Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़24 inch led tv with great visual quality on amazon sale in budget

24 Inch LED TV देगा सिनेमाहॉल जैसी मूवी एक्सपीरियंस, कीमत इतनी कम कि तुरंत खरीद लेंगे आप

24 Inch LED TV: अगर आपका घर छोटा है या फिर आप अकेले रहते हैं, तो हम आपके लिए 24 इंच के एलईडी टीवी की जानकारी दे रहे हैं। इनमें वीडियो क्वालिटी कमाल की मिलेगी। साथ ही इनकी कीमत भी काफी कम है।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 09:16 AM
प्रोडक्ट्स के सुझाव

24 Inch LED TV: छोटे कमरे, किचन या स्टडी रूम के लिए 24 इंच का एलईडी टीवी एकदम परफेक्ट रहेगा। इसका कॉम्पैक्ट साइज आसानी से कहीं भी फिट हो जाता है। साथ ही यह बिजली भी बहुत कम खर्च करता है। इस साइज के एलईडी टीवी में आपको साफ और शार्प पिक्चर क्वालिटी मिलती है। इसके साथ अच्छा साउंड आउटपुट भी मिलता है। इसमें एचडी रेजोल्यूशन, एचडीएमआई और यूएसबी पोर्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यह बजट फ्रेंडली भी हैं।

इसकी कीमत 5,999 रुपये है। यह स्मार्ट टीवी आपको शानदार पिक्चर और साउंड क्वालिटी के साथ बेहतरीन एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस देता है। इसमें एचडी रेडी रेजोल्यूशन और 178° व्यूइंग एंगल है, जिससे हर कोने से क्लियर व्यू मिलता है। इस टीवी में 24W स्टीरियो सराउंड साउंड और 5 साउंड मोड्स दिए गए हैं, जिससे सिनेमाघर जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। यह वाई-फाई, एचीएमआई, यूएसबी और इथरनेट सपोर्ट करता है। इसमें प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, जी5 जैसी ऐप्स को सपोर्ट भी मौजूद है।

Specifications

रेजोल्यूशन
एचडी रेडी (1366x768)
रिफ्रेश रेट
60 हर्ट्ज
व्यूइंग एंगल
178°
कनेक्टिविटी
वाई-फाई, एचडीएमआई, यूएसबी और इथरनेट
साउंड
24W आउटपुट, बॉक्स स्पीकर्स, 5 साउंड मोड्स
स्मार्ट फीचर्स
प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, जी5
डिस्प्ले टेक्नोलॉजी
4K HDR, HDR10+, HLG, MEMC, QLED डॉल्बी विजन और AMO तकनीक
प्रोसेसर
क्वाड कोर

क्यों खरीदें

...

QLED डिस्प्ले के साथ 1.1 बिलियन रंग और डॉल्बी विजन सपोर्ट

...

स्मार्ट टीवी फीचर्स और OTT ऐप्स सपोर्ट

...

24W सराउंड साउंड बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी

...

मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन्स

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल एचडी रेडी (1366x768)

...

रिफ्रेश रेट सिर्फ 60Hz, गेमिंग के लिए सीमित हो सकता है

इसकी कीमत 4,999 रुपये है। यह स्मार्ट टीवी आपको 1080p फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ क्लियर और शानदार पिक्चर क्वालिटी देता है। इसमें फुल एरे एलईडी बैकलाइट की सुविधा देता है। इसका IQ पिक्चर प्रोसेसर फास्ट नेविगेशन और क्विक लोड टाइम्स की सुविधा देता है। इसमें 2 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, 1 VGA पोर्ट, 1 हेडफोन जैक और 2 AV इनपुट स्लॉट्स दिए गए हैं, जिससे आप गेमिंग कंसोल, ब्लू-रे प्लेयर, हार्ड ड्राइव और अन्य डिवाइस आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं।

Specifications

रेजोल्यूशन
1080p फुल एचडी
डिस्प्ले टेक्नोलॉजी
फुल एरे एलईडी बैकलाइट
प्रोसेसर
IQ Picture प्रोसेसर

क्यों खरीदें

...

