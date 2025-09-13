24 Inch LED TV देगा सिनेमाहॉल जैसी मूवी एक्सपीरियंस, कीमत इतनी कम कि तुरंत खरीद लेंगे आप
24 Inch LED TV: अगर आपका घर छोटा है या फिर आप अकेले रहते हैं, तो हम आपके लिए 24 इंच के एलईडी टीवी की जानकारी दे रहे हैं। इनमें वीडियो क्वालिटी कमाल की मिलेगी। साथ ही इनकी कीमत भी काफी कम है।
24 Inch LED TV: छोटे कमरे, किचन या स्टडी रूम के लिए 24 इंच का एलईडी टीवी एकदम परफेक्ट रहेगा। इसका कॉम्पैक्ट साइज आसानी से कहीं भी फिट हो जाता है। साथ ही यह बिजली भी बहुत कम खर्च करता है। इस साइज के एलईडी टीवी में आपको साफ और शार्प पिक्चर क्वालिटी मिलती है। इसके साथ अच्छा साउंड आउटपुट भी मिलता है। इसमें एचडी रेजोल्यूशन, एचडीएमआई और यूएसबी पोर्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यह बजट फ्रेंडली भी हैं।
इसकी कीमत 5,999 रुपये है। यह स्मार्ट टीवी आपको शानदार पिक्चर और साउंड क्वालिटी के साथ बेहतरीन एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस देता है। इसमें एचडी रेडी रेजोल्यूशन और 178° व्यूइंग एंगल है, जिससे हर कोने से क्लियर व्यू मिलता है। इस टीवी में 24W स्टीरियो सराउंड साउंड और 5 साउंड मोड्स दिए गए हैं, जिससे सिनेमाघर जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। यह वाई-फाई, एचीएमआई, यूएसबी और इथरनेट सपोर्ट करता है। इसमें प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, जी5 जैसी ऐप्स को सपोर्ट भी मौजूद है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED डिस्प्ले के साथ 1.1 बिलियन रंग और डॉल्बी विजन सपोर्ट
स्मार्ट टीवी फीचर्स और OTT ऐप्स सपोर्ट
24W सराउंड साउंड बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी
मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन्स
क्यों खोजें विकल्प
केवल एचडी रेडी (1366x768)
रिफ्रेश रेट सिर्फ 60Hz, गेमिंग के लिए सीमित हो सकता है
इसकी कीमत 4,999 रुपये है। यह स्मार्ट टीवी आपको 1080p फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ क्लियर और शानदार पिक्चर क्वालिटी देता है। इसमें फुल एरे एलईडी बैकलाइट की सुविधा देता है। इसका IQ पिक्चर प्रोसेसर फास्ट नेविगेशन और क्विक लोड टाइम्स की सुविधा देता है। इसमें 2 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, 1 VGA पोर्ट, 1 हेडफोन जैक और 2 AV इनपुट स्लॉट्स दिए गए हैं, जिससे आप गेमिंग कंसोल, ब्लू-रे प्लेयर, हार्ड ड्राइव और अन्य डिवाइस आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
फुल एचडी 1080p क्लियर और शार्प पिक्चर
फुल एरे एलईडी बैकलाइट से यूनिफॉर्म लाइट और बेहतर परफॉर्मेंस
IQ Picture प्रोसेस से तेज और स्मूद यूजर एक्सपीरियंस
मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन्स
क्यों खोजें विकल्प
4K सपोर्ट नहीं
इसकी कीमत 4,990 रुपये है। यह एक कॉम्पैक्ट और बजट-फ्रेंडली टीवी है, जो छोटे कमरों या सेकेंडरी टीवी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ऑरा विजन+ डिस्प्ले दिया गया है, जो आपको साफ और शार्प विज़ुअल्स की सुविधा देता है। इसमें 30W साउंडबार एडिशन है, जो दमदार और साफ साउंड देता है। यह टीवी मॉनिटर सपोर्ट के साथ आता है, जिससे आप इसे पीसी मॉनिटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 एचडीएमआई पोर्ट्स दिए गए हैं, जिनसे आप गेमिंग कंसोल, सेट टॉप बॉक्स या अन्य डिवाइस आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट साइज
30W साउंडबार
मॉनिटर सपोर्ट
2 HDMI पोर्ट्स से कनेक्टिविटी आसान
क्यों खोजें विकल्प
