बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट, Amazon पर मिल रहे हैं ये 28L Convection Microwave Ovens, दही जमाने से लेकर बेकिंग तक सब आसान

बड़ी फैमिली के लिए Amazon पर 28L Convection Microwave Ovens पर बेहतरीन डील्स मिल रही हैं। दही जमाने से लेकर बेकिंग और ऑयल-फ्री कुकिंग तक, ये ओवन रसोई के हर काम को बेहद आसान बना देते हैं।

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बड़ी फैमिली के लिए रसोई में सही होम अप्लायंस का होना बहुत जरूरी है। अगर आप बेकिंग, ग्रिलिंग और रोजमर्रा के खाने को आसान बनाना चाहते हैं, तो Amazon पर उपलब्ध 28-लीटर क्षमता वाले कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन सबसे बेहतरीन विकल्प साबित होते हैं।

convection microwave ovens

दही जमाने से लेकर बेकिंग तक सब आसान ये 28L कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन आधुनिक तकनीक से लैस हैं। इनमें दही जमाने और आटा प्रूफिंग के लिए विशेष मोड मिलते हैं, जिससे भारतीय रसोई के काम मिनटों में निपट जाते हैं। इसके अलावा केक, पिज्जा बेक करना और तंदूरी डिशेज ग्रिल करना बेहद आसान हो जाता है।

कम तेल में हेल्दी कुकिंग और एडवांस्ड फीचर्स स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सैमसंग और एलजी जैसे ब्रांड्स इनमें 'Slim Fry' और 'Diet Fry' तकनीक दे रहे हैं। इसकी मदद से आप बिना ज्यादा तेल के क्रिस्पी स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। साथ ही 300 से अधिक ऑटो-कुक मेन्यू और स्टेनलेस स्टील या सिरेमिक इनेमल कैविटी के कारण इन्हें साफ करना और इस्तेमाल करना बेहद सुरक्षित रहता है। Amazon से इन्हें आकर्षक ऑफर्स और डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है।

Samsung 28 L Convection Microwave Oven बड़ी फैमिली के लिए एक बहुउपयोगी और भरोसेमंद किचन अप्लायंस है। यह 28-लीटर कैपेसिटी वाला मॉडल 4 से 6 सदस्यों वाले परिवारों की बेकिंग, ग्रिलिंग, रीहीटिंग और कुकिंग की सभी जरूरतों को पूरा करता है। इसमें दिया गया विशेष Dough Proofing / Yogurt Making मोड घर पर दही जमाने और पिज्जा या भटूरे का डो तैयार करने की प्रक्रिया को बेहद आसान बना देता है।

Specifications स्पेशल फीचर्स Dough Proof/Yogurt, Auto Cook Menu, Deodorization, Child Lock वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर + 10 साल सिरेमिक इनेमल कैविटी पर पावर कंजम्पशन Microwave 1400W | Grill: 1500W | Convection: 2100W कैविटी टाइप Ceramic Enamel Cavity कुकिंग मोड Convection, Grill, Microwave क्यों खरीदें दही जमाना और आटा सेट करना आसान टिकाऊ सिरेमिक कैविटी 10 साल की लंबी वारंटी बदबू रहित कुकिंग सुरक्षा के लिए चाइल्ड लॉक क्यों खोजें विकल्प बिजली का बिल थोड़ा ज्यादा किचन काउंटरटॉप पर अधिक जगह घेरता

LG 28 L Convection Microwave Oven बड़ी फैमिली के लिए एक प्रीमियम और फीचर-पैक किचन अप्लायंस है। यह 28-लीटर कैपेसिटी वाला मॉडल 4 से 6 सदस्यों वाले परिवार के लिए परफेक्ट है। इसमें मिलने वाले Health Plus Menu, Tandoor Se, Ghee in 12 minutes और Steam Clean जैसे फीचर्स आपकी रोजाना की कुकिंग और बेकिंग को काफी आसान और सेहतमंद बनाते हैं।

