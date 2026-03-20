सीधे ₹20,000 सस्ता, 200MP कैमरे वाला सैमसंग Ultra फोन पर ऑफर, यहां मिल रही डील
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G इस समय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिना किसी सेल और बैंक ऑफर के ही बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। बता दें कि जब इसे भारत में लॉन्च किया गया था, उस समय इसकी शुरुआती कीमत 1,29,999 रुपये थी।
Samsung का फ्लैगशिप फोन इस समय कीमत में बड़ी कटौती के साथ मिल रहा है। अगर आप भी DSLR जैसी फोटो खींचने के लिए 200 मेगापिक्सेल कैमरे वाला फोन तलाश रहे हैं, तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिल रही यह सैमसंग डील आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। हम बात कर रहे हैं Samsung Galaxy S24 Ultra 5G की, जो इस समय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिना किसी सेल और बैंक ऑफर के ही बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। बता दें कि जब इसे भारत में लॉन्च किया गया था, उस समय इसकी शुरुआती कीमत 1,29,999 रुपये थी। लेकिन अब इसे खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोन पर आप अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। फोन में कुल चार रियर कैमरे हैं, जिसमें मेन कैमरा 200MP का है। चलिए बताते हैं सबसे सस्ता कहां मिल रहा है यह फोन...
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लॉन्च के समय इतनी थी कीमत
भारत में, लॉन्च के समय Samsung Galaxy S24 Ultra के 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 1,29,999 रुपये, 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 1,39,999 रुपये और 12GB+1TB वेरिएंट की कीमत 1,59,999 रुपये थी।
सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की Flipkart डील
इस समय फ्लिपकार्ट पर फोन का 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला मॉडल मात्र 1,09,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ध्यान रहें कि इस कीमत में केवल फोन का Titanium Gray और Titanium Black कलर वेरिएंट ही मिल रहे हैं। यानी बिना किसी सेल और बैंक ऑफर के ही फोन अपनी लॉन्च प्राइस से सीधे 20,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। फोन पर 51,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है।
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चलिए एक नजर डालते हैं सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की खासियत पर
फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.8 इंच का डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले है। यह फोन टाइटेनियम फ्रेम और गैलेक्सी एआई फीचर्स के साथ आता है। इसके साथ S Pen भी है, जो फोन की बॉडी में ही इंटीग्रेटेड है। यह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट से लैस है, जिसे स्टैंडर्ड 12GB रैम के साथ जोड़ा गया है। फोन में 256GB/512GB/1TB तक स्टोरेज ऑप्शन्स मिल जाते हैं। फोन अपने दमदार कैमरे के लिए पॉपुलर है। इसमें 200 मेगापिक्सेल मेन कैमरे के साथ कुल चार रियर कैमरे (200MP+50MP+12MP+10MP) हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग करने के लिए, फोन में 12 मेगापिक्सेल का कैमरा है। फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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