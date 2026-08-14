फोन की बढ़ जाएगी जिंदगी, आधी कीमत में लाएं ये पॉकेट-फ्रेंडली पावर बैंक, देखें बेस्ट ऑप्शंस
अमेज़न पर चल रही खास डील्स के साथ अब आप बेहद कम कीमत में फास्ट चार्जिंग पावर बैंक्स (Fast Charging Power Banks) घर ला सकते हैं। ये पावर बैंक न केवल आपके फोन को मिनटों में चार्ज कर देते हैं, बल्कि ट्रैवलिंग या वर्क फ्रॉम होम के दौरान आपको बिना रुकावट 24 घंटे कनेक्टेड और बेफिक्र रखते हैं!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ट्रैवलिंग, गेमिंग या भारी वर्कलोड के दौरान अगर आप भी बार-बार लो-बैटरी (Low-Battery) की समस्या से परेशान होते हैं, तो अब आपको चार्जिंग सॉकेट की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं है।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर ₹5,000 के बजट में सुपर-फास्ट 20000mAh क्षमता वाले प्रीमियम पावरबैंक्स पर शानदार डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स की पेशकश की जा रही है। 65W तक की PD (Power Delivery) फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी से लैस ये पावरबैंक्स आपके स्मार्टफोन, टैबलेट और यहाँ तक कि टाइप-सी लैपटॉप को भी मिनटों में चार्ज करने की क्षमता रखते हैं।
सेफ्टी प्रोटेक्शन फीचर्स और पॉकेट-फ्रेंडली डिजाइन के साथ आने वाले ये पावरबैंक्स न सिर्फ आपके महंगे गैजेट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि दिनभर आपको बिना किसी रुकावट के कनेक्टेड रखते हैं।
1. Stuffcool Giga Max Smallest 25000mAh 100W Power Bank, Built-in Type-C Cable, Charges MacBook Pros, laptops, supports Samsung Super Fast Charging 2.0; Smart TFT Display, Made in India, CE ROHS Approved
Stuffcool Giga Max 25000mAh Power Bank भारत का सबसे छोटा 25,000mAh पॉवर बैंक है, जो 100W पॉवर आउटपुट और इन-बिल्ट टाइप-सी केबल के साथ मैकबुक और गैलेक्सी स्मार्टफोन्स को सुपर-फास्ट चार्ज करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
100W का पावरफुल आउटपुट
इन-बिल्ट 100W टाइप-सी केबल
अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट व फ्लाइट फ्रेंडली
स्मार्ट TFT डिस्प्ले व PPS सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
430 ग्राम वजन
एक साथ मल्टी-डिवाइस में स्लो स्पीड
2. Ambrane Semi Solid Battery Powerbank 40000mAh, New Battery Technology - Extremely Safe with Negligible Fire Risk, 65W Fast Charging - Macbook, Type C Laptop, Mobiles, Other Devices (Stellar 40K,Green)
Ambrane Stellar 40K 40000mAh Powerbank एक विशाल 40,000mAh क्षमता वाला पावरबैंक है, जो नई सेमी-सॉलिड (Semi-Solid) बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यह तकनीक इसे बेहद सुरक्षित बनाती है और आग लगने का जोखिम न के बराबर कर देती है। 65W फास्ट चार्जिंग के साथ यह मैकबुक, टाइप-सी लैपटॉप और स्मार्टफोन्स को तेजी से चार्ज करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मैसिव 40,000mAh कैपेसिटी
65W पावर डिलीवरी (PD)
सेमी-सॉलिड बैटरी टेक्नोलॉजी
ट्रिपल पोर्ट्स (3-in-1 Charging)
क्यों खोजें विकल्प
फ्लाइट में ले जाने की अनुमति नहीं
भारी और बड़ा साइज
3. Stuffcool Giga Max Smallest 25000mAh 100W Power Bank, Built-in Type-C Cable, Charges MacBook Pros, laptops, supports Samsung Super Fast Charging 2.0; Smart TFT Display, Made in India, CE ROHS Approved
Stuffcool Giga Max 25000mAh Power Bank भारत का सबसे छोटा 25,000mAh क्षमता वाला पावर बैंक है, जो 100W पावर आउटपुट और इन-बिल्ट केबल के साथ लैपटॉप और स्मार्टफोन को तेजी से चार्ज करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
100W पावर डिलीवरी आउटपुट
इन-बिल्ट 100W टाइप-सी केबल
फ्लाइट अप्रूव्ड (96.25Wh)
स्मार्ट TFT डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
वजन थोड़ा अधिक
मल्टी-डिवाइस चार्जिंग पर स्पीड ड्रॉप
4. Callmate Treasury 100,000mAh Power Bank, 23W Fast Charging with Type C PD 3.0 Input & Output |7 Output & 3 Input Ports| (23W, Power Delivery) (Black, Lithium Polymer)
Callmate Treasury 100,000mAh Power Bank एक विशाल 100,000mAh कैपेसिटी वाला पॉवर बैंक है, जो आउटडोर कैंपिंग, लंबी यात्राओं और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बेस्ट है। इसमें 23W Fast Charging, Type-C PD 3.0 सपोर्ट और कुल 7 आउटपुट पोर्ट्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
