम हो भी जाए, तो 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग से आप लगभग 150 मिनट (2.5 घंटे) तक फिर से बिना रुके सुन सकते हैं। यह फीचर खासकर हॉलीडे, वर्कआउट या बाहर के सफर में बेहद काम आता है।
Royal Beat में गेम मोड भी है, जिसमें 50ms की कम लेटेंसी उपलब्ध होती है। यह इयरबड्स IPX water-resistance रेटिंग के साथ आते हैं, जिससे यह पसीना, हल्की बारिश या वर्कआउट-सेशन में भी सुरक्षित रहते हैं। Royal Beat में बिल्ट-इन माइक्रोफोन मिलता है, जिससे कॉल क्वालिटी बेहतर रहती है। इसके अलावा ऑन-डिवाइस कंट्रोल्स के जरिये आप म्यूज़िक प्लेबैक और कॉल मैनेजमेंट को सीधे कंट्रोल कर सकते हैं।
Himani Gupta
