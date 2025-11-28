250 इंच स्क्रीन में लें मूवी देखने का मजा, आधी से भी कम कीमत में मिल रहे ये महंगे Projector, लिस्ट
घर पर फैमिली के साथ बड़ी स्क्रीन पर सिनेमा हॉल जैसे मजा लेने के लिए प्रोजेक्टर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो Amazon Black Friday Sale में आपके लिए बहुत कुछ है। सेल में कई पॉपुलर प्रोजेक्टर्स बड़ी छूट के साथ मिल रहे हैं। देखें लिस्ट
घर पर फैमिली के साथ बड़ी सी स्क्रीन पर सिनेमा हॉल जैसे मजा लेने के लिए प्रोजेक्टर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो Amazon Black Friday Sale में आपके लिए बहुत कुछ है। सेल में कई पॉपुलर प्रोजेक्टर्स बड़ी छूट के साथ मिल रहे हैं। ऑफर्स का लाभ लेकर इसे आधी से भी कम कीमत में खरीदा जा सकता है। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ बेस्ट डील्स पर...
XElectron Android C9 Plus
1. XElectron Android C9 Plus 1080p Native Resolution Full HD 4K Support Smart Projector | 635 cm Screen | 12600 Lumen (Brightest in Segment) | Auto Focus, Auto Keystone, Screen Mirroring, WiFi, Bluetooth
19,999 रुपये एमआरपी वाला यह प्रोडेक्टर पूरे 50 फीसदी छूट के साथ मात्र 9,990 रुपये में मिल रहा है। यह प्रोजेक्टर 250 इंच तक की स्क्रीन बना सकता है। इसमें फुल एचडी 4K पिक्सेल रिजॉल्यूशन्स का सपोर्ट मिलता है। इसे छत पर भी टांग सकते हैं या टेबल पर रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्टर में ही 10W साउंड वाले स्पीकर्स लगे हैं। कनेक्टिविटी के लिए भी इसे ढेर सारे ऑप्शन्स मिल जाते हैं।
XElectron Techno Android 13 Smart Projector
2. XElectron Techno Android 13 Smart Projector, 1080P & 4K Support, Bass Speaker, Rotatable Design, Remote Focus, Auto Keystone with Netflix, Prime, YouTube, etc, WiFi & BT, Screen Mirroring, 720P Native
21,999 रुपये एमआरपी वाला यह प्रोडेक्टर पूरे 77 फीसदी छूट के साथ मात्र 4,990 रुपये में मिल रहा है। यह प्रोजेक्टर 200 इंच तक की स्क्रीन बना सकता है। इसमें 4K रिजॉल्यूशन्स का सपोर्ट मिलता है। इसे टेबल पर रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्टर में स्पीकर्स भी लगे हैं। कनेक्टिविटी के लिए भी इसे ढेर सारे ऑप्शन्स मिल जाते हैं।
Lifelong Electronics SmartStream Projector
3. Lifelong Electronics SmartStream Projector | Android, 1080P Full HD Native & 4K Ultra HD Support | 7000 Lumens | for Room & Outdoors | All OTT Apps | WiFi/BT, Mirroring, USB, ARC, HDMI, 10W Woofers
34,999 रुपये एमआरपी वाला यह प्रोडेक्टर पूरे 77 फीसदी छूट के साथ मात्र 7,999 रुपये में मिल रहा है। यह प्रोजेक्टर 200 इंच तक की स्क्रीन बना सकता है। इसमें 4K अल्ट्रा एचडी रिजॉल्यूशन्स का सपोर्ट मिलता है। इसे टेबल पर रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्टर में स्पीकर्स भी लगे हैं। कनेक्टिविटी के लिए भी इसे ढेर सारे ऑप्शन्स मिल जाते हैं।
Zebronics Android Smart LED Projector
4. Zebronics Android Smart LED Projector, 4K UHD Support, 4000 Lumens, 100" Screen Size, 240° Tiltable, Auto Keystone, OTT Apps (Netflix, Prime), Miracast, WiFi, BT v5.4, HDMI, USB (Pixaplay 35)
14,999 रुपये एमआरपी वाला यह प्रोडेक्टर पूरे 67 फीसदी छूट के साथ मात्र 4,999 रुपये में मिल रहा है। यह प्रोजेक्टर 100 इंच तक की स्क्रीन बना सकता है। इसमें 4K अल्ट्रा एचडी रिजॉल्यूशन्स का सपोर्ट मिलता है। इसे टेबल पर रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्टर में स्पीकर्स भी लगे हैं। कनेक्टिविटी के लिए भी इसे ढेर सारे ऑप्शन्स मिल जाते हैं। इसके साथ रिमोट भी मिलता है।
Portronics Beem 520 Smart LED Projector
5. Portronics Beem 520 Smart LED Projector with Built-in Stand, Supports 1080p, 2200 Lumens, Ceiling Mountable, Bluetooth & Wi-Fi, Auto Keystone, 720p HD Native, 3W Speaker, Adjustable Height & Angle
19,999 रुपये एमआरपी वाला यह प्रोडेक्टर पूरे 75 फीसदी छूट के साथ मात्र 4,999 रुपये में मिल रहा है। यह प्रोजेक्टर 100 इंच तक की स्क्रीन बना सकता है। इसे टेबल पर रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्टर में स्पीकर्स भी लगे हैं। कनेक्टिविटी के लिए भी इसे ढेर सारे ऑप्शन्स मिल जाते हैं। इसके साथ रिमोट भी मिलता है।
