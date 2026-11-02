₹4,199 से शुरू 25 Litre 5-Star Geysers, स्टॉक खत्म होने से पहले करें ऑर्डर, मिल रही तगड़ी छूट, साथ में नो-कॉस्ट EMI
अमेज़न सेल पर 25 Litre 5-Star Geysers मात्र ₹4,199 की शुरुआती कीमत पर मिल रहे हैं, जिसमें 5-स्टार एनर्जी सेविंग और हार्ड वॉटर प्रोटेक्शन जैसे एडवांस फीचर्स शामिल हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
इस अमेज़न सेल (Amazon Sale) में 25 Litre 5-Star Geysers पर भारी छूट मिल रही है, जहाँ शुरुआती कीमत मात्र ₹4,199 है। यह सेल उन परिवारों के लिए बेहतरीन मौका है जो सर्दियों से पहले कम बजट में टिकाऊ और बिजली की कम खपत (Energy Efficient) करने वाला वॉटर हीटर खरीदना चाहते हैं।
मुख्य हाइलाइट्स:
बजट और बचत: ₹4,199 की शुरुआती कीमत के साथ-साथ चुनिंदा बैंक ऑफर्स और No-Cost EMI का लाभ।
बेहतरीन फीचर्स: 5-स्टार BEE रेटिंग, हार्ड वॉटर प्रोटेक्शन (ग्लासलाइन/टाइटेनियम टैंक), और हाई-राइज़ बिल्डिंग्स के लिए 8 Bar प्रेशर क्षमता।
आदर्श उपयोग: 3 से 5 सदस्यों वाले परिवारों और बैक-टू-बैक बाथिंग जरूरतों के लिए परफेक्ट।
1. Longway 25 Liters 5 Star Rated Automatic Storage Water Heater for Home | Water Geyser | Electric Geyser with Multiple Safety System & Anti-Rust Coating | 5 Years Warranty on Tank | Gray
8 बार प्रेशर हैंडलिंग क्षमता के कारण यह हाई-राइज़ बिल्डिंग्स के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। इसमें एंटी-रस्ट कोटिंग वाला स्टेनलेस स्टील टैंक, 2000W का कॉपर हीटिंग एलिमेंट और 5-लेयर सेफ्टी सिस्टम दिया गया है, जो कम बिजली खपत में तेज़ पानी गर्म करने की सुविधा प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की भारी बचत
8 बार (Bars) वाटर प्रेशर क्षमता
टैंक पर स्पेशल एंटी-रस्ट और नैनो पॉली बॉन्ड कोटिंग
5 सेफ्टी फंक्शन्स और ओवरहीट प्रोटेक्शन
5 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन का अलग से चार्ज
मेटल CRCA आउटर बॉडी
2. Havells All New Greta Pro 25L 5 Star Storage Water Heater (Geyser) | Faster Heating | Safe to use | Saves electricity |Engineered for Hard Water | Feroglas Coated Anti Rust Tank | Made in India
इसमें Havells की पेटेंटेड Feroglas inner container coating और Mcoloy heating element दी गई है, जो टैंक और एलिमेंट को जंग (corrosion) व स्केल जमने से बचाती है। 8 Bar वर्किंग प्रेशर के साथ यह 5-स्टार BEE रेटिंग वाला गीज़र बिजली की भारी बचत करता है और हाई-राइज़ अपार्टमेंट्स के लिए पूरी तरह मुफ़ीद है।
Specifications
क्यों खरीदें
खारे पानी के लिए बेस्ट
अधिकतम बिजली बचत
हाई-राइज़ इमारतों के लिए उपयुक्त
उन्नत सुरक्षा फीचर्स
5 साल की टैंक वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज शामिल नहीं
कीमत थोड़ी अधिक
3. POLYCAB Emerald Plus 5-Star 25 Litre Water Heater (Geyser) | Free Connecting Pipe | 5-Year Tank Warranty| Faster Heating, For High Rise BuildingShock Resistant (White)
यह 5-स्टार BEE energy rating के साथ आता है, जो बिजली की कम खपत में तेज़ हीटिंग प्रदान करता है। इसमें फ्री कनेक्टिंग पाइप शामिल मिलते हैं और 8 बार प्रेशर रेटिंग की वजह से यह हाई-राइज़ बिल्डिंग्स के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। इसका शॉक-रेसिस्टेंट बॉडी डिज़ाइन और 5 साल की टैंक वारंटी इसे मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
फ्री कनेक्टिंग पाइप शामिल
5-स्टार BEE रेटिंग
8 बार (Bars) वाटर प्रेशर क्षमता
शॉक-रेसिस्टेंट और सेफ
5 साल की टैंक वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
पेड इंस्टॉलेशन
लिमिटेड रिव्यूज
4. Kenstar Marvel 25-L, 5 Star Rated Storage Water Heater with Superior Glassline Coated Tank, Powerful 2000W Heating Element, Rust Proof Plastic Body and Advanced 3 Level Safety|(White and Blue)
