सर्दियों की तैयारी, Amazon पर 25 Ltr Storage Geysers पर मिल रही है भारी छूट, बिजली बिल की भी बचत!
अमेजन पर सर्दियों के खास ऑफर्स में 25 Litre Storage Geysers पर 52% तक का डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और फ्री डिलीवरी मिल रही है। Crompton, AO smith और Bajaj जैसे 5 Star एनर्जी रेटेड गीजर बिजली की खपत कम करके आपको सबसे कम बिल में मिनटों में गर्म पानी देते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ ही e-commerce प्लेटफार्म Amazon पर 25 Litre Storage Geysers पर भारी डिस्काउंट और शानदार डील्स उपलब्ध हैं। बड़ी फैमिली के लिए 25 लीटर क्षमता वाले वाटर हीटर सबसे बेहतर विकल्प माने जाते हैं।
बिजली बिल की होगी भारी बचत
इन लेटेस्ट मॉडल गीजर्स में 5-Star BEE एनर्जी रेटिंग दी गई है, जो बिजली की खपत को काफी कम करती है। इनमें एडवांस PUF इंसुलेशन और कंवर्टिबल हीटिंग तकनीक मिलती है, जिससे पानी लंबे समय तक गर्म रहता है और बिजली का बिल ज्यादा नहीं आता।
टॉप ब्रांड्स और सेफ्टी फीचर्स
Amazon पर Crompton, Bajaj, और Orient जैसे प्रमुख ब्रांड्स के गीजर उपलब्ध हैं। इनमें 8-बार प्रेशर टॉलरेंस मिलता है, जो हाई-राइज़ बिल्डिंग्स के लिए एकदम उपयुक्त है। इसके साथ ही, एंटी-रस्ट ग्लासलाइन टैंक, मल्टिपल सेफ्टी वाल्व और हार्ड वाटर प्रोटेक्शन जैसे आधुनिक फीचर्स भी दिए गए हैं।
बैंक ऑफर्स और आकर्षक डील
खरीदते समय ग्राहक HDFC Bank जैसे प्रमुख बैंक कार्ड्स पर एक्स्ट्रा इंस्टेंट डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और फ्री डिलीवरी का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप भी इस सर्दी अपने घर के लिए एक टिकाऊ और किफायती गीजर खरीदना चाहते हैं, तो यह बेस्ट मौका है।
1. AO Smith Geyser 25 Litre 5 Star Rating (BEE) | Powerful 2KW Heating | Storage Water Heater With 2X Corrosion Resistant Blue Diamond Glass Tank | Warranty: 5 Yr Tank, 2 Yr Comprehensive | HSE-SHS-025
AO Smith HSE-SHS-025 25 Litre Storage Water Heater भारतीय परिवारों के लिए एक ऊर्जा-कुशल और टिकाऊ गीजर है। यह प्रीमियम ब्लू डायमंड ग्लास लाइन टैंक टेक्नोलॉजी के साथ आता है जो जंग से दोगुनी सुरक्षा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
BEE 5-स्टार रेटिंग
ब्लू डायमंड ग्लास टैंक
8-बार प्रेशर टॉलरेंस
उन्नत सुरक्षा फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
कनेक्शन पाइप अलग से
वजन थोड़ा भारी
Crompton Arno Neo 25-L Storage Water Heater Amazon पर बेस्ट-सेलर 25 लीटर गीजर में से एक है। यह नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवॉर्ड 2023 विजेता है और 2000 ppm तक के Hard Water में जंग और स्केलिंग रोकने के लिए विशेष एंटी-स्केल कोटिंग के साथ आता है।
2. Crompton Arno Neo 25-L 5 Star Rated Storage Water Heater (Geyser) with Advanced 3 Level Safety National Energy Conservation Award Winner 2023
Specifications
क्यों खरीदें
BEE 5-स्टार रेटिंग
5-लेवल सेफ्टी Protection
8-बार प्रेशर रेटिंग
स्मार्ट इंडिकेटर्स
क्यों खोजें विकल्प
कनेक्शन पाइप शामिल नहीं
बेसिक लुक
3. Orient Electric Enamour Classic Pro Geyser|25L Storage Water Heater| Faster Heating with Whirlflow Technology| HPE Coated Tank | BEE 5-star rated | High Rise Compatible |5 years tank warranty
Orient Electric Enamour Classic Pro 25L Water Heater एक ऊर्जा-कुशल और स्टाइलिश गीजर है। यह Whirlflow Technology के साथ आता है, जो ठंडे और गर्म पानी के सीधे मिश्रण को रोककर 20% अधिक गर्म पानी आउटपुट प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
BEE 5-स्टार रेटिंग
Whirlflow & PUF Insulation
शॉक-प्रूफ और स्प्लैश-प्रूफ Body
हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए उपयुक्त
निकल-कोटेड कॉपर एलिमेंट
क्यों खोजें विकल्प
कनेक्शन पाइप शामिल नहीं
इंस्टॉलेशन शुल्क अतिरिक्त
4. Racold Omnis Pro 25L Vertical 5 Star Storage Wall Mount Water Heater(Geyser)With Free Standard Installation&Pipes|Extra Durability With Titanium Enamelled Coating|Shower Ready Indicator|Children Care
