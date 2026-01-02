21 साल के स्टूडेंट ने रच दिया इतिहास, मिला पूरे ₹2.5 करोड़ का जॉब ऑफर
IIT हैदराबाद के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एडवर्ड नाथन वर्गीज को 2.5 करोड़ रुपये का जॉब ऑफर मिला है, जो संस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा पैकेज है। यह अंतरराष्ट्रीय ऑफर ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म Optiver से प्री-प्लेसमेंट ऑफर के जरिए मिला।
जब देश के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट की रफ्तार धीमी मानी जा रही है और पैकेज को लेकर चर्चाएं रही हैं, ऐसे वक्त में IIT हैदराबाद (IITH) ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नई मिसाल कायम की है। संस्थान के एक 21 वर्षीय कंप्यूटर साइंस छात्र को 2.5 करोड़ रुपये एनुअल पैकेज का जॉब ऑफर मिला है, जो 2008 में IIT हैदराबाद की स्थापना के बाद अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है।
ऑफर एडवर्ड नाथन वर्गीज को मिला है, जो IIT हैदराबाद में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के छात्र हैं। वह ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म Optiver में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करेंगे। यह रोल नीदरलैंड्स में बेस्ड होगा और वर्गीज जुलाई से फुल-टाइम जॉइनिंग करेंगे। खास बात यह है कि यह ऑफर उन्हें किसी लंबी इंटरव्यू प्रोसेस से नहीं, बल्कि समर इंटर्नशिप के बाद मिले प्री-प्लेसमेंट ऑफर (PPO) के जरिए मिला।
बन रहे एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स
संस्थान के मुताबिक, यह पैकेज IIT हैदराबाद के पिछले रिकॉर्ड से कहीं आगे निकल गया है। इससे पहले 2017 में करीब 1 करोड़ रुपये का ऑफर सबसे बड़ा माना जाता था। अब तक यहां 60 लाख से 90 लाख रुपये के पैकेज को ही बेहतरीन माना जाता रहा है, लेकिन इस नए ऑफर ने संस्थान की प्लेसमेंट इमेज को पूरी तरह नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है।
खास प्रक्रिया के बाद मिला बड़ा मौका
एडवर्ड वर्गीज ने Optiver में दो महीने की इंटर्नशिप की थी, जिसमें शुरुआती ट्रेनिंग और एक प्रोजेक्ट शामिल था। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए IIT हैदराबाद से दो स्टूडेंट्स को चुना गया था, लेकिन फुल-टाइम ऑफर सिर्फ वर्गीज को मिला। यह IITH के लिए एक और अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट भी साबित हुआ।
अपने अनुभव को साझा करते हुए वर्गीज ने बताया, ‘यह पहली और आखिरी कंपनी थी जिसके लिए मैंने इंटरव्यू दिया। जब मेरे मेंटर ने संकेत दिया कि कंपनी मुझे ऑफर देने जा रही है, तो मैं बेहद खुश था। मेरे माता-पिता भी उतने ही उत्साहित थे।’ बता दें, हैदराबाद में जन्मे वर्गीज ने कक्षा 7 से 12 तक की पढ़ाई बेंगलुरु में की। वह अपनी सफलता का श्रेय शुरुआती तैयारी और कैंपस एक्सपोजर को देते हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।