Kenstar Marvel 25 Litre 5-Star Geyser भारतीय परिवारों के लिए एक फीचर-पैक्ड और भरोसेमंद स्टोरेज वॉटर हीटर है। इसमें ग्लासलाइन कोडेड इनर टैंक, टाइटेनियम आर्मर टेक्नोलॉजी और मैग्नीशियम एनोड दिया गया है, जो टैंक को जंग और खारे पानी (Hard Water) के असर से सुरक्षित रखता है। Swirl Flow टेक्नोलॉजी और 5-स्टार BEE एनर्जी रेटिंग के कारण यह बिजली बचाते हुए 20% अधिक गर्म पानी प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
7 साल की लंबी वारंटी
हार्ड वॉटर प्रोटेक्शन
20% अधिक गर्म पानी
चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन
8 बार (Bars) वाटर प्रेशर क्षमता
क्यों खोजें विकल्प
पेड इंस्टॉलेशन
प्लास्टिक (ABS) बॉडी
5. Crompton Arno Neo 25-L 5 Star Rated Storage Water Heater (Geyser) with Advanced 3 Level Safety National Energy Conservation Award Winner 2023
यह नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवॉर्ड (2023) विनर है, जो अपनी उच्च ऊर्जा दक्षता (5-Star BEE Rating) और कम बिजली खपत के लिए जाना जाता है। 2000 ppm TDS तक के खारे पानी (Hard Water) के लिए इसमें स्पेशल एंटी-स्केल कोटिंग वाला इनर टैंक दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
एंटी-स्केल कोटिंग
5-लेवल एडवांस्ड सेफ्टी
5-स्टार BEE रेटिंग
8 बार (Bars) वर्किंग प्रेशर क्षमता
क्यों खोजें विकल्प
पेड इंस्टॉलेशन
कनेक्शन पाइप शामिल नहीं
6. Crompton Amica Pro 25L | Free Installation | 5‑Star Storage Water Heater (Geyser) | Glassline Tank for Hard Water | 8 Bar High‑Rise Pressure | 5‑Level Safety | Rust‑Proof Body | 2kW Fast Heating
2000 ppm TDS तक के खारे पानी (Hard Water) से बचाव के लिए इसमें स्पेशल Glassline Coated Inner Tank दिया गया है। 5-स्टार BEE energy rating, 2000W की तेज़ हीटिंग और 8 बार प्रेशर सपोर्ट के साथ यह हाई-राइज़ अपार्टमेंट्स और बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
ग्लासलाइन कोटिंग वाला टैंक जंग
5-लेवर एडवांस्ड सेफ्टी
5-Star BEE रेटिंग और 2kW फास्ट हीटिंग एलिमेंट
8 बार (Bars) सिंगल-वेल्ड टैंक डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
कनेक्शन पाइप शामिल नहीं
थोड़ा प्रीमियम ब्रैकेट
7. AO Smith Geyser 25 Litre 5 Star Rating (BEE) | Powerful 2KW Heating | Storage Water Heater With 2X Corrosion Resistant Blue Diamond Glass Tank | Warranty: 5 Yr Tank, 2 Yr Comprehensive | HSE-SHS-025
इसमें AO Smith की सिग्नेचर Blue Diamond Glass-Lined Inner Tank टेक्नोलॉजी दी गई है, जो आम ग्लासलाइन टैंकों की तुलना में 2 गुना अधिक जंग (2X Corrosion Resistance) और खारे पानी (Hard Water) से सुरक्षा प्रदान करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
2X जंग रोधी ब्लू डायमंड टैंक
ग्लास-कोटेड हीटिंग एलिमेंट
ग्लोसी ABS प्लास्टिक बॉडी
लंबे समय की वारंटी और ब्रांड वैल्यू
क्यों खोजें विकल्प
पेड इंस्टॉलेशन
कनेक्टिंग पाइप शामिल नहीं
Q1. 25 Litre का Geyser कितने सदस्यों वाले परिवार के लिए सही रहता है?
उत्तर: 25 लीटर क्षमता वाला गीज़र 3 से 5 सदस्यों वाले मध्यम से बड़े परिवारों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यह बैक-टू-बैक बाथिंग (एक के बाद एक नहाने) और सर्दियों में बाल्टी या शावर के जरिए पानी इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त गर्म पानी प्रदान करता है।
Q2. Geyser में 5-Star BEE Rating और 8 Bar Pressure का क्या मतलब है?
उत्तर:
5-Star BEE Rating: यह दर्शाता है कि गीज़र में बेहतरीन इंसुलेशन है और वह सबसे कम बिजली खपत करता है, जिससे बिजली बिल में भारी बचत होती है।
8 Bar Pressure: इसका मतलब है कि गीज़र का inner tank अत्यधिक पानी के दबाव को झेल सकता है, जिससे यह बहुमंजिला इमारतों (High-Rise Apartments) और प्रेशर पंप वाले घरों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है।
Q3. खारे पानी (Hard Water) वाले इलाकों के लिए कौन सा Geyser बेहतर होता है?
उत्तर: खारे पानी के लिए Glassline Coated, Titanium Enamel या Feroglas Coated Tank और Magnesium Anode Rod वाले गीज़र सबसे बेहतर होते हैं। यह स्पेशल कोटिंग और एनोड रॉड खारे पानी के मिनरल्स और जंग (Corrosion) से टैंक और हीटिंग एलिमेंट की रक्षा करते हैं, जिससे गीज़र की लाइफ लंबी होती है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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