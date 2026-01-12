हर फूड बनाना होगा कूल डूड, 27 लीटर माइक्रोवेब ने सेट कर दी लाइफ

संक्षेप: 27L Convection Microwave Oven: ओवन एक मल्टी-फंक्शनल किचन अप्लायंस है जिससे बेकिंग, ग्रिलिंग और रोस्टिंग आसानी से की जा सकती है। यह समय बचाता है और कम तेल में स्वादिष्ट व हेल्दी खाना बनाने में मदद करता है।

Jan 12, 2026 10:57 pm IST

आज की लाइफ स्टाइल में जब हम काम, पढ़ाई, दोस्तों और शौक के बीच बैलेंस बनाते हैं, तो खाना बनाना अक्सर एक चुनौती बन जाता है। ऐसे में 27 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन आपकी किचन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। यह सिर्फ खाना गरम करने का साधन नहीं, बल्कि बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, डिफ्रॉस्टिंग और इन्नोवेटिव कुकिंग जैसे कई काम एक ही डिवाइस से कर सकता है। चाहे आप कॉलेज के लिए जल्दी में स्नैक्स बनाना चाहते हों, या दोस्तों के लिए पिज्जा और केक तैयार करना, ये ओवन आपकी बिना समय गंवाए मदद करता है।

27 लीटर की स्पेस आपकी पिज्जा, रोटी, बर्गर और बड़ी डिशेज़ को आराम से हैंडल कर सकती है, और इसके प्रिसेट कुक मेन्यू से आपको रसोई के पेंचीदा टेम्प्लेट याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टाइलिश डिज़ाइन और स्मार्ट फीचर्स इसे उन युवाओं के लिए परफेक्ट बनाते हैं जो फ़ास्ट, हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं, वो भी बिना खाना बनाने में घंटों लगाए। इस आर्टिकल में हम ऐसे टॉप 27L कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन मॉडल्स और उनके फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी किचन को सुपर स्मार्ट बना देंगे।

माइक्रोवेव क्यों बेस्ट होता है? खाना बनाने में समय की बचत होती है

बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, रीहीटिंग जैसे कई काम एक ही मशीन से किया जा सकता है।

कम तेल में हेल्दी कुकिंग के लिए बेहतरीन ऑप्शन है।

बिजली और गैस दोनों की बचत करता है।

कम बर्तन गंदे होते हैं, किचन साफ रहती है।

यह पैनासोनिक का 27 लीटर वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है, जो अपनी 360° हीट रैप टेक्नोलॉजी और 'मैजिक ग्रिल' फीचर के लिए जाना जाता है। यह बेकिंग, ग्रिलिंग, रीहीटिंग और डीफ्रॉस्टिंग जैसे कई कामों के लिए बेहतरीन है। 61 ऑटो-कुक मेनू के साथ आने वाले इस मॉडल को 25 फीसद की छूट के साथ 12,190 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications ऑटो कुक मेनू 61 प्रोग्राम्स वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर, 4 साल मैग्नेट्रोन पर वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर, 4 साल मैग्नेट्रोन पर स्पेशल फीचर मैजिक ग्रिल और 360° हीट रैप डिजाइन ब्लैक मिरर फिनिश क्यों खरीदें 27L की बड़ी क्षमता 61 प्री-लोडेड ऑटो कुक मेनू 360° हीट रैप मैग्नेट्रोन पर 4 साल की लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प 900W बिजली की खपत वजन और साइज की वजह से काउंटर पर ज्यादा जगह घेरता है वजन और साइज की वजह से काउंटर पर ज्यादा जगह घेरता है

