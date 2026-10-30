सर्दियों की तैयारी, Amazon पर 25 Ltr Storage Geysers पर मिल रही है भारी छूट, बिजली बिल की भी बचत!

अमेजन पर सर्दियों के खास ऑफर्स में 25 Litre Storage Geysers पर 52% तक का डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और फ्री डिलीवरी मिल रही है। Crompton, AO smith और Bajaj जैसे 5 Star एनर्जी रेटेड गीजर बिजली की खपत कम करके आपको सबसे कम बिल में मिनटों में गर्म पानी देते हैं।

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सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ ही e-commerce प्लेटफार्म Amazon पर 25 Litre Storage Geysers पर भारी डिस्काउंट और शानदार डील्स उपलब्ध हैं। बड़ी फैमिली के लिए 25 लीटर क्षमता वाले वाटर हीटर सबसे बेहतर विकल्प माने जाते हैं।

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बिजली बिल की होगी भारी बचत इन लेटेस्ट मॉडल गीजर्स में 5-Star BEE एनर्जी रेटिंग दी गई है, जो बिजली की खपत को काफी कम करती है। इनमें एडवांस PUF इंसुलेशन और कंवर्टिबल हीटिंग तकनीक मिलती है, जिससे पानी लंबे समय तक गर्म रहता है और बिजली का बिल ज्यादा नहीं आता।

टॉप ब्रांड्स और सेफ्टी फीचर्स Amazon पर Crompton, Bajaj, और Orient जैसे प्रमुख ब्रांड्स के गीजर उपलब्ध हैं। इनमें 8-बार प्रेशर टॉलरेंस मिलता है, जो हाई-राइज़ बिल्डिंग्स के लिए एकदम उपयुक्त है। इसके साथ ही, एंटी-रस्ट ग्लासलाइन टैंक, मल्टिपल सेफ्टी वाल्व और हार्ड वाटर प्रोटेक्शन जैसे आधुनिक फीचर्स भी दिए गए हैं।

बैंक ऑफर्स और आकर्षक डील खरीदते समय ग्राहक HDFC Bank जैसे प्रमुख बैंक कार्ड्स पर एक्स्ट्रा इंस्टेंट डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और फ्री डिलीवरी का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप भी इस सर्दी अपने घर के लिए एक टिकाऊ और किफायती गीजर खरीदना चाहते हैं, तो यह बेस्ट मौका है।

AO Smith HSE-SHS-025 25 Litre Storage Water Heater भारतीय परिवारों के लिए एक ऊर्जा-कुशल और टिकाऊ गीजर है। यह प्रीमियम ब्लू डायमंड ग्लास लाइन टैंक टेक्नोलॉजी के साथ आता है जो जंग से दोगुनी सुरक्षा देता है।

Specifications वारंटी 5 साल (टैंक), 2 साल (हीटिंग एलिमेंट), 2 साल (ओवरऑल) बॉडी मटेरियल ABS Plastic टैंक मटेरियल Blue Diamond Glass Lined पावर खपत 2000 Watts (2KW) क्यों खरीदें BEE 5-स्टार रेटिंग ब्लू डायमंड ग्लास टैंक 8-बार प्रेशर टॉलरेंस उन्नत सुरक्षा फीचर्स क्यों खोजें विकल्प कनेक्शन पाइप अलग से वजन थोड़ा भारी

Crompton Arno Neo 25-L Storage Water Heater Amazon पर बेस्ट-सेलर 25 लीटर गीजर में से एक है। यह नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवॉर्ड 2023 विजेता है और 2000 ppm तक के Hard Water में जंग और स्केलिंग रोकने के लिए विशेष एंटी-स्केल कोटिंग के साथ आता है।

Specifications टैंक प्रोटेक्शन Anti-Scale Coated Tank (Hard Water Suitable up to 2000 ppm वर्किंग प्रेशर 8 Bar सेफ्टी फीचर्स 5-Level Advanced Safety (Thermostat, Thermal Cut-out, Safety Valve) वारंटी 2 साल कॉम्प्रीहेन्सिव वारंटी क्यों खरीदें BEE 5-स्टार रेटिंग 5-लेवल सेफ्टी Protection 8-बार प्रेशर रेटिंग स्मार्ट इंडिकेटर्स क्यों खोजें विकल्प कनेक्शन पाइप शामिल नहीं बेसिक लुक

Orient Electric Enamour Classic Pro 25L Water Heater एक ऊर्जा-कुशल और स्टाइलिश गीजर है। यह Whirlflow Technology के साथ आता है, जो ठंडे और गर्म पानी के सीधे मिश्रण को रोककर 20% अधिक गर्म पानी आउटपुट प्रदान करता है।

Specifications टैंक मटेरियल High Pressure Epoxy (HPE) Coated Tank वर्किंग प्रेशर 8 Bar बॉडी प्रोटेक्शन IPX2 Shock & Splash Proof Polymer Body वारंटी 5 साल (टैंक), 2 साल (कॉम्प्रीहेन्सिव) क्यों खरीदें BEE 5-स्टार रेटिंग Whirlflow & PUF Insulation शॉक-प्रूफ और स्प्लैश-प्रूफ Body हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए उपयुक्त निकल-कोटेड कॉपर एलिमेंट क्यों खोजें विकल्प कनेक्शन पाइप शामिल नहीं इंस्टॉलेशन शुल्क अतिरिक्त

Racold Omnis Pro 25L Storage Water Heater एक प्रीमियम और एडवांस्ड फीचर्स वाला गीजर है। यह टाइटेनियम एनामल्ड हीटिंग एलिमेंट और टाइटेनियम प्लस टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो इसे हार्ड वाटर और जंग से सुरक्षा देकर लंबी उम्र प्रदान करता है।

