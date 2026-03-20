सीधे ₹20,000 सस्ता, 200MP कैमरे वाला सैमसंग Ultra फोन पर ऑफर, यहां मिल रही डील

Mar 20, 2026 08:59 pm IST

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G इस समय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिना किसी सेल और बैंक ऑफर के ही बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। बता दें कि जब इसे भारत में लॉन्च किया गया था, उस समय इसकी शुरुआती कीमत 1,29,999 रुपये थी।

Samsung का फ्लैगशिप फोन इस समय कीमत में बड़ी कटौती के साथ मिल रहा है। अगर आप भी DSLR जैसी फोटो खींचने के लिए 200 मेगापिक्सेल कैमरे वाला फोन तलाश रहे हैं, तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिल रही यह सैमसंग डील आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। हम बात कर रहे हैं Samsung Galaxy S24 Ultra 5G की, जो इस समय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिना किसी सेल और बैंक ऑफर के ही बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। बता दें कि जब इसे भारत में लॉन्च किया गया था, उस समय इसकी शुरुआती कीमत 1,29,999 रुपये थी। लेकिन अब इसे खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोन पर आप अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। फोन में कुल चार रियर कैमरे हैं, जिसमें मेन कैमरा 200MP का है। चलिए बताते हैं सबसे सस्ता कहां मिल रहा है यह फोन...

लॉन्च के समय इतनी थी कीमत भारत में, लॉन्च के समय Samsung Galaxy S24 Ultra के 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 1,29,999 रुपये, 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 1,39,999 रुपये और 12GB+1TB वेरिएंट की कीमत 1,59,999 रुपये थी।

सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की Flipkart डील इस समय फ्लिपकार्ट पर फोन का 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला मॉडल मात्र 1,09,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ध्यान रहें कि इस कीमत में केवल फोन का Titanium Gray और Titanium Black कलर वेरिएंट ही मिल रहे हैं। यानी बिना किसी सेल और बैंक ऑफर के ही फोन अपनी लॉन्च प्राइस से सीधे 20,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। फोन पर 51,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है।