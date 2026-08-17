बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट, Amazon पर मिल रहे हैं ये 28L Convection Microwave Ovens, दही जमाने से लेकर बेकिंग तक सब आसान
बड़ी फैमिली के लिए Amazon पर 28L Convection Microwave Ovens पर बेहतरीन डील्स मिल रही हैं। दही जमाने से लेकर बेकिंग और ऑयल-फ्री कुकिंग तक, ये ओवन रसोई के हर काम को बेहद आसान बना देते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बड़ी फैमिली के लिए रसोई में सही होम अप्लायंस का होना बहुत जरूरी है। अगर आप बेकिंग, ग्रिलिंग और रोजमर्रा के खाने को आसान बनाना चाहते हैं, तो Amazon पर उपलब्ध 28-लीटर क्षमता वाले कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन सबसे बेहतरीन विकल्प साबित होते हैं।
दही जमाने से लेकर बेकिंग तक सब आसान
ये 28L कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन आधुनिक तकनीक से लैस हैं। इनमें दही जमाने और आटा प्रूफिंग के लिए विशेष मोड मिलते हैं, जिससे भारतीय रसोई के काम मिनटों में निपट जाते हैं। इसके अलावा केक, पिज्जा बेक करना और तंदूरी डिशेज ग्रिल करना बेहद आसान हो जाता है।
कम तेल में हेल्दी कुकिंग और एडवांस्ड फीचर्स
स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सैमसंग और एलजी जैसे ब्रांड्स इनमें 'Slim Fry' और 'Diet Fry' तकनीक दे रहे हैं। इसकी मदद से आप बिना ज्यादा तेल के क्रिस्पी स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। साथ ही 300 से अधिक ऑटो-कुक मेन्यू और स्टेनलेस स्टील या सिरेमिक इनेमल कैविटी के कारण इन्हें साफ करना और इस्तेमाल करना बेहद सुरक्षित रहता है। Amazon से इन्हें आकर्षक ऑफर्स और डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है।
1. Samsung 28L, Convection Microwave Oven with Curd Making(MC28A5013AK/TL, Black, Ceramic Enamel Cavity with 10 Year Warranty)
Samsung 28 L Convection Microwave Oven बड़ी फैमिली के लिए एक बहुउपयोगी और भरोसेमंद किचन अप्लायंस है। यह 28-लीटर कैपेसिटी वाला मॉडल 4 से 6 सदस्यों वाले परिवारों की बेकिंग, ग्रिलिंग, रीहीटिंग और कुकिंग की सभी जरूरतों को पूरा करता है। इसमें दिया गया विशेष Dough Proofing / Yogurt Making मोड घर पर दही जमाने और पिज्जा या भटूरे का डो तैयार करने की प्रक्रिया को बेहद आसान बना देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दही जमाना और आटा सेट करना आसान
टिकाऊ सिरेमिक कैविटी
10 साल की लंबी वारंटी
बदबू रहित कुकिंग
सुरक्षा के लिए चाइल्ड लॉक
क्यों खोजें विकल्प
बिजली का बिल थोड़ा ज्यादा
किचन काउंटरटॉप पर अधिक जगह घेरता
2. LG 28 L Convection Microwave Oven (MC2846BV, Black, Health Plus Menu, Indian Cuisine, Tandoor Se, Steam Clean & Stainless Steel Cavity)
LG 28 L Convection Microwave Oven बड़ी फैमिली के लिए एक प्रीमियम और फीचर-पैक किचन अप्लायंस है। यह 28-लीटर कैपेसिटी वाला मॉडल 4 से 6 सदस्यों वाले परिवार के लिए परफेक्ट है। इसमें मिलने वाले Health Plus Menu, Tandoor Se, Ghee in 12 minutes और Steam Clean जैसे फीचर्स आपकी रोजाना की कुकिंग और बेकिंग को काफी आसान और सेहतमंद बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
हेल्दी और वर्सेटाइल कुकिंग
स्टेनलेस स्टील कैविटी
स्टीम क्लीन फीचर
सुरक्षित क्वार्ट्ज हीटर
क्यों खोजें विकल्प
कोई लंबी कैविटी वारंटी नहीं
बिजली की खपत अधिक
3. LG 28 L Charcoal Convection Healthy Microwave Oven with 301 Auto Cook Menu (MJ2887BIUM, Black, Healthy Heart Recipes, Diet Fry, 360° Motorised Rotisserie & 10 Years of warranty on Charcoal Heater)
LG 28 L Convection Microwave Oven बड़ी फैमिली के लिए एक प्रीमियम और हेल्दी-कुकिंग सेंट्रिक किचन अप्लायंस है। यह 28-लीटर कैपेसिटी वाला मॉडल 4 से 6 सदस्यों वाले परिवार के लिए बेहद उपयुक्त है। इसमें दिया गया Charcoal Lighting Heater खाने के असली स्वाद को बरकरार रखता है और डिशेज को बाहर से क्रिस्पी व अंदर से जूसी बनाता है। इसके साथ ही Diet Fry, 360° Motorised Rotisserie और Healthy Heart Recipes जैसे फीचर्स इसे एक ऑल-इन-वन ओवन बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
चारकोल हीटर और 10 साल की वारंटी
360° मोटरराइज्ड रोटिसरी
301 ऑटो कुक मेन्यू
डायल कंट्रोल और स्टीम क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
किचन में अधिक जगह
