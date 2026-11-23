वीवो के नए फ्लैगशिप फोन Vivo S70 Pro के स्पेसिफिकेशन्स लॉन्च से पहले ऑनलाइन लीक हो गए हैं। फोन में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर, 200MP कैमरा, 7000mAh से बड़ी बैटरी मिल सकती है।

लॉन्च से पहले सामने आए Vivo S70 Pro के धांसू फीचर्स

स्मार्टफोन बाजार में Vivo अपने नए फोन के साथ एक बार फिर कैमरा सेगमेंट में हलचल मचा सकता है। कंपनी की अपकमिंग Vivo S70 सीरीज को लेकर लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अब इस सीरीज के Pro मॉडल यानी Vivo S70 Pro के स्पेसिफिकेशन्स लीक हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस फोन में 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें Qualcomm का Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। फोन को लेकर सामने आई जानकारी में सबसे ज्यादा ध्यान इसके कैमरा सेटअप ने खींचा है। इसमें 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और 200mm टेली-कन्वर्टर का सपोर्ट भी मिल सकता है।

Vivo S70 Pro में मिल सकता है 200MP कैमरा Vivo S70 Pro फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। इसमें 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलने की बात कही गई है। हालांकि, कुछ पुरानी लीक में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरे का भी जिक्र किया गया था। इसके अलावा फोन में 64 मेगापिक्सल का Sony LYT-610 टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है। इस कैमरे के साथ OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। OIS की मदद से फोटो खींचते समय हाथ थोड़ा हिलने पर भी तस्वीर को साफ रखने में मदद मिलती है। खासकर जूम करके फोटो खींचने या कम रोशनी में तस्वीर लेने के दौरान यह फीचर काम आ सकता है। फोन में तीसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड सेंसर हो सकता है।

Vivo S70 Pro के अन्य फीचर्स रियर कैमरे के अलावा Vivo S70 Pro में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी अच्छा कैमरा मिल सकता है। लीक के अनुसार, फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। इस कैमरे में ऑटोफोकस का सपोर्ट भी मिलने की चर्चा है। डिस्प्ले की बात करें तो Vivo S70 Pro में 6.59 इंच की फ्लैट OLED स्क्रीन दी जा सकती है। इसका रेजॉल्यूशन 1.5K होने की उम्मीद है। परफॉर्मेंस के लिए Vivo S70 Pro में Qualcomm का Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया जा सकता है।