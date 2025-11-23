10 हजार में 25 लीटर गीजर, ठंड को कह दें बाय-बाय
अगर आपका परिवार बड़ा है और अपने घर के लिए एक गीजर खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहां से सस्ते में गीजर खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
सर्दियों के मौसम में गीजर सबसे जरूरी हो जाता है। हालांकि, गीजर के इस्तेमाल से बिजली का बिल बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा अच्छे ब्रांड का गीजर खरीदना चाहिए। अमेज़न पर टॉप ब्रांडेड गीज़रों पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आपका परिवार बड़ा है और आप अपने घर के लिए गीजर खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपके लिए 25 लीटर वाले गीज़रों की लिस्ट लेकर आए हैं।
1. AO Smith Geyser 25 Litre 5 Star Rating (BEE) | Powerful 2KW Heating | Storage Water Heater With 2X Corrosion Resistant Blue Diamond Glass Tank | Warranty: 5 Yr Tank, 2 Yr Comprehensive | HSE-SHS-025
यह तेजी पानी गर्म करता है। इसमें ब्लू डायमंड ग्लास टैंक है, जो 2X ज्यादा जंग-प्रतिरोधी है और लंबे समय तक टिकाऊ रहता है। यह BEE 5-स्टार रेटिंग वाला गीजर है, जिससे बिजली की बचत होती है। इसमें सुरक्षा के लिए थर्मोस्टैट, मल्टी-फंक्शन सेफ्टी वाल्व और थर्मल कट-आउट दिया गया है, जिससे हमेशा सुरक्षित गर्म पानी मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की बचत
2X ज्यादा जंग-प्रतिरोधी
सेफ्टी वाल्व और थर्मल कट-आउट
लंबी वारंटी: 5 साल टैंक, 2 साल हीटिंग एलिमेंट
क्यों खोजें विकल्प
केवल 25 लीटर की क्षमता
इंस्टॉलेशन अलग से देना पड़ता है
2. AO Smith Geyser 25 Litre 5 Star BEE Rating | 2KW | Storage Water Heater With 2X Corrosion Resistant Blue Diamond Glass Tank | Warranty: 7 Yr Tank, 3 Yr heating element & 2 Yr Overall | VAS PLUS 25L
इसमें ब्लू डायमंड ग्लास-लाइन टैंक है, जो 2X जंग-प्रतिरोधी है और लंबे समय तक टिकाऊ रहता है। यह BEE 5-स्टार रेटिंग वाला गीजर है, जिससे बिजली की बचत होती है। इसमें सुरक्षा के लिए थर्मोस्टैट, मल्टी-फंक्शन सेफ्टी वाल्व और थर्मल कट-आउट दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
BEE 5-स्टार रेटिंग,बिजली की बचत
ब्लू डायमंड ग्लास टैंक — 2X ज्यादा जंग-प्रतिरोधी
सुरक्षा के लिए थर्मोस्टैट, सेफ्टी वाल्व और थर्मल कट-आउट
स्टाइलिश और टिकाऊ डिज़ाइन
लंबी वारंटी: 7 साल टैंक, 3 साल हीटिंग एलिमेंट
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ा ज्यादा, प्रीमियम फीचर्स के कारण
इंस्टॉलेशन अलग से देना पड़ता है
3. Crompton Arno Neo 25-L 5 Star Rated Storage Water Heater (Geyser) with Advanced 3 Level Safety National Energy Conservation Award Winner 2023
यह BEE 5-स्टार रेटिंग वाला गीजर है, जिससे बिजली की बचत होती है। इसमें 3-लेवल सेफ्टी सिस्टम, कैपिलरी थर्मोस्टैट, ऑटोमैटिक थर्मल कट-आउट और मल्टी-फंक्शन वाल्व है, जिससे सुरक्षित और भरोसेमंद गर्म पानी मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
BEE 5-स्टार रेटिंग,बिजली की बचत
3-लेवल सुरक्षा, सुक्षित गर्म पानी
तेज़ हीटिंग,जल्दी गर्म पानी उपलब्ध
टैंक जंग-रोधी
क्यों खोजें विकल्प
केवल 25 लीटर क्षमता
इंस्टॉलेशन अलग से देना पड़ता है