4. IFB 28 L Convection Microwave Oven (28BC5, Black)
IFB 28 L Convection Microwave Oven बड़ी फैमिली के लिए एक भरोसेमंद और फ़ीचर-रिच किचन अप्लायंस है। यह 28-लीटर कैपेसिटी वाला मॉडल 4 से 6 सदस्यों वाले परिवार की बेकिंग, ग्रिलिंग, डीफ्रॉस्टिंग और डेली कुकिंग की सभी ज़रूरतों को आसानी से पूरा करता है। इसमें मिलने वाले Oil Free Cooking, Paneer/Ghee, Yoghurt और Fermentation जैसे विशेष फ़ीचर्स इसे भारतीय रसोई के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
3 साल की extended वारंटी
ऑयल-फ्री कुकिंग
मुफ़्त स्टार्टर किट
दही और फर्मेंटेशन मोड
क्यों खोजें विकल्प
गीले हाथों या अत्यधिक नमी से बचाना
बिजली की खपत सामान्य माइक्रोवेव मोड की तुलना में अधिक
5. Midea 28L Convection Microwave oven with Air Fry, Grill, 900W Microwave Power, 326 Auto Cook Menus, Stainless Steel Cavity (MMOP03XA-ECSEBK, Multi-Stage Cooking, Defrost by Time)
Midea 28L Convection Microwave Oven बड़ी फैमिली के लिए सबसे किफायती और बहुउपयोगी विकल्पों में से एक है। यह 28-लीटर कैपेसिटी वाला मॉडल 4 से 6 सदस्यों वाले परिवार के लिए परफेक्ट है। इसमें दिया गया Xpress Fry फीचर अलग से एयर फ्रायर (Air Fryer) खरीदने की जरूरत को खत्म कर देता है। इसके अलावा, 326 ऑटो कुक मेन्यू और स्टेनलेस स्टील कैविटी इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी ओवन बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
इन्बिल्ट एयर फ्रायर
10 साल की मैग्नेट्रॉन वारंटी
326 ऑटो कुक मेन्यू
बजट-फ्रेंडली कीमत
मल्टी-स्टेज कुकिंग
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस नेटवर्क सीमित
मैन्युअल टाइमर की आदत
6. Godrej 28 L Inverter Convection Microwave Oven (GME 528 CIP1 QM Plain Elec, Silver)
Godrej 28 L Inverter Convection Microwave Oven (GME 528 CIP1 QM Plain Elec, Silver) बड़ी फैमिली के लिए एक पावर-इफिशिएंट और एडवांस्ड किचन अप्लायंस है। यह 28-लीटर कैपेसिटी वाला मॉडल 4 से 6 सदस्यों वाले परिवार की बेकिंग, ग्रिलिंग और डेली कुकिंग जरूरतों को आसानी से पूरा करता है। इसमें दी गई Inverter Technology बिजली की बचत के साथ-साथ खाने को समान रूप से पकाने में मदद करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्टीम क्लीन और डियोडोराइजर
जॉग डायल कंट्रोल
ड्यूअल ग्रिल तकनीक
355 इंस्टाकुक रेसिपीज
इन्वर्टर तकनीक
क्यों खोजें विकल्प
कोई स्टार्टर किट नहीं
कस्टमर रेटिंग थोड़ी कम
7. Samsung 28 L Convection Microwave Oven with SlimFry (MC28H5025VR/TL, Black Delight Red Pattern)
Samsung 28 L Convection Microwave Oven बड़ी फैमिली के लिए एक स्टाइलिश और एडवांस फीचर्स वाला किचन अप्लायंस है। यह 28-लीटर कैपेसिटी वाला मॉडल 4 से 6 सदस्यों वाले परिवार की डेली कुकिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग और स्नैक्स फ्राइंग की जरूरतों को आसानी से पूरा करता है। इसमें दिया गया SlimFry Technology और Tandoor Technology इसे भारतीय रसोई के लिए एक बहुत ही उपयोगी ओवन बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्लिम फ्राई तकनीक
तंदूर टेक्नोलॉजी
टिकाऊ सिरेमिक कैविटी
एनर्जी-सेविंग ECO Mode
क्यों खोजें विकल्प
काउंटरटॉप पर थोड़ी अधिक जगह घेरता
बिजली की खपत अधिक
- 28-लीटर क्षमता वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन किस आकार के परिवार के लिए उपयुक्त है?
28-लीटर क्षमता का कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन 4 से 6 सदस्यों वाली बड़ी फैमिली के लिए बिल्कुल सही रहता है। इसमें एक साथ अधिक मात्रा में खाना पकाने, बड़ी ट्रे में बेकिंग करने और पूरे परिवार के लिए ग्रिलिंग करने की पर्याप्त जगह होती है।
2. Amazon पर 28L Convection Microwave Ovens में क्या-क्या खास फीचर्स मिलते हैं?
Amazon पर उपलब्ध सैमसंग, एलजी और आईएफबी जैसे प्रमुख ब्रांड्स के 28L मॉडल्स में दही जमाना, आटा गूंथना/फर्मेंटेशन, ऑयल-फ्री फ्राइंग और तंदूरी रोटी/नान मेकिंग जैसे कई एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं।
3. बेकिंग और ग्रिलिंग के लिए 28L कन्वेक्शन ओवन क्यों खरीदना चाहिए?
कन्वेक्शन ओवन में हॉट एयर सर्कुलेशन (गर्म हवा का फैलाव) होता है, जो खाने को चारों तरफ से बराबर पकाता है। इससे केक बेक करना, पिज्जा बनाना, चिकन/पनीर ग्रिल करना और रीहीटिंग करना बेहद आसान और फास्ट हो जाता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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