Racold Omnis Pro 25L Storage Water Heater एक प्रीमियम और एडवांस्ड फीचर्स वाला गीजर है। यह टाइटेनियम एनामल्ड हीटिंग एलिमेंट और टाइटेनियम प्लस टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो इसे हार्ड वाटर और जंग से सुरक्षा देकर लंबी उम्र प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फ्री स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन और पाइप्स
BEE 5-स्टार रेटिंग
टाइटेनियम प्लस टेक्नोलॉजी
Flexomix टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा ऑप्शंस में से एक
कनेक्शन पाइप बॉक्स में पहले से पैक नहीं
5. Bajaj Shield Series New Shakti 25L Storage Wall Mount Water Heater For Home, | Glasslined Tank | 5-Star Rated Geyser, Child Safety Mode, 7-Yr Tank, 6-Yr Element, 2-Yr Product Warranty,【White & Grey】
Bajaj Shield Series New Shakti 25L Storage Water Heater एक सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाला वाटर हीटर है। यह टाइटेनियम आर्मर टेक्नोलॉजी और ग्लासलाइन्ड इनर टैंक के साथ आता है, जो हार्ड वाटर में जंग और क्षरण को रोककर टैंक की उम्र बढ़ाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
चाइल्ड सेफ्टी मोड
BEE 5-स्टार रेटिंग और Swirlflow टेक्नोलॉजी
8-बार प्रेशर टॉलरेंस
4-इन-1 मल्टीफंक्शनल सेफ्टी वाल्व
क्यों खोजें विकल्प
अतिरिक्त इंस्टॉलेशन खर्च
पाइप बॉक्स में शामिल नहीं
6. ACTIVA 25L Storage Water Heater Geyser | 2kW ISI Copper Heating Element | BEE 5 Star | Advanced 3 Layer Safety | Anti-Rust Body | Adjustable Thermostat | Electric Bathroom Geyser | 5 Yr Warranty
ACTIVA 25L Storage Water Heater Geyser अति-किफायती रेंज में आने वाला एक बजट-फ्रेंडली 25 लीटर गीजर है। कम कीमत में होने के बावजूद यह BEE 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और 2kW के ISI मार्क कॉपर हीटिंग एलिमेंट के साथ आता है, जो बिजली की बचत के साथ-साथ तेज हीटिंग प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अति-किफायती कीमत
BEE 5-स्टार रेटिंग
एंटी-रस्ट मेटल बॉडी
एडवांस कैपिलरी थर्मोस्टेट
क्यों खोजें विकल्प
इन्स्टॉलेशन चार्ज अतिरिक्त
कम प्रेशर रेटिंग
7. Longway 25 Liters 5 Star Rated Automatic Storage Water Heater for Home | Water Geyser | Electric Geyser with Multiple Safety System & Anti-Rust Coating | 5 Years Warranty on Tank | Gray
Longway Superb 25L Automatic Storage Water Heater बजट सेगमेंट में आने वाला एक ऊर्जा-कुशल और मजबूत 25 लीटर गीजर है। यह BEE 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और 8-बार प्रेशर रेजिस्टेंस के साथ आता है, जो कम बजट में हाई-राइज़ बिल्डिंग्स के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अति-किफायती और बजट फ्रेंडली
BEE 5-स्टार रेटिंग
8-बार प्रेशर रेजिस्टेंस
एंटी-रस्ट स्टेनलेस स्टील टैंक
ISI मार्क Copper Heating Element
क्यों खोजें विकल्प
कनेक्शन पाइप शामिल नहीं
वारंटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
Q1: 25 लीटर स्टोरेज गीजर कितनी बड़ी फैमिली के लिए सही रहता है?
उत्तर: 25 लीटर स्टोरेज गीजर 4 से 6 सदस्यों वाले मध्यम और बड़े परिवारों के लिए बिल्कुल सही रहता है। इसमें एक बार में पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी स्टोर हो जाता है, जिससे परिवार के सदस्य बिना इंतजार किए बैक-टू-बैक नहा सकते हैं।
Q2: 5-स्टार रेटिंग वाले 25 लीटर गीजर से बिजली के बिल में कितनी बचत होती है?
उत्तर: BEE 5-स्टार रेटिंग वाले गीजर में हाई-डेंसिटी PUF इंसुलेशन दिया जाता है, जो पानी को घंटों तक गर्म रखता है। यह 3-स्टार या नॉन-रेटेड गीजर्स की तुलना में लगभग 20% से 30% तक कम बिजली की खपत करता है, जिससे आपके मासिक बिजली बिल में अच्छी बचत होती है।
Q3: क्या Amazon पर मिलने वाले 25L गीजर हाई-राइज़ बिल्डिंग्स (बहुमंजिला इमारतों) के लिए उपयुक्त हैं?
उत्तर: हाँ, Crompton, Havells, V-Guard और Bajaj जैसे प्रमुख ब्रांड्स के 25L गीजर 8-बार तक का प्रेशर सहन करने की क्षमता रखते हैं। 8-बार प्रेशर रेटिंग वाले गीजर बहुमंजिला इमारतों और प्रेशर पंप सिस्टम वाले घरों के लिए पूरी तरह सुरक्षित और उपयुक्त होते हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।