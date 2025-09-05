ये 3 Star Double Door Fridge खाना लंबे समय तक रखेंगे एकदम फ्रेश, बिजली भी न के बराबर होगी खर्च 3 Star Double Door Fridge On Amazon Massive Discount ChecK Deals On Haier To Samsung, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़3 Star Double Door Fridge On Amazon Massive Discount ChecK Deals On Haier To Samsung

ये 3 Star Double Door Fridge खाना लंबे समय तक रखेंगे एकदम फ्रेश, बिजली भी न के बराबर होगी खर्च

3 Star Double Door Fridge: यह डबल डोर फ्रिज खरीदने का सही समय है। अमेजन से इन्हें कम कीमत में खरीदा जा सकता है। इन सभी की एनर्जी रेटिंग 3 स्टार है, जो बिजली भी कम खर्च करेंगे।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 05:23 PM
प्रोडक्ट्स के सुझाव

3 Star Double Door Fridge: अगर आप एक ऐसा रेफ्रिजरेटर ढूंढ रहे हैं, जो परिवार के लिए स्पेस के हिसाब से पर्याप्त भी हो और बिजली भी बचाए, तो आप 3 स्टार डबल डोर फ्रिज भी चेक कर सकते हैं। इनमें ऊपर की तरफ फ्रिजर होता है और नीचे की तरफ फ्रिज। इनमें आप कई तरह की चीजें स्टोर कर सकते हैं। इस कैटेगरी में कन्वर्टिबल और नॉन-कन्वर्टिबल फ्रिज मौजूद हैं। डबल डोर डिजाइन इसे मॉर्डन और स्टाइलिश लुक देता है। इसमें सब्जी, दूध और फ्रोजन फूड्स को आसानी से स्टोर किया जा सकता है।

ये 3 Star Double Door Fridge खाना लंबे समय तक रखेंगे एकदम फ्रेश, बिजली भी न के बराबर होगी खर्च
इस फ्रिज की फोटो 47,700 रुपये है, जिसे 32% डिस्काउंट के साथ 32,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह फ्रिज मीडियम से बड़े परिवार के लिए सही है। इसमें काफी स्पेस मिलेगा, जिसमें आप काफी सामान स्टोर कर पाएंगे। इसमें एडजस्टेबल शेल्फ और खास जोन दिए गए हैं, जिससे खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। यह 5-इन-1 कन्वर्टिबल मोड के साथ आता है। जरूरत पड़ने पर फ्रीजर को फ्रिज में बदला जा सकता है।

Specifications

क्षमता
308 लीटर
फीचर्स
स्टेबलाइजर-फ्री, 12 घंटे कूलिंग रिटेंशन, डोर लॉक, विटामिन प्रिजर्वेशन
वारंटी
1 साल प्रोडक्ट, 10 साल कंप्रेसर

क्यों खरीदें

...

पर्याप्त स्टोरेज और कन्वर्टिबल मोड

...

बिजली बचाने वाला और स्टेबलाइजर-फ्री

क्यों खोजें विकल्प

...

3 स्टार होने के कारण 5 स्टार फ्रिज जितनी बिजली बचत नहीं करता

...

बड़े आकार के कारण छोटे किचन में जगह ज्यादा घेर सकता है

इस फ्रिज की कीमत 26,490 रुपये है। हर महीने 4,415 रुपये की ईएमआई देकर इसे ऑर्डर कर पाएंगे। यह डबल डोर फ्रिज छोटे परिवार के लिए सही रहेगा। इसमें फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे बर्फ अपने आप पिघलती है और ठंडक लगातार बनी रहती है। इसमें अलग-अलग कन्वर्टिबल मोड्स दिए गए हैं, जिससे आप स्टोरेज जरूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं।

Specifications

क्षमता
236 लीटर
कंप्रेसर
डिजिटल इन्वर्टर (कम शोर, 50% तक बिजली बचत)
वारंटी
1 साल प्रोडक्ट, 20 साल कंप्रेसर

क्यों खरीदें

...

डिजिटल इन्वर्टर से कम शोर और लंबी परफॉर्मेंस

...

कन्वर्टिबल मोड्स से स्टोरेज फ्लेक्सिबल

क्यों खोजें विकल्प

...

3 स्टार होने के कारण बिजली बचत 5 स्टार मॉडल्स से कम

...

क्षमता बड़े परिवार के लिए सीमित हो सकती है

इस फ्रिज की कीमत 24,990 रुपये है। यह एलजी का फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर छोटे परिवारों के लिए सही रहेगा। इसमें ऑटो डिफ्रॉस्ट तकनीक दी गई है, जिससे बर्फ आसानी से पिघल जाती है। इसका स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर बिजली की बचत करता है। साथ ही शोर और वाइब्रेशन कम करता है, जिससे फ्रिज की लाइफ भी बढ़ जाती है।

Specifications

कूलिंग टाइप
फ्रॉस्ट फ्री, ऑटो डिफ्रॉस्ट
कुल क्षमता
242 लीटर
वारंटी
1 साल प्रोडक्ट, 10 साल कंप्रेसर

क्यों खरीदें

...

स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर

...

फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी

...

परिवार की जरूरतों के लिए पर्याप्त क्षमता

क्यों खोजें विकल्प

...

3 स्टार होने से 5 स्टार मॉडल की तुलना में थोड़ी ज्यादा बिजली खपत

...

