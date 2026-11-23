फोटोग्राफी लवर्स खुश हो जाएं: 200MP कैमरा, 7000mAh से बड़ी बैटरी, 200mm जूम जैसे फीचर्स के साथ आ रहा Vivo का नया फोन
वीवो के नए फ्लैगशिप फोन Vivo S70 Pro के स्पेसिफिकेशन्स लॉन्च से पहले ऑनलाइन लीक हो गए हैं। फोन में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर, 200MP कैमरा, 7000mAh से बड़ी बैटरी मिल सकती है।
स्मार्टफोन बाजार में Vivo अपने नए फोन के साथ एक बार फिर कैमरा सेगमेंट में हलचल मचा सकता है। कंपनी की अपकमिंग Vivo S70 सीरीज को लेकर लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अब इस सीरीज के Pro मॉडल यानी Vivo S70 Pro के स्पेसिफिकेशन्स लीक हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस फोन में 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें Qualcomm का Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। फोन को लेकर सामने आई जानकारी में सबसे ज्यादा ध्यान इसके कैमरा सेटअप ने खींचा है। इसमें 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और 200mm टेली-कन्वर्टर का सपोर्ट भी मिल सकता है।
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Vivo S70 Pro में मिल सकता है 200MP कैमरा
Vivo S70 Pro फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। इसमें 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलने की बात कही गई है। हालांकि, कुछ पुरानी लीक में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरे का भी जिक्र किया गया था। इसके अलावा फोन में 64 मेगापिक्सल का Sony LYT-610 टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है। इस कैमरे के साथ OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। OIS की मदद से फोटो खींचते समय हाथ थोड़ा हिलने पर भी तस्वीर को साफ रखने में मदद मिलती है। खासकर जूम करके फोटो खींचने या कम रोशनी में तस्वीर लेने के दौरान यह फीचर काम आ सकता है। फोन में तीसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड सेंसर हो सकता है।
Vivo S70 Pro के अन्य फीचर्स
रियर कैमरे के अलावा Vivo S70 Pro में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी अच्छा कैमरा मिल सकता है। लीक के अनुसार, फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। इस कैमरे में ऑटोफोकस का सपोर्ट भी मिलने की चर्चा है। डिस्प्ले की बात करें तो Vivo S70 Pro में 6.59 इंच की फ्लैट OLED स्क्रीन दी जा सकती है। इसका रेजॉल्यूशन 1.5K होने की उम्मीद है। परफॉर्मेंस के लिए Vivo S70 Pro में Qualcomm का Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया जा सकता है।
फोन के साथ 16GB तक रैम मिलने की भी चर्चा हुई थी। बैटरी के मामले में भी Vivo S70 Pro काफी दमदार हो सकता है। लीक के मुताबिक, फोन में 7000mAh से बड़ी बैटरी दी जा सकती है। इसके साथ करीब 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की बात कही गई है। फोन के डिजाइन और मजबूती को लेकर भी कुछ जानकारियां सामने आई हैं। लीक के अनुसार, Vivo S70 Pro में मेटल फ्रेम दिया जा सकता है। इसके अलावा फोन को IP69 रेटिंग मिलने की बात कही गई है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।