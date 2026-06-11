भीषण गर्मी में आई ऑफर्स की बहार, Amazon पर आधी से भी कम कीमत में मिल रहे हैं ये 25L गीजर्स

सर्दियों की तैयारी के लिए डिजिटल डिस्प्ले और 2000W क्षमता वाले ये 25 लीटर स्टोरेज गीजर्स सबसे भरोसेमंद और बेहतरीन विकल्प हैं। आधुनिक फीचर्स से लैस ये वॉटर हीटर्स बड़े परिवारों के लिए मिनटों में गर्म पानी देने के साथ-साथ बिजली की भी भारी बचत करते हैं।

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जून 2026 के इस महीने में जहाँ पूरा उत्तर भारत और दिल्ली-NCR भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहा है, वहीं स्मार्ट खरीदारों के लिए यह समय सबसे बड़ी बचत का मौका लेकर आया है। सर्दियों में आसमान छूने वाली गीजर की कीमतें इस समय धड़ाम से नीचे गिर चुकी हैं। अमेजन पर इस ऑफ-सीजन में डिजिटल डिस्प्ले और 2000 वॉट वाले प्रीमियम 25 लीटर स्टोरेज गीजर्स पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट लाइव हो चुका है।

ऑफ-सीजन में छप्परफाड़ डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स अमेज़न की इस समर क्लीयरेंस डील में टॉप ब्रांड्स के 25L स्टोरेज वॉटर हीटर पर 70% तक की भारी छूट मिल रही है। इतना ही नहीं, क्रेडिट कार्ड्स और एक्सचेंज ऑफर्स के जरिए आप इस पर एक्स्ट्रा इंस्टेंट डिस्काउंट भी पा सकते हैं। जो गीजर सर्दियों में बजट से बाहर हो जाते हैं, उन्हें इस समय घर लाकर आप सर्दियों की एडवांस तैयारी बेहद कम दाम में कर सकते हैं।

एडवांस टेक्नोलॉजी और बिजली बिल की बचत 2000W क्षमता वाले इन गीजर्स में लगा LED डिजिटल डिस्प्ले पानी का सटीक तापमान दिखाता है। साथ ही, इनकी 5-स्टार एनर्जी रेटिंग यह सुनिश्चित करती है कि पानी लंबे समय तक गर्म रहे और सर्दियों में आपका बिजली बिल भी न बढ़े। अगर आप भी समझदारी दिखाकर पैसों की बड़ी बचत करना चाहते हैं, तो अमेजन की इस ऑफ-सीजन डील को हाथ से न जाने दें।

ओरिएंट इलेक्ट्रिक इनेमर क्लासिक प्रो एक स्टाइलिश और प्रीमियम डिज़ाइन वाला स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो आपके बाथरूम के इंटीरियर को एक मॉडर्न लुक देता है। यह गीजर 25 लीटर की बड़ी क्षमता के साथ आता है, जो बड़े परिवारो की गर्म पानी की ज़रूरतों को आसानी से पूरा करता है। इसमें दी गई वर्लफ्लो टेक्नोलॉजी पानी को तेजी से गर्म करती है और 20% तक ज़्यादा हॉट वॉटर आउटपुट देती है। BEE 5-स्टार रेटिंग के साथ आने वाला यह गीजर बिजली की भारी बचत करता है और इसकी मजबूत HPE कोटिंग वाली टैंक इसे खारे पानी में भी जंग से बचाकर लंबी लाइफ देती है। हाई-राइज बिल्डिंग्स (ऊंची इमारतों) के लिए उपयुक्त यह वॉटर हीटर सुरक्षा और परफॉरमेंस का एक बेहतरीन कॉम्बो है।

Specifications ऊर्जा रेटिंग BEE 5-स्टार रेटिंग बॉडी मटीरियल प्री-कोटेड मेटल और हाई-स्ट्रेंथ शॉक-प्रूफ पॉलीमर बॉडी हीटिंग एलिमेंट निकल-कोटेड भारी कॉपर हीटिंग एलिमेंट सुरक्षा फीचर्स मल्टीफंक्शन वाल्व, ओवरहीट प्रोटेक्शन, स्प्लैश-प्रूफ प्रेशर कम्पेटिबिलिटी हाई-राइज बिल्डिंग्स और प्रेशर पंप के अनुकूल वारंटी टैंक पर 5 साल की वारंटी क्यों खरीदें तेज़ हीटिंग और 20% ज़्यादा गर्म पानी शानदार बिजली की बचत जंग और खारे पानी से सुरक्षा ऊंची इमारतों के लिए परफेक्ट पूरी तरह सुरक्षित डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प डिजिटल LED डिस्प्ले स्क्रीन नहीं इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से

