अब खाना पकाना हुआ बेहद आसान, एक बटन दबाते ही तैयार होगी डिश! Amazon पर उपलब्ध हैं 20L सोलो माइक्रोवेव ओवन

Amazon पर उपलब्ध 20L सोलो माइक्रोवेव ओवन्स इनबिल्ट ऑटो कुक मेन्यू के साथ आते हैं, जिससे एक बटन दबाते ही पसंदीदा डिश तैयार हो जाती है। बजट-फ्रेंडली कीमत और स्मार्ट फीचर्स के कारण ये ओवन्स हर किचन के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो रहे हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Amazon पर उपलब्ध 20L सोलो माइक्रोवेव ओवन्स भारतीय रसोइयों में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। LG, Panasonic, और godrej जैसे प्रमुख ब्रांड्स के ये ओवन्स 20 लीटर क्षमता के साथ आते हैं, जो छोटे परिवारों, बैचलर्स और रोजमर्रा के रीहीटिंग या कुकिंग टास्क के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं।

solo microwave oven

ऑटो कुक मेन्यू से आसान हुई कुकिंग इन माइक्रोवेव ओवन्स की सबसे बड़ी खासियत इनमें मिलने वाले इनबिल्ट ऑटो कुक मेन्यू (Auto Cook Menus) हैं। अब अलग-अलग डिशेज के लिए टाइम और टेम्परेचर सेट करने का झंझट खत्म हो गया है। बस अपनी मनपसंद डिश सिलेक्ट करें और एक सिंगल टच बटन दबाते ही खाना अपने आप परफेक्टली पककर तैयार हो जाता है। चाहे स्नैक्स बनाना हो, चावल पकाना हो या फिर फ्रोजन फूड डिफ्रॉस्ट करना हो, यह फीचर कुकिंग को काफी आसान बना देता है।

बजट-फ्रेंडली दाम और स्मार्ट फीचर्स Amazon पर ये 20L सोलो मॉडल्स काफी किफायती कीमतों, बैंक डिस्काउंट्स और आसान ईएमआई (EMI) ऑप्शंस के साथ उपलब्ध हैं। इनमें पावर सेविंग मोड, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, टच कंट्रोल और स्टीम क्लीन जैसी एडवांस्ड तकनीक भी मिलती है। अगर आप कम बजट में आधुनिक और स्मार्ट कुकिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो Amazon के ये 20L सोलो माइक्रोवेव ओवन्स आपकी रसोई के लिए एक बेस्ट डील साबित हो सकते हैं।

Panasonic 20 L Solo Microwave Oven (NN-SM25JBFDG) छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए एक 800-वाट हाई पावर वाला कॉम्पैक्ट ओवन है। यह रोजमर्रा के रीहीटिंग, डिफ्रॉस्टिंग और सिंपल कुकिंग टास्क के लिए आसान मैकेनिकल नॉक कंट्रोल्स के साथ आता है।

Specifications कंट्रोल टाइप मैकेनिकल नॉक वारंटी 1 वर्ष प्रोडक्ट पर, 1 वर्ष मैग्नेट्रॉन पर बॉक्स में शामिल ग्लास ट्रे, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड पावर आउटपुट 800 W क्षमता 20 लीटर क्यों खरीदें 800W हाई पावर उपयोग में आसान कॉम्पैक्ट डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प ऑटो कुक मेन्यू अनुपलब्ध केवल बेसिक सोलो फंक्शन

LG 20 L Solo Microwave Oven (MS2043BP) छोटी फैमिली और बैचलर्स के लिए एक एडवांस्ड सोलो माइक्रोवेव ओवन है। इसमें i-Wave पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, 44 ऑटो कुक मेन्यू और एंटी-बैक्टीरियल कैविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं जो खाना पकाने और डिफ्रॉस्ट करने को आसान बनाते हैं।

Specifications वारंटी 1 वर्ष प्रोडक्ट पर विशेष फीचर्स एंटी-बैक्टीरियल कैविटी, स्टीम क्लीन, +30 सेकेंड्स क्विक स्टार्ट, चाइल्ड लॉक ऑटो कुक मेन्यू 44 रेसिपी टेक्नोलॉजी i-Wave इवन हीटिंग & डिफ्रॉस्ट क्यों खरीदें i-Wave टेक्नोलॉजी 44 ऑटो कुक मेन्यू एंटी-बैक्टीरियल एनर्जी सेविंग मोड क्यों खोजें विकल्प केवल बेसिक सोलो मॉडल सीमित क्षमता

