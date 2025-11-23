10 हजार में 25 लीटर गीजर, ठंड को कह दें बाय-बाय

संक्षेप: अगर आपका परिवार बड़ा है और अपने घर के लिए एक गीजर खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहां से सस्ते में गीजर खरीद सकते हैं।

Follow Us on

Sun, 23 Nov 2025 09:22 PM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

सर्दियों के मौसम में गीजर सबसे जरूरी हो जाता है। हालांकि, गीजर के इस्तेमाल से बिजली का बिल बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा अच्छे ब्रांड का गीजर खरीदना चाहिए। अमेज़न पर टॉप ब्रांडेड गीज़रों पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आपका परिवार बड़ा है और आप अपने घर के लिए गीजर खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपके लिए 25 लीटर वाले गीज़रों की लिस्ट लेकर आए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह तेजी पानी गर्म करता है। इसमें ब्लू डायमंड ग्लास टैंक है, जो 2X ज्यादा जंग-प्रतिरोधी है और लंबे समय तक टिकाऊ रहता है। यह BEE 5-स्टार रेटिंग वाला गीजर है, जिससे बिजली की बचत होती है। इसमें सुरक्षा के लिए थर्मोस्टैट, मल्टी-फंक्शन सेफ्टी वाल्व और थर्मल कट-आउट दिया गया है, जिससे हमेशा सुरक्षित गर्म पानी मिलता है।

Specifications क्षमता 25 लीटर पावर 2000 W मटीरियल ABS बॉडी + ब्लू डायमंड ग्लास टैंक हाई प्रेशर 8 बार तक क्यों खरीदें बिजली की बचत 2X ज्यादा जंग-प्रतिरोधी सेफ्टी वाल्व और थर्मल कट-आउट लंबी वारंटी: 5 साल टैंक, 2 साल हीटिंग एलिमेंट क्यों खोजें विकल्प केवल 25 लीटर की क्षमता इंस्टॉलेशन अलग से देना पड़ता है

इसमें ब्लू डायमंड ग्लास-लाइन टैंक है, जो 2X जंग-प्रतिरोधी है और लंबे समय तक टिकाऊ रहता है। यह BEE 5-स्टार रेटिंग वाला गीजर है, जिससे बिजली की बचत होती है। इसमें सुरक्षा के लिए थर्मोस्टैट, मल्टी-फंक्शन सेफ्टी वाल्व और थर्मल कट-आउट दिया गया है।

Specifications क्षमता 25 लीटर पावर 2000 W मटीरियल ABS बॉडी + ब्लू डायमंड ग्लास टैंक + Incoloy हीटिंग एलिमेंट सुरक्षा थर्मोस्टैट, मल्टी-फंक्शन सेफ्टी वाल्व, थर्मल कट-आउट हाई प्रेशर 8 बार तक क्यों खरीदें BEE 5-स्टार रेटिंग,बिजली की बचत ब्लू डायमंड ग्लास टैंक — 2X ज्यादा जंग-प्रतिरोधी सुरक्षा के लिए थर्मोस्टैट, सेफ्टी वाल्व और थर्मल कट-आउट स्टाइलिश और टिकाऊ डिज़ाइन लंबी वारंटी: 7 साल टैंक, 3 साल हीटिंग एलिमेंट क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ा ज्यादा, प्रीमियम फीचर्स के कारण इंस्टॉलेशन अलग से देना पड़ता है

यह BEE 5-स्टार रेटिंग वाला गीजर है, जिससे बिजली की बचत होती है। इसमें 3-लेवल सेफ्टी सिस्टम, कैपिलरी थर्मोस्टैट, ऑटोमैटिक थर्मल कट-आउट और मल्टी-फंक्शन वाल्व है, जिससे सुरक्षित और भरोसेमंद गर्म पानी मिलता है।

Specifications क्षमता 25 लीटर पावर 2000 W मटीरियल मेटल बॉडी + मैग्नीशियम एनोड हाई प्रेशर 8 बार तक वजन 9.5 kg क्यों खरीदें BEE 5-स्टार रेटिंग,बिजली की बचत 3-लेवल सुरक्षा, सुक्षित गर्म पानी तेज़ हीटिंग,जल्दी गर्म पानी उपलब्ध टैंक जंग-रोधी क्यों खोजें विकल्प केवल 25 लीटर क्षमता इंस्टॉलेशन अलग से देना पड़ता है

