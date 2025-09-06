डबल डोर फ्रिज, फल दूध और सब्जी को रखें फ्रेश और बैक्टीरिया फ्री, बिजली खर्च न के बराबर
फ्रिज ऐसा होना चाहिए, जो आपकी सब्जी, फल और दूध समेत रोजाना की खाने-पीने की चीजों को फ्रेश रखे। ऐसे कुछ बेस्ट फ्रिज को सस्ते में खरीदा जा सकेगा।
रेफ्रिजरेटर आज के वक्त में हर घर की जरूरत है। रेफ्रिजरेटर न सिर्फ आपके घर के फल, दूध और सब्जी को फ्रेश रखता है, बल्कि उन्हें बैक्टीरिया फ्री बनाता है। हालांकि इन फ्रिज की कीमत ज्यादा होती है, साथ चलने पर ज्यादा बिजली का बिल आता है, लेकिन हम आपके लिए ऐसे फ्रिज के ऑप्शन लेकर आए हैं, जिन्हें आप बेहद कम कीमत में खरीद सकते हैं। साथ ही इन फ्रिज पर लंबी वारंटी ऑफर की जा रही है। ऐसे में फ्रिज खरीदने के बाद भी आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
LG का यह 240 लीटर डबल डोर रेफ्रिजरेटर हैं, जो छोटे परिवार के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर, कन्वर्टिबल फीचर और मल्टी-एयर फ्लो कूलिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलती है। यह बिजली बचाता है, कम आवाज करता है और लंबे समय तक ताजगी बनाए रखता है।
क्यों खरीदें
स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर से बिजली की बचत
कन्वर्टिबल फीचर से ज़रूरत अनुसार ज्यादा स्पेस
इन्वर्टर पर चलने की सुविधा
मल्टी एयर फ्लो से फ्रिज में हर जगह बराबर कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
240 लीटर क्षमता
3 स्टार रेटिंग
वाटर और आइस डिस्पेंसर मौजूद नहीं
यह 308 लीटर डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। इसमें 5-in-1 कन्वर्टिबल मोड दिया गया है, जिससे स्टोरेज स्पेस को अपनी जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। इसका स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर बिजली की बचत करता है और लंबे समय तक स्मूद परफॉर्मेंस देता है। साथ ही, यह फ्रिज बिजली कटने पर भी 12 घंटे तक कूलिंग बनाए रखता है, जिससे आपका खाना ताजा और सुरक्षित रहता है।
क्यों खरीदें
बड़ी कैपेसिटी 308 लीटर कैपेसिटी
पावर कट में भी 12 घंटे तक कूलिंग
स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी
5 इन 1 कन्वर्टिबल मोड
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 3 Star रेटिंग
डिस्पेंसर की सुविधा नहीं
बड़ा साइज
Samsung का यह 236 लीटर डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। इसमें कन्वर्टिबल मोड, डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर और टच कंट्रोल डिस्प्ले जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है। यह बिजली की बचत करता है, शोर कम करता है और लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस देता है। साथ ही, इसका ऑल राउंड कूलिंग सिस्टम हर कोने तक बराबर ठंडक पहुँचाता है, जिससे खाना लंबे समय तक ताजा रहता है।
क्यों खरीदें
डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर से बिजली की बचत
कंप्रेसर पर 20 साल की लंबी वारंटी
हर कोने में समान कूलिंग
Power Cool फीचर से तुरंत ठंडक
क्यों खोजें विकल्प
236 L कैपेसिटी
सिर्फ 3 Star रेटिंग
आइस वाटर डिस्पेंसर मौजूद नहीं
इसमें 5-in-1 कन्वर्टिबल मोड दिया गया है। इसका इन्वर्टर कंप्रेसर बिजली की बचत करता है, और पावर कट की स्थिति में भी यह फ्रिज 12 घंटे तक कूलिंग बनाए रखता है। साथ ही, इसमें विटामिन प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी और फ्रीजर-टू-फ्रिज सिर्फ 27 मिनट में बदलने की क्षमता दी गई है।
क्यों खरीदें
5 इन 1 फ्लेक्सिबल स्टोरेज
बिजली कटने पर भी 12 घंटे तक कूलिंग
27 मिनट में फ्रिज में कन्वर्ट करने की क्षमता
एनर्जी एफिशिएंट इन्वर्टर
क्यों खोजें विकल्प
बिजली बचत और बेहतर हो सकती थी
बड़ा साइज
थोड़ा महंगा लग सकता है
इमसें एआई पावर्ड कूलिंग की सुविधा मिलती है और स्मार्ट डीफ्रॉस्ट जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी गई हैं। इसकी नैनो शील्ड टेक्नोलॉजी खाने की सतह पर मौजूद 95%+ कीटाणुओं को खत्म करती है और कूल बैलेंस टेक्नोलॉजी हर हिस्से में समान ठंडक बनाए रखती है। साथ ही, यह फल-सब्जियों को 30 दिन तक ताजा रखने में सक्षम है।
क्यों खरीदें
6 इन 1 टेक्नोलॉजी
नैनो शील्ड टेक्नोलॉजी
30 दिन तक फल-सब्जियां फ्रेश
बिजली की बचत और बेहतर परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
223 लीटर कैपेसिटी
3 Star रेटिंग
वाटर, आइश डिस्पेंसर मौजूद नहीं
Haier का यह 240 लीटर डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। इसमें 5 इन 1 कन्वर्टिबल मोड, ट्विट मोड इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और टर्बो आइस जैसी सुविधाएँ दी गई हैं। यह सिर्फ 49 मिनट में 200% तेज़ आइस मेकिंग करता है। इसके अलावा, कम शोर और बेहतर ऊर्जा दक्षता के साथ यह लंबी अवधि तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस देता है।
क्यों खरीदें
तेज आइस मेकिंग
स्टेबलाइजेशन फ्री ऑपरेशन
एंटी बैक्टीरियल गास्केट
240 लीटर कैपेसिटी
क्यों खोजें विकल्प
बिजली खपत और कम हो सकती थी
डोर कूलिंग की सुविधा
डायमेंशन थोड़ा कॉम्पैक्ट
Samsung का यह 330 लीटर वाला फ्रिज है, जो कि स्मार्ट फीचर्स से लैस है। इसमें एआई एनर्जी मोड, वाई-फाई स्मार्ट कंट्रोल और 5-इन-1 कन्वर्टिबल मोड जैसी खूबियाँ हैं। यह 3–4 लोगों के परिवार के लिए परफेक्ट है।
क्यों खरीदें
ट्विन कूलिंग प्लस
अतिरिक्त बिजली बचत
App से रिमोट कंट्रोल
5 इन 1 कन्वर्टिबल मोड
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
3 स्टार रेटिंग
आइस वाटर डिसपेंशर नहीं
