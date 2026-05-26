12GB रैम, 200MP कैमरा, 7000mAh बैटरी, तगड़े AI फीचर्स के साथ आए Oppo के दो फ्लैगशिप फोन, पानी-धूल से फुल सेफ

OPPO Reno 16 और Reno 16 Pro स्मार्टफोन्स लॉन्च हो गए हैं। दोनों फोन्स में 200MP कैमरा, MediaTek प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और प्रीमियम डिजाइन दिया गया है। ये फोन मोबाइल फोटोग्राफी का एक नया लेवल सेट कर देंगे।

OPPO ने अपनी नई OPPO Reno 16 Series को लॉन्च कर दिया है, जिसमें OPPO Reno 16 और OPPO Reno 16 Pro शामिल हैं। दोनों स्मार्टफोन्स अपने प्रीमियम डिजाइन, दमदार कैमरा और AI फीचर्स की वजह से काफी चर्चा में हैं। खास बात यह है कि कंपनी ने इन फोन्स में 200MP कैमरा दिया है, जो मोबाइल फोटोग्राफी को एक नया लेवल देने का दावा करता है। आजकल यूजर्स सिर्फ अच्छा कैमरा ही नहीं, बल्कि पावरफुल परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ भी चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए OPPO ने Reno 16 सीरीज में MediaTek के लेटेस्ट चिपसेट और 7000mAh की बड़ी बैटरी का इस्तेमाल किया है। कंपनी का कहना है कि ये फोन गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और AI बेस्ड फीचर्स के लिए शानदार अनुभव देंगे।

Oppo Reno 16 Pro और Oppo Reno 16 की कीमत, कलर वैरिएंट, उपलब्धता ओप्पो रेनो 16 का 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 3,499 चीनी डॉलर (लगभग 49,000 रुपये) से शुरू होता है। इससे ऊपर के वेरिएंट, जैसे कि 16GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट, 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट, क्रमशः 3,899 चीनी डॉलर (लगभग 55,000 रुपये) और 3,999 चीनी डॉलर (लगभग 56,000 रुपये) में उपलब्ध हैं। वहीं, 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 4,299 चीनी डॉलर (लगभग 60,000 रुपये) है। सबसे टॉप वेरिएंट, 16GB रैम और 1TB स्टोरेज वाला वेरिएंट, 4,899 चीनी डॉलर (लगभग 69,000 रुपये) में उपलब्ध है।

Reno 16 Pro का बेस 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट CNY 4,499 (लगभग 63,000 रुपये) से शुरू होता है। 12GB RAM और 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत CNY 4,899 (लगभग 69,000 रुपये) और CNY 5,299 (लगभग 74,000 रुपये) है। दोनों फोन 29 मई से Oppo के ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से चीन में सेल के लिए उपलब्ध होंगे। स्टैंडर्ड Reno 16 Galaxy Purple, Heartbeat और Moonlight Is Dark रंगों में उपलब्ध है, जबकि Reno 16 Pro Dream White, Heartbeat और Moonlight Is Dark रंग में आता है।

Oppo Reno 16 Pro और Oppo Reno 16 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Oppo Reno 16 Pro में 6.78 इंच का बड़ा 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जबकि Oppo Reno 16 में 6.32 इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले मिलता है। दोनों स्मार्टफोन्स में 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सैंपलिंग रेट और 1800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, जिससे वीडियो देखने और गेमिंग का एक्सपीरियंस काफी स्मूद और शानदार हो जाता है।

परफॉर्मेंस की बात करें तो Reno 16 Pro में MediaTek Dimensity 9500s प्रोसेसर दिया गया है, जबकि Reno 16 में Dimensity 8550 Super चिपसेट मिलता है। दोनों फोन्स में 16GB तक LPDDR5x RAM और 1TB तक UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है। ये स्मार्टफोन्स Android 16 बेस्ड ColorOS 16 पर काम करते हैं।

कैमरा फीचर्स दोनों फोन्स में लगभग समान रखे गए हैं। इनमें 200MP का OIS सपोर्ट वाला मेन कैमरा मिलता है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 50MP का Periscope Telephoto Lens दिया गया है, जो 3.5x Optical Zoom सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दोनों फोन्स में 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। ये फोन 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करते हैं।

बैटरी की बात करें तो Reno 16 Pro में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जबकि Reno 16 में 6700mAh बैटरी मिलती है। दोनों फोन्स 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आते हैं, लेकिन 50W वायरलेस चार्जिंग फीचर सिर्फ Pro मॉडल में दिया गया है।