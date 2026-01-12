हर फूड बनाना होगा कूल डूड, 27 लीटर माइक्रोवेब ने सेट कर दी लाइफ
27L Convection Microwave Oven: ओवन एक मल्टी-फंक्शनल किचन अप्लायंस है जिससे बेकिंग, ग्रिलिंग और रोस्टिंग आसानी से की जा सकती है। यह समय बचाता है और कम तेल में स्वादिष्ट व हेल्दी खाना बनाने में मदद करता है।
आज की लाइफ स्टाइल में जब हम काम, पढ़ाई, दोस्तों और शौक के बीच बैलेंस बनाते हैं, तो खाना बनाना अक्सर एक चुनौती बन जाता है। ऐसे में 27 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन आपकी किचन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। यह सिर्फ खाना गरम करने का साधन नहीं, बल्कि बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, डिफ्रॉस्टिंग और इन्नोवेटिव कुकिंग जैसे कई काम एक ही डिवाइस से कर सकता है। चाहे आप कॉलेज के लिए जल्दी में स्नैक्स बनाना चाहते हों, या दोस्तों के लिए पिज्जा और केक तैयार करना, ये ओवन आपकी बिना समय गंवाए मदद करता है।
27 लीटर की स्पेस आपकी पिज्जा, रोटी, बर्गर और बड़ी डिशेज़ को आराम से हैंडल कर सकती है, और इसके प्रिसेट कुक मेन्यू से आपको रसोई के पेंचीदा टेम्प्लेट याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टाइलिश डिज़ाइन और स्मार्ट फीचर्स इसे उन युवाओं के लिए परफेक्ट बनाते हैं जो फ़ास्ट, हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं, वो भी बिना खाना बनाने में घंटों लगाए। इस आर्टिकल में हम ऐसे टॉप 27L कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन मॉडल्स और उनके फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी किचन को सुपर स्मार्ट बना देंगे।
माइक्रोवेव क्यों बेस्ट होता है?
- खाना बनाने में समय की बचत होती है
- बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, रीहीटिंग जैसे कई काम एक ही मशीन से किया जा सकता है।
- कम तेल में हेल्दी कुकिंग के लिए बेहतरीन ऑप्शन है।
- बिजली और गैस दोनों की बचत करता है।
- कम बर्तन गंदे होते हैं, किचन साफ रहती है।
1. Panasonic 27L Convection Microwave Oven(NN-CT645BFDG,,Black Mirror, 360° Heat Wrap, Magic Grill)
यह पैनासोनिक का 27 लीटर वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है, जो अपनी 360° हीट रैप टेक्नोलॉजी और 'मैजिक ग्रिल' फीचर के लिए जाना जाता है। यह बेकिंग, ग्रिलिंग, रीहीटिंग और डीफ्रॉस्टिंग जैसे कई कामों के लिए बेहतरीन है। 61 ऑटो-कुक मेनू के साथ आने वाले इस मॉडल को 25 फीसद की छूट के साथ 12,190 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
27L की बड़ी क्षमता
61 प्री-लोडेड ऑटो कुक मेनू
360° हीट रैप
मैग्नेट्रोन पर 4 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
900W बिजली की खपत
वजन और साइज की वजह से काउंटर पर ज्यादा जगह घेरता है
2. IFB 30L Convection Microwave Oven with 101 Standard Cook Menus (30BRC2, Black, 360 Degree Motorized Rotisserie, Weight Defrost, Steam Clean, Grill & 4 combi cook modes, 10 Power Levels)
