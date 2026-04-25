स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से उभर रहा भारत, लोकल कंपनियों बना रही 28% मोबाइल

Apr 25, 2026 11:03 am IST

भारत में बनने वाले हर चार स्मार्टफोन में से कम से कम एक फोन अब घरेलू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा बनाया जाता है। इस बढ़त की अगुवाई डिक्सन टेक्नोलॉजीज और भगवती प्रोडक्ट्स ने की है, जिसमें डिक्सन देश की सबसे बड़ी डिवाइस निर्माता के तौर पर उभरी है।

भारत तेजी से स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है। स्मार्टफोन ब्रांड्स लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में बनने वाले हर चार स्मार्टफोन में से कम से कम एक फोन अब घरेलू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा बनाया जाता है। यह देश के इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। इस बढ़त की अगुवाई डिक्सन टेक्नोलॉजीज और भगवती प्रोडक्ट्स ने की है, जिसमें डिक्सन देश की सबसे बड़ी डिवाइस निर्माता के तौर पर उभरी है। 2025 में कुल प्रोडक्शन के मामले में इसने Samsung Electronics को भी पीछे छोड़ दिया। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने 19% हिस्सेदारी के साथ EMS (इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज) रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया, और अपने प्रोडक्शन में 89% की जबर्दस्त बढ़ोतरी दर्ज की। इस डेवलपमेंट को Motorola, Realme और Xiaomi जैसे ब्रांड्स से मिले बढ़ते ऑर्डर्स से गति मिली, जो वैश्विक कंपनियों के आउटसोर्स्ड मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाता है।

टॉप पर रहीं ये कंपनियों काउंटरपॉइंट के डेटा के अनुसार, फॉक्सकॉन 16% हिस्सेदारी (2024 के 12% से ज्यादा) के साथ दूसरे स्थान पर रहा; इसकी मुख्य वजह Apple से जुड़ी एक्सपोर्ट शिपमेंट थी। सैमसंग, अपने बड़े पैमाने के बावजूद, 18% हिस्सेदारी (2024 के 20% से कम) पर खिसक गया, क्योंकि उसके एक्सपोर्ट में मामूली ही बढ़ोतरी हुई।

माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स और चीन की जानी-मानी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर (ODM) हुआकिन टेक्नोलॉजीज़ का एक जॉइंट वेंचर, भगवती प्रोडक्ट्स, टॉप पांच मैन्युफैक्चरर्स में शामिल हो गया है, जिसकी हिस्सेदारी 9% है। इसका विस्तार वीवो, ओप्पो और रियलमी से मिले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के कामों पर आधारित रहा है, यह इस बात का संकेत है कि चीनी स्मार्टफोन ब्रांड अपनी सप्लाई चेन को फिर से व्यवस्थित करते हुए लोकल पार्टनरशिप को और मजबूत कर रहे हैं।

इंसेंटिव और नियमों में ढील से मिला फायदा 2025 में, भारत में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में 8% की बढ़ोतरी हुई। इस साल एक्सपोर्ट में 28% की जबर्दस्त बढ़ोतरी हुई, जिससे कुल प्रोडक्शन में इसका योगदान लगभग एक-तिहाई रहा, जबकि घरेलू बिक्री में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई। विश्लेषकों का कहना है कि इस बदलाव को पॉलिसी से मिल रहे सपोर्ट से और मजबूती मिल रही है, जिसमें प्रोडक्शन से जुड़े इंसेंटिव और विदेशी निवेश के नियमों में दी गई ढील शामिल है।

ओप्पो और वीवो का आउटसोर्सिंग पर जोर दे रहे काउंटरपॉइंट रिसर्च के रिसर्च एनालिस्ट अब्दुल रहमान खान ने टीओआई को बताया कि ओप्पो और वीवो का आउटसोर्सिंग पर जोर देना एक अहम मोड़ साबित हुआ है। वीवो और ओप्पो दोनों ने 2024 के आस-पास बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग शुरू की, और जैसे ही ऐसा हुआ, प्रोडक्शन की मात्रा तेजी से बढ़ी और इसका फायदा भगवती प्रोडक्ट्स जैसे घरेलू निर्माताओं को मिला। खान ने कहा कि भगवती प्रोडक्ट्स के मामले में, हुआकिन के साथ उसकी साझेदारी भी सफल रही है; हुआकिन की सप्लाई चेन में पहले से ही मजबूत मौजूदगी है और इंडस्ट्री में उसके अच्छे संबंध हैं।

भारतीय अधिकारियों द्वारा FDI की कड़ी जांच के बीच, चीनी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉइंट वेंचर स्थापित करने हेतु स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं।

"उन्होंने कहा, 'PLI साइकिल का अंत करीब आने से वॉल्यूम का रीडिस्ट्रिब्यूशन भी हो रहा है।' 'हम देख रहे हैं कि इस बदलाव का एक हिस्सा डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों की ओर जा रहा है, क्योंकि ब्रांड अपनी लागत और पार्टनरशिप की रणनीतियों को फिर से तय कर रहे हैं।'"