Specifications स्पेशल फीचर्स Steam Clean, Ghee Making, Quartz Heater, Child Lock वारंटी 1 साल की निर्माता वारंटी पावर कंजम्पशन Grill: 1200W | Convection: 1950W (5 पावर लेवल्स) कैविटी टाइप Stainless Steel Cavity क्यों खरीदें हेल्दी और वर्सेटाइल कुकिंग स्टेनलेस स्टील कैविटी स्टीम क्लीन फीचर सुरक्षित क्वार्ट्ज हीटर क्यों खोजें विकल्प कोई लंबी कैविटी वारंटी नहीं बिजली की खपत अधिक

LG 28 L Convection Microwave Oven बड़ी फैमिली के लिए एक प्रीमियम और हेल्दी-कुकिंग सेंट्रिक किचन अप्लायंस है। यह 28-लीटर कैपेसिटी वाला मॉडल 4 से 6 सदस्यों वाले परिवार के लिए बेहद उपयुक्त है। इसमें दिया गया Charcoal Lighting Heater खाने के असली स्वाद को बरकरार रखता है और डिशेज को बाहर से क्रिस्पी व अंदर से जूसी बनाता है। इसके साथ ही Diet Fry, 360° Motorised Rotisserie और Healthy Heart Recipes जैसे फीचर्स इसे एक ऑल-इन-वन ओवन बनाते हैं।

Specifications वारंटी 1 साल पूरे प्रोडक्ट पर + 10 साल Charcoal Heater पर पावर कंजम्पशन Convection 1950W | Grill: 1200W | Microwave Output: 900W विशेष फीचर्स 360° Motorised Rotisserie, Diet Fry, Steam Clean ऑटो कुक मेन्यू 301 Auto Cook Menus (Healthy Heart, Indian Roti Basket, Ghee, Milk Pasteurize आदि) क्यों खरीदें चारकोल हीटर और 10 साल की वारंटी 360° मोटरराइज्ड रोटिसरी 301 ऑटो कुक मेन्यू डायल कंट्रोल और स्टीम क्लीन क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा किचन में अधिक जगह

IFB 28 L Convection Microwave Oven बड़ी फैमिली के लिए एक भरोसेमंद और फ़ीचर-रिच किचन अप्लायंस है। यह 28-लीटर कैपेसिटी वाला मॉडल 4 से 6 सदस्यों वाले परिवार की बेकिंग, ग्रिलिंग, डीफ्रॉस्टिंग और डेली कुकिंग की सभी ज़रूरतों को आसानी से पूरा करता है। इसमें मिलने वाले Oil Free Cooking, Paneer/Ghee, Yoghurt और Fermentation जैसे विशेष फ़ीचर्स इसे भारतीय रसोई के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।

Specifications स्पेशल फ़ीचर्स Oil Free Cooking, Yoghurt/Fermentation, Keep Warm, Child Lock मुफ़्त एक्सेसरीज Starter Kit उत्पाद के साथ शामिल है वारंटी 1 साल पूरे प्रोडक्ट पर + 3 साल मैग्नेट्रॉन और कैविटी पर कंट्रोल टाइप Touch Key Pad (Membrane) - साफ़ करने में आसान क्यों खरीदें 3 साल की extended वारंटी ऑयल-फ्री कुकिंग मुफ़्त स्टार्टर किट दही और फर्मेंटेशन मोड क्यों खोजें विकल्प गीले हाथों या अत्यधिक नमी से बचाना बिजली की खपत सामान्य माइक्रोवेव मोड की तुलना में अधिक

Midea 28L Convection Microwave Oven बड़ी फैमिली के लिए सबसे किफायती और बहुउपयोगी विकल्पों में से एक है। यह 28-लीटर कैपेसिटी वाला मॉडल 4 से 6 सदस्यों वाले परिवार के लिए परफेक्ट है। इसमें दिया गया Xpress Fry फीचर अलग से एयर फ्रायर (Air Fryer) खरीदने की जरूरत को खत्म कर देता है। इसके अलावा, 326 ऑटो कुक मेन्यू और स्टेनलेस स्टील कैविटी इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी ओवन बनाते हैं।

Specifications विशेष फीचर्स Xpress Air Fry, Multi-Stage Cooking, Deodorizer, Child Lock वारंटी 2 साल कम्प्रेहेंसिव + 10 साल मैग्नेट्रॉन पर वारंटी ऑटो कुक मेन्यू 326 Auto Cook Menus क्यों खरीदें इन्बिल्ट एयर फ्रायर 10 साल की मैग्नेट्रॉन वारंटी 326 ऑटो कुक मेन्यू बजट-फ्रेंडली कीमत मल्टी-स्टेज कुकिंग क्यों खोजें विकल्प सर्विस नेटवर्क सीमित मैन्युअल टाइमर की आदत