यह IFB का 30 लीटर वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है, जो बड़े परिवारों की जरूरतों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें 101 स्टैंडर्ड कुक मेनू और 360 डिग्री मोटर चालित रोटिसरी (Motorized Rotisserie) जैसे शानदार फीचर्स मिलते हैं, जो बेकिंग और ग्रिलिंग को आसान बनाते हैं। स्टीम क्लीन और 10 पावर लेवल्स के साथ आने वाले इस माइक्रोवेव को 26 फीसद की छूट के साथ 14,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
30 लीटर की बड़ी क्षमता
101 ऑटो-कुक मेनू
360° मोटर चालित रोटिसरी
कंपनी की तरफ से फ्री स्टार्टर किट
स्टीम क्लीन और डियोडोराइज फीचर
क्यों खोजें विकल्प
साइज बड़ा होने के कारण किचन काउंटर पर अधिक जगह घेरता है
बिजली की खपत अन्य छोटे मॉडल्स के मुकाबले थोड़ी अधिक स्पेसिफिकेशन्स
3. Samsung 28L, Convection Microwave Oven with Curd Making(MC28A5013AK/TL, Black, 10 Yr warranty)
यह सैमसंग का 28 लीटर वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है, जो दही जमाने और डो प्रूफिंग जैसे अपने खास फीचर्स के लिए जाना जाता है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल सिरामिक इनेमल कैविटी दी गई है, जो न सिर्फ टिकाऊ है बल्कि साफ करने में भी बहुत आसान है। इंडियन रेसिपी ऑटो-कुक मेनू के साथ आने वाले इस ओवन को 17 फीसद की छूट के साथ 12,890 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
दही जमाने और डो प्रूफ की बेहतरीन सुविधा
सिरामिक इनेमल कैविटी
कैविटी पर 10 साल की लंबी वारंटी
इंडियन कुकिंग के लिए कई ऑटो-कुक विकल्प और चाइल्ड सेफ्टी लॉक
डियोडोराइजेशन फीचर
क्यों खोजें विकल्प
अधिकतम बिजली की खपत (2900W तक) काफी ज्यादा है
कीमत के हिसाब से एक्सेसरीज (जैसे स्टार्टर किट) का सीमित होना
4. LG 28 L Convection Microwave Oven (MC2846BV, Black, Health Plus Menu, Indian Cuisine, Tandoor Se, Steam Clean & Stainless Steel Cavity)
यह LG का 28 लीटर वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है, जो अपने 'हेल्थ प्लस' मेनू और 'तंदूर से' जैसे खास भारतीय कुकिंग फीचर्स के लिए लोकप्रिय है। इसमें स्टेनलेस स्टील की कैविटी दी गई है, जो इसे हाइजीनिक और लंबे समय तक चलने वाला बनाती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें आप सिर्फ 12 मिनट में घर पर शुद्ध घी निकाल सकते हैं। इसे 21 फीसद की छूट के साथ 13,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
28L की क्षमता
251 ऑटो कुक मेनू
स्टेनलेस स्टील कैविटी
स्टीम क्लीन फीचर
क्यों खोजें विकल्प
प्रोडक्ट पर सिर्फ 1 साल की वारंटी
कन्वेक्शन मोड पर बिजली की खपत
5. Godrej 30 L Convection Microwave Oven (GME 730 CR1 PZ Wine Lily, Wine Lily)
यह गोदरेज का 30 लीटर वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है, जो अपने आकर्षक 'वाइन लिली' फ्लोरल डिज़ाइन और दमदार परफॉरमेंस के लिए जाना जाता है। इसमें 375 इंस्टा-कुक मेनू और ड्यूल ग्रिल टेक्नोलॉजी दी गई है, जो इसे बड़े परिवारों के लिए बेकिंग, ग्रिलिंग और रोज़ाना की कुकिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़े परिवारों के लिए उपयुक्त
375 इंस्टा-कुक मेनू विकल्प
ड्यूल ग्रिल टेक्नोलॉजी
स्टीम क्लीन और डियोडोराइज़र फीचर
मैग्नेट्रोन पर 3 साल की लंबी वारंटी
गॉडरेज इंस्टाशेफ ऐप का सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
