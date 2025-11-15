Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़20000mah powerbank launched with 100w simultaneously charge phone laptop and more
20,000mAh कैपेसिटी वाला शक्तिशाली पावरबैंक, रॉकेट की स्पीड से चार्ज करेगा फोन, लैपटॉप

20,000mAh कैपेसिटी वाला शक्तिशाली पावरबैंक, रॉकेट की स्पीड से चार्ज करेगा फोन, लैपटॉप

संक्षेप: 20,000mAh बैटरी कैपेसिटी और 100W फास्ट चार्जिंग वाला एक बाहुबली पावरबैंक बाजार में आ गया है, जो फोन, टैबलेट ही नहीं बल्कि लैपटॉप को भी तेजी से चार्ज कर देगा। दरअसल, बेसस ने चुपचाप अमेरिका में एक नया पावरबैंक लॉन्च कर दिया है।

Sat, 15 Nov 2025 05:50 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

52% OFF

Xiaomi Pocket Power Bank pro 10000mAh 33W Super Fast Charging PD |Smart 12 Layer Protection|Type C Input & Output|Triple Output Ports|Supports Android,Apple, Tablets, Earbuds,Watch(MI Powerbank),Black

Xiaomi Pocket Power Bank pro 10000mAh 33W Super Fast Charging PD |Smart 12 Layer Protection|Type C Input & Output|Triple Output Ports|Supports Android,Apple, Tablets, Earbuds,Watch(MI Powerbank),Black

  • checkXiaomi Pocket Power Bank pro 10000mAh 33W Super Fast Charging PD |Smart 12 Layer Protection|Type C Input & Output|Triple Output Ports|Supports Android
  • checkApple
  • checkTablets
amazon-logo

₹1599

₹3299

खरीदिये

discount

62% OFF

Portronics Luxcell B 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank, Ultra Slim Power Bank with Mach USB-A Output, Type C PD Output, Type C Input, Wake Up Button(Green)

Portronics Luxcell B 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank, Ultra Slim Power Bank with Mach USB-A Output, Type C PD Output, Type C Input, Wake Up Button(Green)

  • checkPortronics Luxcell B 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank
  • checkUltra Slim Power Bank with Mach USB-A Output
  • checkType C PD Output
amazon-logo

₹679

₹1799

खरीदिये

discount

68% OFF

boAt New Launch EnergyShroom PB331 (Magsafe) 10000mAh Magnetic Wireless Powerbank, 15W Wireless & 22.5W Wired Charging for (iPhone 16,15,14,13 & 12, Android & Other Qi Enabled Devices) (Purple)

boAt New Launch EnergyShroom PB331 (Magsafe) 10000mAh Magnetic Wireless Powerbank, 15W Wireless & 22.5W Wired Charging for (iPhone 16,15,14,13 & 12, Android & Other Qi Enabled Devices) (Purple)

  • checkboAt New Launch EnergyShroom PB331 (Magsafe) 10000mAh Magnetic Wireless Powerbank
  • check15W Wireless & 22.5W Wired Charging for (iPhone 16
  • check15
amazon-logo

₹1449

₹4499

खरीदिये

discount

60% OFF

Portronics Luxcell Uno 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank with Detachable Type C Cable, Ultra Slim Power Bank with Mach USB-A Output, Type C PD Output, Type C Input, Wake Up Button(Mocha)

Portronics Luxcell Uno 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank with Detachable Type C Cable, Ultra Slim Power Bank with Mach USB-A Output, Type C PD Output, Type C Input, Wake Up Button(Mocha)

  • checkPortronics Luxcell Uno 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank with Detachable Type C Cable
  • checkUltra Slim Power Bank with Mach USB-A Output
  • checkType C PD Output
amazon-logo

₹799

₹1999

खरीदिये

discount

75% OFF

DR VAKU® CYREX 10000mAh Power Bank Portable Slim Design with Dual USB Output Type-C Micro (Input & Output) Lithium Polymer Battery Compatible with iPhone, Samsung, OnePlus & All Smartphones- Black

DR VAKU® CYREX 10000mAh Power Bank Portable Slim Design with Dual USB Output Type-C Micro (Input & Output) Lithium Polymer Battery Compatible with iPhone, Samsung, OnePlus & All Smartphones- Black

  • checkDR VAKU® CYREX 10000mAh Power Bank Portable Slim Design with Dual USB Output Type-C Micro (Input & Output) Lithium Polymer Battery Compatible with iPhone
  • checkSamsung
  • checkOnePlus & All Smartphones- Black
amazon-logo

₹499

₹1999

खरीदिये

20,000mAh बैटरी कैपेसिटी और 100W फास्ट चार्जिंग वाला एक बाहुबली पावरबैंक बाजार में आ गया है, जो फोन, टैबलेट ही नहीं बल्कि लैपटॉप को भी तेजी से चार्ज कर देगा। दरअसल, बेसस ने चुपचाप अमेरिका में एक नया पावरबैंक लॉन्च कर दिया है, और यह काफी काम का है। इसका नाम एनरफिल एफसी41 (EnerFill FC41) है, जो एक 20,000mAh कैपेसिटी और 100W फास्ट चार्जिंग वाला पावरबैंक है। यह यात्रा में अलग-अलग गैजेट्स के लिए ढेर सारे चार्जर और केबल ले जाने की झंझट करता है। इसमें दो बिल्ट-इन USB-C केबल, एक अलग USB-C पोर्ट, एक USB-A पोर्ट और एक छोटा डिस्प्ले भी है, और ये सब सिर्फ 1.02 इंच मोटी बॉडी में मिलता है। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ…

