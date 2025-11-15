20,000mAh कैपेसिटी वाला शक्तिशाली पावरबैंक, रॉकेट की स्पीड से चार्ज करेगा फोन, लैपटॉप
संक्षेप: 20,000mAh बैटरी कैपेसिटी और 100W फास्ट चार्जिंग वाला एक बाहुबली पावरबैंक बाजार में आ गया है, जो फोन, टैबलेट ही नहीं बल्कि लैपटॉप को भी तेजी से चार्ज कर देगा। दरअसल, बेसस ने चुपचाप अमेरिका में एक नया पावरबैंक लॉन्च कर दिया है।
20,000mAh बैटरी कैपेसिटी और 100W फास्ट चार्जिंग वाला एक बाहुबली पावरबैंक बाजार में आ गया है, जो फोन, टैबलेट ही नहीं बल्कि लैपटॉप को भी तेजी से चार्ज कर देगा। दरअसल, बेसस ने चुपचाप अमेरिका में एक नया पावरबैंक लॉन्च कर दिया है, और यह काफी काम का है। इसका नाम एनरफिल एफसी41 (EnerFill FC41) है, जो एक 20,000mAh कैपेसिटी और 100W फास्ट चार्जिंग वाला पावरबैंक है। यह यात्रा में अलग-अलग गैजेट्स के लिए ढेर सारे चार्जर और केबल ले जाने की झंझट करता है। इसमें दो बिल्ट-इन USB-C केबल, एक अलग USB-C पोर्ट, एक USB-A पोर्ट और एक छोटा डिस्प्ले भी है, और ये सब सिर्फ 1.02 इंच मोटी बॉडी में मिलता है। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ…
100W तक का पावर आउटपुट, डिस्प्ले भी
गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, FC41 अपने पोर्ट्स के जरिए 100W तक का पावर आउटपुट देता है। इसके साथ लगे दो USB-C केबल ज्यादातर भारी काम संभाल सकते हैं, जिनमें से एक पावरबैंक को रिचार्ज करने के लिए इनपुट का भी काम करता है। 20,000mAh पावरबैंक 65W USB-C चार्जर से लगभग दो घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। सामने की तरफ एक छोटा सा डिस्प्ले जो बैटरी लेवल की सटीक जानकारी देता है।
इतनी तेजी से चार्ज करता है फोन और लैपटॉप
कंपनी का दावा है कि यह iPhone 17 Pro को आधे घंटे में लगभग 68% चार्ज कर सकता है, जबकि 13-इंच MacBook Air को लगभग इतने ही समय में 50% चार्ज कर सकता है। पूरी तरह चार्ज होने पर यह पावरबैंरक iPhone 17 Pro को चार बार, Galaxy S25 Ultra को तीन बार और 13.3-इंच MacBook Air को लगभग 1.2 बार चार्ज कर सकता है। हालांकि, जब सभी पोर्ट और केबल इस्तेमाल में हों, तो बिल्ट-इन केबल में से केवल एक ही 65W पावर दे सकता है, जबकि बाकी तीन सोर्स मिलकर 15W पावर देते हैं। फिर भी, स्मार्टवॉच और ईयरबड्स जैसे छोटे गैजेट्स को चार्ज रखने के लिए यह पर्याप्त है।
कीमत, उपब्धता और फ्री गिफ्ट्स
यह अमेजन यूएस पर पहले से ही $79.99 (करीब 7,000 रुपये) में उपलब्ध है, और शुरुआती खरीदारों को कथित तौर पर एक पिकोगो 67W फास्ट चार्जर मुफ्त में मिल रहा है। पूरे बैग का वजन 428 ग्राम है और यह ऑफ-व्हाइट रंग में आता है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
