तंदूरी स्नेक्स से लेकर ग्रिलिंग तक, Amazon पर मिल रहे ये 20L Grill Microwave ओवन बनाएंगे कुकिंग आसान
Amazon पर मिल रहे ये 20 Litre Grill Microwave Ovens आपकी रोज़ाना की कुकिंग और ग्रिलिंग को आसान और तेज बनाते हैं। ऑटो-कुक फीचर्स और तगड़े डिस्काउंट के साथ आने वाले ये ओवन छोटी फैमिली और बैचलर्स के लिए परफेक्ट चॉइस हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपनी रसोई को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो Amazon पर मिल रहे 20 Litre Grill Microwave Ovens आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। ये ओवन न केवल खाना गर्म करने, बल्कि ग्रिलिंग और झटपट स्नैक्स तैयार करने का काम भी चुटकियों में कर देते हैं।
तंदूरी स्नैक्स से लेकर ग्रिलिंग तक सब कुछ आसान
इन 20 लीटर ग्रिल माइक्रोवेव ओवन में आप तंदूरी पनीर टिक्का, ग्रिल्ड सैंडविच और रोस्टेड चिकन जैसी लजीज डिश आसानी से बना सकते हैं। इनमें दिए गए ऑटो-कुक मेन्यू और एडवांस्ड हीटिंग फीचर्स कुकिंग टाइम को काफी कम कर देते हैं।
छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए परफेक्ट चॉइस
20 लीटर कैपेसिटी वाले ये ओवन बैचलर्स, कपल्स और 2 से 3 सदस्यों वाले छोटे परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। कॉम्पैक्ट साइज होने के कारण ये किचन काउंटरटॉप पर बहुत कम जगह घेरते हैं।
Amazon Deals पर भारी छूट और बैंक ऑफर्स
अमेजन पर Bajaj, LG, Samsung और IFB जैसे टॉप ब्रांड्स के ये 20L ग्रिल ओवेन तगड़े डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। नो-कॉस्ट EMI, बैंक ऑफर्स और फ्री डिलीवरी जैसी डील्स के साथ यह आपकी जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ते।
1. LG 20 L Grill Microwave Oven (MH2044DB, Black, Quartz Heater, I-Wave Technology, Indian Cuisine, Auto Cook Menu, Steam Clean, Anti-Bacterial Cavity & Health plus Menu)
LG 20 L Grill Microwave Oven (MH2044DB) छोटे परिवारों, बैचलर्स और कपल्स के लिए एक बेहतरीन किचन अप्लायंस है। यह केवल खाना गर्म करने के लिए ही नहीं, बल्कि ग्रिलिंग और हेल्दी कुकिंग के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। Amazon पर ₹8,140 की आकर्षक कीमत और कई बैंक ऑफर्स के साथ यह एक वैल्यू-फॉर-मनी डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुरक्षित और तेज़ ग्रिलिंग
i-wave टेक्नोलॉजी
हाइजीनिक और क्लीन
52 ऑटो-कुक मेन्यू
क्यों खोजें विकल्प
बेकिंग के लिए नहीं
स्टेनलेस स्टील बॉडी नहीं
2. IFB 20L Grill Microwave Oven with 61 Standard Cook Menus (20PG4S, Silver, Multi-Stage Cooking, Steam Clean, Weight Defrost, Child Safety Lock, Micro + Grill Combi-cook)
IFB 20L Grill Microwave Oven (20PG4S) छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए डिज़ाइन किया गया एक आधुनिक किचन अप्लायंस है। यह रोज़ाना खाना गर्म करने, पकाने और स्वादिष्ट ग्रिल्ड डिश बनाने के लिए बेहतरीन विकल्प है। Amazon पर ₹8,880 की कीमत और 16% डिस्काउंट के साथ यह एक टिकाऊ और फ़ीचर-पैक ओवन है।
Specifications
क्यों खरीदें
61 ऑटो-कुक रेसिपीज़
बेहतरीन वारंटी पैकेज
मल्टी-स्टेज कुकिंग और कॉम्बी मोड
स्टीम क्लीन और आसान सफाई
क्यों खोजें विकल्प
बेकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं
कीमत थोड़ी अधिक
3. Panasonic 20L Grill Microwave Oven(NN-GT221WFDG,White, 38 Auto Cook Menus )