क्रॉम्पटन आर्नो नियो 25-लीटर अमेजन पर स्टोरेज वॉटर हीटर कैटेगरी का 1 बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है। इसे अपनी बेहतरीन ऊर्जा दक्षता के लिए नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से भी नवाजा जा चुका है। 2000 वॉट की क्षमता और 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाला यह गीजर पानी को बेहद तेजी से गर्म करता है और बिजली बिल को नियंत्रण में रखता है। सुरक्षा के मामले में इसमें एडवांस्ड 3-लेवल सेफ्टी दी गई है, जो इसे घर के उपयोग के लिए बेहद भरोसेमंद बनाती है। खारे पानी के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया यह गीजर मजबूत कंपोनेंट्स और लंबी वारंटी के साथ आता है।

Specifications प्रोडक्ट का आकार 37.5 cm (चौड़ाई) x 54.2 cm (ऊंचाई) विशेष फीचर्स ऑटो रीस्टार्ट, फास्ट हीटिंग, मैग्नीशियम एनोड वारंटी टैंक पर 5 साल, हीटिंग एलिमेंट पर 2 साल, प्रोडक्ट पर 2 साल ऊर्जा रेटिंग BEE 5-स्टार रेटिंग क्यों खरीदें 1 बेस्ट सेलर और अवार्डेड गीजर स्केल फॉर्मेशन से बचाव शानदार प्रेशर क्षमता और ऑटो रीस्टार्ट लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प डिजिटल डिस्प्ले की कमी अलग से इंस्टॉलेशन चार्ज

वी-गार्ड विक्टो प्लस डीजी 25 लीटर एक अत्यधिक सुरक्षित और प्रीमियम फीचर्स वाला स्मार्ट स्टोरेज गीजर है, जो अमेजन पर Amazon's Choice टैग के साथ आता है। इस वॉटर हीटर की सबसे बड़ी यूएसपी इसका इन-बिल्ट सेफ शॉक मॉड्यूल और स्टाइलिश डिजिटल डिस्प्ले है, जो सुरक्षा के साथ-साथ मॉडर्न लुक भी देता है। BEE 5-स्टार रेटिंग और एक्स्ट्रा थिक हाई-डेंसिटी PUF इंसुलेशन के कारण यह पानी को लंबे समय तक गर्म रखता है और बिजली की भारी बचत करता है। इसके साथ ही, यह बाजार के उन चुनिंदा मॉडल्स में से है जिसके साथ मुफ्त पैन इंडिया इंस्टॉलेशन और कनेक्शन पाइप्स मिलते हैं, जिससे ग्राहकों का अतिरिक्त खर्च बच जाता है।

Specifications डिस्प्ले स्टाइलिश डिजिटल टेम्परेचर डिस्प्ले टैंक कोटिंग विट्रियस इनेमल कोटिंग इंस्टॉलेशन मुफ्त ब्रांड इंस्टॉलेशन और फ्री कनेक्शन पाइप्स वारंटी प्रोडक्ट पर 2 साल, हीटिंग एलिमेंट पर 3 साल, इनर टैंक पर 5 साल क्यों खरीदें अल्टीमेट सेफ्टी स्टाइलिश डिजिटल डिस्प्ले फ्री इंस्टॉलेशन और सामान खारे पानी के लिए बेस्ट क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक

रेकोल्ड ओमनिस डीजी 25 लीटर एक सुपर-प्रीमियम, अल्ट्रा-मॉडर्न और अत्यधिक बुद्धिमान स्टोरेज गीजर है। ब्लैक फिनिश वाले इस गीजर में स्मार्ट टच कंट्रोल और एक खूबसूरत डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, जो आपके बाथरूम को बेहद लक्ज़री और हाइ-टेक लुक देता है। यह वॉटर हीटर एडवांस्ड ऑटो डायग्नोसिस फीचर और माइक्रोप्रोसेसर के साथ आता है, जो किसी भी तकनीकी गड़बड़ी या शॉर्ट-सर्किट की स्थिति में खुद को ऑटोमैटिक बंद कर लेता है। BEE 5-स्टार ऊर्जा रेटिंग, बैक्टीरिया मुक्त पानी देने वाली सिल्वर-आयन टेक्नोलॉजी और टाइटेनियम प्लस इनेमल कोटिंग के साथ आने वाला यह गीजर टेक्नोलॉजी और बेहतरीन सुरक्षा का बेजोड़ उदाहरण है।