फुल एचडी 1080p क्लियर और शार्प पिक्चर

...

फुल एरे एलईडी बैकलाइट से यूनिफॉर्म लाइट और बेहतर परफॉर्मेंस

...

IQ Picture प्रोसेस से तेज और स्मूद यूजर एक्सपीरियंस

...

मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन्स

क्यों खोजें विकल्प

...

4K सपोर्ट नहीं

इसकी कीमत 4,990 रुपये है। यह एक कॉम्पैक्ट और बजट-फ्रेंडली टीवी है, जो छोटे कमरों या सेकेंडरी टीवी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ऑरा विजन+ डिस्प्ले दिया गया है, जो आपको साफ और शार्प विज़ुअल्स की सुविधा देता है। इसमें 30W साउंडबार एडिशन है, जो दमदार और साफ साउंड देता है। यह टीवी मॉनिटर सपोर्ट के साथ आता है, जिससे आप इसे पीसी मॉनिटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 एचडीएमआई पोर्ट्स दिए गए हैं, जिनसे आप गेमिंग कंसोल, सेट टॉप बॉक्स या अन्य डिवाइस आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं।

Specifications

रेजोल्यूशन
एचडी रेडी
डिस्प्ले
ऑरा विजन+ डिस्प्ले
साउंड
30W साउंडबार एडिशन
कनेक्टिविटी
2 HDMI पोर्ट, मॉनिटर सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

कॉम्पैक्ट साइज

...

30W साउंडबार

...

मॉनिटर सपोर्ट

...

2 HDMI पोर्ट्स से कनेक्टिविटी आसान

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल एचडी रेडी

...

बड़े हॉल/लिविंग रूम के लिए स्क्रीन साइज छोटा लग सकता है

इसकी कीमत 6,499 रुपये है। यह 24 इंच स्मार्ट फुल एचडी टीवी है। इसमें 1080p रेजोल्यूशन मौजूद है, जिससे साफ विजुअल क्वालिटी मिलती है। इस टीवी में कई कनेक्टिविटी ऑप्शन्स (HDMI, USB, AV, VGA) दिए गए हैं, जिससे आप सेट-टॉप बॉक्स, गेमिंग कंसोल या पेन ड्राइव आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एनर्जी-एफिशिएंट टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कम बिजली खर्च करता है।

Specifications

स्क्रीन साइज
24 इंच
रेजोल्यूशन
फुल एचडी (1080p)
डिजाइन
स्लिम और स्टाइलिश बेजल
कनेक्टिविटी
HDMI, USB, AV, VGA पोर्ट
साउंड
बिल्ट-इन स्टीरियो स्पीकर
टेक्नोलॉजी
एनर्जी एफिशिएंट

क्यों खरीदें

...

फुल एचडी क्वालिटी के साथ शार्प और क्लियर पिक्चर

...

स्लिम डिजाइन

...

मल्टीपल कनेक्टिविटी पोर्ट्स से आसान कनेक्शन

...

बिजली की कम खपत

क्यों खोजें विकल्प

...

स्क्रीन साइज बड़ा हॉल/लिविंग रूम के लिए छोटा लग सकता है

...

हाई-एंड ऑडियो टेक्नोलॉजी की कमी

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 5,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 24 इंच स्मार्ट फुल एचडी डिस्प्ले के साथ आता है। इसका स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन इसे मॉडर्न लुक देता है, जो बेडरूम, किचन, ऑफिस या डॉरम में आसानी से फिट हो जाता है। इसमें HDMI, USB, AV और VGA पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन हैं, जिससे आप गेमिंग कंसोल, सेट-टॉप बॉक्स या पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी कम बिजली खर्च करती है और लंबे समय तक देखने के लिए बेहतर है। इसके बिल्ट-इन स्टीरियो स्पीकर्स साफ और दमदार आवाज देते हैं।

Specifications

स्क्रीन साइज
24 इंच
रेजोल्यूशन
फुल एचडी (1080p)
कनेक्टिविटी
HDMI, USB, AV, VGA
साउंड
बिल्ट-इन स्टीरियो स्पीकर्स
टेक्नोलॉजी
एनर्जी एफिशिएंट

क्यों खरीदें

...