Panasonic 20L Grill Microwave Oven (NN-GT221WFDG) बैचलर्स, कपल्स और छोटे परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया एक कॉम्पैक्ट काउंटरटॉप अप्लायंस है। यह रीहीटिंग, डिफ्रॉस्टिंग और ग्रिलिंग के लिए सही विकल्प है। Amazon पर 27% डिस्काउंट के साथ ₹8,160 की कीमत में यह एक वैल्यू-फॉर-मनी ओवन है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज़ हीटिंग
कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
जरूरी एक्सेसरीज शामिल
आसान सफाई
क्यों खोजें विकल्प
बेकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं
कम ऑटो-कुक मेन्यू
4. Kenstar Durachef 20 Litres Grill Microwave Oven (Black)
Kenstar Durachef 20 Litres Grill Microwave Oven आपकी रोज़ाना की कुकिंग, रीहीटिंग और ग्रिलिंग को आसान बनाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon पर ₹8,990 की कीमत और 40% डिस्काउंट के साथ मिलने वाला यह ओवन 200 प्री-सेट ऑटो कुक मेन्यू और प्रीमियम स्टेनलेस स्टील कैविटी के साथ आता है, जो इसे इस बजट सेगमेंट में काफी खास बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
200 ऑटो-कुक मेन्यू
स्टेनलेस स्टील कैविटी
ग्रिल फ्राई और ब्रेड डिफ़्रॉस्ट
चाइल्ड सेफ्टी लॉक
क्यों खोजें विकल्प
कन्वेक्शन मोड उपलब्ध नहीं
सीमित क्षमता
5. Star Electronics 20 Litres Grill Microwave Oven (Black)
Star Electronics 20 Litres Grill Microwave Oven दैनिक रीहीटिंग, ग्रिलिंग और झटपट कुकिंग के लिए एक किफायती विकल्प है। Amazon पर 43% के तगड़े डिस्काउंट के साथ यह ₹8,499 में उपलब्ध है। इसमें 200 प्री-सेट ऑटो-कुक मेन्यू और हाइजीनिक स्टेनलेस स्टील कैविटी जैसे बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
200 ऑटो-कुक रेसिपीज़
स्टेनलेस स्टील कैविटी
बजट-फ्रेंडली कीमत
ग्रिल फ्राई और ब्रेड डिफ़्रॉस्ट
क्यों खोजें विकल्प
कन्वेक्शन मोड नहीं
सर्विस नेटवर्क सीमित
6. USHA Oven Toaster Griller (OTG) 20 L |Rotisserie|Bake, Grill, Roast,Toast|Upper&Lower heating|Cool Touch Handle | Customised Time&Temperature Control|Easy to Clean |2Year Warranty|100% Copper Motor|
USHA Oven Toaster Griller (OTG) 20 L होम बेकिंग, रोस्टिंग, टोस्टिंग और ग्रिलिंग के लिए एक वर्सेटाइल और कॉम्पैक्ट अप्लायंस है। Amazon पर ₹6,399 की कीमत और 37% डिस्काउंट के साथ मिलने वाला यह OTG 100% कॉपर मोटर, रोटीसरी फ़ीचर और 7 एक्सेसरीज़ के साथ आता है, जो इसे केक, पिज़्ज़ा और ग्रिल्ड डिशेज बनाने के लिए परफेक्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
परफेक्ट बेकिंग और रोस्टिंग
रोटीसरी फ़ीचर
7 मुफ़्त एक्सेसरीज़
इल्यूमिनेटेड चैंबर और कूल टच हैंडल
क्यों खोजें विकल्प
माइक्रोवेव नहीं
धीमी हीटिंग
7. Kaff KMW 5PJ Built-in Microwave Oven for Kitchen, 20 Litre with Child Lock, Digital Clock & Time Display | Microwave, Grill, Defrost & Combination Programming Mode (Black)
KAFF KMW 5PJ 20L Built-in Microwave Oven एक प्रीमियम बिल्ट-इन अप्लायंस है, जिसे आधुनिक मॉड्यूलर किचन के कैबिनेट में फिट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ब्लैक टेम्पर्ड ग्लास फिनिश, पुश-डोर ओपनिंग और माइक्रोवेव, ग्रिल व कॉम्बिनेशन मोड्स के साथ आता है। Amazon पर यह 21% डिस्काउंट के साथ ₹27,490 की कीमत में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम बिल्ट-इन डिज़ाइन
पावरफुल ग्रिलिंग
शानदार वारंटी पैकेज
सुरक्षा और आसान कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगा
कम क्षमता
1. ग्रिल माइक्रोवेव ओवन क्या होता है और यह सोलो माइक्रोवेव से कैसे अलग है?
