ये 3 Star Double Door Fridge खाना लंबे समय तक रखेंगे एकदम फ्रेश, बिजली भी न के बराबर होगी खर्च

3 Star Double Door Fridge: यह डबल डोर फ्रिज खरीदने का सही समय है। अमेजन से इन्हें कम कीमत में खरीदा जा सकता है। इन सभी की एनर्जी रेटिंग 3 स्टार है, जो बिजली भी कम खर्च करेंगे।

Fri, 5 Sep 2025 05:23 PM

3 Star Double Door Fridge: अगर आप एक ऐसा रेफ्रिजरेटर ढूंढ रहे हैं, जो परिवार के लिए स्पेस के हिसाब से पर्याप्त भी हो और बिजली भी बचाए, तो आप 3 स्टार डबल डोर फ्रिज भी चेक कर सकते हैं। इनमें ऊपर की तरफ फ्रिजर होता है और नीचे की तरफ फ्रिज। इनमें आप कई तरह की चीजें स्टोर कर सकते हैं। इस कैटेगरी में कन्वर्टिबल और नॉन-कन्वर्टिबल फ्रिज मौजूद हैं। डबल डोर डिजाइन इसे मॉर्डन और स्टाइलिश लुक देता है। इसमें सब्जी, दूध और फ्रोजन फूड्स को आसानी से स्टोर किया जा सकता है।

इस फ्रिज की फोटो 47,700 रुपये है, जिसे 32% डिस्काउंट के साथ 32,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह फ्रिज मीडियम से बड़े परिवार के लिए सही है। इसमें काफी स्पेस मिलेगा, जिसमें आप काफी सामान स्टोर कर पाएंगे। इसमें एडजस्टेबल शेल्फ और खास जोन दिए गए हैं, जिससे खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। यह 5-इन-1 कन्वर्टिबल मोड के साथ आता है। जरूरत पड़ने पर फ्रीजर को फ्रिज में बदला जा सकता है।

इस फ्रिज की कीमत 26,490 रुपये है। हर महीने 4,415 रुपये की ईएमआई देकर इसे ऑर्डर कर पाएंगे। यह डबल डोर फ्रिज छोटे परिवार के लिए सही रहेगा। इसमें फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे बर्फ अपने आप पिघलती है और ठंडक लगातार बनी रहती है। इसमें अलग-अलग कन्वर्टिबल मोड्स दिए गए हैं, जिससे आप स्टोरेज जरूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं।

इस फ्रिज की कीमत 24,990 रुपये है। यह एलजी का फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर छोटे परिवारों के लिए सही रहेगा। इसमें ऑटो डिफ्रॉस्ट तकनीक दी गई है, जिससे बर्फ आसानी से पिघल जाती है। इसका स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर बिजली की बचत करता है। साथ ही शोर और वाइब्रेशन कम करता है, जिससे फ्रिज की लाइफ भी बढ़ जाती है।

इसे 34% डिस्काउंट के साथ 24,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह सैमसंग का फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। अगर आपका परिवार छोटा है, तो यह एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। इसमें ऑटो डिफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे बर्फ अपने आप पिघल जाती है। यह कूलिंग लगातार बनाए रखता है। इसका डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर 50% तक कम बिजली की खपत करता है। इसके साथ 20 साल की लंबी वारंटी दी जा रही है।

इस फ्रिज की कीमत 41% डिस्काउंट के साथ 22,690 रुपये हो गई है। यह 223 लीटर क्षमता वाला फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, जो छोटे परिवारों के लिए सही रहेगा। इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर और कूल बैलेंस टेक्नोलॉजी दी गई है, जो हर हिस्से में समान और सटीक कूलिंग की सुविधा देता है। यह 6-इन-1 कन्वर्टिबल फ्रीजर के साथ आता है, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं।

इस फ्रिज की कीमत की बात करें तो इसे 37,490 रुपये के बजाय 25,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 237 लीटर का फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। इसमें 8-इन-1 कन्वर्टिबल टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार अलग-अलग मोड (नॉर्मल, वेज, वेकेशन, समर, टर्बो, पार्टी, होम अलोन और फ्रीज़र मोड) चुन सकते हैं। यह ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कूलिंग और फैन मोटर को स्मार्टली कंट्रोल करती है।

इस कन्वर्टिबल फ्रिज की कीमत 25,990 रुपये है। यह 241 लीटर का फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। अगर आपकी फैमिली 3-4 सदस्यों की है, तो यह फ्रिज आपके लिए सही है। इसमें 360 डिग्री कूलिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जो हर कोने तक ठंडक पहुंचाती है। इसमें 10-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स मौजूद हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से फ्रीजर और फ्रिज का इस्तेमाल बदल सकते हैं।

