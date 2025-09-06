डबल डोर फ्रिज, फल दूध और सब्जी को रखें फ्रेश और बैक्टीरिया फ्री, बिजली खर्च न के बराबर

फ्रिज ऐसा होना चाहिए, जो आपकी सब्जी, फल और दूध समेत रोजाना की खाने-पीने की चीजों को फ्रेश रखे। ऐसे कुछ बेस्ट फ्रिज को सस्ते में खरीदा जा सकेगा।

Follow Us on

Sat, 6 Sep 2025 04:26 PM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

रेफ्रिजरेटर आज के वक्त में हर घर की जरूरत है। रेफ्रिजरेटर न सिर्फ आपके घर के फल, दूध और सब्जी को फ्रेश रखता है, बल्कि उन्हें बैक्टीरिया फ्री बनाता है। हालांकि इन फ्रिज की कीमत ज्यादा होती है, साथ चलने पर ज्यादा बिजली का बिल आता है, लेकिन हम आपके लिए ऐसे फ्रिज के ऑप्शन लेकर आए हैं, जिन्हें आप बेहद कम कीमत में खरीद सकते हैं। साथ ही इन फ्रिज पर लंबी वारंटी ऑफर की जा रही है। ऐसे में फ्रिज खरीदने के बाद भी आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।

Loading Suggestions...

LG का यह 240 लीटर डबल डोर रेफ्रिजरेटर हैं, जो छोटे परिवार के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर, कन्वर्टिबल फीचर और मल्टी-एयर फ्लो कूलिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलती है। यह बिजली बचाता है, कम आवाज करता है और लंबे समय तक ताजगी बनाए रखता है।

Loading Suggestions...

यह 308 लीटर डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। इसमें 5-in-1 कन्वर्टिबल मोड दिया गया है, जिससे स्टोरेज स्पेस को अपनी जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। इसका स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर बिजली की बचत करता है और लंबे समय तक स्मूद परफॉर्मेंस देता है। साथ ही, यह फ्रिज बिजली कटने पर भी 12 घंटे तक कूलिंग बनाए रखता है, जिससे आपका खाना ताजा और सुरक्षित रहता है।

Loading Suggestions...

Samsung का यह 236 लीटर डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। इसमें कन्वर्टिबल मोड, डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर और टच कंट्रोल डिस्प्ले जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है। यह बिजली की बचत करता है, शोर कम करता है और लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस देता है। साथ ही, इसका ऑल राउंड कूलिंग सिस्टम हर कोने तक बराबर ठंडक पहुँचाता है, जिससे खाना लंबे समय तक ताजा रहता है।

Loading Suggestions...

इसमें 5-in-1 कन्वर्टिबल मोड दिया गया है। इसका इन्वर्टर कंप्रेसर बिजली की बचत करता है, और पावर कट की स्थिति में भी यह फ्रिज 12 घंटे तक कूलिंग बनाए रखता है। साथ ही, इसमें विटामिन प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी और फ्रीजर-टू-फ्रिज सिर्फ 27 मिनट में बदलने की क्षमता दी गई है।

Loading Suggestions...

इमसें एआई पावर्ड कूलिंग की सुविधा मिलती है और स्मार्ट डीफ्रॉस्ट जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी गई हैं। इसकी नैनो शील्ड टेक्नोलॉजी खाने की सतह पर मौजूद 95%+ कीटाणुओं को खत्म करती है और कूल बैलेंस टेक्नोलॉजी हर हिस्से में समान ठंडक बनाए रखती है। साथ ही, यह फल-सब्जियों को 30 दिन तक ताजा रखने में सक्षम है।

Loading Suggestions...

Haier का यह 240 लीटर डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। इसमें 5 इन 1 कन्वर्टिबल मोड, ट्विट मोड इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और टर्बो आइस जैसी सुविधाएँ दी गई हैं। यह सिर्फ 49 मिनट में 200% तेज़ आइस मेकिंग करता है। इसके अलावा, कम शोर और बेहतर ऊर्जा दक्षता के साथ यह लंबी अवधि तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस देता है।

Loading Suggestions...

Samsung का यह 330 लीटर वाला फ्रिज है, जो कि स्मार्ट फीचर्स से लैस है। इसमें एआई एनर्जी मोड, वाई-फाई स्मार्ट कंट्रोल और 5-इन-1 कन्वर्टिबल मोड जैसी खूबियाँ हैं। यह 3–4 लोगों के परिवार के लिए परफेक्ट है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।