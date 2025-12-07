28 साल के एलेक्जेंडर वॉन्ग को मार्क जकरबर्ग ने बनाया सुपरइंटेलिजेंस लैब्स का हेड, कौन हैं वॉन्ग?

संक्षेप: मार्क जकरबर्ग ने स्केल एआई (Scale AI) के फाउंडर एलेक्जेंडर वॉन्ग को मेटा के पूरे एआई ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी दे दी है। 28 साल के वॉन्ग के टैलेंट के ऊपर जकरबर्ग को इतना भरोसा क्यों हैं? आइए जानते हैं डीटेल।

मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने स्केल एआई (Scale AI) के फाउंडर एलेक्जेंडर वॉन्ग (Alexander Wang) को मेटा के पूरे एआई ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी दे दी है। स्केल एआई में मेटा ने 14.3 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश किया है। 28 साल के वॉन्ग को जकरबर्ग ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी और उन्हें इनके टैलेंट के ऊपर इतना भरोसा क्यों हैं? आइए जानते हैं डीटेल।

पढ़ाई छोड़ने से एआई स्टार्टअप के फाउंडर तक का शानदार सफर एलेक्जेंडर वॉन्ग का सफर सिलिकॉन वैली की एक क्लासिक सक्सेस स्टोरी जैसा है। उनका जन्म न्यू मैक्सिको में चीनी अप्रवासी भौतिकविदों के घर हुआ था और उन्होंने गणित और कंप्यूटर विज्ञान में कम उम्र से ही प्रतिभा दिखाई थी। उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में दाखिला लिया, लेकिन 2016 में पढ़ाई छोड़ दी और मशीन-लर्निंग मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए क्वॉलिटी एनोटेटेड डेटा की बढ़ती मांग का फायदा उठाकर स्केल एआई की स्थापना की।

टॉप क्लाइंट्स को उपलब्ध कराया लेबल्ड डेटा उपलब्ध स्केल एआई बड़ी टेक कंपनियों के लिए तेजी से महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि इसने NVIDIA, Amazon और यहां तक कि खुद मेटा जैसे क्लाइंट्स को लेबल्ड डेटा उपलब्ध कराया। 2024 तक स्टार्टअप का वैल्युएशन लगभग 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिससे वॉन्ग एआई इंडस्ट्री में सबसे कम उम्र के सेल्फ-मेड अरबपतियों में से एक बन गए।

मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब्स का कार्यभार संभालना स्केल एआई में मेटा के भारी निवेश के साथ एलेक्जेंडर वॉन्ग न केवल कंपनी में शामिल हुए, बल्कि मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब्स (एमएसएल) नामक एक नए विभाग के प्रमुख भी बन गए। इसके तहत एलेक्जेंडर वॉन्ग मेटा के सभी एआई रिसर्च, इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्ट डिवेलपमेंट की देखरेख करते हैं।

सुपरइंटेलिजेंट सिस्टम के विकास में तेजी लाने की तैयारी एक इंटरनल मेमो में एलेक्जेंडर वॉन्ग ने लिखा, 'सुपरइंटेलिजेंस आ रहा है और इसे गंभीरता से लेने के लिए, हमें उन प्रमुख क्षेत्रों के आसपास संगठित होने की आवश्यकता है जो रिसर्च, प्रोडक्ट और इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।' उन्होंने सामान्य-उद्देश्य, सुपरइंटेलिजेंट सिस्टम के विकास में तेजी लाने के लिए मेटा के विशाल एआई प्रयासों को चार अलग-अलग फोकस क्षेत्रों में पुनर्गठित किया।