Specifications वारंटी 7 साल (टैंक), 3 साल (हीटिंग एलिमेंट), 2 साल (कॉम्प्रीहेन्सिव) विशेष तकनीक Flexomix, Flexi Pipe & Free Installation प्रेशर टॉलरेंस High Pressure Resistant टैंक और हीटिंग एलिमेंट Titanium Steel Tank with Titanium Enamel Coating पावर खपत 2000 Watts (2KW) क्यों खरीदें फ्री स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन और पाइप्स BEE 5-स्टार रेटिंग टाइटेनियम प्लस टेक्नोलॉजी Flexomix टेक्नोलॉजी क्यों खोजें विकल्प थोड़ा महंगा ऑप्शंस में से एक कनेक्शन पाइप बॉक्स में पहले से पैक नहीं

Bajaj Shield Series New Shakti 25L Storage Water Heater एक सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाला वाटर हीटर है। यह टाइटेनियम आर्मर टेक्नोलॉजी और ग्लासलाइन्ड इनर टैंक के साथ आता है, जो हार्ड वाटर में जंग और क्षरण को रोककर टैंक की उम्र बढ़ाता है।

Specifications टैंक टेक्नोलॉजी Glasslined Tank with Titanium Armour & Magnesium Anode वर्किंग प्रेशर 8 Bar स्पेशल सेफ्टी फीचर Child Safety Mode (50°C Cut-off Cut-out) वारंटी 7 साल (टैंक), 6 साल (एलिमेंट), 2 साल (प्रोडक्ट) क्यों खरीदें चाइल्ड सेफ्टी मोड BEE 5-स्टार रेटिंग और Swirlflow टेक्नोलॉजी 8-बार प्रेशर टॉलरेंस 4-इन-1 मल्टीफंक्शनल सेफ्टी वाल्व क्यों खोजें विकल्प अतिरिक्त इंस्टॉलेशन खर्च पाइप बॉक्स में शामिल नहीं

ACTIVA 25L Storage Water Heater Geyser अति-किफायती रेंज में आने वाला एक बजट-फ्रेंडली 25 लीटर गीजर है। कम कीमत में होने के बावजूद यह BEE 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और 2kW के ISI मार्क कॉपर हीटिंग एलिमेंट के साथ आता है, जो बिजली की बचत के साथ-साथ तेज हीटिंग प्रदान करता है।

Specifications सुरक्षा फीचर्स 3-Layer Safety (Thermostat, Thermal Cut-out, Pressure Relief Valve) टैंक प्रोटेक्शन Heavy Duty Sacrificial Magnesium Anode Rod वारंटी 5 साल (टैंक), 3 साल (उत्पाद/एलिमेंट) ऊर्जा रेटिंग 5 Star क्यों खरीदें अति-किफायती कीमत BEE 5-स्टार रेटिंग एंटी-रस्ट मेटल बॉडी एडवांस कैपिलरी थर्मोस्टेट क्यों खोजें विकल्प इन्स्टॉलेशन चार्ज अतिरिक्त कम प्रेशर रेटिंग

Longway Superb 25L Automatic Storage Water Heater बजट सेगमेंट में आने वाला एक ऊर्जा-कुशल और मजबूत 25 लीटर गीजर है। यह BEE 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और 8-बार प्रेशर रेजिस्टेंस के साथ आता है, जो कम बजट में हाई-राइज़ बिल्डिंग्स के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।

Specifications इनर टैंक Stainless Steel (SS) with Nano Poly Bond Coating पावर खपत 2000 Watts आउटर बॉडी Metal (CRCA) - Gray Finish वारंटी 5 साल (टैंक पर - रजिस्ट्रेशन के साथ), 1 साल कॉम्प्रीहेन्सिव क्यों खरीदें अति-किफायती और बजट फ्रेंडली BEE 5-स्टार रेटिंग 8-बार प्रेशर रेजिस्टेंस एंटी-रस्ट स्टेनलेस स्टील टैंक ISI मार्क Copper Heating Element क्यों खोजें विकल्प कनेक्शन पाइप शामिल नहीं वारंटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

Q1: 25 लीटर स्टोरेज गीजर कितनी बड़ी फैमिली के लिए सही रहता है? उत्तर: 25 लीटर स्टोरेज गीजर 4 से 6 सदस्यों वाले मध्यम और बड़े परिवारों के लिए बिल्कुल सही रहता है। इसमें एक बार में पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी स्टोर हो जाता है, जिससे परिवार के सदस्य बिना इंतजार किए बैक-टू-बैक नहा सकते हैं।

Q2: 5-स्टार रेटिंग वाले 25 लीटर गीजर से बिजली के बिल में कितनी बचत होती है? उत्तर: BEE 5-स्टार रेटिंग वाले गीजर में हाई-डेंसिटी PUF इंसुलेशन दिया जाता है, जो पानी को घंटों तक गर्म रखता है। यह 3-स्टार या नॉन-रेटेड गीजर्स की तुलना में लगभग 20% से 30% तक कम बिजली की खपत करता है, जिससे आपके मासिक बिजली बिल में अच्छी बचत होती है।

Q3: क्या Amazon पर मिलने वाले 25L गीजर हाई-राइज़ बिल्डिंग्स (बहुमंजिला इमारतों) के लिए उपयुक्त हैं? उत्तर: हाँ, Crompton, Havells, V-Guard और Bajaj जैसे प्रमुख ब्रांड्स के 25L गीजर 8-बार तक का प्रेशर सहन करने की क्षमता रखते हैं। 8-बार प्रेशर रेटिंग वाले गीजर बहुमंजिला इमारतों और प्रेशर पंप सिस्टम वाले घरों के लिए पूरी तरह सुरक्षित और उपयुक्त होते हैं।

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