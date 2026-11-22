20th Anniversary iPhone से जुड़े कई लीक्स सामने आ चुके हैं। पहले यह डिटेल सामने आई थी कि 20वीं एनिवर्सरी पर आने वाले स्पेशल आईफोन में कंपनी कर्व्ड डिस्प्ले देने की प्लानिंग कर रही है। अब एक नए लीक में हिंट दिया गया है कि प्रो मॉडल 200MP कैमरे के साथ आ सकता है।

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20th Anniversary iPhone Pro: लगता है कि ऐप्पल अपनी 20वीं एनिवर्सरी पर कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि कंपनी इस मौके को खास बनाने के लिए स्पेशल आईफोन तैयार कर रही है, जिसमें कई ऐसी चीजें होंगी जो अब तक किसी आईफोन मॉडल में देखने को नहीं मिली हैं। एनिवर्सरी आईफोन सिर्फ एक मामूली अपडेट से कहीं बढ़कर होने वाला है और रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐप्पल इसमें चारों तरह से मुड़े हुआ डिस्प्ले दे सकती है। अब एक नया लीक सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि इसके 'प्रो' मॉडल्स में कैमरे में एक बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है।

एख लीक रिपोर्ट के अनुसार 20th Anniversary iPhone के प्रो मॉडल में 200 मेगापिक्सेल कैमरा मिल सकता है।

चार प्रोटोटाइप पर काम कर रहा ऐप्पल ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन उन पहले लोगों में से है, जिन्होंने 20th anniversary iPhone के बारे में चीजों का खुलासा किया। हाल ही उन्होंने बताया था कि अपकमिंग आईफोन 20 कैसा हो सकता है। अब इसके प्रो मॉडल के बारे में डिटेल्स सामने आई हैं। दरअसल, टिप्स्टर 'आइस यूनिवर्स' ने कुछ डिटेल शेयर की हैं। उनके अनुसार, ऐप्पल एक साथ चार प्रोटोटाइप पर काम कर रहा है: दो में चारों तरफ से मुड़ा हुआ (कर्व्ड) ग्लास है, और दो में नॉर्मल फ्लैट डिस्प्ले हैं, जिन्हें एक बैकअप ऑप्शन के तौर पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि इस कर्व्ड डिजाइन को बेहतर बनाने के लिए कंपनी लगभग तीन सालों से काम कर रही है।

इसके बेजेल लगभग 1 एमएम के हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इनके घुमाव की वजह से, सामने से देखने पर ये लगभग दिखाई ही नहीं देते। कुछ स्क्रीन प्रोटेक्टर भी ऑनलाइन सामने आए हैं, जो इसी आकार के लग रहे हैं।

कैमरे में हो सकता है सबसे बड़ा अपग्रेड अपकमिंग आईफोन में कैमरा भी खास मिलने वाला है। आइस यूनिवर्स का कहना है कि एक नए मेन सेंसर पर काम चल रहा है। यूट्यूबर सैम कोहल ने एक हालिया वीडियो में बताया कि इसमें 200 मेगापिक्सेल सेंसर होगा, जो काफी बेहतर डायनामिक रेंज के लिए LOFIC तकनीक का उपयोग करता है।

डिजाइन को लेकर सामने आई अन्य लीक डिटेल्स में सॉलिड-स्टेट बटन, बड़े OLED पैनल (प्रो के लिए लगभग 6.4 इंच और प्रो मैक्स के लिए 7 इंच के करीब), 2 एनएम प्रोसेस पर बनी A21 प्रो चिप और हाई एनर्जी डेंसिटी के लिए संभावित सिलिकॉन-एनोड बैटरी तकनीक शामिल हैं। इसमें डायनामिक आईलैंड की भी मिलने की उम्मीद है, लेकिन हो सकता है कि इसका साइज थोड़ा सिकुड़ जाए।

टाइटेनियम बॉडी वापस ला सकता है ऐप्पल एक दूसरे टिप्स्टर फिक्स्ड फोकस डिजिटल ने वीबो पर दावा किया कि ऐप्पल आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स के बाद पहली बार अपने प्रो मॉडल में टाइटेनियम फ्रेम वापस ला सकता है। iPhone 20 Pro में टाइटेनियम फ्रेम और राउंड कॉर्नर की सुविधा दी जा सकती है। यह डिजाइन लैंग्वेज iPhone Air से इंस्पायर्ड बताई जा रही है।

लेकिन ध्यान रहे कि यह सभी डिटेल लीक पर आधारित है और इनमें से कुछ भी अभी फाइनल नहीं है। ऐप्पल लगातार चीजों को बेहतर बनानेम में जुटा हुआ है, और प्रोडक्शन शुरू होने से पहले हार्डवेयर में बदलाव हो सकता है। फिर भी, बेहतरीन तरीके से तैयार किए गए कर्व्ड-ग्लास डिजाइन और दमदार कैमरा का कॉम्बीनेशन यह हिंट देता है कि आईफोन के 20वीं एनिवर्सरी मॉडल अब तक सबसे आईफोन साबित हो सकते हैं।

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