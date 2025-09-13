24 Inch LED TV देगा सिनेमाहॉल जैसी मूवी एक्सपीरियंस, कीमत इतनी कम कि तुरंत खरीद लेंगे आप

24 Inch LED TV: अगर आपका घर छोटा है या फिर आप अकेले रहते हैं, तो हम आपके लिए 24 इंच के एलईडी टीवी की जानकारी दे रहे हैं। इनमें वीडियो क्वालिटी कमाल की मिलेगी। साथ ही इनकी कीमत भी काफी कम है।

Follow Us on

Sat, 13 Sep 2025 09:16 AM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

24 Inch LED TV: छोटे कमरे, किचन या स्टडी रूम के लिए 24 इंच का एलईडी टीवी एकदम परफेक्ट रहेगा। इसका कॉम्पैक्ट साइज आसानी से कहीं भी फिट हो जाता है। साथ ही यह बिजली भी बहुत कम खर्च करता है। इस साइज के एलईडी टीवी में आपको साफ और शार्प पिक्चर क्वालिटी मिलती है। इसके साथ अच्छा साउंड आउटपुट भी मिलता है। इसमें एचडी रेजोल्यूशन, एचडीएमआई और यूएसबी पोर्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यह बजट फ्रेंडली भी हैं।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 5,999 रुपये है। यह स्मार्ट टीवी आपको शानदार पिक्चर और साउंड क्वालिटी के साथ बेहतरीन एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस देता है। इसमें एचडी रेडी रेजोल्यूशन और 178° व्यूइंग एंगल है, जिससे हर कोने से क्लियर व्यू मिलता है। इस टीवी में 24W स्टीरियो सराउंड साउंड और 5 साउंड मोड्स दिए गए हैं, जिससे सिनेमाघर जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। यह वाई-फाई, एचीएमआई, यूएसबी और इथरनेट सपोर्ट करता है। इसमें प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, जी5 जैसी ऐप्स को सपोर्ट भी मौजूद है।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 4,999 रुपये है। यह स्मार्ट टीवी आपको 1080p फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ क्लियर और शानदार पिक्चर क्वालिटी देता है। इसमें फुल एरे एलईडी बैकलाइट की सुविधा देता है। इसका IQ पिक्चर प्रोसेसर फास्ट नेविगेशन और क्विक लोड टाइम्स की सुविधा देता है। इसमें 2 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, 1 VGA पोर्ट, 1 हेडफोन जैक और 2 AV इनपुट स्लॉट्स दिए गए हैं, जिससे आप गेमिंग कंसोल, ब्लू-रे प्लेयर, हार्ड ड्राइव और अन्य डिवाइस आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 4,990 रुपये है। यह एक कॉम्पैक्ट और बजट-फ्रेंडली टीवी है, जो छोटे कमरों या सेकेंडरी टीवी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ऑरा विजन+ डिस्प्ले दिया गया है, जो आपको साफ और शार्प विज़ुअल्स की सुविधा देता है। इसमें 30W साउंडबार एडिशन है, जो दमदार और साफ साउंड देता है। यह टीवी मॉनिटर सपोर्ट के साथ आता है, जिससे आप इसे पीसी मॉनिटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 एचडीएमआई पोर्ट्स दिए गए हैं, जिनसे आप गेमिंग कंसोल, सेट टॉप बॉक्स या अन्य डिवाइस आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 6,499 रुपये है। यह 24 इंच स्मार्ट फुल एचडी टीवी है। इसमें 1080p रेजोल्यूशन मौजूद है, जिससे साफ विजुअल क्वालिटी मिलती है। इस टीवी में कई कनेक्टिविटी ऑप्शन्स (HDMI, USB, AV, VGA) दिए गए हैं, जिससे आप सेट-टॉप बॉक्स, गेमिंग कंसोल या पेन ड्राइव आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एनर्जी-एफिशिएंट टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कम बिजली खर्च करता है।

Loading Suggestions...

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 5,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 24 इंच स्मार्ट फुल एचडी डिस्प्ले के साथ आता है। इसका स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन इसे मॉडर्न लुक देता है, जो बेडरूम, किचन, ऑफिस या डॉरम में आसानी से फिट हो जाता है। इसमें HDMI, USB, AV और VGA पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन हैं, जिससे आप गेमिंग कंसोल, सेट-टॉप बॉक्स या पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी कम बिजली खर्च करती है और लंबे समय तक देखने के लिए बेहतर है। इसके बिल्ट-इन स्टीरियो स्पीकर्स साफ और दमदार आवाज देते हैं।

Loading Suggestions...

यह LED टीवी आपको वाइड व्यूइंग एंगल और डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेश्यो के साथ बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी देता है। इसमें A+ ग्रेड पैनल है, जो लंबे समय तक क्लियर विजुअल्स सुनिश्चित करता है। इस टीवी में इन-बिल्ट साउंड बार और 20W ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं। इसमें ड्यूल यूएसबी, मल्टीपल कनेक्शन और इयरफोन पोर्ट जैसी सुविधाएं दी गई हैं। यह टीवी वोल्टेज फ्लक्चुएशन सेफ है।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 9,999 रुपये है। इसमें 1080p फुल एचडी रेजोल्यूशन है, जिससे फोटोज शार्प और कलर्स नेचुरल दिखते हैं। इसका फ्रेमलेस डिजाइन इसे स्टाइलिश और मॉडर्न बनाता है। इसमें आपको 45W साउंडबार मिलता है, जो दमदार और थिएटर-जैसा ऑडियो देता है। इसमें 250+ फ्री टीवी चैनल्स और Jio TV+ सपोर्ट मौजूद है, जिससे ढेरों कंटेंट बिना अतिरिक्त खर्च के मिलते हैं। यह एंड्रॉइड टीवी है, इसलिए यूट्यूब समेत अन्य स्मार्ट ऐप्स आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।