3 Star vs 5 Star AC: कंफ्यूज हैं? जानें कौन सा एसी बचाएगा ज्यादा बिजली बिल और Amazon पर कहां मिल रही है सबसे बड़ी बचत!
अमेजन पर 3-स्टार और 5-स्टार एसी के बीच मुख्य अंतर उनकी कीमत और बिजली की खपत का है, जहाँ 5-स्टार मॉडल लंबी अवधि में भारी बचत प्रदान करते हैं। आप अपनी जरूरत और रोजाना इस्तेमाल के घंटों के आधार पर सही स्टार रेटिंग चुनकर बजट और परफॉरमेंस के बीच संतुलन बना सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
एयर कंडीशनर खरीदते समय उस पर लगी स्टार रेटिंग केवल एक स्टिकर नहीं, बल्कि उसकी बिजली खपत और कार्यक्षमता का सबसे बड़ा पैमाना होती है। इसे BEE द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो, किसी एसी पर जितने अधिक स्टार होंगे, वह उतनी ही कम बिजली खर्च करके कमरे को ठंडा करेगा। जब हम 3-स्टार और 5-स्टार स्प्लिट एसी की तुलना करते हैं, तो इनके बीच का अंतर आपकी जेब पर सीधा असर डालता है।
एक 5-स्टार एसी में उच्च गुणवत्ता वाले कंप्रेसर और बड़े हीट एक्सचेंजर्स का उपयोग किया जाता है, जिससे यह 3-स्टार एसी की तुलना में लगभग 20% से 25% कम बिजली की खपत करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप दिन में 8-10 घंटे एसी चलाते हैं, तो 5-स्टार एसी साल भर में आपके हजारों रुपए बचा सकता है। हालाँकि, शुरुआत में 5-स्टार एसी की कीमत 3-स्टार के मुकाबले 5,000 रुपये से 8,000 रुपये अधिक हो सकती है, लेकिन यह अंतर बिजली बिल की बचत के जरिए अगले 2-3 वर्षों में ही वसूल हो जाता है।
यदि आपका उपयोग दिन में केवल 3-4 घंटे है, तो आपके लिए 3-स्टार एसी भी एक बजट-फ्रेंडली विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप रात भर या ऑफिस जैसे स्थानों पर लंबे समय तक एसी चलाते हैं, तो 5-स्टार एसी ही सबसे समझदारी भरा निवेश है। इसके अलावा, 5-स्टार एसी पर्यावरण के लिए भी बेहतर होते हैं क्योंकि ये कार्बन फुटप्रिंट कम करते हैं। एसी की स्टार रेटिंग का सही मतलब जानकर ही आप एक स्मार्ट फैसला ले सकते हैं।
एसी की स्टार रेटिंग सीधे तौर पर उसकी ISEER वैल्यू से जुड़ी होती है। सरल शब्दों में, स्टार रेटिंग यह बताती है कि एसी कितनी कम बिजली पीकर कितनी ज्यादा ठंडक पैदा कर सकता है।
5-स्टार एसी: यह तकनीक का शिखर है। इसमें एडवांस इन्वर्टर कंप्रेसर और हाई-क्वालिटी कॉपर ट्यूब्स का इस्तेमाल होता है। यह 3-स्टार एसी के मुकाबले लगभग 25% तक बिजली की बचत करता है। अगर आपका एसी दिन में 8 घंटे से ज्यादा चलता है, तो 5-स्टार एसी की बढ़ी हुई कीमत आपके बिजली बिल की बचत से मात्र 2 साल में वसूल हो जाती है।
एसी खरीदना अब लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत बन चुका है। लेकिन सवाल वही है, कम बजट में बेस्ट कूलिंग कैसे मिले? अमेजन इंडिया पर इस समय 3-Star Inverter AC की रेंज में बंपर ऑफर देखने को मिल रहे हैं। ये एसी उन घरों के लिए परफेक्ट हैं जहाँ दिन में 4 से 6 घंटे एसी चलता है। नए 2026 स्टार रेटिंग मानकों के साथ आने वाले ये मॉडल न केवल वोल्टेज फ्लक्चुएशन से सुरक्षित हैं, बल्कि इनमें लगा टर्बो कूलिंग फीचर 50 डिग्री की गर्मी को भी मात देने में सक्षम है। अगर आप भी 30,000 रुपये के अंदर बेस्ट स्प्लिट एसी ढूंढ रहे हैं, तो ये डील्स आपको मिस नहीं करनी चाहिए।
1. 5-स्टार एसी कब चुनें?
अगर आप अपने घर के मुख्य बेडरूम या लिविंग रूम के लिए एसी ले रहे हैं, जहाँ इसे हर दिन 8-10 घंटे चलना है, तो आंख मूंदकर 5-स्टार एसी लें।
फायदा: हालांकि इसकी कीमत 7,000 रुपये-10,000 रुपये ज्यादा हो सकती है, लेकिन यह हर महीने आपके बिजली बिल में 800 रुपये से 1,200 रुपये की बचत करेगा। मात्र 24-30 महीनों में आपकी एक्स्ट्रा लागत वसूल हो जाएगी और उसके बाद यह सिर्फ आपकी बचत कराएगा।
2. 3-स्टार एसी कब चुनें?
अगर आपका एसी दिन में केवल 2-4 घंटे ही चलता है (जैसे गेस्ट रूम में या केवल बहुत ज्यादा गर्मी होने पर), तो 3-स्टार एसी आपके लिए बेस्ट है।
फायदा: कम उपयोग की स्थिति में 5-स्टार एसी पर 10,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि उस पैसे को बिजली बिल से वसूलने में आपको 8-10 साल लग जाएंगे।
अमेजन ग्राहकों के लिए प्रो-टिप्स
ISEER रेटिंग देखें: केवल स्टार्स न देखें, एसी के स्पेसिफिकेशन में ISEER वैल्यू चेक करें। 5.0 से ऊपर की ISEER वैल्यू का मतलब है जबरदस्त बचत।
2026 के नए नियम: ध्यान दें कि 1 जनवरी 2026 से रेटिंग के नियम सख्त हो गए हैं। अमेजन पर हमेशा New 2026 BEE Rated मॉडल ही चुनें ताकि आपको सबसे लेटेस्ट और कुशल तकनीक मिले।
बैंक ऑफर्स का लाभ: 5-स्टार एसी खरीदते समय अमेजन पर मिलने वाले HDFC या ICICI बैंक के कार्ड डिस्काउंट का उपयोग करें। इससे 3-स्टार और 5-स्टार एसी के बीच की कीमत का अंतर और कम हो जाता है।
इंस्टालेशन चेक करें: विंडो एसी के मुकाबले स्प्लिट एसी की इंस्टालेशन महंगी होती है। अमेजन पर Brand Authorised Installation ही चुनें।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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