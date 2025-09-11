अमेजन का धाकड़ ऑफर, 25 Litre Geyser पर झमाझम डिस्काउंट, मिनटों में ठंडे पानी ने निकाल देगा धुंआ 25 litre Geyser on amazon sale 2025 From Orient To AO Smith Great Offers To Buy this season, Gadgets Hindi News - Hindustan
अमेजन का धाकड़ ऑफर, 25 Litre Geyser पर झमाझम डिस्काउंट, मिनटों में ठंडे पानी ने निकाल देगा धुंआ

25 Litre Geyser: आपके घर के लिए कुछ बेहतर 25 लीटर गीजर के ऑप्शन्स की लिस्ट लाए हैं, जो इस सर्दी में आपके लिए गर्म पानी का बेस्ट साधन रहेंगी।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 11:39 AM
25 Litre Geyser: सर्दियों के मौसम में 25 लीटर गीजर बड़े परिवार के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन होता है। इसकी बड़ी क्षमता के कारण आप आराम से नहाने और किचन दोनों में गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गीजर में पानी जल्दी गर्म हो जाता है और लंबे समय तक गर्म रहता है। साथ ही, यह बिजली की खपत भी कम करता है, जिससे बिजली का बिल ज्यादा नहीं आता। 25 लीटर गीजर सुरक्षित और ड्यूरेबल होते हैं।

अमेजन का धाकड़ ऑफर, 25 Litre Geyser पर झमाझम डिस्काउंट, मिनटों में ठंडे पानी ने निकाल देगा धुंआ
इस 25 लीटर गीजर की की कीमत 7,499 रुपये है। यह बड़े परिवारों के लिए सही रहेगा। इसमें 25 लीटर क्षमता और 2000W पावर हीटिंग दी गई है, जिससे पानी तेजी से गर्म होता है। यह 5-स्टार BEE रेटिंग के साथ आता है, जिससे बिजली की बचत होती है। इसका ब्लू डायमंड ग्लास टैंक नॉर्मल टैंकों से 2 गुना ज्यादा रस्ट-रेस्सिटेंट है। इसके टैंक पर 7 साल, हीटिंग एलिमेंट पर 3 साल और कम्प्रिहेंसिव वारंटी 2 साल मिलती है।

Specifications

क्षमता
25 लीटर
पावर
2000W
स्टार रेटिंग
5 Star (BEE)
टैंक
Blue Diamond Glass

क्यों खरीदें

...

25 लीटर बड़ी क्षमता

...

5-स्टार रेटिंग से बिजली की बचत

...

2X रस्ट-रेस्सिटेंट Blue Diamond टैंक

क्यों खोजें विकल्प

...

कॉम्पैक्ट जगह में इंस्टॉल करना मुश्किल

...

इंस्टेंट गीजर की तुलना में गर्म होने में ज्यादा समय लगेगा

इस गीजर की कीमत 7,999 रुपये है, जिसे हर महीने 889 रुपये की EMI के साथ खरीदा जा सकेगा। इसमें 25 लीटर की क्षमता है। इसका Mcoloy हीटिंग एलीमेंट लंबे समय तक चलता है। हार्ड वाटर के लिए भी यह सही रहेगा। इस गीजर में एंटी-रस्ट टैंक और कलर चेंजिंग LED इंडिकेटर है। यह बिजली बचाता है।

Specifications

क्षमता
25 लीटर
हीटिंग एलिमेंट
Mcoloy
फीचर्स
तेज हीटिंग, कलर चेंजिंग एलईडी इंडीकेटर
टैंक
एंटी-रस्ट टैंक
सेफ्टी
मल्टी-लेयर प्रोटेक्शन

क्यों खरीदें

...

25 लीटर क्षमता

...

Mcoloy हीटिंग एलिमेंट

...

कलर चेंजिंग LED इंडिकेटर

...

एंटी-रस्ट टैंक से लंबी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

साइज में बड़ा, छोटे बाथरूम में फिट करना मुश्किल

...

इंस्टेंट गीजर की तुलना में थोड़ा धीमा

इस वॉटर हीटर की कीमत 3,699 रुपये है। इसमें 25 लीटर की बड़ी क्षमता दी गई है, जो परिवार की जरूरतों के लिए बिल्कुल सही है। यह 5-स्टार रेटिंग के साथ आता है, जिससे बिजली की बचत होती है। इस गीजर में ऑटोमैटिक कंट्रोल सिस्टम और मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे और सुरक्षित बनाते हैं। इसका एंटी-रस्ट कोटिंग टैंक लंबे समय तक खराब नहीं होता और पानी को गर्म रखने में मदद करता है।

Specifications

क्षमता
25 लीटर
रेटिंग
5 स्टार
सुरक्षा
मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम
टैंक
एंटी-रस्ट कोटिंग

क्यों खरीदें

...

25 लीटर की बड़ी क्षमता

...

5-स्टार रेटिंग से बिजली की बचत

...

ऑटोमैटिक और सुरक्षित ऑपरेशन

...

एंटी-रस्ट कोटिंग वाला टैंक

क्यों खोजें विकल्प

...