Godrej 28 L Inverter Convection Microwave Oven (GME 528 CIP1 QM Plain Elec, Silver) बड़ी फैमिली के लिए एक पावर-इफिशिएंट और एडवांस्ड किचन अप्लायंस है। यह 28-लीटर कैपेसिटी वाला मॉडल 4 से 6 सदस्यों वाले परिवार की बेकिंग, ग्रिलिंग और डेली कुकिंग जरूरतों को आसानी से पूरा करता है। इसमें दी गई Inverter Technology बिजली की बचत के साथ-साथ खाने को समान रूप से पकाने में मदद करती है।

Specifications विशेष फीचर्स Dual-grill Technology, Healthy Fermentation, Deodorizer Steam Clean वारंटी 1 साल पूरे प्रोडक्ट पर + 3 साल मैग्नेट्रॉन पर कंट्रोल टाइप Jog Dials & Push Buttons ऑटो कुक मेन्यू 355 Instacook Recipes (Healthy Bread Basket, Oil-free Recipes) क्यों खरीदें स्टीम क्लीन और डियोडोराइजर जॉग डायल कंट्रोल ड्यूअल ग्रिल तकनीक 355 इंस्टाकुक रेसिपीज इन्वर्टर तकनीक क्यों खोजें विकल्प कोई स्टार्टर किट नहीं कस्टमर रेटिंग थोड़ी कम

Samsung 28 L Convection Microwave Oven बड़ी फैमिली के लिए एक स्टाइलिश और एडवांस फीचर्स वाला किचन अप्लायंस है। यह 28-लीटर कैपेसिटी वाला मॉडल 4 से 6 सदस्यों वाले परिवार की डेली कुकिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग और स्नैक्स फ्राइंग की जरूरतों को आसानी से पूरा करता है। इसमें दिया गया SlimFry Technology और Tandoor Technology इसे भारतीय रसोई के लिए एक बहुत ही उपयोगी ओवन बनाते हैं।

Specifications विशेष फीचर्स Slim Fry, Tandoor Technology, ECO Mode, Deodorization, Child Lock वारंटी 1 साल पूरे प्रोडक्ट पर + 10 साल सिरेमिक कैविटी पर कैविटी टाइप Ceramic Enamel Cavity कुकिंग मोड Convection, Grill, Microwave क्यों खरीदें स्लिम फ्राई तकनीक तंदूर टेक्नोलॉजी टिकाऊ सिरेमिक कैविटी एनर्जी-सेविंग ECO Mode क्यों खोजें विकल्प काउंटरटॉप पर थोड़ी अधिक जगह घेरता बिजली की खपत अधिक

28-लीटर क्षमता वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन किस आकार के परिवार के लिए उपयुक्त है? 28-लीटर क्षमता का कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन 4 से 6 सदस्यों वाली बड़ी फैमिली के लिए बिल्कुल सही रहता है। इसमें एक साथ अधिक मात्रा में खाना पकाने, बड़ी ट्रे में बेकिंग करने और पूरे परिवार के लिए ग्रिलिंग करने की पर्याप्त जगह होती है।

2. Amazon पर 28L Convection Microwave Ovens में क्या-क्या खास फीचर्स मिलते हैं? Amazon पर उपलब्ध सैमसंग, एलजी और आईएफबी जैसे प्रमुख ब्रांड्स के 28L मॉडल्स में दही जमाना, आटा गूंथना/फर्मेंटेशन, ऑयल-फ्री फ्राइंग और तंदूरी रोटी/नान मेकिंग जैसे कई एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं।

3. बेकिंग और ग्रिलिंग के लिए 28L कन्वेक्शन ओवन क्यों खरीदना चाहिए? कन्वेक्शन ओवन में हॉट एयर सर्कुलेशन (गर्म हवा का फैलाव) होता है, जो खाने को चारों तरफ से बराबर पकाता है। इससे केक बेक करना, पिज्जा बनाना, चिकन/पनीर ग्रिल करना और रीहीटिंग करना बेहद आसान और फास्ट हो जाता है।

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