₹4,199 से शुरू 25 Litre 5-Star Geysers, स्टॉक खत्म होने से पहले करें ऑर्डर, मिल रही तगड़ी छूट, साथ में नो-कॉस्ट EMI

अमेज़न सेल पर 25 Litre 5-Star Geysers मात्र ₹4,199 की शुरुआती कीमत पर मिल रहे हैं, जिसमें 5-स्टार एनर्जी सेविंग और हार्ड वॉटर प्रोटेक्शन जैसे एडवांस फीचर्स शामिल हैं।

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इस अमेज़न सेल (Amazon Sale) में 25 Litre 5-Star Geysers पर भारी छूट मिल रही है, जहाँ शुरुआती कीमत मात्र ₹4,199 है। यह सेल उन परिवारों के लिए बेहतरीन मौका है जो सर्दियों से पहले कम बजट में टिकाऊ और बिजली की कम खपत (Energy Efficient) करने वाला वॉटर हीटर खरीदना चाहते हैं।

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मुख्य हाइलाइट्स: बजट और बचत: ₹4,199 की शुरुआती कीमत के साथ-साथ चुनिंदा बैंक ऑफर्स और No-Cost EMI का लाभ।

बेहतरीन फीचर्स: 5-स्टार BEE रेटिंग, हार्ड वॉटर प्रोटेक्शन (ग्लासलाइन/टाइटेनियम टैंक), और हाई-राइज़ बिल्डिंग्स के लिए 8 Bar प्रेशर क्षमता।

आदर्श उपयोग: 3 से 5 सदस्यों वाले परिवारों और बैक-टू-बैक बाथिंग जरूरतों के लिए परफेक्ट।

8 बार प्रेशर हैंडलिंग क्षमता के कारण यह हाई-राइज़ बिल्डिंग्स के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। इसमें एंटी-रस्ट कोटिंग वाला स्टेनलेस स्टील टैंक, 2000W का कॉपर हीटिंग एलिमेंट और 5-लेयर सेफ्टी सिस्टम दिया गया है, जो कम बिजली खपत में तेज़ पानी गर्म करने की सुविधा प्रदान करता है।

Specifications क्षमता (Capacity) 25 Liters ऊर्जा रेटिंग (BEE Rating) 5 Star Rated वाटेज (Wattage) 2000 Watts वर्किंग प्रेशर (Pressure) 8 Bars वारंटी (Warranty) 5 साल टैंक वारंटी क्यों खरीदें बिजली की भारी बचत 8 बार (Bars) वाटर प्रेशर क्षमता टैंक पर स्पेशल एंटी-रस्ट और नैनो पॉली बॉन्ड कोटिंग 5 सेफ्टी फंक्शन्स और ओवरहीट प्रोटेक्शन 5 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन का अलग से चार्ज मेटल CRCA आउटर बॉडी

इसमें Havells की पेटेंटेड Feroglas inner container coating और Mcoloy heating element दी गई है, जो टैंक और एलिमेंट को जंग (corrosion) व स्केल जमने से बचाती है। 8 Bar वर्किंग प्रेशर के साथ यह 5-स्टार BEE रेटिंग वाला गीज़र बिजली की भारी बचत करता है और हाई-राइज़ अपार्टमेंट्स के लिए पूरी तरह मुफ़ीद है।

Specifications क्षमता (Capacity) 25 Litres ऊर्जा रेटिंग (BEE Rating) 5 Star Rated वाटेज (Wattage) 2000 Watts वर्किंग प्रेशर (Pressure) 8 Bar क्यों खरीदें खारे पानी के लिए बेस्ट अधिकतम बिजली बचत हाई-राइज़ इमारतों के लिए उपयुक्त उन्नत सुरक्षा फीचर्स 5 साल की टैंक वारंटी क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज शामिल नहीं कीमत थोड़ी अधिक

यह 5-स्टार BEE energy rating के साथ आता है, जो बिजली की कम खपत में तेज़ हीटिंग प्रदान करता है। इसमें फ्री कनेक्टिंग पाइप शामिल मिलते हैं और 8 बार प्रेशर रेटिंग की वजह से यह हाई-राइज़ बिल्डिंग्स के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। इसका शॉक-रेसिस्टेंट बॉडी डिज़ाइन और 5 साल की टैंक वारंटी इसे मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है।

Specifications क्षमता (Capacity) 25 Litres ऊर्जा रेटिंग (BEE Rating) 5 Star Rated वर्किंग प्रेशर (Pressure) 8 Bars इनर टैंक (Inner Tank) Anti-Rust Coated Heavy Duty Tank वारंटी (Warranty) 5 साल टैंक वारंटी क्यों खरीदें फ्री कनेक्टिंग पाइप शामिल 5-स्टार BEE रेटिंग 8 बार (Bars) वाटर प्रेशर क्षमता शॉक-रेसिस्टेंट और सेफ 5 साल की टैंक वारंटी क्यों खोजें विकल्प पेड इंस्टॉलेशन लिमिटेड रिव्यूज

Kenstar Marvel 25 Litre 5-Star Geyser भारतीय परिवारों के लिए एक फीचर-पैक्ड और भरोसेमंद स्टोरेज वॉटर हीटर है। इसमें ग्लासलाइन कोडेड इनर टैंक, टाइटेनियम आर्मर टेक्नोलॉजी और मैग्नीशियम एनोड दिया गया है, जो टैंक को जंग और खारे पानी (Hard Water) के असर से सुरक्षित रखता है। Swirl Flow टेक्नोलॉजी और 5-स्टार BEE एनर्जी रेटिंग के कारण यह बिजली बचाते हुए 20% अधिक गर्म पानी प्रदान करता है।