सोलो माइक्रोवेव ओवन में केवल खाना गर्म, पकाया और डिफ़्रॉस्ट किया जा सकता है। जबकि ग्रिल माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव फीचर्स के साथ-साथ एक अलग ग्रिलिंग एलिमेंट (जैसे क्वार्ट्ज या शीथ हीटर) होता है, जिससे आप पनीर टिक्का, ग्रिल्ड सैंडविच, कबाब और चिकन जैसी डिशेज़ को क्रिस्पी और ब्राउन बना सकते हैं।
2. क्या 20 लीटर का ग्रिल माइक्रोवेव ओवन मेरे परिवार के लिए सही रहेगा?
हाँ, 20 लीटर की क्षमता बैचलर्स, कपल्स और 2 से 3 सदस्यों वाले छोटे परिवारों के लिए एकदम सही मानी जाती है। अगर आपके परिवार में 4 या उससे अधिक सदस्य हैं, तो आपको 25L या 30L क्षमता वाले मॉडल चुनने चाहिए।
3. क्या 20L ग्रिल माइक्रोवेव ओवन में केक या ब्रेड बेक की जा सकती है?
नहीं। ग्रिल माइक्रोवेव ओवन में प्रॉपर बेकिंग (जैसे स्पंज केक, ब्रेड या पेस्ट्री) नहीं की जा सकती। बेकिंग के लिए कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन या OTG की आवश्यकता होती है।
4. ग्रिल माइक्रोवेव ओवन में किस तरह के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए?
माइक्रोवेव मोड में: केवल माइक्रोवेव-सेफ ग्लास, सिरेमिक या बीपीए-फ्री प्लास्टिक बर्तनों का उपयोग करें।
ग्रिल मोड में: मेटल रैक (जो ओवन के साथ आता है), मेटल बेकिंग ट्रे या हीट-रेसिस्टेंट ग्लास बर्तनों का उपयोग करें। (ध्यान दें: ग्रिल मोड में कभी भी प्लास्टिक बर्तनों का प्रयोग न करें)।
5. ग्रिल माइक्रोवेव ओवन खरीदते समय किन मुख्य फीचर्स पर ध्यान देना चाहिए?
पावर आउटपुट (800W-1000W): ज़्यादा वॉट का मतलब तेज़ और बेहतर ग्रिलिंग।
ऑटो-कुक मेन्यू : 38 से 61+ प्री-सेट रेसिपीज़ वाले ओवन खाना बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं।
सफाई की सुविधा : स्टीम क्लीनिंग या एंटी-बैक्टीरियल कोटिंग से ओवन अंदर से आसानी से साफ होता है।
वारंटी: कम से कम 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव और मैग्नेट्रॉन पर 3 से 5 साल की वारंटी जरूर देखें।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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