फुल एचडी क्वालिटी में शार्प और क्लियर पिक्चर

...

कॉम्पैक्ट साइज, छोटे कमरों और पर्सनल यूज के लिए परफेक्ट

...

मल्टीपल पोर्ट्स से आसान कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

4 इंच स्क्रीन बहुत छोटा

...

स्मार्ट फीचर्स और ऐप सपोर्ट सीमित

...

हाई-एंड ऑडियो टेक्नोलॉजी की कमी

यह LED टीवी आपको वाइड व्यूइंग एंगल और डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेश्यो के साथ बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी देता है। इसमें A+ ग्रेड पैनल है, जो लंबे समय तक क्लियर विजुअल्स सुनिश्चित करता है। इस टीवी में इन-बिल्ट साउंड बार और 20W ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं। इसमें ड्यूल यूएसबी, मल्टीपल कनेक्शन और इयरफोन पोर्ट जैसी सुविधाएं दी गई हैं। यह टीवी वोल्टेज फ्लक्चुएशन सेफ है।

Specifications

डिस्प्ले
A+ ग्रेड पैनल
साउंड
20W ड्यूल स्पीकर्स + इन-बिल्ट साउंड बार
कनेक्टिविटी
ड्यूल USB, मल्टीपल पोर्ट्स, इयरफोन जैक
सुरक्षा
वोल्टेज फ्लक्चुएशन सेफ
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

वाइड व्यूइंग एंगल और डायनामिक कॉन्ट्रास्ट से बेहतर पिक्चर क्वालिटी

...

इन-बिल्ट साउंड बार से दमदार आवाज

...

वोल्टेज फ्लक्चुएशन से सुरक्षित

क्यों खोजें विकल्प

...

सीमित कनेक्टिविटी

...

प्रीमियम ब्रांड्स की तुलना में ऑडियो-वीडियो टेक्नोलॉजी

इसकी कीमत 9,999 रुपये है। इसमें 1080p फुल एचडी रेजोल्यूशन है, जिससे फोटोज शार्प और कलर्स नेचुरल दिखते हैं। इसका फ्रेमलेस डिजाइन इसे स्टाइलिश और मॉडर्न बनाता है। इसमें आपको 45W साउंडबार मिलता है, जो दमदार और थिएटर-जैसा ऑडियो देता है। इसमें 250+ फ्री टीवी चैनल्स और Jio TV+ सपोर्ट मौजूद है, जिससे ढेरों कंटेंट बिना अतिरिक्त खर्च के मिलते हैं। यह एंड्रॉइड टीवी है, इसलिए यूट्यूब समेत अन्य स्मार्ट ऐप्स आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

Specifications

साउंड
45W इन-बिल्ट साउंडबार
स्मार्ट फीचर्स
एंड्रॉइड टीवी, यूट्यूब, जियो टीवी +
कनेक्टिविटी
वाई-फाई, एचडीएमआई, यूएसबी सपोर्ट
फ्री कंटेंट
250+ चैनल्स

क्यों खरीदें

...

24 इंच कॉम्पैक्ट साइज

...

45W साउंडबार से बेहतरीन ऑडियो

...

एंड्रॉइड टीवी सपोर्ट के साथ यूट्यूब और स्ट्रीमिंग ऐप्स एक्सेस

...

250+ फ्री चैनल्स और Jio TV+ सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

छोटा स्क्रीन साइज

...

4K सपोर्ट नहीं

...

हाई-एंड ब्रांड्स की तुलना में सॉफ्टवेयर अपडेट्स सीमित

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