सम्बंधित सुझाव

discount

52% OFF

Xiaomi Pocket Power Bank pro 10000mAh 33W Super Fast Charging PD |Smart 12 Layer Protection|Type C Input & Output|Triple Output Ports|Supports Android,Apple, Tablets, Earbuds,Watch(MI Powerbank),Black

Xiaomi Pocket Power Bank pro 10000mAh 33W Super Fast Charging PD |Smart 12 Layer Protection|Type C Input & Output|Triple Output Ports|Supports Android,Apple, Tablets, Earbuds,Watch(MI Powerbank),Black

  • checkXiaomi Pocket Power Bank pro 10000mAh 33W Super Fast Charging PD |Smart 12 Layer Protection|Type C Input & Output|Triple Output Ports|Supports Android
  • checkApple
  • checkTablets
amazon-logo

₹1599

₹3299

खरीदिये

discount

62% OFF

Portronics Luxcell B 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank, Ultra Slim Power Bank with Mach USB-A Output, Type C PD Output, Type C Input, Wake Up Button(Green)

Portronics Luxcell B 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank, Ultra Slim Power Bank with Mach USB-A Output, Type C PD Output, Type C Input, Wake Up Button(Green)

  • checkPortronics Luxcell B 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank
  • checkUltra Slim Power Bank with Mach USB-A Output
  • checkType C PD Output
amazon-logo

₹679

₹1799

खरीदिये

discount

68% OFF

boAt New Launch EnergyShroom PB331 (Magsafe) 10000mAh Magnetic Wireless Powerbank, 15W Wireless & 22.5W Wired Charging for (iPhone 16,15,14,13 & 12, Android & Other Qi Enabled Devices) (Purple)

boAt New Launch EnergyShroom PB331 (Magsafe) 10000mAh Magnetic Wireless Powerbank, 15W Wireless & 22.5W Wired Charging for (iPhone 16,15,14,13 & 12, Android & Other Qi Enabled Devices) (Purple)

  • checkboAt New Launch EnergyShroom PB331 (Magsafe) 10000mAh Magnetic Wireless Powerbank
  • check15W Wireless & 22.5W Wired Charging for (iPhone 16
  • check15
amazon-logo

₹1449

₹4499

खरीदिये

discount

60% OFF

Portronics Luxcell Uno 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank with Detachable Type C Cable, Ultra Slim Power Bank with Mach USB-A Output, Type C PD Output, Type C Input, Wake Up Button(Mocha)

Portronics Luxcell Uno 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank with Detachable Type C Cable, Ultra Slim Power Bank with Mach USB-A Output, Type C PD Output, Type C Input, Wake Up Button(Mocha)

  • checkPortronics Luxcell Uno 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank with Detachable Type C Cable
  • checkUltra Slim Power Bank with Mach USB-A Output
  • checkType C PD Output
amazon-logo

₹799

₹1999

खरीदिये

discount

75% OFF

DR VAKU® CYREX 10000mAh Power Bank Portable Slim Design with Dual USB Output Type-C Micro (Input & Output) Lithium Polymer Battery Compatible with iPhone, Samsung, OnePlus & All Smartphones- Black

DR VAKU® CYREX 10000mAh Power Bank Portable Slim Design with Dual USB Output Type-C Micro (Input & Output) Lithium Polymer Battery Compatible with iPhone, Samsung, OnePlus & All Smartphones- Black

  • checkDR VAKU® CYREX 10000mAh Power Bank Portable Slim Design with Dual USB Output Type-C Micro (Input & Output) Lithium Polymer Battery Compatible with iPhone
  • checkSamsung
  • checkOnePlus & All Smartphones- Black
amazon-logo

₹499

₹1999

खरीदिये

baseus enereill fc41

100W तक का पावर आउटपुट, डिस्प्ले भी

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, FC41 अपने पोर्ट्स के जरिए 100W तक का पावर आउटपुट देता है। इसके साथ लगे दो USB-C केबल ज्यादातर भारी काम संभाल सकते हैं, जिनमें से एक पावरबैंक को रिचार्ज करने के लिए इनपुट का भी काम करता है। 20,000mAh पावरबैंक 65W USB-C चार्जर से लगभग दो घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। सामने की तरफ एक छोटा सा डिस्प्ले जो बैटरी लेवल की सटीक जानकारी देता है।

ये भी पढ़ें:Broadband हो तो ऐसा, 100Mbps स्पीड के साथ 4000GB डेटा, खर्च 600 रुपये से कम

इतनी तेजी से चार्ज करता है फोन और लैपटॉप

कंपनी का दावा है कि यह iPhone 17 Pro को आधे घंटे में लगभग 68% चार्ज कर सकता है, जबकि 13-इंच MacBook Air को लगभग इतने ही समय में 50% चार्ज कर सकता है। पूरी तरह चार्ज होने पर यह पावरबैंरक iPhone 17 Pro को चार बार, Galaxy S25 Ultra को तीन बार और 13.3-इंच MacBook Air को लगभग 1.2 बार चार्ज कर सकता है। हालांकि, जब सभी पोर्ट और केबल इस्तेमाल में हों, तो बिल्ट-इन केबल में से केवल एक ही 65W पावर दे सकता है, जबकि बाकी तीन सोर्स मिलकर 15W पावर देते हैं। फिर भी, स्मार्टवॉच और ईयरबड्स जैसे छोटे गैजेट्स को चार्ज रखने के लिए यह पर्याप्त है।

कीमत, उपब्धता और फ्री गिफ्ट्स

यह अमेजन यूएस पर पहले से ही $79.99 (करीब 7,000 रुपये) में उपलब्ध है, और शुरुआती खरीदारों को कथित तौर पर एक पिकोगो 67W फास्ट चार्जर मुफ्त में मिल रहा है। पूरे बैग का वजन 428 ग्राम है और यह ऑफ-व्हाइट रंग में आता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।