डिजाइन नॉर्मल, प्रीमियम लुक नहीं

इस गीजर की कीमत 16,490 रुपये है, जिसे 61% डिस्काउंट के साथ 6,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 25 लीटर क्षमता और 5 स्टार रेटिंग है, जिससे यह बिजली बचाने में मदद करता है। इसका हाई प्रेशर इपॉ्कसी कोटेड टैंक 8 बार तक का प्रेशर झेल सकता है। ऐसे में यह हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए एकदम सही है। टैंक की कोटिंग इसे जंग लगने से बचाती है। इस गीजर पर 5 साल की टैंक वारंटी मिलती है।

Specifications

क्षमता
25 लीटर
एनर्जी रेटिंग
5 स्टार
प्रेशर
8 बार
टैंक
हाई प्रेशर इपॉ्कसी कोटेड
वारंटी
5 साल टैंक

क्यों खरीदें

...

हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए खास डिजाइन

...

5-स्टार रेटिंग से बिजली की बचत

...

एंटी-रस्ट कोटिंग वाला मजबूत टैंक

क्यों खोजें विकल्प

...

इंस्टेंट गीजर की तुलना में गर्म होने में ज्यादा समय

...

प्रीमियम फिनिश की कमी

वैसे तो इसकी कीमत 10,000 रुपये है, जिसे 31% डिस्काउंट के साथ 6,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2000W पावर हीटिंग और 5-स्टार एनर्जी रेटिंग है, जिससे पानी जल्दी गर्म होता है। इसका 8 बार प्रेशर सपोर्ट इसे ऊंची इमारतों में इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाता है। इसमें 3 लेवल सेफ्टी सिस्टम दिया गया है। इसका मैग्नेशियम एनॉड एंटी-रस्ट फीचर और ISI मार्क्ड निकल कोटेड एलीमेंट दिया गया है।

Specifications

क्षमता
25 लीटर
पावर
2000W
प्रेशर
8 बार
सेफ्टी
3 लेवल सेफ्टी सिस्टम
टैंक प्रोटेक्शन
मैग्नेशियम एनॉड
हीटिंग एलिमेंट
ISI मार्क्ड निकल कोटेड

क्यों खरीदें

...

फास्ट हीटिंग और 5-स्टार एनर्जी सेविंग

...

हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए सही

...

3-लेवल सेफ्टी सिस्टम से ज्यादा सुरक्षित

...

हार्ड वाटर में भी लंबे समय तक ड्यूरेबल

क्यों खोजें विकल्प

...

इंस्टेंट गीजर से पानी गर्म करने में ज्यादा समय

...

डिजाइन और कलर ऑप्शन सीमित

इस गीजर की कीमत 7,499 रुपये है। इसमें 25 लीटर क्षमता और 2000W हीटिंग पावर है, जिससे पानी को तेजी से गर्म करता है। यह 5 स्टार BEE रेटिंग वाला मॉडल है, जो बिजली की बचत करता है। इसका खास ब्लू डायमंड ग्लास टैंक नॉर्मल टैंकों से 2 गुना ज्यादा रस्ट-रेस्सिटेंट है। यह 7 साल टैंक, 3 साल हीटिंग एलिमेंट और 2 साल की कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी दी गई है। यह हाई-राइज बिल्डिंग्स और हार्ड वाटर दोनों के लिए सही है।

Specifications

क्षमता
25 लीटर
पावर
2000W
टैंक
ब्लू डायमंड ग्लास टैंक
वारंटी
7 साल टैंक, 3 साल हीटिंग एलिमेंट, 2 साल प्रोडक्ट

क्यों खरीदें

...

2X ज्यादा रस्ट रेस्सिटेंट ब्लू डायमंड टैंक

...

7 साल की लंबी टैंक वारंटी

...

बिजली बचाने वाली 5-स्टार रेटिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

इंस्टेंट गीजर से धीमा

...

कीमत बजट गीजर से थोड़ी ज्यादा

इसकी कीमत 4,299 रुपये है। इसमें 25 लीटर क्षमता और 2KVA कॉपर हीटिंग एलिमेंट है, जो पानी को तेजी से गर्म करता है। इसका एंटी-रस्ट कोटेड टैंक और मजबूत ABS बॉडी दी गई है, जो इसे ड्यूरेबल बनाती है। यह गीजर 5-स्टार BEE रेटिंग के साथ आता है, जिससे बिजली की अच्छी खासी बचत होती है। इसमें 5 साल की वारंटी देती है।

Specifications

क्षमता
25 लीटर
पावर
2000W (2KVA)
हीटिंग एलिमेंट
ISI कॉपर
टैंक
एंटी-रस्ट कोटेड
बॉडी
ABS मजबूत बॉडी

क्यों खरीदें

...

ISI मार्क्ड कॉपर एलिमेंट

...

5-स्टार रेटिंग से बिजली की बचत

...

एंटी-रस्ट टैंक और ABS बॉडी से लंबी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

डिजाइन नॉर्मल

...

इंस्टेंट गीजर से पानी गर्म करने में थोड़ा समय लगेगा

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