बहुत बड़े परिवारों के लिए स्टोरेज कम पड़ सकता है

इसे 34% डिस्काउंट के साथ 24,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह सैमसंग का फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। अगर आपका परिवार छोटा है, तो यह एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। इसमें ऑटो डिफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे बर्फ अपने आप पिघल जाती है। यह कूलिंग लगातार बनाए रखता है। इसका डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर 50% तक कम बिजली की खपत करता है। इसके साथ 20 साल की लंबी वारंटी दी जा रही है।

Specifications

कुल क्षमता
236 लीटर
वारंटी
1 साल प्रोडक्ट, 20 साल कंप्रेसर
इंटीरियर
टफन्ड ग्लास शेल्व्स, एंटी-बैक्टीरियल गैस्केट, वेजिटेबल ड्रॉअर, एक्सटर्नल टेम्परेचर कंट्रोल
सैमसंग फीचर्स
पावर कूल, फ्रेश रूम, ऑल राउंड कूलिंग, ईज़ी स्लाइड शेल्फ

क्यों खरीदें

...

20 साल की कंप्रेसर वारंटी

...

पावर कूल और ऑल राउंड कूलिंग जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी

...

बिजली की खपत कम

क्यों खोजें विकल्प

...

3 स्टार होने के कारण बिजली की बचत 5 स्टार मॉडल्स से कम

...

केवल 2 शेल्व्स

इस फ्रिज की कीमत 41% डिस्काउंट के साथ 22,690 रुपये हो गई है। यह 223 लीटर क्षमता वाला फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, जो छोटे परिवारों के लिए सही रहेगा। इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर और कूल बैलेंस टेक्नोलॉजी दी गई है, जो हर हिस्से में समान और सटीक कूलिंग की सुविधा देता है। यह 6-इन-1 कन्वर्टिबल फ्रीजर के साथ आता है, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं।

Specifications

कुल क्षमता
223 लीटर
वारंटी
1 साल प्रोडक्ट पर, 10 साल कंप्रेसर पर
शेल्व्स
2 टफन्ड ग्लास शेल्व्स
स्पेशल टेक्नोलॉजी
6-इन-1 कन्वर्टिबल फ्रीजर, नैनो शील्ड टेक्नोलॉजी (जर्म प्रोटेक्शन), फार्म फ्रेशनेस टेक्नोलॉजी

क्यों खरीदें

...

6 अलग-अलग फ्रीजर मोड से ज्यादा सुविधा

...

30 दिन तक फ्रेशनेस बनाए रखने की क्षमता

...

बिजली की खपत कम

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 2 शेल्व्स

...

3 स्टार रेटिंग, बिजली बचत 5 स्टार मॉडल्स से कम

इस फ्रिज की कीमत की बात करें तो इसे 37,490 रुपये के बजाय 25,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 237 लीटर का फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। इसमें 8-इन-1 कन्वर्टिबल टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार अलग-अलग मोड (नॉर्मल, वेज, वेकेशन, समर, टर्बो, पार्टी, होम अलोन और फ्रीज़र मोड) चुन सकते हैं। यह ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कूलिंग और फैन मोटर को स्मार्टली कंट्रोल करती है।

Specifications

कुल क्षमता
237 लीटर
वारंटी
1 साल प्रोडक्ट पर, 10 साल कंप्रेसर पर
शेल्व्स
3 टफन्ड ग्लास शेल्व्स, 1 वेजिटेबल ड्रॉअर
खास फीचर्स
8-इन-1 कन्वर्टिबल मोड, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, टर्बो आइसिंग, ऑटो इन्वर्टर कनेक्ट

क्यों खरीदें

...

8 अलग-अलग मोड्स से फ्लेक्सिबल स्टोरेज

...

बिजली की बचत और कम शोर

...

टर्बो आइसिंग से तेज बर्फ जमना

क्यों खोजें विकल्प

...

3 स्टार रेटिंग

...

केवल 3 शेल्व्स

इस कन्वर्टिबल फ्रिज की कीमत 25,990 रुपये है। यह 241 लीटर का फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। अगर आपकी फैमिली 3-4 सदस्यों की है, तो यह फ्रिज आपके लिए सही है। इसमें 360 डिग्री कूलिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जो हर कोने तक ठंडक पहुंचाती है। इसमें 10-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स मौजूद हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से फ्रीजर और फ्रिज का इस्तेमाल बदल सकते हैं।

Specifications

कुल क्षमता
241 L
वारंटी
4 साल मशीन वारंटी, 10 साल कंप्रेसर, 10 साल स्पेयर पार्ट्स सपोर्ट
शेल्व्स
टफन्ड ग्लास शेल्व्स, क्वाड्रा क्रिस्पर विद ह्यूमिडिटी कंट्रोल
खास फीचर्स
10-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स, 360 डिग्री कूलिंग और एक्टिव डियोडोराइजर

क्यों खरीदें

...

10 अलग-अलग मोड्स से ज्यादा फ्लेक्सिबल स्टोरेज

...

बड़ी बोतलों और ज्यादा सामान के लिए अतिरिक्त जगह

...

360° कूलिंग से हर कोने में समान ठंडक

क्यों खोजें विकल्प

...

3 स्टार रेटिंग

...

बड़ा साइज होने से छोटे किचन में फिट करना मुश्किल हो सकता है

