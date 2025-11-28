250 इंच स्क्रीन में लें मूवी देखने का मजा, आधी से भी कम कीमत में मिल रहे ये महंगे Projector, लिस्ट

संक्षेप: घर पर फैमिली के साथ बड़ी स्क्रीन पर सिनेमा हॉल जैसे मजा लेने के लिए प्रोजेक्टर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो Amazon Black Friday Sale में आपके लिए बहुत कुछ है। सेल में कई पॉपुलर प्रोजेक्टर्स बड़ी छूट के साथ मिल रहे हैं। देखें लिस्ट

Fri, 28 Nov 2025 08:52 PM

घर पर फैमिली के साथ बड़ी सी स्क्रीन पर सिनेमा हॉल जैसे मजा लेने के लिए प्रोजेक्टर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो Amazon Black Friday Sale में आपके लिए बहुत कुछ है। सेल में कई पॉपुलर प्रोजेक्टर्स बड़ी छूट के साथ मिल रहे हैं। ऑफर्स का लाभ लेकर इसे आधी से भी कम कीमत में खरीदा जा सकता है। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ बेस्ट डील्स पर...

XElectron Android C9 Plus

19,999 रुपये एमआरपी वाला यह प्रोडेक्टर पूरे 50 फीसदी छूट के साथ मात्र 9,990 रुपये में मिल रहा है। यह प्रोजेक्टर 250 इंच तक की स्क्रीन बना सकता है। इसमें फुल एचडी 4K पिक्सेल रिजॉल्यूशन्स का सपोर्ट मिलता है। इसे छत पर भी टांग सकते हैं या टेबल पर रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्टर में ही 10W साउंड वाले स्पीकर्स लगे हैं। कनेक्टिविटी के लिए भी इसे ढेर सारे ऑप्शन्स मिल जाते हैं।

XElectron Techno Android 13 Smart Projector

21,999 रुपये एमआरपी वाला यह प्रोडेक्टर पूरे 77 फीसदी छूट के साथ मात्र 4,990 रुपये में मिल रहा है। यह प्रोजेक्टर 200 इंच तक की स्क्रीन बना सकता है। इसमें 4K रिजॉल्यूशन्स का सपोर्ट मिलता है। इसे टेबल पर रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्टर में स्पीकर्स भी लगे हैं। कनेक्टिविटी के लिए भी इसे ढेर सारे ऑप्शन्स मिल जाते हैं।

Lifelong Electronics SmartStream Projector

34,999 रुपये एमआरपी वाला यह प्रोडेक्टर पूरे 77 फीसदी छूट के साथ मात्र 7,999 रुपये में मिल रहा है। यह प्रोजेक्टर 200 इंच तक की स्क्रीन बना सकता है। इसमें 4K अल्ट्रा एचडी रिजॉल्यूशन्स का सपोर्ट मिलता है। इसे टेबल पर रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्टर में स्पीकर्स भी लगे हैं। कनेक्टिविटी के लिए भी इसे ढेर सारे ऑप्शन्स मिल जाते हैं।

Zebronics Android Smart LED Projector

14,999 रुपये एमआरपी वाला यह प्रोडेक्टर पूरे 67 फीसदी छूट के साथ मात्र 4,999 रुपये में मिल रहा है। यह प्रोजेक्टर 100 इंच तक की स्क्रीन बना सकता है। इसमें 4K अल्ट्रा एचडी रिजॉल्यूशन्स का सपोर्ट मिलता है। इसे टेबल पर रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्टर में स्पीकर्स भी लगे हैं। कनेक्टिविटी के लिए भी इसे ढेर सारे ऑप्शन्स मिल जाते हैं। इसके साथ रिमोट भी मिलता है।

Portronics Beem 520 Smart LED Projector

19,999 रुपये एमआरपी वाला यह प्रोडेक्टर पूरे 75 फीसदी छूट के साथ मात्र 4,999 रुपये में मिल रहा है। यह प्रोजेक्टर 100 इंच तक की स्क्रीन बना सकता है। इसे टेबल पर रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्टर में स्पीकर्स भी लगे हैं। कनेक्टिविटी के लिए भी इसे ढेर सारे ऑप्शन्स मिल जाते हैं। इसके साथ रिमोट भी मिलता है।

आप इन प्रोजेक्टर्स पर भी विचार कर सकते हैं