Godrej 20 L Solo Microwave Oven (GMX 20SA2 BLM) छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए एक भरोसेमंद सोलो ओवन है। इसमें मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और 5 साल की कॉम्प्रिहेन्सिव वारंटी दी गई है, जो इसे बजट सेगमेंट में काफी टिकाऊ बनाती है।

Specifications पावर आउटपुट 700 W हीटिंग तकनीक Multi Distribution System कंट्रोल टाइप नॉब/डायल कंट्रोल्स वारंटी 5 वर्ष कॉम्प्रिहेन्सिव वारंटी क्यों खरीदें 5 साल की फ्री कॉम्प्रीहेन्सिव वारंटी मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑटो डिफ्रॉस्ट व पावर सेविंग बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड सेफ्टी लॉक क्यों खोजें विकल्प ऑटो कुक मेन्यू अनुपलब्ध केवल बेसिक सोलो मॉडल

IFB 20 L Solo Microwave Oven 20PM-MEC2B एक कॉम्पैक्ट और भरोसेमंद सोलो माइक्रोवेव ओवन है। यह 800W हाई पावर, सरल मैकेनिकल जोग डायल कंट्रोल और ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन के साथ आता है, जो दैनिक रीहीटिंग और डिफ्रॉस्टिंग के लिए बेहतरीन है।

Specifications विशेष फीचर्स डिफ्रॉस्ट फंक्शन, ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन वारंटी 1 वर्ष निर्माता वारंटी कंट्रोल टाइप जोग डायल पावर आउटपुट 800 W क्यों खरीदें 800W हाई पावर मैकेनिकल जोग डायल सुरक्षा फीचर्स डिफ्रॉस्ट मोड क्यों खोजें विकल्प ऑटो कुक मेन्यू अनुपलब्ध सीमित उपयोग

IFB 20 Litre Solo Microwave Oven (20PM-MEC2) small families, bachelors और singles के लिए एक बेहतरीन और किफायती विकल्प है। यह माइक्रोवेव ओवन रीहीटिंग (खाना गर्म करने), मेल्टिंग और बेसिक कुकिंग के लिए बेस्ट है। इसमें दिए गए मैकेनिकल नॉब (Mechanical Knob) कंट्रोल इसे इस्तेमाल करने में बेहद आसान और टिकाऊ बनाते हैं।

Specifications बॉक्स में शामिल सामान माइक्रोवेव ओवन, ग्लास टर्नटेबल, वायर रैक, क्विक गाइड, वारंटी कार्ड स्पेशल फीचर्स एंटी-बैक्टीरियल कैविटी, ऑटो डिफ्रॉस्ट, ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, टाइमर वारंटी 1 वर्ष पूरे प्रोडक्ट पर, 3 वर्ष मैग्नेट्रॉन और कैविटी पर कंट्रोल टाइप मैकेनिकल नॉब क्यों खरीदें आसान इस्तेमाल एंटी-बैक्टीरियल कैविटी चाइल्ड सेफ्टी लॉक बेहतरीन वारंटी क्यों खोजें विकल्प ग्रिलिंग और बेकिंग नहीं डिजिटल डिस्प्ले का न होना

1. 20 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन किस प्रकार के परिवार के लिए सही है? 20 लीटर की क्षमता वाले सोलो माइक्रोवेव ओवन 1 से 4 सदस्यों वाले छोटे परिवारों, बैचलर्स या कपल्स के लिए बिल्कुल उपयुक्त होते हैं। यदि आपको रोजाना खाना गर्म करना, फ्रोजन फूड डिफ्रॉस्ट करना या बेसिक कुकिंग करनी है, तो यह साइज बेस्ट है।

2. सोलो माइक्रोवेव ओवन में क्या-क्या किया जा सकता है और क्या नहीं? सोलो माइक्रोवेव ओवन में आप खाना गर्म कर सकते हैं, चाय/दूध बना सकते हैं, चावल या सब्जियां उबाल सकते हैं और फ्रोजन चीजों को डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। हालांकि, सोलो मॉडल में आप केक या बिस्कुट बेक नहीं कर सकते और न ही तंदूरी/ग्रिलिंग कर सकते हैं (इसके लिए ग्रिल या कन्वेक्शन माइक्रोवेव की जरूरत होती है)।

3. सोलो माइक्रोवेव ओवन में किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए? इसमें केवल माइक्रोवेव-सेफ कांच, बोरोसिल लेयर वाले बर्तन, माइक्रोवेव-सेफ प्लास्टिक और सिरेमिक बर्तनों का ही उपयोग करना चाहिए। किसी भी धातु या स्टील के बर्तन, एल्युमिनियम फॉयल या सामान्य प्लास्टिक का इस्तेमाल गलती से भी न करें, इससे स्पार्किंग या नुकसान हो सकता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।