मैसिव 100,000mAh बैटरी
7 आउटपुट पोर्ट्स
इमरजेंसी SOS टॉर्च
मल्टीपल इनपुट ऑप्शंस
क्यों खोजें विकल्प
फ्लाइट में ले जाने की इजाजत नहीं
काफी भारी (Heavy & Bulky)
5. boAt EnergyShroom PB600 PowerPulse 27000mAh Power Bank| 160W Total Output, 2xUSB-C (2-Way Port), 2xUSB-A Port, 100W Type-C to C Cable, Compatible w/Laptop, Smartphone, Tablets Earphone,Watch(Gunmetal)
boAt EnergyShroom PB600 PowerPulse Power Bank एक हैवी-ड्यूटी 27,000mAh क्षमता वाला पावर बैंक है, जो 160W के विशाल टोटल आउटपुट के साथ आता है। यह विशेष रूप से लैपटॉप, टैबलेट और हाई-एंड 5G स्मार्टफोन्स को सुपर-फास्ट चार्ज करने के लिए डिजाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
160W टोटल आउटपुट (100W PD Single Port)
80W फास्ट रीचार्जिंग
4-इन-1 मल्टी-पोर्ट सेटअप
बॉक्स में 100W केबल मुफ्त
क्यों खोजें विकल्प
फ्लाइट में ले जाने पर संशय/लिमिट पर
थोड़ा भारी (Bulky Design)
6. Ambrane 240W Fast Charging Powerbank for MacBook, Type C Laptop & Mobile Charging, USB-A Output 27000mAh Battery, Triple Output, Power Delivery & Quick Charge (Powerlit Ultra 240, Grey)
Ambrane Powerlit Ultra 240 Powerbank एक बेहद शक्तिशाली 27,000mAh बैटरी क्षमता वाला पावरबैंक है, जो 240W तक के कुल आउटपुट और 140W सिंगल पोर्ट PD चार्जिंग के साथ आता है। यह भारी-भरकम वर्कलोड वाले मैकबुक, गेमिंग लैपटॉप्स और प्रीमियम स्मार्टफोन्स को सुपर-फास्ट स्पीड से चार्ज करने के लिए बनाया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
140W सिंगल पोर्ट आउटपुट (240W Total)
सुपर-फास्ट रीचार्जिंग (100W PD Input)
इन-बिल्ट टाइप-सी केबल
डिजिटल डिस्प्ले व ट्रिपल पोर्ट्स
क्यों खोजें विकल्प
एयरलाइन लगेज लिमिट सीमा के करीब
थोड़ा भारी व बड़ा साइज
7. Belkin Power Bank 65W 20000 mAh | Mobile & Laptop Power Bank | 2 USB-C PD Port | Compatible for Lenovo,HP,Dell,Microsoft,MacBook,iPhone 17,iPad,Samsung Galaxy S25,Google Pixel 10 | 2 Years Warranty
Belkin 65W 20000mAh Laptop Power Bank एक प्रीमियम और भरोसेमंद पावरबैंक है, जो विशेष रूप से लैपटॉप (MacBook, Dell, HP, Lenovo) और लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन्स को सुरक्षित और तेज चार्जिंग देने के लिए डिजाइन किया गया है। बेलकिन की विश्वसनीयता और 2 साल की लंबी वारंटी इसे प्रोफेशन्स और ट्रैवलर्स के लिए बेहतरीन विकल्प बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
65W पावर डिलीवरी (PD)
2 साल की वारंटी
फुल-कलर डिजिटल डिस्प्ले
फ्लाइट फ्रेंडली (Airline Approved)
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा (High Price)
मल्टी-डिवाइस चार्जिंग पर पावर स्प्लिट
प्रश्न 1: क्या मैं 20,000mAh या 25,000mAh से बड़ा पावरबैंक फ्लाइट (प्लेन) में ले जा सकता हूँ?
उत्तर: नहीं, ज्यादातर एयरलाइंस में 100Wh (लगभग 27,000mAh) से अधिक क्षमता वाले पावरबैंक को फ्लाइट के केबिन लगेज में ले जाने की अनुमति नहीं होती है। अगर आपके पास 40,000mAh या 100,000mAh का पावरबैंक है, तो आप उसे सिक्योरिटी चेक-इन के दौरान फ्लाइट में कैरी नहीं कर सकते। हवाई यात्रा के लिए 20,000mAh से 25,000mAh (जैसे Stuffcool Giga Max या Belkin) तक के पावरबैंक बिल्कुल सुरक्षित और अप्रूव्ड माने जाते हैं।
प्रश्न 2: लैपटॉप चार्ज करने के लिए पावरबैंक में कम से कम कितना 'Watt' होना चाहिए?
उत्तर: लैपटॉप को चार्ज करने के लिए आपके पावरबैंक में कम से कम 45W से 65W या उससे अधिक (Power Delivery/PD) आउटपुट होना जरूरी है। सामान्य स्मार्टफोन्स वाले 18W या 22.5W वाले पावरबैंक लैपटॉप को चार्ज नहीं कर पाते। यदि आपके पास भारी वर्कलोड वाला लैपटॉप या MacBook Pro है, तो 65W, 100W या 140W आउटपुट वाले पावरबैंक्स सबसे बेहतर काम करते हैं।
प्रश्न 3: क्या फास्ट-चार्जिंग पावरबैंक का उपयोग करने से मेरे स्मार्टफोन की बैटरी खराब हो सकती है?
उत्तर: नहीं, अगर आप BIS Certified और अच्छी ब्रांडेड पावरबैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बैटरी खराब नहीं होती। आधुनिक स्मार्टफोन्स और पावरबैंक्स में Auto-Power Delivery (SafeCharge) चिपसेट लगा होता है। यह चिप आपके फोन की जरूरत के हिसाब से ही पावर सप्लाई करती है और ओवर-हीटिंग, ओवर-वोल्टेज तथा शॉर्ट-सर्किट से फोन की बैटरी को सुरक्षित रखती है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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