यह IFB का 30 लीटर वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है, जो बड़े परिवारों की जरूरतों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें 101 स्टैंडर्ड कुक मेनू और 360 डिग्री मोटर चालित रोटिसरी (Motorized Rotisserie) जैसे शानदार फीचर्स मिलते हैं, जो बेकिंग और ग्रिलिंग को आसान बनाते हैं। स्टीम क्लीन और 10 पावर लेवल्स के साथ आने वाले इस माइक्रोवेव को 26 फीसद की छूट के साथ 14,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications टाइप कन्वेक्शन कंट्रोल टच कीपैड वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर, 3 साल मैग्नेट्रोन और कैविटी पर ऑटो कुक मेनू 101 प्रोग्राम्स स्पेशल फीचर 360° रोटिसरी और स्टीम क्लीन क्यों खरीदें 30 लीटर की बड़ी क्षमता 101 ऑटो-कुक मेनू 360° मोटर चालित रोटिसरी कंपनी की तरफ से फ्री स्टार्टर किट स्टीम क्लीन और डियोडोराइज फीचर क्यों खोजें विकल्प साइज बड़ा होने के कारण किचन काउंटर पर अधिक जगह घेरता है बिजली की खपत अन्य छोटे मॉडल्स के मुकाबले थोड़ी अधिक स्पेसिफिकेशन्स

यह सैमसंग का 28 लीटर वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है, जो दही जमाने और डो प्रूफिंग जैसे अपने खास फीचर्स के लिए जाना जाता है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल सिरामिक इनेमल कैविटी दी गई है, जो न सिर्फ टिकाऊ है बल्कि साफ करने में भी बहुत आसान है। इंडियन रेसिपी ऑटो-कुक मेनू के साथ आने वाले इस ओवन को 17 फीसद की छूट के साथ 12,890 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications कैपेसिटी 28 लीटर पावर लेवल्स 6 लेवल्स स्पेशल फीचर दही जमाना वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर और 10 साल कैविटी पर कैविटी सिरामिक इनेमल क्यों खरीदें दही जमाने और डो प्रूफ की बेहतरीन सुविधा सिरामिक इनेमल कैविटी कैविटी पर 10 साल की लंबी वारंटी इंडियन कुकिंग के लिए कई ऑटो-कुक विकल्प और चाइल्ड सेफ्टी लॉक डियोडोराइजेशन फीचर क्यों खोजें विकल्प अधिकतम बिजली की खपत (2900W तक) काफी ज्यादा है कीमत के हिसाब से एक्सेसरीज (जैसे स्टार्टर किट) का सीमित होना

यह LG का 28 लीटर वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है, जो अपने 'हेल्थ प्लस' मेनू और 'तंदूर से' जैसे खास भारतीय कुकिंग फीचर्स के लिए लोकप्रिय है। इसमें स्टेनलेस स्टील की कैविटी दी गई है, जो इसे हाइजीनिक और लंबे समय तक चलने वाला बनाती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें आप सिर्फ 12 मिनट में घर पर शुद्ध घी निकाल सकते हैं। इसे 21 फीसद की छूट के साथ 13,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications वारंटी 1 साल पैनल टच कीपैड और मेम्ब्रेन पैनल स्पेशल फीचर घी मेकिंग और क्वार्ट्ज हीटर टाइप कन्वेक्शन क्यों खरीदें 28L की क्षमता 251 ऑटो कुक मेनू स्टेनलेस स्टील कैविटी स्टीम क्लीन फीचर क्यों खोजें विकल्प प्रोडक्ट पर सिर्फ 1 साल की वारंटी कन्वेक्शन मोड पर बिजली की खपत

यह गोदरेज का 30 लीटर वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है, जो अपने आकर्षक 'वाइन लिली' फ्लोरल डिज़ाइन और दमदार परफॉरमेंस के लिए जाना जाता है। इसमें 375 इंस्टा-कुक मेनू और ड्यूल ग्रिल टेक्नोलॉजी दी गई है, जो इसे बड़े परिवारों के लिए बेकिंग, ग्रिलिंग और रोज़ाना की कुकिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है।

Specifications कैपेसिटी 30 लीटर ऑटो कुक मेनू 375 प्रोग्राम्स वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर, 3 साल मैग्नेट्रोन पर कंट्रोल टच कीपैड डिजाइन वाइन लिली फ्लोरल फिनिश क्यों खरीदें बड़े परिवारों के लिए उपयुक्त 375 इंस्टा-कुक मेनू विकल्प ड्यूल ग्रिल टेक्नोलॉजी स्टीम क्लीन और डियोडोराइज़र फीचर मैग्नेट्रोन पर 3 साल की लंबी वारंटी गॉडरेज इंस्टाशेफ ऐप का सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प कंपनी इसके साथ स्टार्टर किट प्रदान नहीं करती है मेम्ब्रेन टच पैनल काफी सेंसिटिव