यह 25 लीटर क्षमता वाला स्टोरेज वाटर हीटर है, जो 2000 W पावर के साथ जल्दी पानी गर्म करता है। यह बीईई 5-स्टार रेटिंग वाला गीजर है, जिससे बिजली की बचत होती है। यह गीजर हार्ड वॉटर के लिए डिज़ाइन किया गया है और हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए भी उपयुक्त है।

Specifications क्षमता 25 लीटर पावर 2000 W सुरक्षा मल्टी-फंक्शन वाल्व, हैवी ड्यूटी एनोड़ रॉड वजन 8.6 kg क्यों खरीदें Mcoloy हीटिंग एलिमेंट जल्दी पानी गर्म करता है हार्ड वॉटर सुरक्षित मोटी PUF इंसुलेशन ऊर्जा की बचत करता है गर्म और ठंडे पानी का मिश्रण नहीं होने देता क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन अलग से देना पड़ता है 25 लीटर क्षमता

यह 25 लीटर क्षमता वाला 5 स्टार स्टोरेज वाटर हीटर है, जो हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए परफेक्ट है। इसमें पानी जल्दी गर्म होता है और गर्म पानी लंबे समय तक रहता है। इसमें मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम्स और चाइल्ड सेफ्टी मोड भी है। इसे 32 फीसद छूट के साथ अमेज़न से 8,249 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications क्षमता 25 लीटर एनर्जी रेटिंग 5 स्टार पावर 2000 W मटीरियल Metal body + Glassline Inner Tank क्यों खरीदें तेज़ हीटिंग और ऊर्जा बचत मल्टीपल सेफ्टी किस्म और चाइल्ड सेफ्टी मोड हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए उपयुक्त जंग और कॉरॉज़न से बचाव क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से वजन थोड़ा ज्यादा 12.8 kg

यह 25 लीटर क्षमता वाला 5 स्टार स्टोरेज वाटर हीटर है, जो हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए परफेक्ट है। इसमें पानी जल्दी गर्म होता है और 20 फीसद ज्यादा गर्म पानी मिलता है। इसमें LED डिस्प्ले और टेम्परेचर कंट्रोल नॉब भी है। इसे 52 फीसद छूट के साथ अमेज़न से 7,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications क्षमता 25 लीटर एनर्जी रेटिंग 5 स्टार पावर 2000 W सुरक्षा फीचर्स मल्टीफंक्शन वाल्व, हाई प्रेशर रेजिस्टेंस क्यों खरीदें तेज़ हीटिंग और 20% ज्यादा गर्म पानी आउटपुट मल्टीपल सेफ्टी और हाई प्रेशर रेजिस्टेंट मल्टीपल सेफ्टी और हाई प्रेशर रेजिस्टेंट जंग और कॉरॉज़न से बचाव क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से मटीरियल पूरी तरह मेटल नहीं

यह 25 लीटर क्षमता वाला 5 स्टार स्टोरेज वाटर हीटर है, जो हाई-राइज बिल्डिंग्स और हार्ड वॉटर एरिया के लिए परफेक्ट है। इसमें 800 हीटिंग इलिमेंट लगी है, जो टैंक और हीटर को जंग और कॉरॉज़न से बचाती हैं। इसमें ओवरहीटिंग और प्रेशर बिल्ड-अप जैसी समस्याओं से सुरक्षा मिलती है। इसे 21 फीसद छूट के साथ अमेज़न से 7,549 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications क्षमता 25 लीटर एनर्जी रेटिंग 5 स्टार पावर 2000 W क्यों खरीदें तेज़ और सुरक्षित हीटिंग मल्टीपल सेफ्टी जंग और हार्ड वॉटर से सुरक्षा हाई प्रेशर रेजिस्टेंट क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से मटीरियल पूरी तरह मेटल नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।