केवल एचडी रेडी
बड़े हॉल/लिविंग रूम के लिए स्क्रीन साइज छोटा लग सकता है
इसकी कीमत 6,499 रुपये है। यह 24 इंच स्मार्ट फुल एचडी टीवी है। इसमें 1080p रेजोल्यूशन मौजूद है, जिससे साफ विजुअल क्वालिटी मिलती है। इस टीवी में कई कनेक्टिविटी ऑप्शन्स (HDMI, USB, AV, VGA) दिए गए हैं, जिससे आप सेट-टॉप बॉक्स, गेमिंग कंसोल या पेन ड्राइव आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एनर्जी-एफिशिएंट टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कम बिजली खर्च करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फुल एचडी क्वालिटी के साथ शार्प और क्लियर पिक्चर
स्लिम डिजाइन
मल्टीपल कनेक्टिविटी पोर्ट्स से आसान कनेक्शन
बिजली की कम खपत
क्यों खोजें विकल्प
स्क्रीन साइज बड़ा हॉल/लिविंग रूम के लिए छोटा लग सकता है
हाई-एंड ऑडियो टेक्नोलॉजी की कमी
यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 5,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 24 इंच स्मार्ट फुल एचडी डिस्प्ले के साथ आता है। इसका स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन इसे मॉडर्न लुक देता है, जो बेडरूम, किचन, ऑफिस या डॉरम में आसानी से फिट हो जाता है। इसमें HDMI, USB, AV और VGA पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन हैं, जिससे आप गेमिंग कंसोल, सेट-टॉप बॉक्स या पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी कम बिजली खर्च करती है और लंबे समय तक देखने के लिए बेहतर है। इसके बिल्ट-इन स्टीरियो स्पीकर्स साफ और दमदार आवाज देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
फुल एचडी क्वालिटी में शार्प और क्लियर पिक्चर
कॉम्पैक्ट साइज, छोटे कमरों और पर्सनल यूज के लिए परफेक्ट
मल्टीपल पोर्ट्स से आसान कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
4 इंच स्क्रीन बहुत छोटा
स्मार्ट फीचर्स और ऐप सपोर्ट सीमित
हाई-एंड ऑडियो टेक्नोलॉजी की कमी
यह LED टीवी आपको वाइड व्यूइंग एंगल और डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेश्यो के साथ बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी देता है। इसमें A+ ग्रेड पैनल है, जो लंबे समय तक क्लियर विजुअल्स सुनिश्चित करता है। इस टीवी में इन-बिल्ट साउंड बार और 20W ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं। इसमें ड्यूल यूएसबी, मल्टीपल कनेक्शन और इयरफोन पोर्ट जैसी सुविधाएं दी गई हैं। यह टीवी वोल्टेज फ्लक्चुएशन सेफ है।
Specifications
क्यों खरीदें
वाइड व्यूइंग एंगल और डायनामिक कॉन्ट्रास्ट से बेहतर पिक्चर क्वालिटी
इन-बिल्ट साउंड बार से दमदार आवाज
वोल्टेज फ्लक्चुएशन से सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कनेक्टिविटी
प्रीमियम ब्रांड्स की तुलना में ऑडियो-वीडियो टेक्नोलॉजी
इसकी कीमत 9,999 रुपये है। इसमें 1080p फुल एचडी रेजोल्यूशन है, जिससे फोटोज शार्प और कलर्स नेचुरल दिखते हैं। इसका फ्रेमलेस डिजाइन इसे स्टाइलिश और मॉडर्न बनाता है। इसमें आपको 45W साउंडबार मिलता है, जो दमदार और थिएटर-जैसा ऑडियो देता है। इसमें 250+ फ्री टीवी चैनल्स और Jio TV+ सपोर्ट मौजूद है, जिससे ढेरों कंटेंट बिना अतिरिक्त खर्च के मिलते हैं। यह एंड्रॉइड टीवी है, इसलिए यूट्यूब समेत अन्य स्मार्ट ऐप्स आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
24 इंच कॉम्पैक्ट साइज
45W साउंडबार से बेहतरीन ऑडियो
एंड्रॉइड टीवी सपोर्ट के साथ यूट्यूब और स्ट्रीमिंग ऐप्स एक्सेस
250+ फ्री चैनल्स और Jio TV+ सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
छोटा स्क्रीन साइज
4K सपोर्ट नहीं
हाई-एंड ब्रांड्स की तुलना में सॉफ्टवेयर अपडेट्स सीमित