Specifications क्षमता (Capacity) 25 Litres ऊर्जा रेटिंग (BEE Rating) 5 Star Rated पावर कंजम्पशन (Wattage) 2000 Watts वर्किंग प्रेशर (Pressure) 8 Bars बॉडी मटेरियल (Body Material) Rust Proof Plastic Body क्यों खरीदें 7 साल की लंबी वारंटी हार्ड वॉटर प्रोटेक्शन 20% अधिक गर्म पानी चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन 8 बार (Bars) वाटर प्रेशर क्षमता क्यों खोजें विकल्प पेड इंस्टॉलेशन प्लास्टिक (ABS) बॉडी

यह नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवॉर्ड (2023) विनर है, जो अपनी उच्च ऊर्जा दक्षता (5-Star BEE Rating) और कम बिजली खपत के लिए जाना जाता है। 2000 ppm TDS तक के खारे पानी (Hard Water) के लिए इसमें स्पेशल एंटी-स्केल कोटिंग वाला इनर टैंक दिया गया है।

Specifications वर्किंग प्रेशर (Pressure) 8 Bars सेफ्टी फीचर्स (Safety) 5-Level Advanced Safety Protection वारंटी (Warranty) 5 साल (टैंक), 2 साल (एलिमेंट) और 2 साल (कॉम्प्रिहेंसिव) पावर कंजम्पशन (Wattage) 2000 Watts ऊर्जा रेटिंग (BEE Rating) 5 Star Rated क्यों खरीदें एंटी-स्केल कोटिंग 5-लेवल एडवांस्ड सेफ्टी 5-स्टार BEE रेटिंग 8 बार (Bars) वर्किंग प्रेशर क्षमता क्यों खोजें विकल्प पेड इंस्टॉलेशन कनेक्शन पाइप शामिल नहीं

2000 ppm TDS तक के खारे पानी (Hard Water) से बचाव के लिए इसमें स्पेशल Glassline Coated Inner Tank दिया गया है। 5-स्टार BEE energy rating, 2000W की तेज़ हीटिंग और 8 बार प्रेशर सपोर्ट के साथ यह हाई-राइज़ अपार्टमेंट्स और बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications क्षमता (Capacity) 25 Litres पावर कंजम्पशन (Wattage) 2000 Watts वर्किंग प्रेशर (Pressure) 8 Bars वारंटी (Warranty) 5 साल (टैंक), 2 साल (एलिमेंट) और 2 साल (कॉम्प्रिहेंसिव) क्यों खरीदें ग्लासलाइन कोटिंग वाला टैंक जंग 5-लेवर एडवांस्ड सेफ्टी 5-Star BEE रेटिंग और 2kW फास्ट हीटिंग एलिमेंट 8 बार (Bars) सिंगल-वेल्ड टैंक डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प कनेक्शन पाइप शामिल नहीं थोड़ा प्रीमियम ब्रैकेट

इसमें AO Smith की सिग्नेचर Blue Diamond Glass-Lined Inner Tank टेक्नोलॉजी दी गई है, जो आम ग्लासलाइन टैंकों की तुलना में 2 गुना अधिक जंग (2X Corrosion Resistance) और खारे पानी (Hard Water) से सुरक्षा प्रदान करती है।

Specifications क्षमता (Capacity) 25 Litres ऊर्जा रेटिंग (BEE Rating) 5 Star Rated पावर कंजम्पशन (Wattage) 2000 Watts (2kW) वर्किंग प्रेशर (Pressure) 8 Bars हीटिंग एलिमेंट (Element) Glass-Coated Heating Element क्यों खरीदें 2X जंग रोधी ब्लू डायमंड टैंक ग्लास-कोटेड हीटिंग एलिमेंट ग्लोसी ABS प्लास्टिक बॉडी लंबे समय की वारंटी और ब्रांड वैल्यू क्यों खोजें विकल्प पेड इंस्टॉलेशन कनेक्टिंग पाइप शामिल नहीं

Q1. 25 Litre का Geyser कितने सदस्यों वाले परिवार के लिए सही रहता है? उत्तर: 25 लीटर क्षमता वाला गीज़र 3 से 5 सदस्यों वाले मध्यम से बड़े परिवारों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यह बैक-टू-बैक बाथिंग (एक के बाद एक नहाने) और सर्दियों में बाल्टी या शावर के जरिए पानी इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त गर्म पानी प्रदान करता है।

Q2. Geyser में 5-Star BEE Rating और 8 Bar Pressure का क्या मतलब है? उत्तर:

5-Star BEE Rating: यह दर्शाता है कि गीज़र में बेहतरीन इंसुलेशन है और वह सबसे कम बिजली खपत करता है, जिससे बिजली बिल में भारी बचत होती है।

8 Bar Pressure: इसका मतलब है कि गीज़र का inner tank अत्यधिक पानी के दबाव को झेल सकता है, जिससे यह बहुमंजिला इमारतों (High-Rise Apartments) और प्रेशर पंप वाले घरों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है।

Q3. खारे पानी (Hard Water) वाले इलाकों के लिए कौन सा Geyser बेहतर होता है? उत्तर: खारे पानी के लिए Glassline Coated, Titanium Enamel या Feroglas Coated Tank और Magnesium Anode Rod वाले गीज़र सबसे बेहतर होते हैं। यह स्पेशल कोटिंग और एनोड रॉड खारे पानी के मिनरल्स और जंग (Corrosion) से टैंक और हीटिंग एलिमेंट की रक्षा करते हैं, जिससे गीज़र की लाइफ लंबी होती है।

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