4. Havells Monza Pro 25L Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safer to use|Saves electricity|Engineered for Hard Water|Endurashield Coated Anti Rust Tank|Whirlflow Technology|High Rise suitable
यह 25 लीटर क्षमता वाला स्टोरेज वाटर हीटर है, जो 2000 W पावर के साथ जल्दी पानी गर्म करता है। यह बीईई 5-स्टार रेटिंग वाला गीजर है, जिससे बिजली की बचत होती है। यह गीजर हार्ड वॉटर के लिए डिज़ाइन किया गया है और हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए भी उपयुक्त है।
Specifications
क्यों खरीदें
Mcoloy हीटिंग एलिमेंट जल्दी पानी गर्म करता है
हार्ड वॉटर सुरक्षित
मोटी PUF इंसुलेशन ऊर्जा की बचत करता है
गर्म और ठंडे पानी का मिश्रण नहीं होने देता
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन अलग से देना पड़ता है
25 लीटर क्षमता
5. Bajaj Shield Series New Shakti 25L Vertical Storage Water Heater For Home| 5-Star Rated Geyser| Multiple Safety Systems| For High Rise Buildings| 10-Yr Tank 6-Yr Element 4-Yr Product Warranty 【White】
यह 25 लीटर क्षमता वाला 5 स्टार स्टोरेज वाटर हीटर है, जो हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए परफेक्ट है। इसमें पानी जल्दी गर्म होता है और गर्म पानी लंबे समय तक रहता है। इसमें मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम्स और चाइल्ड सेफ्टी मोड भी है। इसे 32 फीसद छूट के साथ अमेज़न से 8,249 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज़ हीटिंग और ऊर्जा बचत
मल्टीपल सेफ्टी किस्म और चाइल्ड सेफ्टी मोड
हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए उपयुक्त
जंग और कॉरॉज़न से बचाव
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
वजन थोड़ा ज्यादा 12.8 kg
6. Orient Electric Aquator Edge |25L Storage Water Heater| BEE- 5 Star rated |8 bar pressure compatibility | Suitable for high rise buildings |5 years tank warranty
यह 25 लीटर क्षमता वाला 5 स्टार स्टोरेज वाटर हीटर है, जो हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए परफेक्ट है। इसमें पानी जल्दी गर्म होता है और 20 फीसद ज्यादा गर्म पानी मिलता है। इसमें LED डिस्प्ले और टेम्परेचर कंट्रोल नॉब भी है। इसे 52 फीसद छूट के साथ अमेज़न से 7,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज़ हीटिंग और 20% ज्यादा गर्म पानी आउटपुट
मल्टीपल सेफ्टी और हाई प्रेशर रेजिस्टेंट
मल्टीपल सेफ्टी और हाई प्रेशर रेजिस्टेंट
जंग और कॉरॉज़न से बचाव
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
मटीरियल पूरी तरह मेटल नहीं
7. V-Guard Divino Geyser 25 Litre Water Heater for Home | BEE 5 Star Rating | Vitreous Enamel Tank Coating | Advanced Multi-layered Safety | Suitable for Hard Water & High-rise Buildings | White
यह 25 लीटर क्षमता वाला 5 स्टार स्टोरेज वाटर हीटर है, जो हाई-राइज बिल्डिंग्स और हार्ड वॉटर एरिया के लिए परफेक्ट है। इसमें 800 हीटिंग इलिमेंट लगी है, जो टैंक और हीटर को जंग और कॉरॉज़न से बचाती हैं। इसमें ओवरहीटिंग और प्रेशर बिल्ड-अप जैसी समस्याओं से सुरक्षा मिलती है। इसे 21 फीसद छूट के साथ अमेज़न से 7,549 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज़ और सुरक्षित हीटिंग
मल्टीपल सेफ्टी
जंग और हार्ड वॉटर से सुरक्षा
हाई प्रेशर रेजिस्टेंट
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
मटीरियल पूरी तरह मेटल नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।