यह मॉर्फी रिचर्ड्स का 20 लीटर वाला सोलो माइक्रोवेव ओवन है, जो अपनी सादगी और किफायती कीमत के लिए जाना जाता है। इसमें 6 एडजस्टेबल पावर लेवल्स और आसान मैकेनिकल नॉब कंट्रोल दिए गए हैं, जो इसे रीहीटिंग और डीफ्रॉस्टिंग जैसे रोज़ाना के कामों के लिए बेहतरीन बनाते हैं। इसे 53 फीसद की भारी छूट के साथ 5,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications टाइप सोलो कंट्रोल मैकेनिकल नॉब वारंटी 2 साल पावर लेवल्स 6 सेटिंग्स स्पेशल फीचर ओवरहीट प्रोटेक्शन और डीफ्रॉस्ट फंक्शन टर्नटेबल साइज 245 mm क्यों खरीदें खाना गर्म करने और पकाने के अलग-अलग विकल्प सुरक्षा के लिहाज से बेहतरीन पूरे प्रोडक्ट पर 2 साल की लंबी वारंटी कम जगह वाले किचन के लिए बेस्ट बड़ी 245mm टर्नटेबल क्यों खोजें विकल्प इसमें बेकिंग और ग्रिलिंग नहीं की जा सकती कोई डिजिटल डिस्प्ले या टच पैनल नहीं है

यह Haier का 30 लीटर वाला 5-इन-1 कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है, जो अपने इन-बिल्ट एयर फ्रायर और मोटराइज्ड रोटिसरी जैसे एडवांस फीचर्स के लिए जाना जाता है। इसमें स्टेनलेस स्टील की कैविटी और 305 ऑटो कुक मेनू दिए गए हैं, जो इसे बेकिंग, ग्रिलिंग और कम तेल में हेल्दी एयर फ्राइंग के लिए बेहतरीन बनाते हैं। इसे 32 फीसद की छूट के साथ 16,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications टाइप 5-इन-1 कन्वेक्शन कैविटी स्टेनलेस स्टील ऑटो कुक मेनू 305 प्रोग्राम्स स्पेशल फीचर एयर फ्रायर, मोटराइज्ड रोटिसरी और चाइल्ड लॉक कंट्रोल मेम्ब्रेन टच क्यों खरीदें 4-6 सदस्यों वाले परिवार के लिए उपयुक्त कम तेल में कुरकुरा और हेल्दी खाना बनाने के लिए भारतीय से लेकर कॉन्टिनेंटल डिशेज तक की विशाल रेंज 5 साल की लंबी वारंटी (मैग्नेट्रोन पर) स्टेनलेस स्टील कैविटी क्यों खोजें विकल्प कंपनी इसके साथ कोई स्टार्टर किट नहीं देती है कन्वेक्शन मोड पर बिजली की खपत काफी ज़्यादा है मेम्ब्रेन टच पैनल को इस्तेमाल करते समय सावधानी की ज़रूरत होती है

यह LG का 28 लीटर वाला 'चारकोल कन्वेक्शन' हेल्दी माइक्रोवेव ओवन है, जो अपने खास 'चारकोल लाइटिंग हीटर' के लिए मशहूर है। यह तकनीक खाने के प्राकृतिक स्वाद को बरकरार रखती है और उसे बाहर से कुरकुरा व अंदर से रसीला बनाती है। घी बनाने, दूध पाश्चुरीकृत करने और 'रोटी बास्केट' जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ आने वाले इस मॉडल को 24 फीसद की छूट के साथ 17,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications कैपेसिटी 28 लीटर कैविटी स्टेनलेस स्टील स्पेशल फीचर पाश्चुरीकृत दूध वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर ऑटो कुक मेनू 301 प्रोग्राम्स क्यों खरीदें प्राकृतिक स्वाद और बेहतरीन क्रंच के लिए शानदार होम बारबेक्यू और टिक्का के लिए सिर्फ 12 मिनट में घी तैयार चारकोल हीटर पर 10 साल की लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प कन्वेक्शन मोड पर बिजली की खपत काफी अधिक है पूरे प्रोडक्ट पर केवल 1 साल की वारंटी मिलती है साधारण कन्वेक्शन मॉडल्स के मुकाबले इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है

