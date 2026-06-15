200MP बैक कैमरा, 50MP सेल्फी कैमरा के साथ 2 जुलाई को धूम मचाने आ Oppo का फोटोग्राफी किंग फोन; जानें कितनी होगी कीमत

Oppo Reno 16 Series की भारत में लॉन्च डेट सामने आ गई है। नई सीरीज में 200MP का दमदार कैमरा, 6700mAhकी बैटरी, AI फीचर्स और प्रीमियम डिजाइन मिलता है। जानिए Oppo Reno 16 और Reno 16 Pro की संभावित कीमत।

Oppo अपनी नई Reno 16 Series को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। OPPO अपनी नई Reno 16 Series को भारत में 2 जुलाई 2026 को लॉन्च कर सकती है। मशहूर टिप्स्टर अभिषेक यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में Twitter) पर इस लॉन्च डेट की जानकारी साझा की है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन Reno 16 सीरीज पिछले कुछ समय से कई सर्टिफिकेशन और बेंचमार्किंग वेबसाइट्स पर दिखाई दे रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह लॉन्च डेट काफी हद तक सही हो सकती है। OPPO इस सीरीज के जरिए मिड-प्रीमियम और प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रहा है।

Oppo इस सीरीज के तहत Oppo Reno 16 और Oppo Reno 16 Pro को लॉन्च कर सकता है। दोनों स्मार्टफोन में AI फीचर्स, बेहतर कैमरा सिस्टम, दमदार प्रोसेसर और बड़ी बैटरी जैसे कई अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। खास बात यह है कि कंपनी इस सीरीज के जरिए मिड-प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में पेश करेगी।

OPPO Reno 16 Series की संभावित कीमत लॉन्च से पहले OPPO Reno 16 सीरीज के कुछ मॉडल्स यूरोप की एक रिटेलर की वेबसाइट पर लिस्ट किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, OPPO Reno 16 5G की कीमत EUR 890.91 (करीब 98,200 रुपये) हो सकती है। वहीं OPPO Reno 16 FS 5G को EUR 791.90 (लगभग 87,300 रुपये) में लॉन्च किया जा सकता है। दूसरी तरफ, सीरीज के टॉप मॉडल OPPO Reno 16 Pro 5G की कीमत EUR 1,087.90 (करीब 1,19,900 रुपये) बताई जा रही है। हालांकि ये यूरोपीय बाजार की कीमतें हैं और भारत में टैक्स, मार्केट स्ट्रेटेजी और अन्य कारणों की वजह से कीमत इससे काफी अलग हो सकती है।

OPPO Reno 16 Pro के संभावित फीचर्स OPPO Reno 16 Pro में 6.32 इंच का LTPS AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 1.5K रिजॉल्यूशन, 144Hz रिफ्रेश रेट और Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन के साथ आ सकता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 8550 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा (OIS सपोर्ट के साथ), 50MP टेलीफोटो कैमरा (3.5x ऑप्टिकल जूम और OIS), 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। वहीं पावर बैकअप के लिए इसमें 6,700mAh की बड़ी बैटरी और 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की संभावना है।