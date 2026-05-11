200MP कैमरा, AI फीचर्स वाला Samsung Galaxy S25 Ultra पहली बार हुआ सीधे ₹30,804 सस्ता, यहां मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट

200MP OIS कैमरा और एडवांस AI फीचर्स वाला Samsung Galaxy S25 Ultra 5G फोन अमेजन की ग्रेट समर सेल में भारी डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है। इस सेल में फोन सीधे 30,804 रुपए की छूट पर बेचा जा रहा है।

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G at Big Discount: सैमसंग के प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन को बड़े डिस्काउंट पर खरीदने का इंतजार कर रहे हैं अमेजन की ग्रेट समर सेल में आपके लिए बेस्ट डील है। अमेजन सेल में Samsung Galaxy S25 Ultra 5G बिना किसी शर्त के 30,000 रुपए से ज्यादा सस्ता मिल रहा है। साथ ही फोन पर मिलने वाले बैंक ऑफर, कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के बाद आप फोन को और भी ज्यादा सस्ते में खरीद पाएंगे। Samsung का यह प्रीमियम डिवाइस दमदार कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और एडवांस AI फीचर्स के साथ आता है। आइये आपको डिटेल में बताते हैं सैमसंग के इस फोन पर मिलने वाली बेस्ट डील के बारे में:

Samsung Galaxy S25 Ultra पर मिल रहा बड़ा डिस्काउंट सबसे पहले आपको बताते हैं कि Samsung ने Galaxy S25 Ultra 5G को 1,29,999 रुपए की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया था। लेकिन अब Amazon की समर सेल में यह स्मार्टफोन भारी डिस्काउंट के बाद सिर्फ 99,195 रुपए में खरीदा जा सकता है। यानी इस फोन पर सीधे 30,804 रुपए तक की छूट दी जा रही है।

अमेजन पे आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से फोन को खरीदने पर 3000 रुपए तक का कैशबैक भी मिल सकता है। इसके अलावा Amazon Pay से भुगतान करने वाले यूजर्स को करीब 3,000 रुपए तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन है, तो एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाकर आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से 40,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है। हालांकि यह पूरी तरह आपके पुराने फोन की कंडीशन, मॉडल और ब्रांड पर निर्भर करेगा।

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G के दमदार फीचर्स Samsung Galaxy S25 Ultra 5G में 6.9 इंच का बड़ा QHD+ Dynamic AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है। यह प्रोसेसर गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और मल्टीटास्किंग के दौरान शानदार परफॉर्मेंस देता है। वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में भी Samsung Galaxy S25 Ultra काफी दमदार माना जा रहा है। फोन में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट दिया गया है, जिससे यूजर्स बेहद हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बेहतर स्टेबिलाइजेशन और नाइट मोड की वजह से वीडियो आउटपुट काफी शानदार मिलता है।

Samsung Galaxy S25 Ultra का सबसे बड़ा हाईलाइट इसका कैमरा सेटअप है। फोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो OIS यानी Optical Image Stabilization सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा फोन में 50MP का टेलीफोटो कैमरा मिलता है, जो 5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। वहीं 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 10MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर भी दिया गया है। यह कैमरा सेटअप 100x डिजिटल जूम तक सपोर्ट करता है, जिससे दूर की चीजों को भी काफी डिटेल में कैप्चर किया जा सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

Samsung ने Galaxy S25 Ultra 5G में कई एडवांस AI फीचर्स भी शामिल किए हैं। फोन में AI Photo Assist और Generative Edit जैसे फीचर्स मिलते हैं। यूजर्स फोटो से अनचाहे ऑब्जेक्ट हटा सकते हैं, बैकग्राउंड बदल सकते हैं और तस्वीरों को ज्यादा प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। इसके अलावा फोन में Live Translate, Circle to Search और AI Wallpaper Generator जैसे स्मार्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसके साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।