Specifications वॉटर मिक्सिंग तकनीक फ्लेक्सोमिक्स स्मार्ट सुरक्षा ऑटो डायग्नोसिस और सेफ्टी प्लस कम्पेटिबिलिटी हाई-राइज बिल्डिंग्स और प्रेशर पंप के लिए पूरी तरह अनुकूल वारंटी पूरे प्रोडक्ट पर 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी क्यों खरीदें स्मार्ट टच कंट्रोल और डिजिटल डिस्प्ले ऑटो डायग्नोसिस बैक्टीरिया-मुक्त पानी खारे पानी और हाई-प्रेशर के लिए बेस्ट क्यों खोजें विकल्प चुनिंदा राज्यों में फ्री इंस्टॉलेशन नहीं काफी महंगा

जीएम बालिन 25 लीटर एक अत्यधिक किफायती, बजट-फ्रेंडली और भरोसेमंद स्टोरेज वॉटर हीटर है, जिसे अमेजन पर Amazon's Choice का टैग मिला हुआ है। यह गीजर सुरक्षा के लिए पूरी तरह से ISI सर्टिफाइड है और 4-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जो बिजली बिल को कंट्रोल में रखते हुए बेहतरीन परफॉरमेंस देता है। इसमें दी गई हाइड्रो-डायनामिक टेक्नोलॉजी ठंडे और गर्म पानी को मिक्स होने से रोकती है, जिससे आपको तेजी से और ज़्यादा मात्रा में गर्म पानी मिलता है। यदि आप एक प्रीमियम ब्रांडेड लुक, मजबूत कोटिंग और बेहतरीन सुरक्षा फीचर्स वाला गीजर बेहद कम दाम में ढूंढ रहे हैं, तो यह आपके लिए सबसे वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है।

Specifications टेक्नोलॉजी हाइड्रो-डायनामिक टेक्नोलॉजी टैंक कोटिंग इंटरपॉन कोटिंग वारंटी पूरे प्रोडक्ट पर 2 साल की वारंटी क्यों खरीदें शानदार बजट और भारी बचत लंबा हीट रिटेंशन हाइड्रो-डायनामिक टेक्नोलॉजी खारे पानी और जंग से सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प फ्री इंस्टॉलेशन और पाइप्स नहीं डिजिटल डिस्प्ले का न होना

ए. ओ. स्मिथ हैस प्लस 25 लीटर अमेरिकी तकनीक और भरोसे के साथ आने वाला एक प्रीमियम स्टोरेज वॉटर हीटर है, जिसे अमेज़न पर Amazon's Choice का टैग मिला हुआ है। यह गीजर 2000 वॉट (2KW) के पावरफुल हीटिंग एलिमेंट और BEE 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जो कड़कड़ाती ठंड में भी मिनटों में पानी गर्म करता है और बिजली बिल को बेहद कम रखता है। खारे पानी (Hard Water) के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया यह गीजर अपनी खास 'ब्लू डायमंड ग्लास-लाइन्ड' तकनीक के कारण आम गीजर्स के मुकाबले 2 गुना अधिक जंग प्रतिरोधी है। मार्केट में सबसे लंबी वारंटी के साथ आने वाला यह वॉटर हीटर सुरक्षा और मजबूती का एक बेजोड़ उदाहरण है।

Specifications ऊर्जा रेटिंग BEE 5-स्टार रेटिंग हीटिंग एलिमेंट सुपीरियर इनकोलॉय हीटिंग एलिमेंट बॉडी मटीरियल मजबूत और स्टाइलिश शॉक-प्रूफ ABS एक्सटीरियर वारंटी टैंक पर 7 साल, हीटिंग एलिमेंट पर 3 साल, प्रोडक्ट पर 2 साल क्यों खरीदें 2 गुना ज़्यादा चलने वाला टैंक लंबे समय तक गर्म पानी लॉन्ग-लाइफ हीटिंग एलिमेंट हाई-प्रेशर और ऊंची इमारतों के लिए परफेक्ट क्यों खोजें विकल्प कनेक्शन पाइप्स शामिल नहीं इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से कोई डिजिटल डिस्प्ले नहीं

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