कंपनी इसके साथ स्टार्टर किट प्रदान नहीं करती है
मेम्ब्रेन टच पैनल काफी सेंसिटिव
6. Morphy Richards 20 Litres Solo Microwave Oven| 6 Power Levels| Timer Function|Defrost| Overheat Protection with Auto Shut Off| 2 Year Product Warranty | Black
यह मॉर्फी रिचर्ड्स का 20 लीटर वाला सोलो माइक्रोवेव ओवन है, जो अपनी सादगी और किफायती कीमत के लिए जाना जाता है। इसमें 6 एडजस्टेबल पावर लेवल्स और आसान मैकेनिकल नॉब कंट्रोल दिए गए हैं, जो इसे रीहीटिंग और डीफ्रॉस्टिंग जैसे रोज़ाना के कामों के लिए बेहतरीन बनाते हैं। इसे 53 फीसद की भारी छूट के साथ 5,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
खाना गर्म करने और पकाने के अलग-अलग विकल्प
सुरक्षा के लिहाज से बेहतरीन
पूरे प्रोडक्ट पर 2 साल की लंबी वारंटी
कम जगह वाले किचन के लिए बेस्ट
बड़ी 245mm टर्नटेबल
क्यों खोजें विकल्प
इसमें बेकिंग और ग्रिलिंग नहीं की जा सकती
कोई डिजिटल डिस्प्ले या टच पैनल नहीं है
7. Haier 30L Convection Microwave Oven (HIL3001ARSB, Black) with In-Built Air Fryer | Motorized Rotisserie | Stainless-steel Cavity | 5 In 1 Microwave oven
यह Haier का 30 लीटर वाला 5-इन-1 कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है, जो अपने इन-बिल्ट एयर फ्रायर और मोटराइज्ड रोटिसरी जैसे एडवांस फीचर्स के लिए जाना जाता है। इसमें स्टेनलेस स्टील की कैविटी और 305 ऑटो कुक मेनू दिए गए हैं, जो इसे बेकिंग, ग्रिलिंग और कम तेल में हेल्दी एयर फ्राइंग के लिए बेहतरीन बनाते हैं। इसे 32 फीसद की छूट के साथ 16,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
4-6 सदस्यों वाले परिवार के लिए उपयुक्त
कम तेल में कुरकुरा और हेल्दी खाना बनाने के लिए
भारतीय से लेकर कॉन्टिनेंटल डिशेज तक की विशाल रेंज
5 साल की लंबी वारंटी (मैग्नेट्रोन पर)
स्टेनलेस स्टील कैविटी
क्यों खोजें विकल्प
कंपनी इसके साथ कोई स्टार्टर किट नहीं देती है
कन्वेक्शन मोड पर बिजली की खपत काफी ज़्यादा है
मेम्ब्रेन टच पैनल को इस्तेमाल करते समय सावधानी की ज़रूरत होती है
8. LG 28 L Charcoal Convection Healthy Microwave Oven (MJ2887BIUM, Black, Healthy Heart Recipes, Diet Fry, Pasteurized Milk, 360° Motorised Rotisserie & 10 Years of warranty on Charcoal Heater)
यह LG का 28 लीटर वाला 'चारकोल कन्वेक्शन' हेल्दी माइक्रोवेव ओवन है, जो अपने खास 'चारकोल लाइटिंग हीटर' के लिए मशहूर है। यह तकनीक खाने के प्राकृतिक स्वाद को बरकरार रखती है और उसे बाहर से कुरकुरा व अंदर से रसीला बनाती है। घी बनाने, दूध पाश्चुरीकृत करने और 'रोटी बास्केट' जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ आने वाले इस मॉडल को 24 फीसद की छूट के साथ 17,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
प्राकृतिक स्वाद और बेहतरीन क्रंच के लिए
शानदार होम बारबेक्यू और टिक्का के लिए
सिर्फ 12 मिनट में घी तैयार
चारकोल हीटर पर 10 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
कन्वेक्शन मोड पर बिजली की खपत काफी अधिक है
पूरे प्रोडक्ट पर केवल 1 साल की वारंटी मिलती है
साधारण कन्वेक्शन मॉडल्स के मुकाबले इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है
